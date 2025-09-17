Back to school: cum ne protejăm vederea noi și copiii. Recomandări de la Clinicile Dr. Holhoș, nr. 1 în oftalmologie în România
G4Media, 18 septembrie 2025 00:30
Odată cu debutul anului școlar, pentru părinți încep și grijile. Uneori, acestea apar practic din prima zi de școală: cum orarul copiilor nu se suprapune... © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum o oră
00:30
Back to school: cum ne protejăm vederea noi și copiii. Recomandări de la Clinicile Dr. Holhoș, nr. 1 în oftalmologie în România # G4Media
Odată cu debutul anului școlar, pentru părinți încep și grijile. Uneori, acestea apar practic din prima zi de școală: cum orarul copiilor nu se suprapune... © G4Media.ro.
Acum 4 ore
23:10
Când iubirea pentru animale se întâlnește cu pasiunea pentru fotografie. Cum reușește fotografa Adriana Mocan să surprindă personalitatea animalelor în imagini: „Le arăt lumii exact așa cum le văd eu: incredibile” | INTERVIU # G4Media
Adriana Mihaela Mocan este o tânără din Timișoara care și-a descoperit pasiunea pentru fotografie încă din copilărie. Tot de mică, Adriana s-a îndrăgostit iremediabil de... © G4Media.ro.
23:10
Ministrul Economiei, despre Programul SAFE: Aceste sume de bani care vor dezmorţi industria de apărare sunt o componentă din planul de redresare economică. Vin mulţi bani într-un timp scurt / Lista proiectelor trebuie trimisă CE până în 29 noiembrie # G4Media
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, susţine că sumele de bani care vor intra în România prin Programul SAFE vor dezmorţi industria de apărare, dar vor fi... © G4Media.ro.
23:10
Familia regală găzduieşte la Windsor un banchet în onoarea lui Trump, care încheie prima zi a vizitei sale de stat # G4Media
Regele Charles şi Regina Camilla îi găzduiesc miercuri seara pe Donald şi Melania Trump la Castelul Windsor pentru un banchet de stat somptuos după o... © G4Media.ro.
23:00
Burduja consideră că preluarea Napolact de către Bonafarm amenință securitatea națională / Și deputatul clujean Remus Lăpușan a semnalt că statul român trebuie să se asigure că fermierii din Ardeal nu sunt scoși din lanțul de producție # G4Media
Fost ministru al Energiei, în prezent consilier al premierului Bolojan, liberalul Sebastian Burduja avertizează cu privire la preluarea brandului Napolact de către grupul maghiar Bonafarm.... © G4Media.ro.
23:00
Cehii așteaptă cu sufletul la gură deschiderea unei scrisori misterioase sigilate timp de 20 de ani. Ar putea fi ultimele cuvinte ale părintelui fondator al Cehiei moderne # G4Media
O adevărată frenezie a cuprins Cehia înaintea unui moment istoric: vineri, la Castelul Lány, va fi deschis un plic misterios despre care se crede că... © G4Media.ro.
22:40
Michelle Obama ajunge la miezul nopţii la Bucureşti şi participă la a doua ediţie a unui eveniment de business şi tehnologie # G4Media
Fosta Primă Doamnă a SUA Michelle Obama ajunge la miezul nopţii la Bucureşti, potrivit Boarding Pass, cu un avion privat. Ea va participa, joi, la... © G4Media.ro.
22:30
Sub presiunea protestelor, parlamentul din Timorul de Est anulează un plan costisitor de achiziţionare de vehicule pentru deputaţi # G4Media
Parlamentul din Timorul de Est a reacţionat miercuri la furia opiniei publice şi a anulat un plan costisitor de achiziţionare de vehicule pentru deputaţi, angajându-se... © G4Media.ro.
