A fost numit arbitrul partidei FC Botoşani - FCSB

Primasport.ro, 18 septembrie 2025 14:50

A fost numit arbitrul partidei FC Botoşani - FCSB

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primasport.ro

Acum 30 minute
14:50
A fost numit arbitrul partidei FC Botoşani - FCSB Primasport.ro
A fost numit arbitrul partidei FC Botoşani - FCSB
Acum o oră
14:20
Alexandra Anghel va lupta pentru bronz la CM de la Zagreb Primasport.ro
Alexandra Anghel va lupta pentru bronz la CM de la Zagreb
14:20
Cristian Dumitru, fost jucător la FCSB, a semnat cu o echipă din România Primasport.ro
Cristian Dumitru, fost jucător la FCSB, a semnat cu o echipă din România
Acum 2 ore
13:30
SUA a învins-o pe Kazahstan în sferturile BJK Cup Primasport.ro
SUA a învins-o pe Kazahstan în sferturile BJK Cup
Acum 4 ore
13:00
Sorana Cîrstea, fără replică în faţa Igăi Swiatek Primasport.ro
Sorana Cîrstea, fără replică în faţa Igăi Swiatek
12:40
Dezastru! România, tot mai aproape de cea mai slabă clasare din istorie Primasport.ro
Dezastru! România, tot mai aproape de cea mai slabă clasare din istorie
12:20
Ceahlăul a cerut intrarea în insolvenţă Primasport.ro
Ceahlăul a cerut intrarea în insolvenţă
12:10
Interes foarte scăzut! Câte bilete s-au vândut pentru următorul meci al lui Dinamo Primasport.ro
Interes foarte scăzut! Câte bilete s-au vândut pentru următorul meci al lui Dinamo
11:50
CFR a luat titlul Primasport.ro
CFR a luat titlul
11:20
Octavian Popescu îşi face bagajele! Decizia luată de fotbalistul campioanei României Primasport.ro
Octavian Popescu îşi face bagajele! Decizia luată de fotbalistul campioanei României
Acum 6 ore
11:10
Suspendat pentru nerespectarea obligaţiilor privind localizarea, dublul medaliat olimpic Fred Kerley va participa la Enhanced Games Primasport.ro
Suspendat pentru nerespectarea obligaţiilor privind localizarea, dublul medaliat olimpic Fred Kerley va participa la Enhanced Games
10:50
Messi îşi va prelungi contractul cu Inter Miami Primasport.ro
Messi îşi va prelungi contractul cu Inter Miami
09:30
Cristi Chivu ştie ce are de făcut după victoria cu Ajax! "Nu sunt prost" Primasport.ro
Cristi Chivu ştie ce are de făcut după victoria cu Ajax! "Nu sunt prost"
09:20
Spania ameninţă ca va boicota Campionatul Mondial în cazul calificării Israelului Primasport.ro
Spania ameninţă ca va boicota Campionatul Mondial în cazul calificării Israelului
Acum 24 ore
00:00
VIDEO | Cristi Chivu, victorie la debutul pe banca lui Inter în Champions League Primasport.ro
VIDEO | Cristi Chivu, victorie la debutul pe banca lui Inter în Champions League
17 septembrie 2025
23:50
VIDEO | Spectacolul din Champions League se vede la Prima Sport! Ajax - Inter, în direct la PS1 Primasport.ro
VIDEO | Spectacolul din Champions League se vede la Prima Sport! Ajax - Inter, în direct la PS1
23:30
Record absolut de competiţii sub egida FRAS: în weekend vor avea loc 13 evenimente. Vor concura 670 de sportivi Primasport.ro
Record absolut de competiţii sub egida FRAS: în weekend vor avea loc 13 evenimente. Vor concura 670 de sportivi
23:10
Dejan Milovanovic, fost internaţional sârb, a încetat din viaţă la doar 41 de ani Primasport.ro
Dejan Milovanovic, fost internaţional sârb, a încetat din viaţă la doar 41 de ani
22:40
Petrolul Ploieşti a luat hotărârea! Antrenorul care va sta pe bancă etapa viitoare Primasport.ro
Petrolul Ploieşti a luat hotărârea! Antrenorul care va sta pe bancă etapa viitoare
22:20
Baschet feminin: Sepsi Sf. Gheorghe – Galatasaray, scor 48-81, în turul preliminar al Euroligii Primasport.ro
