POLARIS: A doua campanie de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase în 26 de localități din mediul rural
Jurnal de Vrancea, 19 septembrie 2025 00:40
În perioada 15 octombrie – 11 noiembrie 2025, compania de salubritate Polaris M Holding va desfășura a doua campanie din acest an de colectare gratuită a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase provenite din deșeuri menajere, adresată exclusiv populației (persoane fizice) din localitățile rurale aferente Lotului 1 Vrancea. Această acțiune face parte din eforturile […]
Acum 2 ore
00:40
Acum 8 ore
18:50
Astăzi, în jurul orei 17:10, dispeceratul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea a fost sesizat, prin apel 112, cu privire la producerea unui accident rutier pe DN2 E85, în zona localității Haret. Din verificările efectuate de polițiștii ajunși la fața locului, a rezultat că un autoturism a intrat într-un stâlp de pe marginea drumului. În urma […]
Acum 12 ore
17:20
Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Mărășești au fost sesizați, la data de 18 septembrie 2025, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că numitul MAREFIEVICI MĂDĂLIN CRISTINEL, în vârstă de 27 de ani, a plecat de la domiciliu în urmă cu o săptămână și nu a mai revenit până în prezent. La momentul plecării, acesta […]
15:20
VIDEO Verificări pe teren, pe DJ 204E: ritm alert al lucrărilor și mobilizare bună din partea constructorului # Jurnal de Vrancea
Președintele Consiliului Județean Vrancea, Nicușor Halici, a efectuat astăzi o vizită de lucru pe șantierul DJ 204E, în zona Ciușlea – Străjescu – Doaga, pentru a verifica stratul inițial de asfalt (binder), turnat pe 2,6 km (Ciușlea – Străjescu). Această etapă este esențială pentru a putea continua lucrările conexe, precum rigole, trotuare și șanțuri. Pe […]
15:10
Jandarmii vrânceni, peste 2.000 de misiuni și sancțiuni de aproape 200.000 lei în sezonul estival # Jurnal de Vrancea
În sezonul estival, Inspectoratul de Jandarmi Județean Vrancea a desfășurat peste 2.000 de misiuni pentru siguranța cetățenilor, la care au participat peste 4.700 de jandarmi. Cele mai multe acțiuni au vizat menținerea ordinii și siguranței publice, 1.598 dintre ele fiind realizate în cooperare cu Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea. Totodată, jandarmii au asigurat ordinea publică […]
15:00
30 septembrie, ziua când încep înscrierile în Programul Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice # Jurnal de Vrancea
Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) anunţă lansarea sesiunii de înscriere în cadrul Programului Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice, în 30 septembrie, ora 10:00. Suma alocată sesiunii de înscriere este 200 de milioane de lei. "Administraţia Fondului pentru Mediu anunţă lansarea sesiunii de înscriere în cadrul Programului Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice începând cu […]
14:50
Două persoane provocau scandal în fața unui supermarket din Târgu Ocna au fost amendați de polițiști miercuri seară. În momentul legitimării, cei doi tineri, de 27 și 29 de ani au avut un comportament agresiv, fapt pentru care s-a luat măsura imobilizării lor. Ei au fost duși ulterior la sediul poliției, pentru audieri, fiind amendați. […]
14:40
ODOBEȘTI: Campanie de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase din menajer derulată de POLARIS M HOLDING # Jurnal de Vrancea
În perioada 13 OCTOMBRIE – 14 OCTOMBRIE 2025, compania de salubritate Polaris M. Holding va desfășura a doua campanie din acest an de colectare gratuită a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase provenite din deșeuri menajere, adresată exclusiv populației (persoane fizice) din orașul Odobești. Această acțiune face parte din eforturile continue de protejare a […]
14:30
VIDEO Patru pădurari reținuți pentru infracțiuni silvice. Arbori tăiați ilegal din păduri # Jurnal de Vrancea
Polițiștii din Moinești s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârşirea de către mai mulţi angajaţi a două ocoale silvice şi o societate comercială specializată în exploatarea şi prelucrarea lemnului, a unor infracțiuni grave. Este vorba despre abuz în serviciu, neglijenţă în serviciu, introducerea, modificarea sau ştergerea de date informatice în sistemul informaţional integrat pentru […]
