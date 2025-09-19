Apariție de groază în nordul Bucureștiului, lângă Herăstrău

16:00

Nici nu ne-am obișnuit bine cu numeroasele revoluții din traficul de la noi din București cu care ne amenință pretendenții la funcșia de primar general al Capitalei că vine domnul Florin Barbu de la Guvern, […] Articolul Ministrul Agriculturii ne-ar cam face ordine prin frigidere. Zice să nu mai mâncăm brânză împuțită, avocado și prosciutto (cotto și crudo) ca simandicoșii, că de-asta crește deficitul apare prima dată în B365.