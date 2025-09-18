Comunicat de presă UNIC VET SOLUTION SRL
National.ro, 19 septembrie 2025 01:00
Comunicat de presă UNIC VET SOLUTION SRL
Acum o oră
Acum 6 ore
21:00
20:10
Unii dintre cei mai bogați, mai influenți și mai bine conectați oameni din lume au stat la masă lungă într-un castel vechi de aproape o mie de ani. Oaspetele de onoare stătea în mijlocul mesei, arătând mai fericit ca niciodată. Era tratat ca un rege de un rege adevărat. Cina oficială pe care regele Charles
Acum 8 ore
19:40
În timp ce Franța este parțial blocată de mobilizarea sindicatelor împotriva proiectelor bugetare și încă nu are un guvern cu puteri depline, joi a avut loc o premieră istorică pe piețele financiare. Pentru prima dată, rata obligațiunilor de stat rambursabile la 10 ani a fost de 3,475% atât pentru Franța, cât și pentru Italia. Cu
19:10
Sorin Grindeanu a reușit o „performanță" pe care nici măcar adversarii tradiționali ai PSD nu și-ar fi putut-o imagina: să pună partidul în genunchi în fața USR, oferindu-i pe tavă nu doar Capitala, ci și butoanele de putere din ministere. Ce înseamnă acest acord? Simplu: PSD cedează terenul acolo unde doare cel mai tare, în
18:00
Dolarul are cel mai slab început de an din 1973. Politica comercială haotică a președintelui Donald Trump, deficitele fiscale uriașe și amenințările la adresa independenței Rezervei Federale riscă să afecteze grav moneda americană. În schimb, moneda chineză, yuanul, strict controlată, a atins cel mai înalt nivel de când Trump a fost reales în noiembrie. Liderii
Acum 12 ore
17:40
Lumea se îndreaptă către o epocă mai periculoasă.Potrivit Institutului de Cercetare pentru Pace din Oslo, anul trecut a stabilit un record sumbru: cel mai mare număr de conflicte armate între state din ultimele șapte decenii. În același timp, asistăm la o realiniere fundamentală a geopoliticii – lucru evidențiat de recenta reuniune a Organizației de Cooperare
17:20
Erling Haaland (25 de ani) ar putea fi protagonistul transferului anului 2026. După patru sezoane la Manchester City, atacantul norvegian este dorit cu insistență de FC Barcelona, unde Joan Laporta și Deco îl văd drept succesorul perfect al lui Robert Lewandowski. Haaland, ținta numărul 1 pentru Barça Presa spaniolă susține că City ar fi dispusă
17:00
Europenii riscă în continuare să rămână fără medicamente, inclusiv antibiotice și alte tratamente vitale. Comisia Europeană a identificat lanțurile de aprovizionare fragile și dependența puternică de producătorii asiatici, în special pentru medicamente esențiale precum antibioticele și analgezicele, ca fiind cauzele principale, se arată într-un raport întocmit de Curtea de Conturi a Uniunii Europene. În luna
16:50
Lionel Messi (38 de ani) își va prelungi contractul cu Inter Miami, au anunțat americanii de la ESPN. Actualul acord al starului argentinian expiră la finalul acestui an, însă negocierile pentru noua înțelegere sunt la final, rămânând doar detalii de pus la punct. Messi rămâne la Miami „Lionel Messi și Inter Miami sunt aproape de
16:50
VIDEO. Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, rezultat POZITIV la un test rapid pentru marijuana # National.ro
Primarul Sectorului 4, social-democratul Daniel Băluță, a acceptat, joi, 18 septembrie, o provocare venită din partea protestatarului cunoscut drept Marian Ceaușescu. Și anume să facă un test rapid antidrog: atât pentru marijuana, cât și pentru cocaină. În primul dintre cazuri, rezultatul a fost cel puțin surprinzător: pozitiv! Primarul Sectorului Daniel Băluță a făcut joi un
