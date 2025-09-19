LE MONDE: România: La treizeci și cinci de ani de la reprimarea manifestațiilor din primăvara anului 1990, victimele violențelor așteaptă încă să li se facă dreptate
Rador, 19 septembrie 2025 05:40
Moartea, în august, a fostului președinte român Ion Iliescu nu împiedică continuarea anchetelor privind violenta „mineriadă” din iunie 1990 România, iunie 1990. La șapte luni după revoluția care a provocat căderea dictatorului Nicolae Ceaușescu, executat împreună cu soția sa, Elena, pe 25 decembrie 1989, țara se afla sub tensiune. La conducere era atunci Frontul Salvării […]
• • •
Acum 10 minute
06:20
Vizita președintelui american Donald Trump în Marea Britanie continuă să țină capul de afiș al presei internaționale, mai ales că joi a venit și momentul ”discuțiilor de afaceri” cu premierul Keir Starmer, după ”pompa și fastul oferite de familia regală” în prima zi, după cum notează Sky News. Financial Times remarcă încercările lui Donald Trump […]
Acum o oră
05:40
Acum 12 ore
22:00
Guvernul a redus la 3,5 milioane numărul cărţilor electronice de identitate ce vor fi eliberate gratuit # Rador
Guvernul a redus la 3,5 milioane numărul cărţilor electronice de identitate ce vor fi eliberate gratuit, faţă de ţinta iniţială de 5 milioane. Decizia a fost luată în ședința executivului de astăzi, în care au fost aprobate mai multe memorandumuri care stabilesc proiectele ce vor continua să primească finanţare prin Planul Naţional de Redresare şi […]
22:00
Primul ministru generat de inteligenţa artificială (AI) s-a adresat Parlamentului Albaniei. Avatarul virtual, o femeie îmbrăcată în costum tradiţional albanez, a pledat în favoarea rolului pe care îl va avea, afirmând că este creată pentru a ajuta oamenii şi nu pentru a-i înlocui. Premierul albanez, Edi Rama, l-a însărcinat pe ministrul generat AI cu toate […]
22:00
Preşedintele SUA afirmă că ar putea revoca licenţele de difuzare ale reţelelor tv dacă difuzează opinii negative despre el # Rador
Președintele american, Donald Trump, a declarat că, în opinia sa, licențele de difuzare ale rețelelor de televiziune americane ar putea fi revocate dacă acestea difuzează în mod preponderent opinii negative despre el. „Am citit undeva că rețelele erau 97% împotriva mea. Am primit 97% opinii negative și totuși am câștigat cu ușurință”, a spus el, […]
21:00
Președintele Donald Trump și alți înalți oficiali americani au părăsit Chequers, reşedinţa de la ţară a premierului britanic, în urma întâlnirii bilaterale cu prim-ministrul Kier Starmer. Membrii personalului superior al lui Donald Trump, inclusiv secretarul Trezoreriei Scott Bessent, șeful adjunct al cabinetului Stephen Miller, secretarul de presă Karoline Leavitt și directorul de comunicare Steven Cheung […]
21:00
Israelul a declarat joi că a lansat noi atacuri aeriene împotriva țintelor militare ale Hezbollah în sudul Libanului pentru a împiedica gruparea militantă să se reconstruiască în zonă. Statele Unite au negociat în noiembrie un armistițiu între Liban și Israel după mai bine de un an de conflict declanșat de războiul din Gaza, dar Israelul […]
19:50
Preotul Visarion Alexa a fost condamnat definitiv la doi ani și jumătate de închisoare cu suspendare pentru agresiune sexuală # Rador
Preotul Visarion Alexa din București a fost condamnat definitiv la doi ani și jumătate de închisoare cu suspendare pentru agresiune sexuală. Curtea de Apel a respins astăzi atât apelul preotului, cât și pe cel al victimei, menținând sentința instanței inferioare. Visarion Alexa trebuie să plătească 2.700 de lei daune materiale și 35.000 de lei daune […]
19:40
Președintele francez Emmanuel Macron a declarat joi că reimpunerea sancțiunilor Națiunilor Unite împotriva Iranului va avea loc până la sfârșitul lunii septembrie, deoarece Teheranul nu a fost serios în discuțiile sale cu puterile europene pentru a evita măsura. Întrebat într-un interviu acordat postului israelian Canalul 12 dacă așa-numitul mecanism „snapback” (care permite țărilor semnatare ale […]
19:30
Filmările și imaginile surprinse de reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu pe teren vor putea fi folosite ca probe în instanță # Rador