22:10
VIDEO FOTO | Ce feluri de carne „exotică” am testat într-un restaurant din munți, la granița între Spania și Franța/ Bizon, crocodil sau cangur sunt servite alături de carne de vită din regiune # G4Media
Dacă majoritatea restaurantelor spaniole se mândresc cu pește proaspăt sau carne iberică de calitate, Restaurantul Indecente din capitala Aran-ului, în Spania, merge mai departe și... © G4Media.ro.
22:10
Liga Campionilor: Remize în meciurile arbitrate de români, Olympiakos Pireu – Pafos și Slavia Praga – Bodo Glimt / Dragomir, titular la Pafos # G4Media
Formaţia Pafos, la care joacă Vlad Dragomir, a remizat, miercuri seară, în deplasare, scor 0-0, într-un meci din faza principală a Ligii Campionilor, joc arbitrat... © G4Media.ro.
22:10
Filmat ca la Coldplay / Un american a fost prins la meci de camerele tv, după ce a anunțat că e bolnav și a chiulit de la muncă # G4Media
Un fan înfocat ale echipei de fotbal al Universității din Tennessee a devenit viral pentru reacțiile sale sfâșietoare în timpul meciului de fotbal universitar de... © G4Media.ro.
22:00
Primele livrări de arme SUA pentru Ucraina din cadrul noului mecanism includ rachete de apărare aeriană, anunţă Zelenski # G4Media
Primele livrări de arme în cadrul unui nou program convenit de SUA şi aliaţii europeni ai Ucrainei vor include rachete de mare valoare pentru sistemele... © G4Media.ro.
21:50
VIDEO | Ștrand pentru câini și stăpâni în septembrie. Mii de participanți la „Dogtember”, unul dintre cele mai mari evenimente caritabile din Marea Britanie # G4Media
Piscina Saltdean Lido din East Sussex (Marea Britanie) a devenit locul unde bucuria patrupedelor s-a împletit cu entuziasmul proprietarilor. Aproximativ 2.000 de câini s-au scăldat... © G4Media.ro.
21:50
Fenomen în SUA: a crescut exponențial consumul de cocaină după declanșarea războiului împotriva fentanilului. Cine e noul rege mexican al drogurilor # G4Media
Într-o ascunzătoare montană bine păzită în inima Sierra Madre, Nemesio „Mencho” Oseguera, în vârstă de 59 de ani, conduce cu mână de fier Cartelul Jalisco... © G4Media.ro.
21:50
Un vis tehnologic din anii ’50 devenit realitate / Ce este RDRE, motorul de rachetă care promite o revoluție în zborul spațial și hipersonic # G4Media
Pam Melroy, una dintre cele mai respectate figuri din industria aerospațială, a intrat în Consiliul de Administrație al companiei americane Venus Aerospace, un startup din... © G4Media.ro.
21:50
Minele de cărbune și-ar putea continua funcționarea. Ministrul Energiei anunţă că negociază cu Comisia Europeană amânarea termenului de închidere # G4Media
Ministrul Energiei Bogdan Ivan a anunţat miercuri seară că poartă negocieri cu reprezentanţii Comisiei Europene pentru a-i convinge să amâne cu câteva luni termenul de... © G4Media.ro.
21:40
Un gigantic proiect de cazinou în Times Square, respins de comisia din New York responsabilă cu examinarea dosarelor # G4Media
Un proiect de amploare, ce viza construirea unui cazinou în Times Square, stârnind furia a numeroase teatre de pe Broadway, a fost respins miercuri de... © G4Media.ro.
21:40
Trump l-a lăudat pe regretatul Robert Redford, dar sentimentul nu era reciproc / Starul de la Hollywood spunea în 2020 că încă patru ani cu Trump „ar degrada țara noastră iremediabil” # G4Media
Robert Redford, starul unor clasice hollywoodiene precum „Butch Cassidy și Sundance Kid” și, mai târziu, regizor câștigător al unui Oscar, a murit, marți 16 septembrie,... © G4Media.ro.
