Acum 15 minute
07:50
Premierul Bolojan cere ANAF să execute companiile de stat cu datorii mari: „Sunt o gaură neagră pentru buget” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a declarat joi, într-un interviu acordat Euronews, că statul trebuie să ia măsuri ferme împotriva companiilor de stat care acumulează datorii semnificative la buget. El a cerut Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) să execute aceste firme, în special pe cele care nu mai pot fi redresate, susținând că ele reprezintă „o […]
Acum 30 minute
07:40
Demonstrație de forță: Venezuela a lansat manevre militare de amploare și și-a etalat noile avioane de producție rusească, în fața amenințărilor SUA # Aktual24
Venezuela a lansat joi o serie de exerciții militare de amploare pe insula La Orchila, situată în Marea Caraibilor, ca parte a operațiunii „Caribe Soberano 200”. Autoritățile de la Caracas au mobilizat peste 2.500 de soldați și au desfășurat forțe terestre, navale și aeriene într-o demonstrație de forță menită să trimită un semnal clar Statelor […]
Acum o oră
07:20
Congresmenii democrați vor propune o lege pentru protejarea libertății de exprimare, după suspendarea mai multor emisiuni care-l satirizau pe Donald Trump # Aktual24
Congresmenii democrați au anunțat joi că vor propune o lege pentru ”a proteja libertatea de exprimare” amenințată, potrivit acestora, de președintele american Donald Trump și administrația sa, în special de la asasinarea activistului conservator Charlie Kirk. Consacrată în Primul Amendament al Constituției, libertatea de exprimare este un element fondator al democrației americane Oponenții săi acuză […]
07:10
Departamentul de Stat al SUA a aprobat vânzarea de rachete antitanc în valoare de 780 de milioane de dolari către Polonia # Aktual24
Statele Unite au anunțat joi că au aprobat vânzarea de rachete antitanc Javelin și a lansatoarelor acestora către Polonia, un membru al NATO la frontiera cu Ucraina, pentru 780 de milioane de dolari. „Această vânzare propusă va sprijini politica externă și securitatea națională a Statelor Unite prin consolidarea securități unui aliat din NATO care este […]
Acum 8 ore
00:50
PSD a decis: cade Guvernul dacă Bolojan nu renunță la disponibilizările din primării. Olguta Vasilescu a făcut anunțul # Aktual24
Primarul municipiului Craiova, Olguţa Vasilescu (PSD), anunțat joi seară că Guvernul va cădea dacă Ilie Bolojan insistă să concedieze 10% dintre angajații primăriilor. ”Dacă Ilie Bolojan nu schimbă modul în care vrea să facă această reformă și nu vrea să o armonizeze cu ceea ce vreți dumneavoastră, cade Guvernul?”, a fost întrebată Lia Olguța Vasilescu […]
00:20
În primul său interviu major de când a fost ales, Papa Leon spune că este îngrijorat de „anumite lucruri” care se întâmplă în SUA # Aktual24
În primul său interviu major de când a fost ales, Papa Leon al XIV-lea și-a exprimat îngrijorarea cu privire la „anumite lucruri” care se întâmplă în Statele Unite și a dezvăluit că a refuzat planurile pentru o versiune a sa bazată pe inteligență artificială. Primul papă american a subliniat importanța unei scrisori pe care predecesorul […]
Acum 12 ore
00:00
Egipt: Brățara veche de 3.000 de ani a unui faraon, care a fost furată la începutul lunii, ar fi fost topită pentru a obține aur # Aktual24
O brățară de aur veche de 3.000 de ani, care a dispărut dintr-un muzeu egiptean la începutul acestei luni, a fost furată și topită, a anunțat, joi, Ministerul de Interne. Ministerul Antichităților și Turismului raportase anterior pierderea brățării, care aparținea regelui Amenemope din a Treia Perioadă Intermediară, care a condus Egiptul în jurul anului 1.000 […]
18 septembrie 2025
23:50
Ministrul israelian de Finanțe laudă „explozia imobiliară” din Gaza, sfidând reacțiile negative internaționale # Aktual24
