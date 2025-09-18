A fost numit arbitrul partidei FC Botoşani - FCSB
Primasport.ro, 18 septembrie 2025 14:50
• • •
Acum 30 minute
14:50
Acum o oră
14:20
Alexandra Anghel va lupta pentru bronz la CM de la Zagreb
14:20
Cristian Dumitru, fost jucător la FCSB, a semnat cu o echipă din România
Acum 2 ore
13:30
SUA a învins-o pe Kazahstan în sferturile BJK Cup
Acum 4 ore
13:00
Sorana Cîrstea, fără replică în faţa Igăi Swiatek
12:40
Dezastru! România, tot mai aproape de cea mai slabă clasare din istorie
12:20
Ceahlăul a cerut intrarea în insolvenţă
12:10
Interes foarte scăzut! Câte bilete s-au vândut pentru următorul meci al lui Dinamo
11:50
CFR a luat titlul
11:20
Octavian Popescu îşi face bagajele! Decizia luată de fotbalistul campioanei României # Primasport.ro
Octavian Popescu îşi face bagajele! Decizia luată de fotbalistul campioanei României
Acum 6 ore
11:10
Suspendat pentru nerespectarea obligaţiilor privind localizarea, dublul medaliat olimpic Fred Kerley va participa la Enhanced Games # Primasport.ro
Suspendat pentru nerespectarea obligaţiilor privind localizarea, dublul medaliat olimpic Fred Kerley va participa la Enhanced Games
10:50
Messi îşi va prelungi contractul cu Inter Miami
09:30
Cristi Chivu ştie ce are de făcut după victoria cu Ajax! "Nu sunt prost"
09:20
Spania ameninţă ca va boicota Campionatul Mondial în cazul calificării Israelului
Acum 24 ore
00:00
VIDEO | Cristi Chivu, victorie la debutul pe banca lui Inter în Champions League
17 septembrie 2025
23:50
VIDEO | Spectacolul din Champions League se vede la Prima Sport! Ajax - Inter, în direct la PS1 # Primasport.ro
VIDEO | Spectacolul din Champions League se vede la Prima Sport! Ajax - Inter, în direct la PS1
23:30
Record absolut de competiţii sub egida FRAS: în weekend vor avea loc 13 evenimente. Vor concura 670 de sportivi # Primasport.ro
Record absolut de competiţii sub egida FRAS: în weekend vor avea loc 13 evenimente. Vor concura 670 de sportivi
23:10
Dejan Milovanovic, fost internaţional sârb, a încetat din viaţă la doar 41 de ani
22:40
Petrolul Ploieşti a luat hotărârea! Antrenorul care va sta pe bancă etapa viitoare
22:20
Baschet feminin: Sepsi Sf. Gheorghe – Galatasaray, scor 48-81, în turul preliminar al Euroligii # Primasport.ro
Baschet feminin: Sepsi Sf. Gheorghe – Galatasaray, scor 48-81, în turul preliminar al Euroligii
22:20
JO 2028: Vânzarea biletelor va începe în 2026. Preţul minim, 28 de dolari
22:10
Dinamo Bucureşti, a doua înfrângere consecutivă în grupa A a Ligii Campionilor
22:10
VIDEO | Spectacolul din Champions League se vede la Prima Sport! Ajax - Chivu, în direct la PS1 # Primasport.ro
VIDEO | Spectacolul din Champions League se vede la Prima Sport! Ajax - Chivu, în direct la PS1
21:50
VIDEO | Spectacolul din Champions League se vede la Prima Sport! Pafos obţine un punct în inferioritate numerică # Primasport.ro
VIDEO | Spectacolul din Champions League se vede la Prima Sport! Pafos obţine un punct în inferioritate numerică
21:40
VIDEO | Spectacolul din Champions League se vede la Prima Sport! Dragomir, aproape de gol # Primasport.ro
VIDEO | Spectacolul din Champions League se vede la Prima Sport! Dragomir, aproape de gol
21:30
VIDEO | Spectacolul din Champions League se vede la Prima Sport! Al doilea cartonaş roşu acordat în Grecia # Primasport.ro
VIDEO | Spectacolul din Champions League se vede la Prima Sport! Al doilea cartonaş roşu acordat în Grecia
21:20
O nouă lovitură dată de Universitatea Craiova! Atacantul brazilian a ajuns sub comanda lui Mirel Rădoi şi urmează să fie prezentat oficial # Primasport.ro
O nouă lovitură dată de Universitatea Craiova! Atacantul brazilian a ajuns sub comanda lui Mirel Rădoi şi urmează să fie prezentat oficial
20:30
Lovitură pentru Real Madrid! Starul lui Xabi Alonso s-a rupt la debutul în Champions League şi e OUT mai bine de o lună # Primasport.ro
Lovitură pentru Real Madrid! Starul lui Xabi Alonso s-a rupt la debutul în Champions League şi e OUT mai bine de o lună
20:20
Semnal de alarmă tras de Sorin Cârţu! Ce sfat i-a dat oficialul Craiovei lui Mirel Rădoi: „Aşa aş vrea să-l văd tot timpul! Aici e toată cheia” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Semnal de alarmă tras de Sorin Cârţu! Ce sfat i-a dat oficialul Craiovei lui Mirel Rădoi: „Aşa aş vrea să-l văd tot timpul! Aici e toată cheia” | VIDEO EXCLUSIV
