Caz care i-a lăsat pe medicii ieșeni muți de uimire: pacientă de 100 de ani ajutată să vină la UPU de fiica de 80 de ani. Căzuse din pat

05:20

Condamnat pentru trafic de droguri, un ieșean s-a dat peste cap pentru a demonstra în apel că avea de gând să fumeze cantitatea de 1,5 kg de cannabis găsită la el în mașină. De fapt, spune el, nici măcar nu știa de droguri, ele fiindu-i „plantate” de vreun răuvoitor. Amprentele sale ajunseseră pe unul dintre pachetele cu „iarbă” din cauza polițiștilor. Explicațiile contradictorii nu i-au convins pe judecători, care au menținut pedeapsa inițială. Articolul Nici folosirea în instanță a câinelui bolnav sau a mamei nu i-a fost de ajutor. Punct final în procesul traficantului de droguri de la Glodenii Gândului apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.