14:20
La Nereju se lucrează intens pentru ca oamenii să aibă condiții mai bune de trai. În comună sunt în desfășurare mai multe investiții importante, care schimbă pas cu pas fața localității. Primul și cel mai vizibil proiect este asfaltarea drumurilor. Peste 9 kilometri de străzi vor fi modernizați, investiția ridicându-se la 30 de milioane de […]
Acum 24 ore
12:50
Zeci de accidente cu bicicliști și utilizatori de trotinete electrice în Vrancea # Jurnal de Vrancea
Bicicliștii și utilizatorii de trotinete electrice rămân printre cei mai vulnerabili participanți la trafic în județul Vrancea. De la începutul anului și până în prezent, polițiștii au înregistrat 58 de accidente rutiere în care au fost implicați acești participanți la trafic. Statisticile arată un bilanț grav: o persoană și-a pierdut viața, 10 au fost rănite […]
11:50
Pe parcursul lunii august, pompierii vrânceni au acționat în 724 de misiuni, printre care am enumera stingerea incendiilor, acordarea primului ajutor, descarcerarea, salvarea persoanelor și animalelor aflate în pericol, asanarea terenurilor de muniție rămasă neexplodată și așa mai departe. În contextul amintit, echipajele SMURD au intervenit în 399 de cazuri, cele mai multe solicitări fiind […]
11:40
POLARIS, campanie de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase, în Municipiul Focșani # Jurnal de Vrancea
În perioada 6 OCTOMBRIE – 10 OCTOMBRIE 2025, compania de salubritate Polaris M. Holding va desfășura a doua campanie din acest an de colectare gratuită a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase provenite din deșeuri menajere, adresată exclusiv populației (persoane fizice) din Municipiul Focșani. Această acțiune face parte din eforturile continue de protejare a […]
10:40
Crama Gîrboiu, din nou pe podiumul mondial al vinului: „Best Romanian Producer” la ambele ediții Mundus Vini 2025 # Jurnal de Vrancea
Crama Gîrboiu din Cotești a obținut în 2025 cel mai important rezultat al vinificației românești pe scena internațională, fiind desemnată „Best Romanian Producer" la ambele ediții ale competiției Mundus Vini – Spring și Summer Edition. Distincțiile au fost însoțite de un palmares impresionant: 17 medalii de aur și 8 de argint, stabilind un record absolut […]
10:10
Biblioteca „Duiliu Zamfirescu” – mai mult decât o sală de lectură: noutăți editoriale și recomandări personalizate, direct pe gustul cititorilor # Jurnal de Vrancea
Odată cu începutul de an școlar și cu primele zile răcoroase de toamnă, rafturile Bibliotecii Județene „Duiliu Zamfirescu" Vrancea s-au umplut de noutăți editoriale. Găsești aici romane care te prind din prima pagină, literatură contemporană, cărți de dezvoltare personală, povești pentru cei mici și adolescenți, dar și volume pentru pasionații de istorie și știință. Dacă […]
09:40
Judecătoria Focșani: efortul tăcut al magistraților! Număr impresionant de dosare pentru fiecare judecător vrâncean # Jurnal de Vrancea
Dincolo de solemnitatea ședințelor de judecată, Judecătoria Focșani gestionează un volum impresionant de cauze, cu un număr limitat de magistrați, evidențiind efortul constant și dedicarea acestora pentru protejarea drepturilor cetățenilor și respectarea principiilor procesului echitabil. Schema de personal prevede 29 de posturi de judecători, însă în prezent sunt ocupate 26, dintre care efectiv activi sunt […]
08:10
Accidentul rutier s-a produs în cursul acestei dimineți (18 septembrie), în jurul orei 07.30, pe raza comunei Garoafa (DN2 E85). Două autoturisme s-au ciocnit desul de violent, unul dintre autovehicule fiind azvârlit în afara părții carosabile din cauza impactului. Mașinile sunt avariate serios. DN2 este blocat la această oră! Încă nu se știe dacă unt […]
05:50
Studiile recente în psihologia copilului indică faptul că expunerea timpurie la muzică și la instrumente muzicale poate avea un impact semnificativ asupra dezvoltării cognitive și emoționale a copiilor. La vârsta de 2-3 ani, copiii sunt extrem de receptivi la sunete și ritmuri, iar introducerea unor jucării și instrumente muzicale poate stimula creativitatea și abilitățile motorii […]
