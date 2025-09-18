Problemele emoţionale ale elevilor de gimnaziu
Ziarul Lumina, 18 septembrie 2025 20:50
Elevii de gimnaziu prezintă multiple vulnerabilităţi emoţionale şi manifestă simptome asociate cu oboseala cronică, anxietatea, nefericirea, singurătatea, precum şi comportamente cu risc crescut, precum
• • •
Alte ştiri de Ziarul Lumina
Acum 10 minute
21:10
Ministerul Educaţiei şi Cercetării a pus în consultare proiectul de ordin privind aprobarea cuantumurilor burselor pentru studenţii înmatriculaţi la programe de studii universitare organizate cu finanţare de la
Acum 30 minute
21:00
Fundația World Vision România a lansat primul apel pentru granturi mici, prin care ONG-urile pot accesa fonduri europene pentru inițiative care protejează copiii împotriva violenței în ecosistemul școlar. Cele 10 granturi, fiecare în valoare de 10.000 de euro, sunt destinate organizațiilor mici, înființate legal în România înainte de 17 septembrie 2024, care au avut în ultimii trei ani fiscali venituri medii de cel mult 250.000 de euro și activează în domeniul protecției copilului sau al educației.
21:00
Evaluările naţionale în clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a vor fi schimbate printr-un ordin care va fi emis cât mai curând, a anunţat ministrul educaţiei, Daniel David, citat de Agerpres. Evaluările vor
20:50
Elevii de gimnaziu prezintă multiple vulnerabilităţi emoţionale şi manifestă simptome asociate cu oboseala cronică, anxietatea, nefericirea, singurătatea, precum şi comportamente cu risc crescut, precum
Acum o oră
20:40
La Mănăstirea „Izvorul Tămăduirii”, de la poalele Munților Măcin, județul Tulcea, a avut loc miercuri, 17 septembrie, Sinaxa stareților și a starețelor din Episcopia Tulcii. Întâlnirea, dedicată Centenarului Patriarhiei Române, a fost prezidată de Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, și a reunit stareți, starețe, egumeni, egumene și duhovnici de la mănăstirile și schiturile eparhiei.
20:40
Patriarhia Română scoate la concurs un post vacant de inspector resurse umane din cadrul Cancelariei Sfântului Sinod - Serviciul Personal - Resurse Umane. Cerinţe de ocupare a postului:- studii
Acum 8 ore
14:10
Biblioteca Sfântului Sinod a găzduit, la scurtă vreme după proclamarea locală a canonizării sale, Simpozionul omagial „Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim, omul lui Dumnezeu în mijlocul
14:00
Militarii lugojeni au desfășurat, la începutul noului an școlar 2025‑2026, o acțiune menită să aducă zâmbetul pe buze copiilor dintr‑un centru de zi din „Orașul castanilor”.În acest sens, a fost vi
14:00
La Mănăstirea „Izvorul Tămăduirii”, de la poalele Munților Măcin, județul Tulcea, a avut loc miercuri, 17 septembrie, Sinaxa stareților și a starețelor din Episcopia Tulcii. Întâlnirea, dedicată
Acum 12 ore
13:00
Eveniment dedicat Sfântului Antim Ivireanul la Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” # Ziarul Lumina
Miercuri, 17 septembrie, la Salonul Carol din cadrul Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” din București, a avut loc dezbaterea „Antim Ivireanul”, un eveniment cultural și spiritual dedicat
13:00
Centrul de zi pentru copii „Sfânta Muceniță Sofia”, al Arhiepiscopiei Bucureștilor, și‑a sărbătorit ocrotitorul spiritual miercuri, 17 septembrie. Sfânta Muceniță Sofia, împreună cu fiicele ei Pistis,
12:30
Poetul creștin Ioan Alexandru a fost pomenit marți, 16 septembrie, la Biserica „Sfântul Gheorghe”-Nou, la împlinirea a 25 de ani de la trecerea sa la Domnul.Slujba Parastasului a fost oficiată în prezența
11:50
Poetul creștin Ioan Alexandru a fost pomenit marți, 16 septembrie, la Biserica „Sfântul Gheorghe”-Nou, la împlinirea a 25 de ani de la trecerea sa la Domnul.Slujba Parastasului a fost oficiată în prezența
11:10
La 85 de ani de la masacrele de la Treznea și Ip, Episcopia Sălajului și Consiliul Județean Sălaj, în colaborare cu Biblioteca Judeţeană „I. S. Bădescu”, au organizat luni, 15 septembrie, la Casa de
10:40