16:40
Ucraina se așteaptă ca până luna viitoare să fie disponibile până la 3,6 miliarde de dolari într-un fond destinat achiziționării de arme din Statele Unite. Acordul financiar cunoscut sub numele de Lista priorităților Ucrainei(PURL) reunește contribuțiile membrilor NATO, cu excepția Statelor Unite, pentru achiziționarea de arme, muniții și echipamente americane. „Am primit peste 2 miliarde
16:10
Occidentul, înțeles drept o comunitate politică, economică și de securitate, se află de ceva timp în dificultate. Donald Trump ar putea da lovitura de grație. De la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, un club strâns unit de democrații avansate din punct de vedere economic a ancorat sistemul internațional liberal, bazat pe norme. Țările occidentale
16:00
Preotul Visarion Alexa a aflat decizia definitivă a instanței. Ce au hotărât magistrații CAB în cazul său # National.ro
Preotul Visarion Alexa – cunoscut, anii trecuți, nu doar pentru faptul că slujea într-o biserică din Capitală unde era și paroh, ci și pentru aparițiile sale în emisiuni televizate și la radio -, a aflat joi, 18 septembrie, decizia definitivă a instanței în dosarul în care a fost acuzat că a agresat sexual o enoriașă
15:40
Dacă Rusia ar invada statele baltice, ar declanșa aproape sigur un război direct între NATO și Rusia – adică un conflict de mare intensitate în Europa. Din acest motiv, mulți analiști cred că Moscova evită un asemenea pas, preferând zone unde NATO nu e direct implicat (cum e Ucraina) sau teste la intervale de timp
15:20
Ai simțit vreodată un „nod în stomac" înainte de un examen sau ai avut diaree în perioadele de stres intens? Nu e întâmplător. Stresul, anxietatea și furia se traduc direct la nivel digestiv prin ceea ce cercetătorii numesc axa creier–intestin. Această rețea bidirecțională explică de ce emoțiile negative pot duce la balonare, dureri abdominale, constipație
15:10
VIDEO. Cântăreață de muzică populară, acuzată că ar fi furat dintr-un magazin. Reacția solistei: „La poliție s-a râs”/Cum a încercat să explice toată situația # National.ro
O cântăreață de muzică populară și soțul ei au ajuns în atenția polițiștilor, după ce ar fi fost reclamați că ar fi furat dintr-un magazin din Târgu Jiu. Odată ce s-a aflat public despre cazul său, solista Teodora Pană a căutat să iasă public cu explicații. Din care să reiasă că, de fapt, ar fi
14:20
1. Am trăit să aud și expresia "să luăm lecții de la Republica Moldova." E ca și cum Medgidia i-ar arăta Constanței unde e Marea Neagră. Ținând cont de faptul că meditațiile se plătesc, Bucureștiul chiar ia lecții de la Chișinău. I-a dat gaze, i-a dat curent electric. Bucureștiul ia lecții și de la Oradea.
14:20
VIDEO. Grevă de amploare și proteste în Franța. Oamenii au ieșit masiv în stradă/Au fost făcute zeci de arestări # National.ro
Atmosferă tensionată, oameni în stradă și multe nemulțumiri față de măsurile de austeritate. Sunt proteste în Franța, țară ce se confruntă, joi, cu o grevă de amploare. Franța se confruntă joi cu o amplă mișcare de protest, după ce profesori, mecanici de locomotivă, farmacişti și personal medical au intrat în grevă împotriva reducerilor bugetare iminente,
Acum 24 ore
12:50
Educația, cea mai bună investiție în viitorul țării: Fundația Dan Voiculescu premiază cei mai buni studenți ai anului la Gala Studenților # National.ro
Astăzi, la Oradea, are loc Gala Studenților 2025, un eveniment care adună 118 organizații din 16 centre universitare și marchează unul dintre cele mai importante momente dedicate recunoașterii performanței academice din România. Ajunsă la cea de-a XIV-a ediție, Gala Studenților este organizată de Uniunea Studenților din România și a devenit, de-a lungul anilor, un reper