Ieri
00:40
00:20
♈ Berbec (21 martie – 19 aprilie) Ai multă energie, dar astrele îți recomandă să o canalizezi cu grijă. Graba și impulsivitatea pot duce la conflicte sau greșeli. Ascultă mai mult și acționează calculat. Dragoste: E momentul să dai dovadă de răbdare și empatie.Bani: Posibile întârzieri într-o plată sau proiect.Sfatul zilei: Nu arde etapele – […]
17 septembrie 2025
18:00
Spital inclus în Programul Naţional de Acţiuni Prioritare pentru Infarctul Miocardic Acut # Jurnal de Vrancea
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Apostol Andrei" din Galaţi a intrat oficial în Programul Naţional de Acţiuni Prioritare pentru Infarctul Miocardic Acut, finanţat de Ministerul Sănătăţii. "Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Apostol Andrei" din Galaţi intră oficial în Programul Naţional de Acţiuni Prioritare pentru Infarctul Miocardic Acut (AP-IMA). Fiecare minut contează atunci când […]
17:50
Muzeul Vrancei vă invită prezentarea cărții „Olăneștii. Un neam de boieri olteni” # Jurnal de Vrancea
Editura Vremea și Muzeul Vrancei vă invită prezentarea cărții „Olăneștii. Un neam de boieri olteni", publicată în această primăvară în colecția Aristocărți. Întâlnirea cu autorii, Ion Al. Popescu și Barbu Ollănescu-Orendi, și cu invitații lor de marcă va avea loc joi, 25 septembrie 2025, ora 11:30, la Muzeul Vrancei din Focșani. Cartea „Olăneștii. Un neam […]
17:40
Capela Militară Sfântul Ilie Tesviteanul, din cadrul Garnizoanei Focşani, aflată sub păstorirea preotului militar paroh Ionel Vrînceanu, reia organizarea meditațiilor gratuite pentru promovarea examenul național de bacalaureat. Proiectul O şansă pentru fiecare, sustinut de Fundaţia „Capela Militară Sf. Prooroc Ilie Tesviteanul", preşedinte Vali Roman, îşi continuă misiunea de a sprijini elevi de clasa a XII-a […]
15:50
Președintele CJ Vrancea, Nicușor Halici, prezent la Forumul cooperării franco-române de la Aurillac # Jurnal de Vrancea
Președintele Consiliului Județean Vrancea, Nicușor Halici, a reprezentat județul Vrancea și Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România la cea de-a VII-a ediție a Forumului de cooperare descentralizată Franța–România, desfășurat în perioada 15-16 septembrie 2025 la Aurillac, în Departamentul Cantal, Franța, sub motto-ul „Construim împreună o Europă a cetățenilor și a teritoriilor". Evenimentul, organizat de […]
15:20
VIDEO Gigi Becali, viral pe TikTok după cea a împărțit bani la un liceu din București # Jurnal de Vrancea
Patronul FCSB, Gigi Becali, a reușit din nou să atragă atenția publicului printr-un gest spectaculos. Prezent la un liceu din Capitală, latifundiarul din Pipera a fost imediat înconjurat de elevi curioși. În stilul său caracteristic, Becali a scos un teanc de bani și a început să îi împartă adolescenților. Fiecare elev aflat în jurul său […]
14:50
Șofer din Vrancea, accident rutier în județul Brăila! Bărbatul a fost transportat la spital! # Jurnal de Vrancea
Potrivit informațiilor noastre, accidentul rutier s-a produs în această dimineașă (17 septembrie), în jurul orei 06.30, pe DJ 211A, la intrare în localitatea Viziru, dinspre comuna Bordei Verde. Se pare că șoferul, un bărbat de 37 de ani din Vrancea, a pierdut controlul volanului într-o curbă din cauza neadaptării la condițiile de drum, și s-a […]
14:40
ODOBEȘTI: Campanie de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase din menajer derulată de POLARIS M HOLDING # Jurnal de Vrancea
În perioada 13 OCTOMBRIE – 14 OCTOMBRIE 2025, compania de salubritate Polaris M. Holding va desfășura a doua campanie din acest an de colectare gratuită a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase provenite din deșeuri menajere, adresată exclusiv populației (persoane fizice) din orașul Odobești. Această acțiune face parte din eforturile continue de protejare a […]
14:30
Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă" Galaţi se redeschide pe 20 septembrie, după finalizarea unor lucrări de modernizare în valoare de peste 15 milioane de lei, derulate de Consiliul Judeţean, prin PNRR. Practic
13:40
