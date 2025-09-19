LE MONDE: România: La treizeci și cinci de ani de la reprimarea manifestațiilor din primăvara anului 1990, victimele violențelor așteaptă încă să li se facă dreptate

08:40

Guvernul va desființa Comisariatul Rezervației Biosferei Delta Dunării. Un proiect de ordonanță de urgență cu această prevedere se află pe agenda ședinței de astăzi a executivului. Pe ordinea de zi se mai găsesc și două memorandumuri care stabilesc ce proiecte de investiții coordonate de Ministerele de Finanțe și de Interne vor continua cu finanțare din […]