Ministrul israelian de Finanțe, extremistul Bezalel Smotrich, a declarat că Fâșia Gaza ar putea fi o „explozie imobiliară” și că este în discuții cu SUA despre împărțirea teritoriului după război – o idee condamnată anterior la nivel internațional. Vorbind la un eveniment din Tel Aviv, el a spus că „un plan de afaceri se află […]
23:40
Un cutremur cu magnitudinea de 7,8 grade a lovit, vineri, regiunea Petropavlovsk-Kamchatski din Rusia, a anunțat Serviciul Geologic al Statelor Unite (USGS). Cutremurul s-a produs la o adâncime de 10 km (6,21 mile), la o distanță de 128 de kilometri de orașul Petropavlovsk-Kamchatski, centrul administrativ al Regiunii Kamceatka, în estul îndepărtat, a declarat USGS. Centrul […]
23:20
Familiile a patru pasageri care au murit la bordul avionului Air India prăbușit în iunie au intentat un proces în SUA împotriva producătorului de avioane Boeing și a producătorului de piese pentru aeronave Honeywell, acuzând companiile de neglijență. Procesul susține că întrerupătoarele de alimentare cu combustibil defecte au cauzat accidentul și acuză companiile că nu […]
23:10
Trei persoane au fost arestate, la Grays, comitatul Essex, Marea Britanie, sub suspiciunea de spionaj în numele Rusiei, a anunțat Poliția Metropolitană. Un bărbat în vârstă de 41 de ani și o femeie în vârstă de 35 de ani au fost arestați la o adresă din Grays, Essex, a anunțat forțele de ordine. Un bărbat […]
22:50
A fost deportat din Marea Britanie primul migrant în cadrul acordului „unu înăuntru, unul afară” # Aktual24
Primul zbor care transporta un migrant care traversează Canalul Mânecii cu ambarcațiuni mici a aterizat la Paris, în baza acordului dintre Marea Britanie și Franța. Bărbatul, cetățean indian, a fost expulzat din Marea Britanie joi, cu un avion Air France. Guvernul lansează un apel împotriva unei decizii a Înaltei Curți de a bloca temporar deportarea […]
21:40
Bătălia din PSD. Corlățean îl acuză pe Grindeanu că joacă murdar: ”Presiuni, intimidări, amenințări” # Aktual24
Senatorul PSD Titus Corlăţean s-a ferit, joi, să dezvăluie cine îl susține la şefia PSD, afirmând că ”există modalităţi de supraveghere, de monitorizare, de presiune, de intimidare, de ameninţări”. Însă tot i-a numit ”moluşte” pe cei din partid care nu îndraznesc să critice conducerea. ”Acest proiect, şi l-am spus foarte clar şi foarte deschis, este […]
21:00
Familia Macron va prezenta instanței americane dovezi științifice pentru a demonstra că Brigitte nu s-a născut bărbat # Aktual24
Președintele francez, Emmanuel Macron, și soția sa intenționează să prezinte dovezi științifice în fața unui tribunal american pentru a demonstra că Brigitte Macron nu s-a născut bărbat, a declarat avocatul care îi reprezintă într-un proces de defăimare. Cuplul prezidențial a intentat, în iulie, un proces împotriva lui Candace Owens, o influenceriță de dreapta, acuzând atacuri […]
20:50
Grevă în toată Franța. Sute de mii de oameni cer premierului să regândească reducerile bugetare # Aktual24
Sute de mii de oameni au participat la demonstrații în toată Franța, în timp ce sindicatele au organizat o zi de grevă pentru a-l presa pe noul prim-ministru Sébastien Lecornu să regândească reducerile bugetare și să ia măsuri privind salariile, pensiile și serviciile publice. Au existat perturbări ale transportului public, șoferii de tren, autobuz și […]
20:50
Sagrada Familia din Barcelona este gata să ridice cel mai înalt turn și să devină cea mai înaltă biserică din Europa # Aktual24
După mai bine de un secol de construcție, Sagrada Familia din Barcelona este gata să-și ridice imensul turn central și să devină cea mai înaltă biserică creștină din Europa. Directorul general al bazilicii, Xavier Martínez, a declarat joi că „turnul va fi terminat la sfârșitul acestui an sau la începutul anului 2026”. „Acesta este un […]
20:40
Cine este Serghei Kirienko, „șoimul” anti-Ucraina și adevărata eminență cenușie a lui Putin? # Aktual24
