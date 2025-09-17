Îngrijorare în primării. „N-am avut destul oameni care nu știau să apese pe butoane? Am adus din privat și-mi spui să plece?”

Primarii așteaptă cu îngrijorare discuțiile din coaliția de guvernare, pentru că încă nu știu cum va decurge „reforma administrativă”. Încearcă să reducă atât cât pot din cheltuieli, dar reducerea de personal de azi pe mâine va complica enorm activitatea, arată un primar de comună.