Acum 6 ore
21:10
VIDEO Tesla Cybertruck a trecut prin testele de impact IIHS 2025 / Scoruri bune pentru protecția pasagerilor / Farurile, punctul slab al camionetei lui Musk # G4Media
Tesla Cybertruck, pickup-ul electric care a stârnit numeroase discuții încă de la lansare, a trecut prin testele de siguranță realizate de IIHS pentru varianta 2025. Rezultatele arată... © G4Media.ro.
21:10
Nava Cygnus XL nu mai ajunge azi la Stația Spațială Internațională din cauza unor probleme tehnice / NASA caută soluții alternative # G4Media
NASA a anunțat marți că nava spațială Cygnus XL, construită de Northrop Grumman, a întâmpinat o problemă la motorul principal în timpul manevrelor de apropiere... © G4Media.ro.
21:10
Biletele pentru Olimpida de de la Los Angeles din 2028, puse în vânzare anul viitor / Preţul minim va fi de 28 de dolari / La Paris 2024, unele bilete au costat sute sau mii de euro # G4Media
Vânzarea biletelor pentru Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028 va începe anul viitor, cu un preţ iniţial de 28 de dolari, au anunţat... © G4Media.ro.
21:10
Extrădarea lui Vladimir Plahotniuc a fost suspendată de autorităţile elene, informează procuratura Republicii Moldova # G4Media
Extrădarea oligarhului fugar Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova a fost suspendată, astfel că acesta nu va fi extrădat la 25 septembrie, aşa cum fusese anunţat... © G4Media.ro.
21:00
Festivalul Internaţional de Film de la Berlin îşi dedică retrospectiva de la următoarea ediţie cinematografiei anilor 1990, au anunţat organizatorii miercuri, transmite DPA, transmite Agerpres.... © G4Media.ro.
20:50
PSD ar fi acceptat să cedeze trei prefecturi pentru USR, printre care şi Capitala. USR va avea 13 secretari de stat, mai mulţi decât ponderea politică – SURSE # G4Media
Coaliţia de guvernare a ajuns la un acord pe împărţirea prefecturilor, PSD urmând să cedeze trei prefecturi pentru USR, printre care şi Capitala, afirmă surse... © G4Media.ro.
20:50
UE caută soluţii la penuria unor medicamente / Principala cauză identificată, vulnerabilităţile lanţului de aprovizionare # G4Media
Uniunea Europeană nu a găsit încă o soluţie la penuriile de medicamente şi trebuie să întărească Agenţia Europeană pentru Medicamente, arată un raport al Curţii... © G4Media.ro.
20:50
Danemarca organizează un exercițiu militar de amploare în Groenlanda, fără participarea SUA # G4Media
Danemarca nu a invitat armata Statelor Unite ale Americii să participe la Arctic Light 2025, cel mai mare exercițiu militar din istoria modernă a Groenlandei,... © G4Media.ro.
20:50
Ministerul Apărării din Polonia urmează să decidă asupra unui furnizor de submarine: „În acest an vom alege ţara cu care dorim să încheiem un acord” # G4Media
Guvernul polonez a anunţat miercuri că până la finalul anului va lua o decizie cu privire la numele furnizorului de submarine pentru forţele sale navale,... © G4Media.ro.
20:40
Rogobete: În ultimii patru ani, s-a investit istoric în infrastructura medicală din România, peste 12 miliarde de lei / Vorbim pentru prima dată în ultimele trei decenii despre spitale noi, 8 din PNRR, 9 din POS. Patru se finalizează în acest an # G4Media
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat miercuri că în ultimii patru ani, s-a investit istoric în infrastructura medicală din România, peste 12 miliarde de lei... © G4Media.ro.
20:40
Israelul opreşte finanţarea premiului de film „Ofir” după ce a fost câştigat de o peliculă despre un băiat palestinian # G4Media
Ministerul Culturii din Israel a oprit finanţarea celui mai prestigios premiu de film din ţară, după ce acesta a fost acordat unui film despre un... © G4Media.ro.