12:20
UPDATE. Percheziţii la Compania de Apă Braşov şi la locuinţele unor politicieni/Precizări de la DNA # National.ro
Procurorii DNA fac joi, 18 septembrie, percheziții atât în județul Brașov, cât și în Galați. Din primele informații, pe surse, ar fi vorba despre un dosar în care ar fi vizați inclusiv politicieni liberali. UPDATE: DNA a confirmat, într-un scurt comunicat de presă, că se fac, joi, percheziții în 12 locații din județele Brașov și
11:10
Trump a desemnat mişcarea „Antifa” drept organizaţie „teroristă”: „O catastrofă a stângii radicale, bolnavă şi periculoasă” # National.ro
Preşedintele american a anunţat miercuri clasificarea mişcării „Antifa" drept organizație „teroristă". Donald Trump a anunţat miercuri desemnarea mişcării „Antifa", un termen generic ce se referă la grupurile de extremă stânga care se pretind antifasciste, ca organizaţie „teroristă". Mesajul făcut public de către liderul de la Casa Albă a venit la o săptămână după asasinarea influencerului
10:50
Un atac grav asupra unor oameni ai legii a avut loc miercuri în statul american Pennsylvania. Trei polițiști și-au pierdut viața în urma acestei tragedii care a marcat comunitatea locală. Un individ înarmat a deschis focul miercuri asupra a cinci polițiști în Pennsylvania, omorând trei și rănind grav doi, atacatorul fiind și el mort, a
10:20
Un fost ministru PSD îl acuză pe Bolojan că bulversează administrația locală: „Premierul rămâne surd la orice analiză serioasă/Preferă să-și satisfacă orgoliul nemăsurat” # National.ro
Social-democratul Mihai Fifor a ieșit cu un mesaj de ultimă oră în care îl critică pe șeful Guvernului, Ilie Bolojan. Președintele PSD Arad, fost ministru și actualmente deputat, îl acuză pe premierul Ilie Bolojan că repetă, în administrația publică locală, „modelul" aplicat în Educație – măsuri de austeritate cu impact bugetar mic, dar care au
07:20
05:20
BERBEC Salută cu plăcere sugestia unui prieten de a face ceva care implică muncă pentru tine și care implică să acționezi foarte deschis la sugestii. Emotional, nu este vorba de rezerve din partea ta, ci de a nu arăta atât de mult ceea ce crezi. TAUR Dacă credeți că cineva vă subestimează, arătați-le că
Ieri
22:00
Coaliția de guvernare, acord surpriză! PSD cedează Capitala și două prefecturi către USR # National.ro
Coaliția de guvernare a ajuns la un compromis privind împărțirea prefecturilor, potrivit unor surse politice. PSD a cedat doar trei prefecturi către USR, printre care și Capitala, în schimbul a 13 posturi de secretar de stat, repartizate în ministere-cheie. Coaliția de guvernare a stabilit noul algoritm pentru prefecturi Conform înțelegerii inițiale din cadrul coaliției de
21:30
Guvernul României aprobă 500 de milioane € pentru Autostrada A1 și reorganizează Garda de Mediu # National.ro
Guvernul României urmează să dezbată joi un set de decizii majore, printre care aprobarea unui contract de finanțare de 500 de milioane de euro cu Banca Europeană de Investiții pentru proiectul Autostrada A1, dar și reorganizarea Gărzii Naționale de Mediu. De asemenea, pe agenda ședinței se află o serie de memorandumuri și hotărâri cu impact
21:10
21:10
Toată lumea a experimentat, măcar o dată, senzația de „piele de găină". Apare atunci când ne este frig, când ascultăm o melodie emoționantă, când vedem un film intens sau chiar în momente de frică. Dar ce se află în spatele acestui fenomen aparent banal? Răspunsul este fascinant și ne poartă prin biologie, evoluție și psihologie.
