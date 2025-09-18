Noua obsesie pentru toamna 2025 în materie de manichiură. Unghiile sunt elegante, moi și șic, așa că Emily din Paris le-ar purta fără să stea pe gânduri.
Click.ro, 19 septembrie 2025 01:10
Toamna 2025 aduce o nouă obsesie în materie de manichiură: unghiile de catifea, care combină textura luxoasă cu eleganța subtilă și rafinamentul sofisticat.
• • •
Trucul care transformă pâinea veche în una proaspătă, ca de la brutărie și în doar 5 minute # Click.ro
Pâinea veche, acea felie uitată pe blatul din bucătărie, nu trebuie să ajungă inevitabil la gunoi. De la „mai e bună” la „doar pentru prăjit” și până la eliminarea completă, deseori neglijăm faptul că un truc simplu poate reda prospetimea
Astrologii vin cu vești importante: 5 zodii scapă de cele mai mari griji și probleme în acest weekend. Iese soarele și pe strada lor # Click.ro
Sfârșitul acestei săptămâni vine cu energie bună și vești neașteptate pentru cinci nativi ai zodiacului. Aceștia lasă în urmă supărări și neînțelegeri mai vechi din viața lor, rezolvă probleme care le-au dat mari bătăi de cap și vor simți că sufletul lor este eliberat de poverile pe care le poartă ș
Reacția milionarului Cristian Țânțăreanu, după ce bolnavii de cancer au dat statul în judecată: „În România, intri în spital cu o boală, ieși cu zece!”. Cum a scăpat de cancer de colon # Click.ro
Reacția milionarului Cristian Țânțăreanu, după ce bolnavii de cancer au dat în judecată statul pentru tratamente: „Intri în spital cu o boală, ieși cu zece!” Cum a scăpat de cancer de colon
Supă cremă de dovleac fără unt, smântână sau lapte. Rețeta care a făcut senzație în luna septembrie # Click.ro
Toamna aduce în farfurii savoarea dovleacului, iar o supă cremă pregătită acasă poate transforma o zi obișnuită într-una specială. Vă propunem o rețetă ușoară, cremoasă, fără unt, smântână sau lapte, ideală pentru cei care vor să savureze aromele autentice ale sezonului.
Horoscop vineri, 19 septembrie. O zodie își mărește veniturile, iar doi nativi au dezamăgiri în relațiile amoroase # Click.ro
Horoscop vineri, 19 septembrie. O zodie își mărește veniturile, iar doi nativi au dezamăgiri în relațiile amoroase.
Mireasa care și-a servit invitații cu mâncare de la fast-food. Ce a comandat pentru cei 75 de invitați: „Vreau să fac și eu asta” # Click.ro
Stephanie Arielle, o proaspătă mireasă, a devenit virală în mediul online după ce a decis să își servească invitații de la nuntă cu meniuri de la McDonald’s. Află povestea care a împărțit internetul în două, în continuarea acestui articol.
Se lansează cel mai lung zbor direct din lume. Ce rută va avea, cât va dura călătoria și de la cât pornesc prețurile # Click.ro
Începând cu luna decembrie 2025, cerul va deveni martorul unei premiere istorice în aviația comercială: China Eastern Airlines va inaugura ceea ce este considerat cel mai lung zbor direct din lume.
Corectarea posturii începe acasă! Cum îi învățăm pe copii să stea corect? Specialist: „Ce vedem la cabinet este, de fapt, rezultatul unor obiceiuri neglijate în copilărie..." # Click.ro
De la orele petrecute în bancă, până la serile de teme la birou sau la masa din sufragerie, copiii stau, de cele mai multe ori, cocoșați. Iar consecințele nu întârzie să apară: dureri de spate, probleme de respirație și chiar scăderea capacității de concentrare.
Michelle Obama, invitat special la un eveniment important în București. Sute de oameni au așteptat să o vadă pe soția lui Barack Obama # Click.ro
Sute de persoane s-au adunat joi, 18 septembrie, în fața clădirii care găzduiește Impact Bucharest, evenimentul de business și tehnologie care o are ca invitat special pe Michelle Obama, fosta Primă Doamnă a Statelor Unite ale Americii.
Dan Negru, deranjat de o categorie de români. Ce mesaj a transmis: „Așa s-ar mai uita și Trump spre noi” # Click.ro
Omul de televiziune revine în atenția publică prin intermediul unui mesaj ironic adresat românilor care comentează diverse subiecte precum politică națională și internațională, fotbal sau chiar anumite show-uri de televiziune.
