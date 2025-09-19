Ce poți face în acest weekend la Iași? Ghidul complet al evenimentelor, realizat de „Ziarul de Iași”
Ziarul de Iasi, 19 septembrie 2025 04:20
Când ai fost ultima dată la un concert? Sau la un spectacol? Sperăm că nu ai uitat că toamna aduce o mulțime de evenimente la Iași.
Crema karate-ului românesc este prezentă la Iași. Azi încep finalele Campionatului Național: intrarea este liberă # Ziarul de Iasi
Iașul găzduiește și în acest an finalele Campionatului Național de karate tradițional la toate categoriile de vârstă: cadeți, juniori, tineret și seniori. Competiția, ajunsă la a XXXIV-a ediție, se va derula de astăzi și până duminică, la Sala Polivalentă.
Caz ieșit din comun – Un ieșean care și-a dat în judecată vecinul că-i ocupase abuziv terenul s-a trezit că de fapt el e vinovatul # Ziarul de Iasi
Un sătean din Contari și-a dat în judecată un vecin pentru că i-ar fi ocupat abuziv o bucată din ogor. El a cerut și stabilirea de către instanță a limitelor dintre cele două proprietăți și fixarea semnelor necesare, astfel încât viitoare conflicte să fie evitate. A avut însă o surpriză neașteptată. Cel care încălcase proprietatea celuilalt era chiar el.
Afaceri împotmolite lângă turbionul autostrăzilor A7 și A8. Parcul industrial cel mai bine situat din Iași, de la Pașcani, tot mai greu de adus în intravilan # Ziarul de Iasi
Schimbarea statutului terenului și pregătirea Planului Urbanistic Zonal trebuiau să fie gata în jumătate de an, dar contractul a fost prelungit la un an și trei luni.
Când ai fost ultima dată la un concert? Sau la un spectacol? Sperăm că nu ai uitat că toamna aduce o mulțime de evenimente la Iași.
Caz care i-a lăsat pe medicii ieșeni muți de uimire: pacientă de 100 de ani ajutată să vină la UPU de fiica de 80 de ani. Căzuse din pat # Ziarul de Iasi
Medicii de la UPU Iași au semnalat că tot mai mulți pacienți vârstnici ajung la unitatea de primiri urgențe, unii dintre ei având chiar 100 de ani. Aproximativ 15% dintre pacienții tratați aici sunt persoane de peste 80 de ani, potrivit medicilor.
De ce ne consumăm viața în trafic? Viziunile imobiliare ale câtorva generații de primari din Iași și împrejurimi # Ziarul de Iasi
Este Iașul copleșit de mașinile și de fiii ori fiicele celor stabiliți în comunele din jur, așa cum tot trage semnale de alarmă de ceva vreme primarul Mihai Chirica? Și, dacă da, cum s-a ajuns aici? Și ce ar fi de făcut? Și, mai ales, cine?
Zbor Hub Iași a lansat joi, 18 septembrie, proiectul „Zbor Academy", o inițiativă menită să sprijine dezvoltarea tinerilor prin educație non-formală și implicare civică.
Festivalul Străzii Lăpușneanu: muzică, teatru, și ateliere pentru toate vârstele. Pe scenă: Subcarpați, The Mono Jacks, Paul Tihan, Trabanda și 7Hills # Ziarul de Iasi
Strada Lăpușneanu se transformă, între 19 și 21 septembrie, într-o scenă culturală, odată cu organizarea celei de-a VII-a ediții a Festivalului Străzii Lăpușneanu.
A murit Florin Marin. Fostul secund al naționalei României s-a stins pe un pat de spital. FRF: „Pierdere uriaşă pentru comunitatea fotbalistică din ţara noastră” # Ziarul de Iasi
Fostul jucător şi antrenor Florin Marin s-a stins din viaţă, joi seară, la vârsta de 72 de ani, a anunţat CSA Steaua în social media, potrivit News.ro.
Clubul portughez Benfica l-a numit pe Jose Mourinho în funcţia de antrenor principal pentru a doua oară, a anunţat, joi, preşedintele grupării, Rui Costa, scrie News.ro.
