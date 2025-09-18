Problemele emoţionale ale elevilor de gimnaziu

22:20

Sfântul Ilarion Felea s-a născut la 28 martie 1903, în Valea Bradului, din părțile Hunedoarei.La vârsta adolescenţei, dorind să devină preot, asemenea tatălui său, a urmat cursurile Academiei Teologice din Sibiu şi ale Facultăţii de Teologie din Bucureşti, pe care le-a încununat în anul 1939, prin susţinerea tezei de doctorat. În anul 1927 s-a căsătorit cu Valeria, iar la scurt timp după căsătorie a fost hirotonit preot de către Mitropolitul Nicolae Bălan al Ardealului. A fost instalat în Valea Bradului, localitatea natală, la sărbătoarea Schimbării la Faţă a Domnului.