Cum vede un tânăr profesor de religie școala de azi? Diferențe uriașe între oraș și sat: „Generațiile se schimbă..." # Click.ro
Alin Nicolescu, profesor de religie în Lugoj și comunele învecinate, vorbește despre provocările meseriei, diferențele de mentalitate dintre sat și oraș, dar și despre importanța încrederii în educație.
Amintirile lui Gheorghe Turda despre Petrică Mîțu Stoian, care și-a atras moartea, după ce și-a pus numele pe cruce. Azi ar fi împlinit 65 de ani: „Nu era invidios, ca alți olteni” # Click.ro
Amintirile lui Gheorghe Turda despre Petrică Mîțu Stoian, care și-a atras moartea după ce și-a pus numele pe cruce. Azi ar fi împlinit 65 de ani: „Nu era invidios, ca alți olteni”
Bărbatul care a învins cancerul și a făcut înconjurul lumii singur pe mare. Povestea impresionantă care ar fi putut fi scenariu de film # Click.ro
Într-o lume în care mulți renunță când viața lovește, Francis Chichester a fost dovada vie că voința poate sfida nu doar limitele fizice, ci și pe cele ale sorții. Născut în 1901, în Anglia, într-o familie modestă, acesta a fost mereu atras de necunoscut.
Preotul Visarion Alexa, condamnat definitiv la doi ani și jumătate de închisoare cu suspendare. Ce daune trebuie să plătească enoriașei pe care a agresat-o sexual # Click.ro
Părintele Visarion Alexa de la Biserica „Pogorârea Sfântului Duh” din Cartierul bucureştean Militari, și-a primit pedepsa după ce a fost acuzat că a agresat sexual o enoriașă venită la spovedanie.
Mare petrecere pentru ziua de naștere a lui Zaynab, fiica Adinei Postelnicu de la Heaven. Ce petrece tematică și-a dorit # Click.ro
Adina Postelnicu din trupa Heaven și-a serbat zilele trecute fetița, pe Zaynab Maria, care a împlinit 6 ani și a avut parte de o petrecere pe cinste.
O echipă internațională de cercetători de la Universitatea Națională a Australiei a descoperit dovezi ale unei practici funerare neolitice: mumificarea artificială prin fum în situri întinse de la sudul Chinei până în Indonezia și Vietnam.
Județul din România care are cea mai mică medie de vârstă. Care sunt cele mai „vârstnice” județe din țara noastră # Click.ro
Te-ai intrebat vreodată care este cel mai „tânăr” județ al țării noastre? Ei bine, Institutul Național de Statistică a dat răspunsul: în anul 2024, potrivit datelor furnizate, Iașiul s-a clasat pe primul loc.
Rețeta de dulceață de ardei iuți a Gabrielei Cristea. Ingredientele folosite de vedeta TV # Click.ro
Gabriela Cristea este apreciată de public nu doar pentru carisma și meseria care a consacrat-o, ci și pentru talentul său culinar. Recent, vedeta a postat rețeta sa pe care o folosește pentru a pregăti dulceață de ardei iute. Iată ingredientele, dar și pașii de preparare.
Mașina de colecție pe care a deținut-o actorul american Robert Redford. Au existat 100 de exemplare construite # Click.ro
Robert Redford nu a fost cunoscut doar pentru cariera sa impresionantă de actor și regizor premiat cu Oscar, ci și pentru pasiunea discretă pentru mașini de curse. În anii ’60, actorul american a deținut un model Porsche 904 GTS, o bijuterie a ingineriei germane, revopsit în verde irlandez la cerere
„Țara Conquistadorilor”, locul fermecător din Spania unde scapi de turiști. Ce secrete ascunde destinația de vacanță care te cucerește instant # Click.ro
Peste jumătate dintre turiștii care au călătorit anul trecut au ales destinații din Europa, iar Spania s-a aflat din nou în topul preferințelor. Însă succesul său vine la pachet cu o problemă majoră: supraturismul.
Laura Cosoi se iubește mult cu soțul ei, Cosmin Curticăpean! Cum se completează cei doi în creșterea celor patru fetițe pe care le au împreună: „Am ales bine! Nu pică din cer!” # Click.ro
Laura Cosoi e mamă de patru fete, cu vârste de la 7 ani (Rita), 5 (Vera), 3 (Lara) la 1 an (Aida). O deranjează sau nu că i se spune mamă eroină?
Un prizonier a fost condamnat la moarte, dar și-a salvat viața după o partidă de șah. Cum a fost posibil # Click.ro
Într-o perioadă în care o simplă acuzație putea însemna sfârșitul, un bărbat și-a salvat viața nu cu arme sau influență, ci printr-o partidă de șah.