Real Madrid: Raul Asencio va fi judecat pentru difuzarea de videoclipuri pornografice cu o minoră # Ziarul de Iasi
Tribunalul de instrucţie din San Bartolomé de Tirajana a dispus deschiderea procesului împotriva a patru fotbalişti, printre care şi fundaşul echipei Real Madrid, Raúl Asencio. Ceilalţi trei foşti coechipieri ai lui Asencio implicaţi în acest caz, Juan Rodríguez, Ferrán Ruiz şi Andrés García, sunt acuzaţi şi ei de „înregistrarea fără consimţământ a unor videoclipuri cu caracter sexual în care apare o minoră", relatează AFP, citată de news.ro.
Dronele rusești tensionează regiunea. Câți bani sunt amenințați pe ruta Iași – Polonia dacă Rusia ar pune în pericol schimburile comerciale cu această țară? # Ziarul de Iasi
Cine nu a auzit, în anii de după 1989, de câte o cunoștință care mergea în Polonia după marfă? Produsele aduse ajungeau apoi pe tarabele din bazaruri sau pe rafturile micilor magazine de cartier și erau la mare căutare – de la haine și încălțăminte până la veselă și diverse articole pentru casă. Astăzi vorbim de schimburi comerciale de milioane de euro, care joacă un rol important în economia județului Iași.
250 de lei pentru a-l vedea pe Ronaldinho driblând în Copou. „Și dacă face clătite, cred că umple stadionul” # Ziarul de Iasi
Primăria Municipiului Iași a găzduit joi o conferință de presă în care s-au oferit detalii despre evenimentul „Football World – Ronaldinho & Friends", care va avea loc pe 29 noiembrie, de la ora 16:00, pe stadionul „Emil Alexandrescu" din Iași, în organizarea D.M. Global Way.
Echipa naţională de fotbal a României coboară trei poziţii, ocupând locul 51 în clasamentul FIFA # Ziarul de Iasi
Echipa naţională a României a coborât trei locuri şi se află pe poziţia 51 în clasamentul FIFA, dat publicităţii joi, cu 1462.85 puncte.
Naționala României a coborât trei locuri față de iulie și ocupă poziția a 51-a în clasamentul Federației Internaționale de Fotbal (FIFA), publicat joi, după ce nu a reușit să obțină nicio victorie în partidele din septembrie, scrie Agerpres.
Top lefuri – Categoriile cu cele mai mari și cu cele mai mici salarii din Iași. De ce femeile din Vaslui sau Botoșani câștigă mai bine ca bărbații? # Ziarul de Iasi
Salariile ieșenilor au trecut în 2024 de pragul simbolic de o mie de euro net pe lună, însă diferențele dintre sectoare sunt uriașe. În timp ce angajații din IT și comunicații sau cei din transporturile aeriene au încasat lunar peste 9.000–10.000 de lei, lucrătorii din hoteluri și restaurante ori din industria textilă au primit anul trecut salarii medii nete mai mici de 3.000 de lei.
Chivu îl tachinează pe Marcus Thuram: Nu este genul lui să înscrie două goluri cu capul # Ziarul de Iasi
Antrenorul Cristian Chivu l-a lăudat pe atacantul formaţiei sale, Inter Milano, după meciul cu Ajax Amsterdam, scor 2-0, dar l-a şi tachinat pe seama faptului că a marcat cele două goluri ale victoriei cu capul, scrie news.ro.
La numai 24 de ani, Georgiana a primit diagnosticul de leucemie. Printre simptome, „vânătăi inexplicabile” # Ziarul de Iasi
Georgiana Alexandra Ioniță, în vârstă de 29 de ani, este unul dintre foștii pacienți fericiți ai Institutului Regional de Oncologie, al cărei drum spre vindecare s-a încheiat cu un „happy-end".
Cursă contra cronometru pentru medicii din Iași! Doi donatori de organe în moarte cerebrală în mai puțin de 48 de ore. Ce organe au fost prelevate # Ziarul de Iasi
Doi donatori aflați în moarte cerebrală, în mai puțin de 48 de ore, la Iași. Primul este o femeie de 49 de ani, de la care au fost prelevate ficatul și rinichii. Al doilea donator este un adolescent de 15 ani, de la care, în cursul zilei de astăzi, urmează să fie prelevate ficatul, rinichii și inima.