Baschet feminin: Sepsi Sf. Gheorghe – Galatasaray, scor 48-81, în turul preliminar al Euroligii
22:20
JO 2028: Vânzarea biletelor va începe în 2026. Preţul minim, 28 de dolari Primasport.ro
JO 2028: Vânzarea biletelor va începe în 2026. Preţul minim, 28 de dolari
22:10
Dinamo Bucureşti, a doua înfrângere consecutivă în grupa A a Ligii Campionilor Primasport.ro
Dinamo Bucureşti, a doua înfrângere consecutivă în grupa A a Ligii Campionilor
22:10
VIDEO | Spectacolul din Champions League se vede la Prima Sport! Ajax - Chivu, în direct la PS1 Primasport.ro
VIDEO | Spectacolul din Champions League se vede la Prima Sport! Ajax - Chivu, în direct la PS1
21:50
VIDEO | Spectacolul din Champions League se vede la Prima Sport! Pafos obţine un punct în inferioritate numerică Primasport.ro
VIDEO | Spectacolul din Champions League se vede la Prima Sport! Pafos obţine un punct în inferioritate numerică
21:40
VIDEO | Spectacolul din Champions League se vede la Prima Sport! Dragomir, aproape de gol Primasport.ro
VIDEO | Spectacolul din Champions League se vede la Prima Sport! Dragomir, aproape de gol
21:30
VIDEO | Spectacolul din Champions League se vede la Prima Sport! Al doilea cartonaş roşu acordat în Grecia Primasport.ro
VIDEO | Spectacolul din Champions League se vede la Prima Sport! Al doilea cartonaş roşu acordat în Grecia
21:20
O nouă lovitură dată de Universitatea Craiova! Atacantul brazilian a ajuns sub comanda lui Mirel Rădoi şi urmează să fie prezentat oficial Primasport.ro
O nouă lovitură dată de Universitatea Craiova! Atacantul brazilian a ajuns sub comanda lui Mirel Rădoi şi urmează să fie prezentat oficial
20:30
Lovitură pentru Real Madrid! Starul lui Xabi Alonso s-a rupt la debutul în Champions League şi e OUT mai bine de o lună Primasport.ro
Lovitură pentru Real Madrid! Starul lui Xabi Alonso s-a rupt la debutul în Champions League şi e OUT mai bine de o lună
20:20
Semnal de alarmă tras de Sorin Cârţu! Ce sfat i-a dat oficialul Craiovei lui Mirel Rădoi: „Aşa aş vrea să-l văd tot timpul! Aici e toată cheia” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Semnal de alarmă tras de Sorin Cârţu! Ce sfat i-a dat oficialul Craiovei lui Mirel Rădoi: „Aşa aş vrea să-l văd tot timpul! Aici e toată cheia” | VIDEO EXCLUSIV
20:00
VIDEO | Spectacolul din Champions League se vede la Prima Sport! Vlad Dragomir, aproape să înscrie Primasport.ro
VIDEO | Spectacolul din Champions League se vede la Prima Sport! Vlad Dragomir, aproape să înscrie
19:50
VIDEO | Spectacolul din Champions League se vede la Prima Sport! Au început primele meciuri ale zilei Primasport.ro
VIDEO | Spectacolul din Champions League se vede la Prima Sport! Au început primele meciuri ale zilei
19:40
Rapid se revoltă! Victor Angelescu a anunţat decizia radicală luată de club în urma greşelilor de arbitraj din acest sezon: „Să iasă cineva să spună. Ai impresia că îşi bat joc de tine” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Rapid se revoltă! Victor Angelescu a anunţat decizia radicală luată de club în urma greşelilor de arbitraj din acest sezon: „Să iasă cineva să spună. Ai impresia că îşi bat joc de tine” | VIDEO EXCLUSIV
19:40
VIDEO | Spectacolul din Champions League se vede la Prima Sport! Vlad Dragomir este titular Primasport.ro
VIDEO | Spectacolul din Champions League se vede la Prima Sport! Vlad Dragomir este titular
19:30
Ilinca Amariei, implicată în cel mai mediatizat accident al momentului Primasport.ro
Ilinca Amariei, implicată în cel mai mediatizat accident al momentului