20:00
VIDEO | Spectacolul din Champions League se vede la Prima Sport! Vlad Dragomir, aproape să înscrie # Primasport.ro
VIDEO | Spectacolul din Champions League se vede la Prima Sport! Vlad Dragomir, aproape să înscrie
19:50
VIDEO | Spectacolul din Champions League se vede la Prima Sport! Au început primele meciuri ale zilei # Primasport.ro
VIDEO | Spectacolul din Champions League se vede la Prima Sport! Au început primele meciuri ale zilei
19:40
Rapid se revoltă! Victor Angelescu a anunţat decizia radicală luată de club în urma greşelilor de arbitraj din acest sezon: „Să iasă cineva să spună. Ai impresia că îşi bat joc de tine” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Rapid se revoltă! Victor Angelescu a anunţat decizia radicală luată de club în urma greşelilor de arbitraj din acest sezon: „Să iasă cineva să spună. Ai impresia că îşi bat joc de tine” | VIDEO EXCLUSIV
19:40
VIDEO | Spectacolul din Champions League se vede la Prima Sport! Vlad Dragomir este titular # Primasport.ro
VIDEO | Spectacolul din Champions League se vede la Prima Sport! Vlad Dragomir este titular
19:30
Ilinca Amariei, implicată în cel mai mediatizat accident al momentului
19:10
Echipa de care Sorin Cârţu se teme în lupta pentru titlu: „Şi-a meritat toate punctele. Îmi place atmosfera din jurul lor” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Echipa de care Sorin Cârţu se teme în lupta pentru titlu: „Şi-a meritat toate punctele. Îmi place atmosfera din jurul lor” | VIDEO EXCLUSIV
19:00
Incidente violente la Paris, înainte de PSG - Atalanta! 19 suporteri italieni au rost reţinuţi # Primasport.ro
Incidente violente la Paris, înainte de PSG - Atalanta! 19 suporteri italieni au rost reţinuţi
18:50
Csikszereda a primit o sancţiune blândă pentru acţiunile de la meciul cu Universitatea Craiova # Primasport.ro
Csikszereda a primit o sancţiune blândă pentru acţiunile de la meciul cu Universitatea Craiova
17:50
S-a aflat numele singurului antrenor pe care FRF îl are pe listă pentru înlocuirea lui Mircea Lucescu # Primasport.ro
S-a aflat numele singurului antrenor pe care FRF îl are pe listă pentru înlocuirea lui Mircea Lucescu
17:20
Multiplul campion cu FCSB a dat clubul în judecată! Gigi Becali e bun de plată
17:00
Surpriză mare! Marius Croitoru este aşteptat să revină în SuperLiga
16:40
Daniel Bîrligea, OUT de la FCSB?! Atacantul campioanei este monitorizat de un club dintr-un campionat puternic # Primasport.ro
Daniel Bîrligea, OUT de la FCSB?! Atacantul campioanei este monitorizat de un club dintr-un campionat puternic
16:20
Dorinel Munteanu la Petrolul? „Neamţul” a făcut anunţul despre viitorul său: „Eu îmi asum doar rezultatul” # Primasport.ro
Dorinel Munteanu la Petrolul? „Neamţul” a făcut anunţul despre viitorul său: „Eu îmi asum doar rezultatul”
Ieri
15:00
Probleme pentru FC Barcelona! Cel mai valoros jucător al echipei s-a rupt şi nu va juca în Champions League # Primasport.ro
Probleme pentru FC Barcelona! Cel mai valoros jucător al echipei s-a rupt şi nu va juca în Champions League
14:20
Lovitura momentului. Cristiano Bergodi, revenire de senzaţie la un club legendar din Superligă # Primasport.ro
Lovitura momentului. Cristiano Bergodi, revenire de senzaţie la un club legendar din Superligă
14:20
”Este un penalty ruşinos!”. Roberto De Zerbi nu a mai suportat după eşecul cu Real Madrid din Champions League # Primasport.ro
”Este un penalty ruşinos!”. Roberto De Zerbi nu a mai suportat după eşecul cu Real Madrid din Champions League
12:50
VIDEO | Spectacolul din Champions League se vede la Prima Sport! Vlad Dragomir şi echipa lui Cristi Chivu joacă astăzi # Primasport.ro
VIDEO | Spectacolul din Champions League se vede la Prima Sport! Vlad Dragomir şi echipa lui Cristi Chivu joacă astăzi
12:40
Ce a spus antrenorul lui PSV, după debutul lui Man în Champions League: ”Pot spune că e dezamăgitor!” # Primasport.ro
Ce a spus antrenorul lui PSV, după debutul lui Man în Champions League: ”Pot spune că e dezamăgitor!”
12:20
Lionel Messi a strălucit din nou în MLS
11:10
Sabalenka s-a retras de la China Open din cauza unei accidentări
11:00
Vinicius a fost iar rezervă, iar Xabi Alonso a făcut anunţul despre starul brazilian: ”Va veni un moment pentru fiecare!” # Primasport.ro
Vinicius a fost iar rezervă, iar Xabi Alonso a făcut anunţul despre starul brazilian: ”Va veni un moment pentru fiecare!”