Expansiune accelerată. Firmele din domeniul coafurii din Iași „tund” o afacere de câteva zeci de milioane de lei. Cine sunt campionii? # Ziarul de Iasi
În Iași, industria de înfrumusețare trece printr-o expansiune accelerată, cu afaceri care au generat peste 26 de milioane de lei în 2024, dar și cu provocări majore: profituri modeste, datorii ridicate și o rată alarmantă de închidere a firmelor. Primele cinci companii din topul județean reflectă atât ambiția antreprenorială, cât și dezechilibrele financiare ale unui sector în care cheltuielile depășesc frecvent încasările.
Tehnicianul Jose Mourinho a confirmat că este interesat să antreneze echipa Benfica Lisabona, rămasă fără antrenor după demiterea lui Bruno Lage, scrie news.ro.
Antropologia contemporană încearcă să impună un model fenomenologic, de simbioză mentală a civilizaţiilor. Globalizarea sugerează exact imperativul acestei omogenizări. Mişcarea se face astăzi în sens invers, dinspre terminalitate (America) spre origini (Asia, Africa şi Europa), iar mulţi confundă procesul cu o (blamată) „americanizare". În realitate, din unghi transcendentalist (şi hegelian), situaţia se manifestă, pe palierul fenomenal, dintotdeauna, nefiind altceva decât o complementaritate firească între „început" şi „sfârşit".
FOTBAL Obiectiv ferm la Poli: victorii acasă cu Metalul Buzău și CS Tunari. Altfel, Tony ar putea să-și facă bagajele # Ziarul de Iasi
Politehnica Iași încearcă să strângă rândurile după startul prost de sezon în care, în ciuda programului favorabil, a adunat doar opt puncte din șase meciuri. Astfel, Poli a ajuns pe locul XIII al clasamentului Ligii a II-a de fotbal, cu -1 în clasamentul adevărului.
Nici folosirea în instanță a câinelui bolnav sau a mamei nu i-a fost de ajutor. Punct final în procesul traficantului de droguri de la Glodenii Gândului # Ziarul de Iasi
Condamnat pentru trafic de droguri, un ieșean s-a dat peste cap pentru a demonstra în apel că avea de gând să fumeze cantitatea de 1,5 kg de cannabis găsită la el în mașină. De fapt, spune el, nici măcar nu știa de droguri, ele fiindu-i „plantate" de vreun răuvoitor. Amprentele sale ajunseseră pe unul dintre pachetele cu „iarbă" din cauza polițiștilor. Explicațiile contradictorii nu i-au convins pe judecători, care au menținut pedeapsa inițială.
Iașul a devenit cel mai tânăr județ din România, arată ultimele statistici. Ieșeanul mediu are vârsta de exact 39,1 ani # Ziarul de Iasi
Iașul a redevenit cel mai tânăr județ al României, cu o vârstă medie a populației de 39,1 ani, potrivit datelor provizorii ale Institutului Național de Statistică pentru 2024. Aceasta îl menține sub media națională, de 42,7 ani, și marchează revenirea în fruntea clasamentului județelor cu populație tânără, după ce în 2022 și 2023 prima poziție fusese ocupată de Ilfov.
Liceul din Miroslava se extinde cu o „clădire verde” de 400 mp. Liceeni vor face aici practică # Ziarul de Iasi
Condiția finalizării ei este să nu fie oprită finanțarea obținută prin PNRR.
Cafenele, restaurante, magazine noi la Aeroportul Iași. „S-au dat” aproape trei sferturi din spațiile comerciale ale celui mai nou terminal de pasageri # Ziarul de Iasi
Este vorba de spațiile comerciale atribuite în urma licitațiilor. Mai multe magazine, cafenele, restaurante, dar și puncte de servicii au fost deschise deja, iar altele sunt în amenajare.
Cinci oferte pentru lucrări de modernizare a Pieței Unirii. Va fi placată cu piatră buciardată # Ziarul de Iasi
Primăria Iași a primit cinci oferte pe proiectul de reabilitare a Pieței Unirii. Valoarea contractului se ridică la 7,5 milioane lei.
