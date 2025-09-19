Ce spații aleg antreprenorii mobili pentru fast-food-uri sau baruri sezoniere?

01:40

Alexandru Bălan, fost șef în cadrul Serviciului de Informaţii şi Securitate (SIS) al Republicii Moldova, este cercetat de DIICOT şi Poliţia Română, după ce a fost prins că vindea secrete ale statului român către Rusia, via Belarus. Trădătorul Alexandru Bălan (47 de ani) ar fi fost implicat în divulgarea neautorizată a unor informaţii secrete de stat […] Articolul Informaţii secrete ale României, vândute Rusiei, prin KGB-ul din Belarus, de către un fost șef al Serviciului de informații din Basarabia. Trădătorul a fost reţinut pe aeroportul din Timişoara şi adus la Bucureşti apare prima dată în Ziariștii.