De-a lungul anilor, s-a vorbit adesea despre cine ar fi „eminența cenușie” a lui Vladimir Putin. În realitate, de prea puține ori s-a putut vorbi despre o singură „eminență cenușie”, din simplul motiv că Putin preferă să-și asmută subordonații unii împotriva celorlalți, să-i pună în concurență pentru a nu dobândi vreunul prea mare putere. În […]
20:10
China nu poate ține pasul, este mult în umra UE. SUA este semnificativ mai dependentă de bunurile UE decât se aștepta # Aktual24
Conform unui studiu, Statele Unite sunt mai dependente de importurile din Uniunea Europeană decât de livrările din China. Studiul realizat de Institutul de Cercetări Economice (IW) din Köln arată că 3.120 de categorii diferite de produse au o cotă de import din UE de cel puțin 50%. Acestea includ în principal produse chimice, dar și […]
19:50
Fostul președinte Traian Băsescu a declarat, joi, într-un interviu pentru Știrile Pro TV că ”știe ce vrea și pentru asta îl admir și inflexibilitatea eu o admir”. Băsescu a început prin a comenta jocurile făcute de principalii actori aflați la guvernare. „Vedem două. E PSD care când iese, când nu iese de la guvernare și […]
19:40
Oana Țoiu va conduce delegația României la Adunarea Generală ONU. Ea va avea o intervenție în plen # Aktual24
Ministrul Oana Ţoiu va conduce delegaţia României la Adunarea Generală ONU şi va susţine intervenţia naţională în plenul înaltului for, informează Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Potrivit unui comunicat MAE, în perioada 22-29 septembrie, şefa diplomaţiei române va conduce delegaţia României la segmentul la nivel înalt al celei de-a 80-a sesiuni a Adunării Generale a ONU […]
19:20
Trump, la Londra: „Putin m-a dezamăgit, chiar m-a dezamăgit”. Dar are o strategie prin care să-l facă să cedeze # Aktual24
Președintele american Donald Trump a făcut declarații surprinzătoare joi, în Marea Britanie, în cadrul unei conferințe de presă comune cu premierul britanic Keir Starmer. Trump și-a exprimat dezamăgirea profundă față de omologul său rus Vladimir Putin în contextul demersurilor SUA pentru oprirea războiului din Ucraina. Președintele american Donald Trump a declarat că liderul rus Vladimir […]
Acum 24 ore
19:00
Se pregătește o nouă lege care prevede sancțiuni drastice pentru persoanele care hrănesc urșii sau se apropie intenționat de aceștia la mai puțin de 50 de metri. Nerespectarea regulilor va fi amendată cu sume între 10.000 și 60.000 de lei, în funcție de persoană fizică sau juridică. Proiectul interzice: hrănirea deliberată sau ademenirea urșilor cu […]
18:40
„Țara celor liberi”. America. Sau așa era cunoscută. Din păcate, libertatea de exprimare a decăzut dramatic în America condusă de Donald Trump. Nu întâmplător, chiar din cauza lui Donald Trump și a celor din jurul său. Jimmy Kimmel, unul dintre cei mai cunoscuți oameni de talk-show din America, a fost suspendat de ABC pentru că […]
18:30
Ucraina a intrat în contraofensivă. Zelenski anunță de pe front recucerirea a șapte așezări și prizonieri ruși: ”Au fost recuperați 160 de kilometri pătrați” # Aktual24
Președintele Volodimir Zelenski a confirmat joi că armata ucraineană a declanșat o contraofensivă pe frontul de est, în regiunea Donețk, unde trupele Kievului au reușit să recucerească șapte așezări și peste 160 de kilometri pătrați de teritoriu. „Forțele noastre au privat ocupantul de posibilitatea de a desfășura o operațiune ofensivă pe scară largă, pe care […]
18:10
Care este nivelul afacerilor dintre România și China: ”China a fost principalul furnizor de bunuri pentru România dintre statele din afara UE” # Aktual24
Volumul schimburilor bilaterale dintre România şi China a fost anul trecut de aproape 9,3 miliarde de dolari, însă balanţa comercială consemnează un deficit pentru România de peste 7,7 miliarde de dolari în 2024 şi de 2,1 miliarde de dolari în primul trimestru al anului 2025, a afirmat joi preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a […]