Mihai Morar, mesaj emoționant pentru femeia care i-a dat viață. Cum arată mama prezentatorului # Click.ro
Mihai Morar se bucură de succesul pe care l-a dobândit de-a lungul anilor prin prisma meseriei sale, însă omul de radio îi datorează reușitele sale femeii care i-a dat viață și care l-a crescut și educat așa cum a știut mai bine. Recent, Mihai Morar i-a dedicat mamei sale un mesaj emoționant, cu oca
Stiliștii încearcă să decodifice mesajul pălăriei Melaniei Trump: un mesaj sau un omagiu pentru idolul ei, Jackie Kennedy? # Click.ro
La întâlnirea cu prințul și prințesa de Wales, întrebarea tuturor a fost dacă ochii Melaniei Trump vor fi vizibili sub pălăria cu boruri largi. Răspunsul a fost nu
Un nou studiu publicat în revista Science Advances dezvăluie că cimpanzeii sălbatici consumă în mod regulat alcool atunci când mănâncă fructe coapte.
Proteste uriașe în Franța! Sute de mii de oameni se revoltă împotriva măsurilor bugetare. „Mătura” a devenit simbolul furiei # Click.ro
Franța se confruntă joi cu o „zi neagră”, marcată de greve, proteste și manifestații masive împotriva măsurilor bugetare considerate „brutale” de sindicate. Mobilizarea este comparată de analiști cu amploarea mișcărilor sociale din 2023 împotriva reformei pensiilor.
Argentinianul și-a stabilit planurile de viitor în fotbalul din SUA.
Tehnicianul ar putea debuta chiar în acest weekend la noua echipă.
Inna, dezvăluiri despre sacrificiile din spatele succesului în carieră: „Au fost momente în care mi-am dorit să renunț” # Click.ro
Inna, una dintre cele mai de succes artiste ale României pe plan internațional, a oferit recent detalii inedite despre eforturile și renunțările care au însoțit ascensiunea sa în industria muzicală.
Țara din Europa care interzice ținutele „excentrice” în școli. Cum trebuie să se îmbrace elevii # Click.ro
O serie de școli italiene au introdus un nou cod vestimentar strict, prin care anumite ținute considerate „excentrice” nu mai sunt permise în sălile de clasă.
Psihologul Radu Leca a analizat cazul actorului Toto Dumitrescu, ieșit pozitiv la testul de cocaină: „Substanța stupefiantă dezvoltă crize de euforie și de panică”. Cum se poate trata? # Click.ro
Psihologul Radu Leca a analizat cazul lui Toto Dumitrescu, după ce a ieșit pozitiv la testul de cocaină: „Substanța stupefiantă dezvoltă crize de euforie și de panică” Cum se poate trata: „Program de dezintoxicare”
Concurenții de la Asia Express care s-au înșelat reciproc. Au format un cuplu mai bine de 18 ani: „Pe tine te-au turnat tovarășii tăi” # Click.ro
Printre echipele care au acceptat provocarea Asia Express 2025, se numără și doi foștii soți. Chiar dacă nu mai formează un cuplu pe plan amoros, au rămas prieteni după divorț. Cei doi nu doar că au mers cu încrederea la emisiunea de la Antena 1, căci recent au apărut la testul poligraf – Detectorul
Povestea bărbatului care a mers să-și spele mașina și câștigat 1 milion de dolari. Ireal ce i-a cerut soția după ce a aflat # Click.ro
Într-o zi absolut banală, un tată din Chicago s-a dus să-și spele mașina. Nimic special până aici. Dar ceva l-a făcut să se oprească pentru câteva clipe într-un loc nou, unde a cumpărat, fără prea multă gândire, un bilet la Powerball. Un gest impulsiv, o decizie spontană, care avea să-i schimbe radi
Primele imagini cu tunelul de sub plaja Tuzla prin care vor fi transportate gazele de la Neptun Deep VIDEO # Click.ro
Au apărut primele imagini cu tunelul construit sub plaja Tuzla, una dintre cele mai complexe etape ale proiectului Neptun Deep. Galeria subterană va permite transportul gazelor naturale extrase din Marea Neagră către țărm
Românul a consemnat un prim succes important în cupele europene.
Cine este tânăra rănită în accidentul în care a fost implicat Toto Dumitrescu. La ce competiție importantă a reprezentat România # Click.ro
Accidentul rutier în care a fost implicat Toto Dumitrescu, fiul fostului internațional Ilie Dumitrescu, continuă să facă valuri în spațiul public.