VIDEO Modificarea Legii vânătorii. Deputatul Dragoș Ciobotaru cere cote mai mari de recoltă pentru urs # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Problema suprapopulării urșilor din România a intrat din nou pe agenda Parlamentului. Deputatul PNL de Vrancea, Dragoș Ciobotaru, atrage atenția că modificările recente aduse Legii vânătorii, deși utile, nu rezolvă chestiunea de fond: numărul prea mare de urși raportat la capacitatea fondului forestier național. „Pentru prima dată, astăzi, toate grupurile parlamentare au fost de partea […] Articolul VIDEO Modificarea Legii vânătorii. Deputatul Dragoș Ciobotaru cere cote mai mari de recoltă pentru urs apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:10
Sute de sancțiuni contravenționale aplicate de ISU Vrancea în urma controalelor derulate în luna august # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Pe parcursul lunii august, organele de control ale ISU Vrancea au efectuat 64 de verificări pe linia apărării împotriva incendiilor și protecției civile. Astfel, pompierii au „vizitat” două obiective de investiții, 35 de agenți economici, 21 de instituții publice și șase primării, în urma activităților fiind găsite mai multe abateri. Vorbim despre constatarea a 418 […] Articolul Sute de sancțiuni contravenționale aplicate de ISU Vrancea în urma controalelor derulate în luna august apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:50
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: La poalele munților, acolo unde natura își păstrează frumusețea neatinsă, comuna Vintileasca începe să semene din ce în ce mai mult cu o mică poveste despre speranță și dezvoltare. Deși bugetul este strâns, proiectele nu se opresc, iar localnicii simt că pașii spre un trai mai bun se fac cu fiecare investiție nouă. Un exemplu […] Articolul Vintileasca, comuna unde viitorul prinde contur apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:40
POLARIS, campanie de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase, în Municipiul Focșani # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În perioada 6 OCTOMBRIE – 10 OCTOMBRIE 2025, compania de salubritate Polaris M. Holding va desfășura a doua campanie din acest an de colectare gratuită a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase provenite din deșeuri menajere, adresată exclusiv populației (persoane fizice) din Municipiul Focșani. Această acțiune face parte din eforturile continue de protejare a […] Articolul POLARIS, campanie de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase, în Municipiul Focșani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:00
Tânăr din Focșani depistat de poliție la volan, deși nu avea permis de conducere # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Tânărul focșănean în vârstă de 25 de ani a fost oprit de poliție în cursul zilei de marți (16 septembrie), în timp ce se plimba cu mașina pe raza comunei Biliești. Un echipaj din cadrul Secției de Poliție Rurală Golești l-a tras pe dreapta pentru un control de rutină, constatând cu acest prilej că șoferul […] Articolul Tânăr din Focșani depistat de poliție la volan, deși nu avea permis de conducere apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:20
DGASPC Vrancea, parte a unui proiect național de asistență maternală specializată pentru copiii cu dizabilități # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA), UNICEF România și SERA România au semnat un Memorandum pentru implementarea proiectului „Dezvoltarea și pilotarea unui model de asistență maternală specializată pentru copii cu dizabilități”. Inițiativa are o durată de doi ani și urmărește să creeze un cadru solid de sprijin pentru copiii cu nevoi speciale, […] Articolul DGASPC Vrancea, parte a unui proiect național de asistență maternală specializată pentru copiii cu dizabilități apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:50