17:10
Plafonarea prețului alimentelor sună bine, dar e o măsură anti-economică. Exemplul Venezuelei # Aktual24
Eliminarea plafonării prețurilor la alimente a tulburat coaliția de guvernare, cu informații contradictorii referitoare la prelungirea sau neprelungirea acestei măsuri care expiră pe 30 septembrie. Măsura susținută de PSD încă de acum câțiva ani arată bine pe hârtie. Cine n-ar vrea prețuri mai mici? Din păcate, unele efecte pozitive sunt subminate de efectele negative pe […]
16:30
Dronele ucrainene nu se opresc: Au provocat scăderea drastică a vânzărilor de benzină în Rusia # Aktual24
Vânzările de benzină din Rusia au ajuns marți la cel mai scăzut nivel din ultimii doi ani, pe măsură ce atacurile cu drone ale Ucrainei și cererea puternică din perioada recoltelor amplifică penuria de combustibil din țară. Datele Bursei din Sankt Petersburg, citate de Kommersant miercuri, arată că vânzările de benzină A-92 au scăzut cu […]
16:20
Și Nistorescu și-a vândut Cotidianul. Acum 10 ani, el a cumpărat marca cu doar 20.000 de euro # Aktual24
Site-ul cotidianul.ro, deținut până acum de Cornel Nistorescu, a fost vândut. Publicația online a fost preluată de grupul Clever EAD, care are deja în portofoliu site-urile PrimaNews.ro, Profit.ro și Media.ro. Tranzacția a fost confirmată de Orlando Nicoară pentru paginademedia.ro. Pe site-ul Cotidianul nu apare nicio referire legată de această tranzacție. Cornel Nistorescu va continua să […]
15:50
Daniel Băluță (PSD) a ieșit pozitiv la testul pentru marijuana. Cum a reacționat primarul Sectorului 4 – VIDEO # Aktual24
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a ieșit pozitiv după efectuarea unui test rapid privind consumul de marijuana. Băluță este și prim-vicepreședinte PSD. Testul i-a fost dat de activistul civic Marian Moroșanu, supranumit ”Ceaușescu”. Băluță a efectuat două teste rapide, pentru consum de cocaină și pentru consum de marijuana. La cel de marijuana a ieșit pozitiv. […]
15:40
Polonia caută să profite de experiența Ucraina în războiul dronelor. Cele două țări au semnat un acord # Aktual24
Ministrul polonez al Apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a declarat că țara sa va coopera cu Ucraina, printre altele, în domeniul dobândirii de competențe în operarea vehiculelor aeriene fără pilot. „Vom semna un acord”, a anunțat ministrul Apărării Naționale, care a efectuat joi o vizită neanunțată la Kiev. El a declarat că Polonia va coopera cu Ucraina, […]
15:40
Noi proteste de amploare au izbucnit în Buenos Aires față de măsurile de austeritate ale lui Milei # Aktual24
Zeci de mii de argentinieni au umplut miercuri străzile din centrul orașului Buenos Aires pentru a cere creșterea finanțării pentru universități și îngrijirea pediatrică, care au suferit reduceri în urma măsurilor de austeritate ale președintelui libertarian Javier Milei. Popularitatea lui Milei a scăzut în urma reducerilor bugetare substanțiale, iar acesta se confruntă cu consecințele unui […]
15:40
”Alianța noastră își dublează puterile”. Zelenski a ratificat Acordul de Parteneriat de 100 de Ani cu Marea Britanie # Aktual24
Președintele Volodimir Zelenski a semnat o lege care ratifică Acordul de Parteneriat de 100 de Ani cu Marea Britanie și i-a mulțumit Regelui Charles al III-lea al Regatului Unit pentru sprijinul său. Președintele a anunțat acest lucru pe rețelele de socializare X, potrivit Ukrinform. Îi transmit cele mai sincere mulțumiri Majestății Sale Regelui Carol al […]
15:30
Impactul economic al Philip Morris International în Uniunea Europeană: Investiții în inovație, locuri de muncă și reziliență industrială pentru un viitor fără fum „Fabricat în Europa” # Aktual24
Philip Morris International (PMI) a publicat un studiu referitor la impactul economic generat în Uniunea Europeană în perioada 2019–2023. Studiul realizat de EY-Parthenon confirmă contribuția semnificativă a PMI la competitivitatea și reziliența industrială a Europei. In ultimii cinci ani, PMI a investit la nivelul UE 43,4 miliarde de euro, iar transformarea companiei pentru a construi […]
