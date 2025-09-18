Consiliul Județean Constanța investește în energie verde

08:10

Constănțenii care aleg să circule pe două roți prin oraș au parte de adevărate capcane chiar pe pistele special amenajate pentru ei. Imaginile surprinse pe o pistă de biciclete din Constanța arată guri de canalizare montate în așa fel încât roțile bicicletelor pot intra direct între gratiile metalice. O simplă […]