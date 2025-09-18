Daniel Băluță a picat testul rapid al lui Ceaușescu. A ieșit pozitiv la marijuana

08:10

Șantierul Centurii Buftea, un proiect la peste 55 de milioane de euro fără TVA, se află într-un stadiu incipient, cu un avans fizic de 6.76% și financiar de 1.84%, la aproape un an de la semnarea acordului contractual. Lucrările, care au un termen de finalizare în 2027, vizează construcția unui drum de 5,77 kilometri care