Europa recrutează din Iași: se oferă până la 4.000 euro/lună. Ce posturi sunt disponibile și în ce țări? # Ziarul de Iasi
Sudorii, electricienii și muncitorii în construcții sunt printre cei mai căutați în Europa, cu salarii între 1.500 și 4.000 de euro. În județul Iași, sunt disponibile aproape 900 de locuri de muncă, majoritatea în servicii, industrie și construcții.
De ce ai da Iașul pe Suceava? Motivul surprinzător al plecării șefei Clinicii de Dermatovenerologie a Spitalului „Sf. Spiridon” # Ziarul de Iasi
Conf. dr. Laura Stătescu, fostul șef al Clinicii de Dermatovenerologie de la Spitalul de Urgență „Sf. Spiridon" din Iași, s-a transferat la Spitalul de Urgență din Suceava. Potrivit medicilor de la UPU „Sf. Spiridon", aceasta a obținut prin concurs un post la Facultatea de Medicină și Științe Biologice din Suceava, iar după relocarea activității didactice a decis să își continue și activitatea medicală acolo.
Săli de gimnastică și bazine de înot „fantomă” la Iași: INS confirmă discrepanțele din statistici descoperite de „Ziarul de Iași”. „Ne cerem scuze” # Ziarul de Iasi
Institutul Național de Statistică reacționează la articolele „Ziarului de Iași" care semnalau discrepanțe în datele oficiale despre infrastructura sportivă. O comună cu doar 127 de copii, de exemplu, figurează cu nouă săli de gimnastică, iar în județ apar bazine de înot inexistente.
Robert Fico rămâne unul dintre politicienii europeni cu o carieră îndelungată în fruntea executivului și cu o capacitate de revenire pe care puțini i-o bănuiau, după ce în 2018 și-a prezentat demisia în contextul scandalurilor de corupție. S-ar putea ca această nouă linie de conflict să-l ajute în competiția foarte echilibrată cu opoziția centristă moderată din Slovacia, aflată de ani buni – asemenea celei maghiare – în căutarea unui lider.
Bărbat din Republica Moldova condamnat pentru viol, reținut la Iași. Urmează să fie extrădat # Ziarul de Iasi
La data de 16 septembrie, polițiștii din cadrul Secției 6 Iași au depistat un bărbat de 39 de ani, cetățean al Republicii Moldova, pe numele căruia era emis un mandat de arestare preventivă.
Acțiune a polițiștilor rutieri din Iași: peste 30 de sancțiuni aplicate și 13 permise reținute într-o zi # Ziarul de Iasi
La data de 16 septembrie, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Iași au desfășurat o acțiune pentru menținerea ordinii și liniștii publice, precum și pentru creșterea siguranței pe drumurile din municipiu.
Pro-rușii din serviciile secrete de peste Prut și complicități cu ieșeni de dincoace, de la noi. Un nume de care ne-am cam săturat, of! # Ziarul de Iasi
Pe azi, una faină, cu ochi albaștri și păr buclat, stimați telespectatori. Da, e ceva despre băieți cu ochi albaștri, de dincolo dar și de dincoace de Prut, totul în legătură cu reținerea de la Timișoara a fostului adjunct al serviciilor secrete basarabene din vremea miliardarului Plahotniuc, Alex Bălan. Articolul Pro-rușii din serviciile secrete de peste Prut și complicități cu ieșeni de dincoace, de la noi. Un nume de care ne-am cam săturat, of! apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Spania ameninţă ca va boicota Campionatul Mondial de Fotbal din 2026 în cazul calificării Israelului # Ziarul de Iasi
Va participa naţionala Spaniei la Cupa Mondială din 2026? Purtătorul de cuvânt al guvernului, Patxi Lopez, a lăsat să se înţeleagă că Spania ar putea boicota turneul final în cazul calificării echipei Israelului, scrie News.ro. Articolul Spania ameninţă ca va boicota Campionatul Mondial de Fotbal din 2026 în cazul calificării Israelului apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Un fost internaţional sârb a murit în timpul unui meci de fotbal, la câteva minute după ce a marcat. Avea 41 de ani # Ziarul de Iasi