20:50
Donald Trump, primit cu fast regal la Castelul Windsor în a doua vizită de stat în Marea Britanie/VIDEO # National.ro
Președintele american Donald Trump a sosit miercuri la Castelul Windsor, unde a fost primit de familia regală în cadrul celei de-a doua vizite de stat în Regatul Unit. Evenimentul, organizat cu fast, s-a desfășurat departe de public și de manifestațiile anunțate la Londra. Donald Trump și Melania, întâmpinați de prințul William și regele Charles Liderul
20:10
Companiile europene se așteaptă la mai multe închideri și pierderi, întrucât China continuă să mențină un control strict asupra exporturilor de pământuri rare, în ciuda acordului din iulie privind accelerarea livrărilor către blocul comunitar. „Indiferent de acordurile și angajamentele asumate la summitul UE-China din 24 iulie, continuăm să observăm blocaje semnificative pentru membrii noștri", a
20:00
Judecătoria Sectorului 1 a decis miercuri arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Toto Dumitrescu, fiul fostului internațional Ilie Dumitrescu, acuzat că a provocat un accident rutier grav în cartierul Primăverii și a fugit de la locul faptei. Rezultatele testelor medico-legale au arătat că acesta consumase cocaină. Toto Dumitrescu și accidentul rutier din București
19:10
La Palatul Victoria, ședințele de Guvern au început să semene tot mai mult cu o piesă de teatru absurd. În rolul principal, premierul Ilie Bolojan, cu replica lui preferată: „Dacă nu se face cum vreau eu, îmi dau demisia și plec!". Publicul – a se citi: partenerii de coaliție și, pe fundal, câteva milioane de
18:40
Trump are dreptate să ceară sancțiuni mai dure împotriva Rusiei. Îl vor asculta țările NATO? # National.ro
S-a presupus că sancțiunile asupra sectorului petrolier din Rusia ar fi atât de dure încât l-ar forța rapid pe Vladimir Putin să ceară o înțelegere. Din păcate, nu a funcționat așa. Donald Trump este gata să impună "sancțiuni majore Rusiei atunci când toate țările NATO vor fi de acord și vor începe să facă același
18:10
În SUA, ascens
18:00
Opt din primele zece cluburi cu cele mai mari investiții în loturi provin din Anglia. Doar PSG și Real Madrid au reușit să spargă hegemonia britanică, arată raportul CIES Football Observatory. Chelsea, lider la cheltuieli Pe primul loc se află Chelsea, cu 1,314 miliarde € investite în actualul lot. De la venirea americanului Todd Boehly, […] The post Banii miliardarilor din Anglia domină toată Europa! first appeared on Ziarul National.
18:00
Europa a devenit un malaxor al antrenorilor. Proprietarii cluburilor au tot mai puțină răbdare, iar rezultatele nesatisfăcătoare duc rapid la demiteri. Publicația germană Kicker a realizat o analiză pe baza raportului anual al UEFA, iar concluzia e clară: Serbia, Turcia și Italia conduc topul instabilității. Serbia, lider absolut În sezonul trecut, în prima ligă din […] The post TOP 3 țări unde sunt schimbați cel mai des antrenorii first appeared on Ziarul National.
17:50
Emmanuel Macron a numit al cincilea prim-ministru de la preluarea mandatului, adică unul la fiecare 18 luni. Franța este o țară care, în ansamblu, este predispusă la dezacorduri, pesimism și, într-o oarecare măsură, la autodistrugere, dar la nivel individual pare dedicată căutării ”joie de vivre”. Întrebați dacă propriile lor vieți merg bine, francezii sunt susceptibili […] The post Franța sucită first appeared on Ziarul National.
17:50
Dronele, noile jucării ale Ursulei von der Leyen. UE apelează la tehnologia ucraineană # National.ro
Uniunea Europeană se grăbește să cheltuiască miliarde pentru a construi un „zid de drone” cu tehnologie testată în Ucraina, după recentele incursiuni ale Rusiei în spațiul aerian al NATO. Răspunsul de săptămâna trecută la incursiunile aeriene rusești în Polonia și România a arătat că NATO se bazează pe tehnologie costisitoare pentru a intercepta drone relativ […] The post Dronele, noile jucării ale Ursulei von der Leyen. UE apelează la tehnologia ucraineană first appeared on Ziarul National.
17:50
Când revista Forbes a publicat prima sa listă globală a miliardarilor în 1987, apăreau doar 140 de nume. Versiunea din 2025 include peste 3.000 de persoane, cu o avere cumulată de 16 trilioane de dolari. Chiar și luând în considerare factori precum ascensiunea Chinei și peste trei decenii de inflație, este o creștere uluitoare atât […] The post Problema impozitării bogaților. ”Loialitatea mea este față de banii mei” first appeared on Ziarul National.
16:50
Breaking News. DECIZIE ÎN PREMIERĂ! ÎCCJ a suspendat pedeapsa fostului șef CNAS Lucian Duță # National.ro
Decizie de ultimă oră în justiție. Este vorba despre o hotărâre în premieră, ce a fost pronunțată miercuri, 17 septembrie, de către o judecătoare de la Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ). Pedeapsa fostului șef al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) Lucian Duță a fost suspendată de ÎCCJ, la mai bine de […] The post Breaking News. DECIZIE ÎN PREMIERĂ! ÎCCJ a suspendat pedeapsa fostului șef CNAS Lucian Duță first appeared on Ziarul National.
