POLARIS: A doua campanie de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase în 26 de localități din mediul rural

Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Sâmbătă dimineață, 20 septembrie 2025, Focșaniul iese la treabă! Peste 760 de voluntari – elevi, profesori, angajați ai instituțiilor publice și oameni care vor să facă un bine comunității – se adună pentru Ziua de Curățenie Națională, parte din campania Let's Do It, Romania! Este deja o tradiție pentru orașul nostru: sute de focșăneni își […]