Filmările și imaginile surprinse de reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu pe teren vor putea fi folosite ca probe în instanță. Guvernul a adoptat azi ordonanța de urgență care reglementează utilizarea noilor echipamente moderne achiziționate prin PNRR, inclusiv camere video, drone și sisteme de scanare destinate monitorizării și controlului în toate spațiile publice și private, unde […]
19:30
Familia și prietenii unui atlet kenyan se declară șocați să afle că acesta a fost capturat în Ucraina, luptând pentru Rusia # Rador
Familia și prietenii unui atlet kenyan se declară șocați la aflarea veștii că acesta a fost capturat în Ucraina luptând pentru Rusia. Sportivul, numit Evans, pretinde că a fost păcălit să participe la război în timp ce se afla în vizită la Sankt Petersburg. Corespondentul BBC transmite că sportivul Evans susține că vizita sa în […]
18:50
FIDESZ a fost întotdeauna în frunte în sondaje – a spus sondatorul de opinie al preşedintelui Donald Trump # Rador
Potrivit sondatorului american de opinie, John McLaughlin, lista FIDESZ-KDNP este în prezent în frunte la nivel naţional și, contrar altor cercetări, aceasta a fost preferința reală a ungurilor şi în trecut. Expertul în sondaje de opinie, care a lucrat pentru președintele american Donald Trump timp de mai bine de un deceniu, consideră că acest lucru […]
18:50
Un șofer iordanian al unui camion de ajutoare a ucis doi soldați israelieni la punctul de trecere Allenby din Cisiordania # Rador
Armata israeliană (IDF) a anunțat că doi soldați au fost uciși de către un șofer iordanian al unui camion de ajutoare la punctul de trecere de frontieră Podul Allenby. Potrivit unor oficiali din domeniul securității, individul a deschis focul înspre soldați, apoi a înjunghiat un soldat. Un gardian înarmat a împușcat mortal agresorul. Guvernul iordanian […]
18:40
18:20
Donald Trump declară că este în dezacord cu Marea Britanie în privința recunoașterii unui stat palestinian # Rador
Prim-ministrul britanic Keir Starmer a declarat că el și Donald Trump sunt „absolut de acord” cu privire la necesitatea unei foi de parcurs privind pacea israeliano-palestiniană, dar președintele american a spus că nu este de acord cu țările care recunosc Palestina ca stat. „Suntem absolut de acord cu privire la necesitatea păcii și a unei […]
17:40
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului atrage atenţia asupra tentativelor de reintroducere a incriminării avortului în dezbaterea publică # Rador
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului atrage atenţia asupra tentativelor de reintroducere a incriminării avortului în dezbaterea publică, referindu-se la o iniţiativă a unor deputaţi din Partidul Oamenilor Tineri. Aceștia propun ca legislaţia să asigure „o protecţie penală suplimentară fătului, după 14 săptămâni, consolidând totodată protecţia dreptului la viaţă”. Într-o postare pe internet, reprezentanţii institutului […]
17:30
Persoanele fizice se vor putea înscrie în programul Rabla din 30 septembrie, începând cu ora 10:00. Sesiunea va rămâne deschisă până la sfârşitul zilei de 25 noiembrie sau până la epuizarea bugetului alocat, care este în valoare de 200 de milioane de lei. Mai bine de jumătate din buget este alocat achiziţionării vehiculelor nepoluante: 120 […]
Acum 24 ore
17:00
Președintele Donald Trump și Keir Starmer au semnat ceea ce premierul britanic a numit un acord inovativ din domeniul tehnologiei între cele două țări. Dl Trump a declarat că acordul arată că legăturile dintre Regatul Unit al Marii Britanii și SUA sunt mai strânse ca oricând. „Cred că avem o legătură indestructibilă. Acest acord este […]
17:00
Incident armat la punctul de trecere Allenby, între Cisiordania și Iordania, transmite Serviciul israelian de Ambulanță # Rador
Două persoane au fost ucise într-un atac armat la punctul de trecere Allenby, între Cisiordania ocupată de israelieni și Iordania, a anunțat joi Serviciul israelian de Ambulanță. În anunțul se menționează că un atacator a fost ucis de forțele de securitate. Armata israeliană (IDF) a primit un raport despre atacul armat, iar detaliile incidentului sunt […]
16:50
Rusia transmite că noile sancțiuni impuse de Japonia sunt neprietenoase și nu vor rămâne fără răspuns # Rador