Campion în Ligue 2 în 2009 cu RC Lens, Dejan Milovanovic a decedat marţi pe terenul de fotbal, în timpul unui meci între veterani, în Serbia, relatează RMC Sport, scrie News.ro. Articolul Un fost internaţional sârb a murit în timpul unui meci de fotbal, la câteva minute după ce a marcat. Avea 41 de ani apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Un club de fotbal din Italia a fost plasat sub administrare judiciară după ce autoritățile au descoperit legături cu mafia calabreză # Ziarul de Iasi
Crotone, club din Serie C, a fost plasat sub administrare judiciară pentru un an, după ce poliţia a găsit „dovezi suficiente” ale unei infiltrări generalizate a mafiei, au anunţat procurorii, scrie News.ro. Articolul Un club de fotbal din Italia a fost plasat sub administrare judiciară după ce autoritățile au descoperit legături cu mafia calabreză apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
În ciuda corului ipocrit de „iubitori de pace”, de regulă complici mascați ai terorismului de stat rusesc sau ai terorismului religios arab, războiul global e din ce în ce mai aproape, nu numai hibrid, ci chiar cu morți. Articolul Spirala violenței apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Ghid pentru părinți despre infecțiile copiilor la început de an școlar. Sfaturi utile de la managerul Spitalul de Copii Iași despe reducerea riscului bolilor grave # Ziarul de Iasi
Medicii pediatri atrag atenția că, odată cu începutul noului an școlar și al grădinițelor, părinții trebuie să fie vigilenți în privința numeroaselor infecții care circulă frecvent în colectivitățile de copii. Dr. Cătălina Ionescu, managerul Spitalului de Copii Iași, subliniază că cei mici, având un sistem imunitar în dezvoltare și fiind în contact constant unii cu alții, sunt mai expuși riscului de îmbolnăvire. Articolul Ghid pentru părinți despre infecțiile copiilor la început de an școlar. Sfaturi utile de la managerul Spitalul de Copii Iași despe reducerea riscului bolilor grave apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Fiul lui Ilie Dumitrescu, urmărit penal pentru părăsirea locului accidentului. El a mai fost prins drogat la volan # Ziarul de Iasi
Fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, cunoscut drept Toto Dumitrescu, este urmărit penal pentru părăsirea locului accidentului, în urma unui eveniment rutier în care a fost implicat în weekend. Procurorii solicită instanţei de judecată emiterea unui mandat de arestare pe numele tânărului, având în vedere că testul privind existenţa drogurilor în organismul lui a ieşit pozitiv la cocaină. El nu este prima abatere gravă în trafic, în trecut, Toto Dumitrescu fiind cercetat penal şi condamnat pentru conducere sub influenţa substanţelor psihoactive, scrie news.ro. Articolul Fiul lui Ilie Dumitrescu, urmărit penal pentru părăsirea locului accidentului. El a mai fost prins drogat la volan apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Tenis: Sorana Cîrstea s-a calificat în optimi la Korea Open şi o va înfrunta pe Iga Swiatek # Ziarul de Iasi
Sorana Cîrstea, locul 66 WTA, s-a calificat, miercuri, în optimile de finală ale turneului de categorie WTA 500 Korea Open, de la Seul, şi o va înfrunta pe favorita principală şi numărul 2 mondial, poloneza Iga Swiatek. Articolul Tenis: Sorana Cîrstea s-a calificat în optimi la Korea Open şi o va înfrunta pe Iga Swiatek apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
FOTBAL Tony, antrenorul Politehnicii Iași, după rezultatele proaste din ultimele meciuri: „Nu e criză! Criză e în Ucraina!” # Ziarul de Iasi
Politehnica Iași a organizat astăzi o conferință de presă la care au participat antrenorul principal al echipei, Anthony „Tony” Da Silva și fotbalistul Darius Ghindovean. Articolul FOTBAL Tony, antrenorul Politehnicii Iași, după rezultatele proaste din ultimele meciuri: „Nu e criză! Criză e în Ucraina!” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Caz de anale rutiere – Șofer ieșean condamnat nu atât pentru fapta comisă în trafic cât mai ales pentru nesimțirea de după # Ziarul de Iasi