20:40
Polonia: Încrederea în armată a urcat un nivel record, în timp ce încrederea în biserică a scăzut la un minim istoric, arată un sondaj # G4Media
Scăderea pe termen lung a încrederii în Biserica Catolică din Polonia s-a accelerat în ultimul an, doar 35% dintre polonezi declarând că au încredere în... © G4Media.ro.
20:30
Guvernul taliban din Afganistan a decis să reducă accesul la internet pentru a combate „viciul” # G4Media
Guvernul taliban de la Kabul a redus miercuri, pentru a doua zi consecutiv, accesul la internet în mai multe provincii afgane, iar oficialii au justificat... © G4Media.ro.
20:30
Jair Bolsonaro, fostul președinte al Braziliei, a fost externat din spital, testele indicând un tip de cancer de piele în stadiu incipient # G4Media
Fostul președinte brazilian Jair Bolsonaro a fost externat miercuri din spitalul unde fusese internat cu o zi înainte din cauza vărsăturilor, amețelilor și tensiunii arteriale... © G4Media.ro.
20:20
Fondatorul gherilei PKK din Turcia a primit permisiunea să se întâlnească cu avocaţii, pentru prima dată în ultimii 6 ani # G4Media
Fondatorul încarcerat al gherilei kurde PKK, Abdullah Ocalan, a primit permisiunea, pentru prima dată în ultimii şase ani, să se întâlnească cu avocaţii săi, a... © G4Media.ro.
20:10
Rogobete: În discuţia iniţială cu premierul am spus foarte clar că în sănătate nu putem tăia bugete, ţinând cont că nu ne putem lăuda că este unul dintre cele mai finanţate din Europa # G4Media
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat miercuri că în discuţia iniţială cu premierul a spus foarte clar că în sănătate nu putem tăia bugete, ţinând... © G4Media.ro.
20:10
SOS Satele Copiilor va face o evaluare externă a procedurilor sale, după acuzaţii de maltratare a copiilor la centrul său din Austria # G4Media
ONG-ul internaţional SOS Satele Copiilor a anunţat miercuri lansarea unei evaluări externe a procedurilor sale, în urma unor acuzaţii de maltratare a copiilor îngrijiţi la... © G4Media.ro.
20:00
Câteva mii de persoane au demonstrat miercuri în centrul Londrei împotriva preşedintelui american Donald Trump, care a început o vizită de două zile în Regatul... © G4Media.ro.
20:00
Reprezentant al Comisiei Europene: Astăzi rețelele sociale pot decide „algoritmic” să promoveze un anumit partid politic, pot zădărnici lupta oamenilor cu viciile și pot genera, prin designul lor, dependență la copii # G4Media
Comisia Europeană (CE) este preocupată de necesitatea de a oferi utilizatorilor un control mai mare asupra experienței lor online. Acest lucru include dreptul de a... © G4Media.ro.
20:00
Amazon a anunţat miercuri că va face o investiţie de un miliard de dolari pentru a majora salariile şi a reduce costul planurilor de asistenţă... © G4Media.ro.
19:50
Care au fost principalele puncte discutate legat de reforma propusă de premierul Bolojan, la consultările cu reprezentanții din administrația publica locală # G4Media
Consultările Guvernului cu structurile asociative pe tema reformei administrației publice locale au continuat astăzi cu o nouă întâlnire desfășurată la Palatul Victoria. Conform informării transmise... © G4Media.ro.
19:40
VIDEO | Insula Pisicilor din Brazilia, paradisul din mijlocul oceanului devenit refugiu pentru animalele abandonate de stăpâni. Multe dintre feline au devenit sălbatice, iar populația este în continuă creștere # G4Media
Ilha Furtada, o mică insulă din largul coastelor de est ale Braziliei, a devenit cunoscută sub numele de Ilha dos Gatos (trad. rom. – Insula... © G4Media.ro.