Cuvântul pe care românii îl pronunță greșit aproape tot timpul. Care e varianta corectă: Optisprezece, optsprezece sau optusprezece? # Click.ro
Într-o lume în care limba evoluează constant, iar exprimarea orală tinde să se adapteze vorbirii rapide, unele forme gramaticale sunt adesea rostite incorect, chiar dacă regulile limbii române rămân neschimbate. Un exemplu frecvent întâlnit este numărul 18, adesea pronunțat de unii vorbitori ca „opt
Desertul perfect pentru toamnă: tartă cu mere și nucă. Se prepară rapid și ingredientele sunt foarte ieftine # Click.ro
Dacă îţi doreşti un desert de sezon care să impresioneze prin gust şi textură, această tartă cu mere şi nucă este exact ce îţi trebuie. Prepari aluatul şi umplutura de la zero, iar rezultatul e un echilibru perfect între prospeţimea merelor şi miezul crocant de nucă.
Pentru trei zile, între 19 și 21 septembrie, Bucureștiul devine capitala sportului urban! Festivalul BCR Sport Arena Streetball transformă zona din jurul Primăriei Sectorului 1, o clădire istorică emblematică a orașului, într-un veritabil centru al mișcării și distracției pentru toate vârstele.
Descoperire spectaculoasă în adâncuri: un munte de peste 4 km înălțime, sub suprafața Oceanului Pacific FOTO # Click.ro
Un munte uriaș a fost descoperit sub Oceanul Pacific, iar recent a fost cartografiat în întregime. Vârful se află la 244 de metri sub suprafață oceanului, iar întreaga structură se ridică aproximativ 4,2 kilometri
Trei bucureșteni au fraudat voucherele SGR și au obținut ilegal aproape 60.000 de lei. Cum au reușit să facă acest lucru # Click.ro
Sistemul de Garanție-Returnare (SGR), introdus în România pentru a încuraja reciclarea ambalajelor și a reduce poluarea, a fost recent subiectul unei fraude de proporții.
Cât de strictă e Adela Popescu ca mamă de trei băieți! Unde vrea să fugă cu soțul Radu Vâlca: „Urmează să plecăm cu barca doar noi doi” # Click.ro
Adela Popescu (38 de ani) are acasă trei băieți frumoși pe care încearcă să îi țină în frâu.
Prințul și Prințesa de Wales, apariție spectaculoasă la cina oficială de la Castelul Windsor. Un exemplu de eleganță # Click.ro
Vizita Melaniei și a lui Donald Trump în Marea Britanie reprezintă un eveniment istoric, de mare anvergură, care ține ocupate primele pagini ale ziarelor din întreaga lume. Familia Regală britanică a găzduit miercuri seară un fastuos banchet de stat, organizat în onoarea vizitei oficiale a președint
Wizz Air lansează o nouă rută spre Italia din România înainte de Crăciun. Alte zboruri se opresc în această toamnă # Click.ro
Compania aeriană anunță noi conexiuni pentru sezonul de iarnă, cu zboruri operate de trei ori pe săptămână. Prima cursă va fi lansată pe 16 decembrie, făcând parte dintr-un pachet de 16 rute din România spre destinații din Europa
Explicația la care nu te-ai gândit niciodată. De ce le place pisicilor să doarmă pe oameni? # Click.ro
Oricine și-a petrecut timpul lângă o pisică știe că aceasta are niște obiceiuri de somn destul de interesante.
O cercetare recentă realizată de cercetători suedezi sugerează că administrarea unei pastile zilnice după operația pentru cancer colorectal poate reduce semnificativ riscul de recidivă.
Mai multe produse alimentare au înregistrat creșteri de preț, în luna august, peste majorarea TVA, avertizează Consiliul Concurenței # Click.ro
În luna august 2025, mai multe produse de bază din coșul zilnic de consum au înregistrat majorări de preț care au depășit efectele creșterii TVA, arată o analiză recentă realizată de Consiliul Concurenței.
Ce sunt „resorturile turistice”, noul concept care redefinește turismul de lux în România # Click.ro
România face un pas important în alinierea turismului la standarde internaționale, introducând oficial conceptul de „resort turistic”. Până acum, astfel de ansambluri integrate erau considerate doar hoteluri,
Preşedintele Franţei, pregătit să demonstreze că soția sa este femeie. Briggitte, acuzată că s-ar fi născut băiat # Click.ro
Soția președintelui Franței, Brigitte Macron, se află în centrul unui scandal internațional după ce o influenceră americană a susținut că s-ar fi născut bărbat. Emmanuel și Brigitte Macron au intentat un proces de defăimare în Statele Unite