Ministerul rus de Externe a declarat joi că noile sancțiuni impuse de Japonia împotriva Rusiei sunt neprietenoase și nu vor rămâne fără răspuns. Săptămâna trecută, Japonia și-a extins sancțiunile ca răspuns la invazia Rusiei în Ucraina, vizând mai multe persoane și entități și diminuând plafonul prețului petrolului rusesc. „Ultimele acțiuni neprietenoase ale Japoniei nu vor […]
16:50
Mii de persoane protestează în Franța împotriva planurilor guvernului privind măsurile de austeritate # Rador
Mii de persoane protestează în Franța împotriva planurilor guvernului privind măsurile de austeritate. Transportul public, cursurile școlare și serviciile de asistență au fost perturbate de manifestații. Protestele vizează exercitarea de presiuni la adresa președintelui Macron de a renunța la planul privind reducerea cheltuielilor./cstoica/dstanesc (BBC SERVICIUL MONDIAL – 18 septembrie)
16:40
Ucraina a primit rămășițele a 1.000 de militari uciși în războiul care a început odată cu invazia la scară largă a Rusiei din 2022, în timpul celui mai recent schimb cu Rusia, au declarat joi oficiali ucraineni. Peste 7.000 de cadavre, în mare parte neidentificate, au fost aduse în Ucraina în ultimele luni, în cadrul […]
16:40
Fără instituirea de taxe vamale, SUA ar fi avut doar o fracțiune din investițiile pe care le are în prezent, declară Donald Trump # Rador
Președintele american Donald Trump a declarat joi că, dacă nu ar fi impus tarife vamale, țara sa ar fi avut doar o fracțiune din investițiile pe care le are în prezent. Trump a declarat, de asemenea, la o recepție de afaceri în timpul vizitei sale de stat în Marea Britanie că SUA „vor avea loc […]
16:00
Președintele Volodimir Zelenski a declarat joi că a vizitat frontiera din regiunea Donețk din Ucraina. Zelenski a declarat pe platforma X că s-a întâlnit cu soldați care participă la luptele pentru recucerirea teritoriilor din apropierea orașului Dobropillia, după ce trupele rusești au făcut progrese rapide în zonă în august. „Pas cu pas, războinicii ne eliberează […]
15:50
15:50
Autoritățile moldovene alimentează isteria antirusă în încercarea de a câștiga alegerile, a declarat joi purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova./cstoica/eradu (REUTERS – 18 septembrie)
15:50
Polonia anunță că a observat pe timpul nopții o activitate sporită a dronelor în apropierea frontierei sale cu Belarus # Rador
Polonia a observat o activitate sporită a dronelor în apropierea frontierei sale cu Belarus în timpul nopții, a anunțat guvernul joi polonez, după închiderea frontierei înaintea exercițiilor militare ale Minskului cu aliatul său, Rusia. Îngrijorările Poloniei, stat membru UE și al alianței NATO, cu privire la exercițiile militare „Zapad” (Vest) au fost amplificate când aproximativ […]
15:20
Pagubele după incendiul din Munţii Pirin din Bulgaria, care a izbucnit pe 25 iulie, sunt estimate la peste 16 milioane de leva (circa 8 milioane de euro), potrivit Agenţiei Silvice de Stat din Sud-Vest. Cantitatea de lemn ars se ridică la aproximativ 280.000 de metri cubi. 1.345 de persoane cu 443 de vehicule au participat […]
14:50
Un polițist francez a fost inculpat pentru violarea unei femei pe care o arestase. Procurorii din orașul Marseille susțin că ofițerul și doi colegi ai săi s-au întâlnit cu femeia, o turistă britanică de 37 de ani, pe care au arestat-o pentru ceea ce ei au numit „stare de beție evidentă”. Victima a descris modul […]
14:50
Ministerul Apărării Naționale organizează o ceremonie militară și religioasă vineri, 19 septembrie, ora 12.00, la Crucea Eroilor români din Primul Război Mondial de pe Muntele Caraiman, la care vor participa oficiali militari și civili, membri ai clerului, militari răniți în teatrele de operații. Activitatea va începe la ora 08:00, cu o ascensiune pe traseul Cabana […]
14:40
Autoritățile britanice au returnat un prim migrant în Franța în baza proiectului-pilot „unul intră, unul iese” # Rador
Marea Britanie a returnat primul migrant în Franța în baza unui așa-numit acord „unul intră, unul iese” privind expulzarea persoanelor care sosesc cu ambarcațiuni mici, a anunțat joi Ministerul de Interne. Prim-ministrul britanic Keir Starmer și președintele francez Emmanuel Macron au convenit asupra unui program pilot, prin care Marea Britanie ar deporta în Franța persoane […]