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Orchestra de Cameră a Conservatorului „Santa Cecilia” din Roma a oferit un final impresionant celei de-a VI-a ediții Cea de-a VI-a ediție a Festivalului Internațional „Classic for Teens” s-a încheiat duminică, 14 septembrie, cu un concert extraordinar susținut de Orchestra de Cameră a Conservatorului „Santa Cecilia” din Roma, cea mai veche instituție de educație muzicală […] Articolul Festivalul Internațional „Classic for Teens” se încheie cu succes la Focșani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Mai mult de 2 zile în urmă
00:40
00:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec (21 martie – 19 aprilie) Ești plin de inițiativă și energie, dar e important să nu grăbești lucrurile. O veste sau un mesaj te poate lua prin surprindere. Răspunde cu calm și strategie. Dragoste: Evită impulsivitatea – ascultă înainte să reacționezi.Bani: O oportunitate nouă apare, dar necesită atenție la detalii.Sfatul zilei: Nu tot […] Articolul Horoscopul zilei de 17 septembrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
16 septembrie 2025
18:40
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: La data de 16 septembrie a.c., ora 16:09, dispeceratul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea a fost sesizat prin apel 112 cu privire la producerea unui accident rutier, pe raza comunei Milcovul, satul Lămotești. Din primele verificări efectuate de polițiști a rezultat faptul că șoferul unui autoturism, un bărbat de 51 de ani, din municipiul Focșani, […] Articolul Accident la Milcovul! O mașină s-a răsturnat în afara părții carosabile! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
16:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Lucrările pe Autostrada Moldovei A7 avansează vizibil pe tronsonul Focșani – Bacău. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a publicat imagini noi de pe șantierul Lotului 2 Domnești-Târg – Răcăciuni, lung de aproape 39 de kilometri. Între localitățile Valea Seacă și Răcăciuni (județul Bacău), constructorul a început așternerea stratului de legătură al asfaltului […] Articolul VIDEO Lucrări avansate pe Autostrada Moldovei A7, sectorul Focșani – Bacău apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
15:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a publicat noi imagini de pe șantierul Autostrăzii A7 Focșani – Bacău, unde au loc lucrări de așternere a mixturilor asfaltice pe Lotul 2 Domnești-Târg – Răcăciuni. Astfel, pe contul de Facebook al Direcției Regionale – Drumuri și Poduri Iași au fost postate imagini de pe sectorul […] Articolul VIDEO Noi imagini de pe Autostrada A7 Focșani-Bacău apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
15:00
Investiții importante în Păunești: drumuri modernizate, sală de sport nouă și proiecte pentru viitorul comunității # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Comuna Păunești are în desfășurare și la finalizare mai multe investiții de interes major pentru comunitate, finanțate atât din bugetul local, cât și prin programe guvernamentale și fonduri nerambursabile. Pe strada Valea Caselor, lucrările de asfaltare și modernizare sunt în plină desfășurare. Proiectul, început în urmă cu aproximativ trei săptămâni, prevede turnarea asfaltului, amenajarea șanțurilor […] Articolul Investiții importante în Păunești: drumuri modernizate, sală de sport nouă și proiecte pentru viitorul comunității apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:40
ODOBEȘTI: Campanie de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase din menajer derulată de POLARIS M HOLDING # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În perioada 13 OCTOMBRIE – 14 OCTOMBRIE 2025, compania de salubritate Polaris M. Holding va desfășura a doua campanie din acest an de colectare gratuită a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase provenite din deșeuri menajere, adresată exclusiv populației (persoane fizice) din orașul Odobești. Această acțiune face parte din eforturile continue de protejare a […] Articolul ODOBEȘTI: Campanie de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase din menajer derulată de POLARIS M HOLDING apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:50