15:50
ANOSR anunţă proteste, în toată ţara, în 29 septembrie, faţă de măsurile de austeritate luate în Educaţie # National.ro
Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) anunţă că, în 29 septembrie, odată cu începerea anului universitar, vor avea loc proteste ale studenților în toată ţara, faţă de măsurile de austeritate adoptate în Educaţie şi faţă de modul în care au fost luate aceste decizii. Reprezentanții ANOSR susţin că mesajele studenţilor au fost ignorate. […] The post ANOSR anunţă proteste, în toată ţara, în 29 septembrie, faţă de măsurile de austeritate luate în Educaţie first appeared on Ziarul National.
15:40
Pe 10 septembrie, forțele poloneze și NATO au doborât drone rusești care au pătruns în spațiul aerian al Poloniei. Trei zile mai târziu, o altă dronă rusească a survolat România, dar a fost lăsată să ajungă în Ucraina. Vladimir Putin caută se testeze reacțiile alianței occidentale, prefigurând un scenariu sumbru: războiul de uzură din Ucraina […] The post Europa, prinsă între Kremlinul revizionist și Casa Albă indiferentă first appeared on Ziarul National.
14:30
1. Rechizitoriul (sau ce-i basmul ăla) lui Călin Georgescu mi se pare o compunere pe care ar fi putut să o facă și magistralele magistrate ale lui Băsescu. Am crezut că s-a terminat prigoana macoveistă. Nu s-a terminat. Georgescu nu mă interesează. E un surogat de Petre Țuțea în zi slabă, combinat cu cel mai […] The post Lumea e scârbită de Antena 3 și fără teosoful paramilitar Călin Georgescu first appeared on Ziarul National.
14:10
Previziunea unui primar PSD, dacă Grindeanu rămâne la conducerea partidului: „Ne vom duce sub 10%. Nu mai are ce oferi” # National.ro
Primarul Buzăului, Constantin Toma, consideră că Sorin Grindeanu și echipa lui nu mai au ce oferi la conducerea PSD. Toma, care îl susține pe senatorul Titus Corlățean în cursa pentru șefia partidului, la viitorul congres al formațiunii politice, a ieșit cu critici la adresa actualei conduceri a Partidului Social Democrat. Edilul a susținut, miercuri, 17 […] The post Previziunea unui primar PSD, dacă Grindeanu rămâne la conducerea partidului: „Ne vom duce sub 10%. Nu mai are ce oferi” first appeared on Ziarul National.
13:30
Călin Georgescu, prima reacție după ce a fost trimis în judecată: Oligarhia globalist-soroșistă recurge la justiție cu scopul înlăturării mele # National.ro
Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu a venit, miercuri, 17 septembrie, la IPJ Ilfov, pentru a semna controlul judiciar. Așteptat și de această dată de mai mulți susținători, Georgescu a făcut declarații în fața presei, dar nu a răspuns întrebărilor jurnaliștilor. S-a aflat, astfel, o primă reacție a fostului candidat la prezidențiale, după ce a […] The post Călin Georgescu, prima reacție după ce a fost trimis în judecată: Oligarhia globalist-soroșistă recurge la justiție cu scopul înlăturării mele first appeared on Ziarul National.
12:20
Kremlinul a reacționat la acuzațiile procurorului general al României: „Nu corespund realității” # National.ro
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a negat acuzațiile României privind o presupusă interferență a Rusiei în alegerile prezidențiale. Sunt declarații ce vin în contextul afirmațiilor făcute marți de către procurorul general, Alex Florența. Oficialul rus a reamintit că Statele Unite au făcut acuzații similare, în cazul alegerilor din SUA din 2016, dar le-au retras între […] The post Kremlinul a reacționat la acuzațiile procurorului general al României: „Nu corespund realității” first appeared on Ziarul National.
11:30
Semnal de la Cotroceni pentru reorganizarea administrativă. Consilier prezidențial: „Nu avem nevoie de atâtea județe și localități” # National.ro
Radu Burnete, consilier prezidenţial pe probleme economice şi sociale, consideră că România este blocată într-un model administrativ și economic care și-a atins limitele, iar schimbarea lui este „înfricoșătoare pentru toți cei care se agață astăzi de el”. El face, într-o postare pe o rețea de socializare, o radiografie a problemelor economice și sociale ale țării […] The post Semnal de la Cotroceni pentru reorganizarea administrativă. Consilier prezidențial: „Nu avem nevoie de atâtea județe și localități” first appeared on Ziarul National.