19:40
Consiliul Județean Iași: Vrem să ne asigurăm că proiectele care vizează conectivitatea muncipiului Iaşi cu autostrada A8 vor deveni realitate. Suntem obligaţi să accelerăm ritmul de implementare a proiectelor # G4Media
Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe, a afirmat, miercuri, că obiectivul prioritar este să se asigure că proiectele care vizează conectivitatea muncipiului Iaşi cu autostrada... © G4Media.ro.
19:30
Ciucu: PNL reconfirmă sprijinul pentru reformele iniţiate de Guvernul Bolojan şi e hotărât să meargă mai departe # G4Media
PNL îşi reconfirmă poziţia de a sprijini reformele iniţiate de către Guvernul Bolojan şi este „hotărât să meargă mai departe”, a declarat, miercuri, vicepreşedintele partidului... © G4Media.ro.
19:30
O brăţară preţioasă din Egiptul antic a dispărut din laboratorul de restaurare al Muzeului Egiptean din Cairo şi se fac cercetări pentru a o găsi,... © G4Media.ro.
19:30
Surse de la Bruxelles: UE, preocupată de posibilitatea unor sabotaje asupra proiectului românesc Neptune Deep / România vrea să finanțeze prin SAFE trei nave militare pentru a asigura securitatea platformei de gaze # G4Media
Uniunea Europeană (UE) este preocupată de posibilitatea unor sabotaje și atacuri cibernetice asupra infrastructurilor critice, inclusiv asupra platformei de gaze românești Neptun Deep de la... © G4Media.ro.
19:30
Directorii de şcoli italiene au transmis miercuri noi reguli privind un nou cod vestimentar pentru elevi, care interzic ţinutele „excentrice”, inclusiv fustele prea scurte, abdomenul... © G4Media.ro.
Acum 8 ore
19:20
Federaţia SANITAS: Asistenţa socială, în colaps. Avem deja judeţe în care la nivelul Direcţiilor de asistenţă socială nu mai există fonduri nici pentru servicii nici pentru salarii / Sindicaliştii ameninţă cu proteste # G4Media
Federaţia SANITAS avertizează, miercuri, că, în mai multe judeţe, Direcţiile de asistenţă socială nu mai au bani nici pentru serviciile prestate beneficiarilor nici pentru salarii.... © G4Media.ro.
19:20
Ce cadouri îşi fac soţii Trump şi cuplul regal britanic cu prilejul vizitei la castelul Windsor # G4Media
Preşedintele american Donald Trump şi soţia sa, Melania, îi vor oferi regelui Charles o replică a sabiei preşedintelui Dwight Eisenhower drept simbol al „parteneriatului istoric”,... © G4Media.ro.
19:20
Clubul italian de fotbal Crotone, plasat sub administrare judiciară după descoperirea legăturilor cu mafia calabreză # G4Media
Crotone, club din Serie C, a fost plasat sub administrare judiciară pentru un an, după ce poliţia a găsit „dovezi suficiente” ale unei infiltrări generalizate... © G4Media.ro.
19:10
Gabriel Razi, analist al pieței agri: „E trist și hilar că am ajuns să facem din masa de prânz subiect de dezbinare socială. Am pus brânza cu roșii în ring cu avocado și mozzarella” # G4Media
Deficitul comercial nu vine din avocado, ci din faptul că România generează minus pe aproape tot portofoliul agro-alimentar procesat. Avem probleme structurale pe întreg lanțul... © G4Media.ro.
19:10
Polonia îl expulzează pe un ucrainean care a direcţionat o dronă deasupra clădirilor guvernamentale din Varşovia # G4Media
Un ucrainean în vârstă de 21 de ani va fi expulzat în ţara sa de origine, în urma unei decizii a justiţiei, pentru că a... © G4Media.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.