19:10
Echipa de care Sorin Cârţu se teme în lupta pentru titlu: „Şi-a meritat toate punctele. Îmi place atmosfera din jurul lor” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Echipa de care Sorin Cârţu se teme în lupta pentru titlu: „Şi-a meritat toate punctele. Îmi place atmosfera din jurul lor” | VIDEO EXCLUSIV
19:00
Incidente violente la Paris, înainte de PSG - Atalanta! 19 suporteri italieni au rost reţinuţi Primasport.ro
Incidente violente la Paris, înainte de PSG - Atalanta! 19 suporteri italieni au rost reţinuţi
18:50
Csikszereda a primit o sancţiune blândă pentru acţiunile de la meciul cu Universitatea Craiova Primasport.ro
Csikszereda a primit o sancţiune blândă pentru acţiunile de la meciul cu Universitatea Craiova
17:50
S-a aflat numele singurului antrenor pe care FRF îl are pe listă pentru înlocuirea lui Mircea Lucescu Primasport.ro
S-a aflat numele singurului antrenor pe care FRF îl are pe listă pentru înlocuirea lui Mircea Lucescu
17:20
Multiplul campion cu FCSB a dat clubul în judecată! Gigi Becali e bun de plată Primasport.ro
Multiplul campion cu FCSB a dat clubul în judecată! Gigi Becali e bun de plată
17:00
Surpriză mare! Marius Croitoru este aşteptat să revină în SuperLiga Primasport.ro
Surpriză mare! Marius Croitoru este aşteptat să revină în SuperLiga
16:40
Daniel Bîrligea, OUT de la FCSB?! Atacantul campioanei este monitorizat de un club dintr-un campionat puternic Primasport.ro
Daniel Bîrligea, OUT de la FCSB?! Atacantul campioanei este monitorizat de un club dintr-un campionat puternic
16:20
Dorinel Munteanu la Petrolul? „Neamţul” a făcut anunţul despre viitorul său: „Eu îmi asum doar rezultatul” Primasport.ro
Dorinel Munteanu la Petrolul? „Neamţul” a făcut anunţul despre viitorul său: „Eu îmi asum doar rezultatul”
Ieri
15:00
Probleme pentru FC Barcelona! Cel mai valoros jucător al echipei s-a rupt şi nu va juca în Champions League Primasport.ro
Probleme pentru FC Barcelona! Cel mai valoros jucător al echipei s-a rupt şi nu va juca în Champions League
14:20
Lovitura momentului. Cristiano Bergodi, revenire de senzaţie la un club legendar din Superligă Primasport.ro
Lovitura momentului. Cristiano Bergodi, revenire de senzaţie la un club legendar din Superligă
14:20
”Este un penalty ruşinos!”. Roberto De Zerbi nu a mai suportat după eşecul cu Real Madrid din Champions League Primasport.ro
”Este un penalty ruşinos!”. Roberto De Zerbi nu a mai suportat după eşecul cu Real Madrid din Champions League
12:50
VIDEO | Spectacolul din Champions League se vede la Prima Sport! Vlad Dragomir şi echipa lui Cristi Chivu joacă astăzi Primasport.ro
VIDEO | Spectacolul din Champions League se vede la Prima Sport! Vlad Dragomir şi echipa lui Cristi Chivu joacă astăzi
12:40
Ce a spus antrenorul lui PSV, după debutul lui Man în Champions League: ”Pot spune că e dezamăgitor!” Primasport.ro
Ce a spus antrenorul lui PSV, după debutul lui Man în Champions League: ”Pot spune că e dezamăgitor!”
12:20
Lionel Messi a strălucit din nou în MLS Primasport.ro
Lionel Messi a strălucit din nou în MLS
11:10
Sabalenka s-a retras de la China Open din cauza unei accidentări Primasport.ro
Sabalenka s-a retras de la China Open din cauza unei accidentări
11:00
Vinicius a fost iar rezervă, iar Xabi Alonso a făcut anunţul despre starul brazilian: ”Va veni un moment pentru fiecare!” Primasport.ro
Vinicius a fost iar rezervă, iar Xabi Alonso a făcut anunţul despre starul brazilian: ”Va veni un moment pentru fiecare!”
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.