14:20
Autoritățile britanice anunță că au arestat trei persoane suspecte că ar ajuta serviciile secrete ruse # Rador
Poliția britanică a anunțat joi că a arestat trei persoane suspectate că ar fi ajutat un serviciu de informații străin, susținând că ancheta are legătură cu Rusia. Cei trei, doi bărbați și o femeie, au fost arestați în Essex, la nord-est de Londra, a transmis Poliția. „Prin intermediul recentelor noastre anchete privind securitatea națională, observăm […]
14:20
Trupe și geniști ucraineni vor antrena omologi polonezi într-un grup comun privind combaterea dronelor, anunță Denis Șmihal # Rador
Trupe și geniști ucraineni vor antrena omologi polonezi într-un grup comun privind combaterea dronelor, a declarat joi ministrul ucrainean al Apărării. „Suntem pregătiți să… împărtășim experiența noastră în orice condiții… dar esențialul este apărarea aeriană împotriva dronelor rusești (și) a rachetelor”, a declarat ministrul Apărării, Denis Șmihal, într-o conferință de presă alături de ministrul polonez […]
14:20
Guvernul a adoptat astăzi mai multe memorandumuri privind proiectele din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă. Ioana Dogioiu, purtătorul de cuvânt de la Palatul Victoria, a declarat că doar două ministere care gestionează fonduri prin PNRR nu au finalizat încă aceste documente. Ea a subliniat că adoptarea memorandumurilor este prevăzută pentru săptămâna viitoare, astfel încât […]
13:50
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, discută cu omologii săi europeni despre noua variantă renegociată a PNRR # Rador
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, discută astăzi cu omologii săi europeni despre noua variantă renegociată a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, trimis acum 6 zile Comisiei Europene. Reuniunea de astăzi este una informală, dar importantă înaintea întâlnirii Ecofin la care ar urma să fie luată o decizie în privinţa PNRR-ului românesc. Banii din PNRR sunt […]
13:50
România a avut, în luna august, cea mai mare creştere a preţurilor din Uniunea Europeană, după cum indică datele Eurostat. Iar prognoza revizuită a Băncii Naţionale indică un nou vârf al inflaţiei, luna aceasta, urmat de o scădere uşoară spre sfârşitul anului, pentru ca în 2026 să ajungă la doar 3%. De la Bruxelles, corespondentul […]
13:30
Pe urmele Mariei Tănase, ale lui Grigoraș Dinicu și ale lui George Boulanger, muzica românească interbelică va răsuna din nou la Paris și Berlin prin proiectul cultural „Poveste din Bucureștiul de Odinioară – Rădăcini interbelice românești”, desfășurat de Asociația ProCultArt în perioada septembrie – octombrie 2025 și finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. De […]
13:10
Uniunea Europeană are nevoie de acorduri cu India, pentru a-şi reduce dependenţa de SUA (Ursula von der Leyen) # Rador
Uniunea Europeană trebuie să încheie acorduri comerciale cu țări precum India pentru a-şi reduce dependențele, în contextul în care tarifele mai mari la import impuse de Statele Unite determină blocul comunitar să își diversifice relațiile, a declarat joi președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. „Vrem să încheiem un acord cu India anul acesta”, a […]
13:00
Un important proiect de mediu se desfăşoară în zona litoralului românesc, pentru stimularea biodiversităţii. Specialiştii au înfiinţat pajişti de iarbă de mare şi recife artificiale în zonele Eforie, Olimp, Jupiter, Neptun şi Venus. Acestea vor deveni casa mai multor specii de peşti şi a altor vieţuitoare marine, inclusiv alga brună, care are rol de încetinire […]
11:50
Președintele Volodimir Zelenski a promulgat o lege referitoare la ratificarea Acordului privind Parteneriatul strategic pe o perioadă de 100 de ani cu Regatul Unit al Marii Britanii, mulţumind regelui Charles al III-lea pentru sprijinul acordat. Acordul prevede, printre altele, consolidarea cooperării militare, în special în domeniul securității maritime, crearea unei structuri comune pentru protejarea Mării […]
11:30
România este garantul securităţii energetice şi al prosperităţii economice pentru Republica Moldova, afirmă ambasadorul acesteia la Bucureşti, Victor Chirilă # Rador