Un șofer a făcut tot posibilul pentru a-i convinge pe judecători să-l încarcereze. A reușit. Deși legal el nu era considerat recidivist, situație care le permite magistraților să aplice pedepse cu suspendare, pentru Cătălin Grădinariu ei au făcut o excepție. A fost sancționată nu atât fapta, cât nesimțirea ulterioară. Articolul Caz de anale rutiere – Șofer ieșean condamnat nu atât pentru fapta comisă în trafic cât mai ales pentru nesimțirea de după apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Transfer șoc în lumea medicală din Iași. Un cunoscut șef de clinică de la Spitalul de Urgențe „Sf. Spiridon” s-a mutat definitiv la Suceava # Ziarul de Iasi
Șeful clinicii de Dermatovenerologie de la Spitalul de Urgențe „Sf. Spiridon” din Iași, conf.dr. Laura Stătescu, a plecat de la unitatea medicală. Aceasta s-a transferat la Spitalul de Urgențe din Suceava, anunțul fiind făcut de către unitatea medicală din județul vecin. Articolul Transfer șoc în lumea medicală din Iași. Un cunoscut șef de clinică de la Spitalul de Urgențe „Sf. Spiridon” s-a mutat definitiv la Suceava apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
DNA, descindere la o importantă instituție publică din Iași. Pe cine au luat la ochi procurorii anti-corupție # Ziarul de Iasi
Descinderi ale procurorilor DNA la o instituție publică din Iași. Articolul DNA, descindere la o importantă instituție publică din Iași. Pe cine au luat la ochi procurorii anti-corupție apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Cu cât e scos la vânzare un cunoscut restaurant de pe Sărărie, clădire monument, din apropierea Bodjeucii lui Creangă? Se poate și închiria: 30.000 euro/lună # Ziarul de Iasi
Hanu’ Sărărie, unul dintre cele mai cunoscute restaurante din Copou, a fost scos la vânzare la prețul de 2,9 milioane euro. Clădirea este situată pe strada Sărărie, în apropiere de Bojdeuca lui Ion Creangă și la câțiva pași de casa în care a locuit profesorul Florin Topoliceanu, fost decan și fondator al Facultății de Bioinginerie Medicală de la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa“ din Iaşi. Articolul Cu cât e scos la vânzare un cunoscut restaurant de pe Sărărie, clădire monument, din apropierea Bodjeucii lui Creangă? Se poate și închiria: 30.000 euro/lună apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Liga Campionilor: Real Madrid a învins OM, surpriză la Lisabona. Juventus şi Borussia au remizat, scor 4-4 # Ziarul de Iasi
Echipa Real Madrid a învins, marţi, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, formaţia Olympique Marseille, în prima etapă a Ligii Campionilor. Articolul Liga Campionilor: Real Madrid a învins OM, surpriză la Lisabona. Juventus şi Borussia au remizat, scor 4-4 apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Prima ploaie mai „sănătoasă” de toamnă a blocat traficul pe marile artere ale Iașului – FOTO # Ziarul de Iasi
Traficul din Iași a fost, din nou, un coșmar pentru șoferi încă de la primele ore ale dimineții de miercuri. Prima ploaie mai sănătoasă din această toamnă i-a forțat pe mulți ieșeni să urce la volan. Articolul Prima ploaie mai „sănătoasă” de toamnă a blocat traficul pe marile artere ale Iașului – FOTO apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Iașul va cumpăra încă 10 tramvaie noi: achiziție finanțată din fonduri europene. În total vor fi 60 de tramvaie noi pe străzile din oraș # Ziarul de Iasi
Municipalitatea ieșeană vrea să cumpere 10 tramvaie moderne care să completeze flota înnoită din transportul public. Achiziția este estimată la o valoare de 160 milioane lei (inclusiv TVA). Articolul Iașul va cumpăra încă 10 tramvaie noi: achiziție finanțată din fonduri europene. În total vor fi 60 de tramvaie noi pe străzile din oraș apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