Departamentul Pro Vita din cadrul Sectorului de misiune al Arhiepiscopiei Iașilor, în colaborare cu Parohia Banu din Iași, organizează duminică, 21 septembrie 2025, un atelier de povești și creație dedicat
10:40
Marți, 16 septembrie, Catedrala „Pogorârea Sfântului Duh” din municipiul Onești a primit din partea Mănăstirii „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava” cinstitul veșmânt care a acoperit, în luna iulie a
10:40
În ultima săptămână de vară, Parohia Vorona Centru și Departamentul pentru tineret al Protopopiatului Botoșani au oferit, în mod gratuit, unui grup de copii și tineri o tabără de o săptămână la mare, în
Acum 24 ore
22:50
Fraților, înainte de venirea credinței, noi eram păziți sub Lege, fiind închiși pentru credința care avea să se descopere. Astfel că Legea ne-a fost călăuză spre Hristos, pentru ca să ne îndreptăm din
22:50
Învățătură a celor doisprezece Apostoli, Cap. XII, 1-5, în Părinți și Scriitori Bisericești (1979), vol. 1, p. 33„Tot cel ce vine în numele Domnului (Proverbe 19, 17) să fie primit; iar apoi, după
22:30
„În vremea aceea s-au adunat apostolii la Iisus și I-au spus toate câte au făcut și au învățat. Atunci El le-a zis: Veniți voi înșivă de o parte, în loc pustiu, și odihniți-vă puțin. Căci mulți erau
22:20
Sf. Preot Mucenic Ilarion Felea; Sf. Ier. Eumenie, Episcopul Gortinei; Sf. Mc. Ariadna # Ziarul Lumina
Sfântul Ilarion Felea s-a născut la 28 martie 1903, în Valea Bradului, din părțile Hunedoarei.La vârsta adolescenţei, dorind să devină preot, asemenea tatălui său, a urmat cursurile Academiei Teologice din Sibiu şi ale Facultăţii de Teologie din Bucureşti, pe care le-a încununat în anul 1939, prin susţinerea tezei de doctorat. În anul 1927 s-a căsătorit cu Valeria, iar la scurt timp după căsătorie a fost hirotonit preot de către Mitropolitul Nicolae Bălan al Ardealului. A fost instalat în Valea Bradului, localitatea natală, la sărbătoarea Schimbării la Faţă a Domnului.
22:10
Tratamentele existente la ora actuală pentru glaucom pot doar să oprească evoluția acestei afecțiuni a ochiului, nu și vindecarea ei. Netratată însă, această boală oftalmologică duce la pierderea totală a ve
22:10
Astăzi începe, la Botoșani, prima ediție a Festivalului Național de Literatură pentru Copii și Adolescenți „Apolodor”. Evenimentul este inițiat de scriitorul Dan Lungu și se desfășoară cu sprijinul
22:10
La Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” din București se va desfășura, duminică, 28 septembrie 2025, „Târgul pâinii”, eveniment la care vor participa brutari artizani, producători,
22:10
August 2025 a fost a treia cea mai caldă lună august înregistrată în istorie la nivel mondial, cu o temperatură medie de 16,6 grade Celsius, cu 0,22 grade sub valorile record din lunile august din 2023 şi 2024, da
22:10
Bucureşti, Timişoara, Cluj-Napoca, Iaşi, Craiova, Sibiu sunt oraşele cu cel mai congestionat trafic din România, în timp ce Reşiţa, Giurgiu, Călăraşi, Brăila, Galați se remarcă prin fluența circulației
22:10
Procurorul general Alex Florenţa a prezentat marţi, într-o conferință de presă, concluziile anchetelor efectuate la nivelul Parchetului General privind „campaniile ample hibride” care au avut România ca
22:10
Termenul limită pentru depunerea cererilor, în aplicaţia EPIDS, în vederea obţinerii tichetului de energie în valoare de 50 de lei este 27 septembrie, reamintește Agenţia Naţională pentru Plăţi şi
22:10
Aproximativ 57% dintre români sunt de acord ca ţara noastră să aloce 5% din PIB pentru Apărare, aşa cum solicită NATO, în timp ce 38% nu susţin acest lucru, relevă un sondaj realizat de Avangarde.Aproape
22:10
Preţurile la raft ale alimentelor de bază, cu excepţia fructelor şi legumelor sezoniere, au crescut, în medie, cu 1,53%, sub majorarea de 2% a TVA, în august comparativ cu iunie, arată o analiză a Consiliului
22:10
Practicarea exercițiilor fizice înseamnă sănătate, iar lucrul acesta este reconfirmat și de un studiu al cercetătorilor australieni de la Universitatea din Perth, relatează cotidianul The Washington
22:00
Când am fost întâia dată la Muntele Athos, după 1990, ne aflam într-o tabără de vară în Grecia, sub egida Mitropoliei de Nea Krini și Kalamaria, care găsise o modalitate de a ne găzdui în apropierea