România este garantul securităţii energetice şi al prosperităţii economice pentru Republica Moldova – afirmă ambasadorul acesteia la Bucureşti, Victor Chirilă. Într-un interviu pentru Agerpres, el a vorbit despre cât de importante sunt alegerile parlamentare de peste zece zile, inclusiv în plan economic, în contextul în care România a investit, până acum, peste 300 de miliarde […]
11:10
Operaţiunea NATO Santinela Estică aduce mai multă protecţie pentru România faţă de potenţiale ameninţări ruseşti # Rador
Operaţiunea NATO Santinela Estică aduce mai multă protecţie pentru România faţă de potenţiale ameninţări ruseşti, reiese din pregătirile de punere în practică a acestei operaţiuni în premieră a alianţei. Reporter: Românii ar trebui să se simtă mai în siguranță, pentru că NATO promite să acționeze mai precis și mai rapid pentru detectarea și îndepărtarea oricăror […]
10:40
România poartă negocieri la Comisia Europeană pentru a obţine amânarea termenului de închidere a minelor şi a centralelor pe cărbune # Rador
România poartă, în aceste zile, negocieri intense la Comisia Europeană pentru a obţine amânarea termenului de închidere a minelor şi centralelor pe cărbune, prevăzut pentru sfârşitul acestui an, anunţă ministrul de resort, Bogdan Ivan. Într-o postare pe o reţea de socializare, el a explicat că, dacă nu se va obţine amânarea, vom avea facturi şi […]
10:10
Activitățile comune ale forțelor armate ale Rusiei și Chinei nu sunt îndreptate împotriva altor țări (Ministerul rus al Apărării) # Rador
Acțiunile comune ale armatelor Rusiei și R.P.Chineze nu sunt îndreptate împotriva altor țări, a declarat adjunctul ministrului apărării al Federației Ruse, Anna Țivileva. „Trebuie remarcat faptul că activitățile noastre comune nu sunt îndreptate împotriva unor terțe țări și se desfășoară în strictă conformitate cu normele dreptului internațional”, a declarat Țivileva, vorbind în cadrul celui de-al […]
09:50
Discuții fără rezultat în coaliție în privința plafonării adaosului comercial la alimentele de bază # Rador
Nicio decizie încă a coaliției de guvernare în privința plafonării adaosului comercial la alimentele de bază. După o ședință lungă de trei ore a liderilor celor patru partide, premierul a cerut ieri încă o săptămână ca să analizeze propunerea social-democraților de prelungire a acestei măsuri, introdusă temporar în 2023. Ilie Bolojan ar urma să se […]
09:30
Forţele israeliene au înaintat într-o zonă dens populată a oraşului Gaza, continuându-şi operaţiunea terestră pentru a captura principalul centru urban din Fâşia Gaza. Nori groşi de fum s-au ridicat deasupra oraşului după ce forţele israeliene au lansat focuri de artilerie şi bombe fumigene. Mii de persoane s-au refugiat, dar alţii spun că nu pot pleca./mbrotacel/aburtica […]
09:10
În Franța, sindicatele au chemat la o zi de grevă generală și manifestații de protest la nivel național # Rador
În Franța, sindicatele au chemat, pentru astăzi, la o zi de grevă generală și manifestații de protest, la nivel național. Va fi perturbată circulația trenurilor și a transportului în comun local din Paris și din alte orașe mari. Traficul aerian nu este afectat de grevă, însă cei care vor sosi, astăzi, pe aeroporturile franceze, vor […]
09:00
Ministrul apărării anunță că se pregătește un nou cadru legal prin care să crească și să fie întinerită rezerva Armatei Române # Rador
Ministrul apărării anunță că se pregătește un nou cadru legal prin care să crească și să fie întinerită rezerva Armatei Române. În acest fel, tinerii cu vârste între 18 și 35 de ani vor putea să fie militari voluntari timp de patru luni, interval în care vor fi și plătiți. În prezent, vârsta medie a […]
08:50
08:40
Guvernul va aproba proiectul unei ordonanţe de urgenţă prin care reorganizează Garda Naţională de Mediu # Rador
Guvernul va desființa Comisariatul Rezervației Biosferei Delta Dunării. Un proiect de ordonanță de urgență cu această prevedere se află pe agenda ședinței de astăzi a executivului. Pe ordinea de zi se mai găsesc și două memorandumuri care stabilesc ce proiecte de investiții coordonate de Ministerele de Finanțe și de Interne vor continua cu finanțare din […]