Polițiștii vrânceni se alătură campaniei internaționale ROADPOL Safety Days: o zi fără accidente grave # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Polițiștii rutieri din Vrancea s-au alăturat din nou campaniei internaționale ROADPOL Safety Days, o inițiativă care își propune ceva simplu și esențial: ca ziua de 18 septembrie 2025 să treacă fără victime pe șosele. Anul acesta, atenția se îndreaptă mai ales către cei mai vulnerabili participanți la trafic – copiii, pietonii, bicicliștii și utilizatorii de […] Articolul Polițiștii vrânceni se alătură campaniei internaționale ROADPOL Safety Days: o zi fără accidente grave apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Pe 26 septembrie 2025, începând cu ora 19.00, Sala Polivalentă din Focșani va găzdui cea de-a doua ediție a Rock for Hope – un concert caritabil în care energia muzicii rock întâlnește cea mai profundă formă de solidaritate: sprijinul real pentru copiii cu autism. Evenimentul este organizat pentru susținerea construirii Centrului Terapeutic pentru Autism „Sf. […] Articolul Rock for Hope 2 – Dăruiește speranță copiilor cu autism! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un bărbat de 39 de ani din Răcăciuni, Bacău, a fost reținut de poliție, fiiind bănuit de săvârșirea infracțiunii de încălcarea măsurilor dispuse prin ordin de protecție. Din cercetări a reieșit că bărbatul a revenit la domiciliul soției, în vârstă de 40 de ani, deși îi era interzis acest lucru prin ordin de protecție emis […] Articolul VIDEO Bărbat reținut pentru încălcarea ordinului de protecție apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:40
POLARIS, campanie de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase, în Municipiul Focșani # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În perioada 6 OCTOMBRIE – 10 OCTOMBRIE 2025, compania de salubritate Polaris M. Holding va desfășura a doua campanie din acest an de colectare gratuită a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase provenite din deșeuri menajere, adresată exclusiv populației (persoane fizice) din Municipiul Focșani. Această acțiune face parte din eforturile continue de protejare a […] Articolul POLARIS, campanie de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase, în Municipiul Focșani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:30
Adolescenți bătuți și jefuiți! O fată de 17 ani și doi bărbați au fost reținuți de polițiști # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Seara de 15 septembrie s-a transformat într-un coșmar pentru doi adolescenți din comuna Grivița, județul Galați. În jurul orei 20:00, cei doi – un băiat de 16 ani și o fată de 17 ani – se aflau în fața unui magazin din localitate, când au fost atacați de doi bărbați, de 23 și 35 de […] Articolul Adolescenți bătuți și jefuiți! O fată de 17 ani și doi bărbați au fost reținuți de polițiști apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:40
Focșani se mobilizează pentru curățenie! Aproape 800 de voluntari ies sâmbătă pe teren pentru Ziua de Curățenie Națională # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Sâmbătă dimineață, 20 septembrie 2025, Focșaniul iese la treabă! Peste 760 de voluntari – elevi, profesori, angajați ai instituțiilor publice și oameni care vor să facă un bine comunității – se adună pentru Ziua de Curățenie Națională, parte din campania Let’s Do It, Romania! Este deja o tradiție pentru orașul nostru: sute de focșăneni își […] Articolul Focșani se mobilizează pentru curățenie! Aproape 800 de voluntari ies sâmbătă pe teren pentru Ziua de Curățenie Națională apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:50
Campus industrial și rezidențial UMB la Adjud – proiect strategic avizat de Consiliul Județean Vrancea # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Președintele Consiliului Județean Vrancea, Nicușor Halici, a prezidat joi, 11 septembrie 2025, ședința Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, în cadrul căreia au fost aprobate documentații esențiale pentru dezvoltarea județului. Cel mai important proiect analizat și avizat este Planul Urbanistic Zonal pentru Campusul industrial și rezidențial UMB la Adjud, care se va întinde […] Articolul Campus industrial și rezidențial UMB la Adjud – proiect strategic avizat de Consiliul Județean Vrancea apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
00:40