22:00
Pe strada Sfânta Ecaterina din București, în umbra Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”, se află bustul profesorului Barbu Constantinescu, primul decan al Facultății de Teologie și un
22:00
Biserica Ortodoxă Română sărbătorește anul acesta 100 de ani de la ridicarea sa la rangul de Patriarhie. În urmă cu un veac, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat „Actul de înfiinţare a Pat
22:00
Sfinţii Ilarion şi Calistrat, mărturisitori ai credinței pe plaiurile binecuvântate ale Banatului # Ziarul Lumina
În contextul împlinirii a 140 de ani de la recunoașterea Autocefaliei (25 aprilie 1885) și a 100 de ani de la ridicarea Bisericii noastre la rang de Patriarhie (4 februarie 1925), Sfântul Sinod a declarat anul
22:00
Ni s-a întâmplat tuturor, măcar o dată, să simțim cum ne trosnesc genunchii. Este o problemă care nu ține neapărat de vârstă și pe care medicii o denumesc crepitația genunchilor. De cele mai multe ori nu est
22:00
Speranța de viață a fiecăruia dintre noi și sănătatea depind de numeroși factori legați de stilul de viață, inclusiv de ceea ce mâncăm. Contează însă și orele la care obișnuim să mâncăm, iar lucrul
Ieri
18:30
Parohia „Pogorârea Sfântului Duh” din Onești, Bulevardul Belvedere 2 A, județul Bacău, Protoieria Onești, Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, organizează miercuri, 1 octombrie 2025, ora 12:00, licitație pe
18:30
Proclamarea locală a canonizării Sfântului Cuvios Mărturisitor Iraclie din Basarabia # Ziarul Lumina
Miercuri, 17 septembrie 2025, la Catedrala eparhială „Sfântul Ierarh Dionisie și Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din Cahul a fost prăznuit Sfântul Ierarh Dionisie, ocrotitorul Episcopiei Basarabiei de Sud și
16:00
Preasfințitul Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal, a participat miercuri, 17 septembrie, la vernisajul expoziției „Unitate națională și dimensiune eclesială”, care a avut loc în Sala „Theodor
16:00
Tradiția frumoasă a ajutorării elevilor care provin din familii cu posibilități materiale reduse sau aflate în diferite cazuri de risc social, prin oferirea de ghiozdane complet echipate, a fost respectată și în
13:40
Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Macarie, Episcopul ortodox român al Europei de Nord, Parohia românească din Borås, Regatul Suediei, a achiziționat un nou lăcaș de cult, la sfârșitul anului trecut,
13:30
Centrul social‑pastoral „Sfânta Cruce” de la Mănăstirea Caraiman din județul Prahova va găzdui, în perioada 22‑24 septembrie 2025, cea de‑a 18‑a ediție a Congresului național „Hristos
13:20
Duminică, 14 septembrie 2025, în ziua praznicului Înălțării Sfintei Cruci, Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul ortodox român al Marii Britanii și Irlandei de Nord, a săvârșit Sfânta
13:10
Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Nifon, Mitropolit onorific al Târgoviștei și Exarh patriarhal, preoții Eduard Ştefan Mocanu Frâncu și Andrei Daniel Bărcoi de la Parohia Dârza,
13:00
Sâmbătă, 13 septembrie, în ajunul praznicului Înălțării Sfintei Cruci, Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul ortodox român al Irlandei și Islandei, a săvârșit sfințirea cea mică a apei, urmată de
12:50
Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, în perioada 19‑21 septembrie 2025, la Mănăstirea Tismana din județul Gorj, se vor desfășura
12:10
Lansarea filmului‑documentar „Cu potirul printre obuze. Sfântul Iraclie din Basarabia” # Ziarul Lumina
Mitropolia Basarabiei, împreună cu TRINITAS TV, organizează sâmbătă, 20 septembrie, un eveniment dedicat unuia dintre marii mărturisitori ai Bisericii din pământul nostru - Sfântul Iraclie din
12:10
Marti, 16 septembrie, la Biserica „Sfinții Apostoli” din Găzărie, a fost oficiată Sfânta Liturghie de către Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Romanului și
12:10
În ziua de pomenire a Sfântului Iosif cel Nou de la Partoș, Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a asistat la Sfânta Liturghie săvârșită în Paraclisul Spitalului din Arad, cu ocazia
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.