14:50
Poliţia britanică a arestat joi trei persoane suspectate că au acordat asistenţă unui serviciu de informaţii externe, afirmând că investigaţia are legătură cu Rusia, ultimul caz de suspiciune de activităţi de spionaj în beneficiul Moscovei în Regatul Unit, relatează Reuters, citată de Agerpres. Cei trei – doi bărbaţi de 41 şi 46 de ani şi […]
14:40
„Schimbare istorică”. Danemarca își cumpără primele arme cu rază lungă de acțiune pentru a contracara amenințarea rusească # Aktual24
Danemarca va achiziționa arme cu rază lungă de acțiuneca urmare a amenințărilor Rusiei la adresa securității daneze și europene, a anunțat prim-ministrul Mette Frederiksen pe 17 septembrie. „Nu există nicio îndoială că Rusia va fi o amenințare pentru Danemarca și Europa pentru mulți ani de acum înainte”, a declarat Frederiksen, descriind mișcarea drept o „schimbare […]
14:40
Alungarea lui Bolojan. Tudose, nervos: ”Noi nu avem un protocol semnat cu Ilie Bolojan, noi avem un protocol semnat cu niște partide. Nu dispare țara dacă pleacă Bolojan” # Aktual24
Mihai Tudose, prim-vicepreședinte al PSD, sugerează că PSD ar putea să ceară PNL-ului să vină cu o nouă propunere de prim-ministru, el fiind foarte nemulțumit de Ilie Bolojan. “Noi nu avem un protocol semnat cu Ilie Bolojan, noi avem un protocol semnat cu niște partide. Din ce ați prezentat dumneavoastră și din ce mai știm […]
14:10
Ce armanent a trimis administrația Trump în Ucraina, Zelenski oferă detalii: rachete pentru sistemele Patriot și HIMARS # Aktual24
Programul american de achiziții de arme PURL a atras deja peste 2 miliarde de dolari de la partenerii Ucrainei, a declarat președintele Volodimir Zelenski la o întâlnire cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, pe 17 septembrie. „PURL” (Prioritized Ukraine Requirements List) este un mecanism financiar / de achiziții inițiat recent între Statele Unite și aliații […]
13:50
Ciclul global al apei a devenit „din ce în ce mai neregulat și extrem”, cu fluctuații mari între secete și inundații, ceea ce reprezintă mari probleme pentru economii și societăți, potrivit unui studiu publicat joi de Organizația Meteorologică Mondială. Ciclul apei se referă la sistemul complex prin care apa se mișcă în jurul Pământului. Aceasta […]
13:40
Trump impune cerințe nerealiste Europei pentru a evita impunerea de sancțiuni împotriva Rusiei – Acuzații lansate de Wall Street Journal # Aktual24
Se pare că președintele SUA, Donald Trump, a impus în mod deliberat cerințe Uniunii Europene pe care blocul comunitar nu le poate îndeplini. Acest lucru îi permite să evite impunerea de noi sancțiuni împotriva Rusiei. Unii diplomați europeni le-au declarat jurnaliștilor publicației că sunt convinși că solicitarea lui Trump ca țările UE să înceteze să […]
13:40
Dogioiu, replică dură adresată liderilor PSD: ”Nu-mi cer scuze pentru nimic. Un purtător de cuvânt nu exprimă opinii personale, ci vorbeşte având în spate un mandat din partea premierului României” # Aktual24
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat joi, despre disputele din coaliţie privind afirmaţia sa despre plafonarea preţurilor la alimentele de bază, că un purtător de cuvânt nu exprimă opinii personale, ci vorbeşte având în spate un mandat din partea premierului României şi nu intenţionează să facă niciun fel de alte comentarii şi […]
13:20
„Tirania amenință din nou Europa”. Regele Charles leagă „relația specială” dintre SUA și Marea Britanie de sprijinul acordat Ucrainei # Aktual24
Într-o scenă de fast regal la Castelul Windsor, Marea Britanie și SUA și-au reafirmat miercuri „relația specială” la o cină de stat, Regele Charles și președintele Donald Trump schimbând toasturi care au evidențiat istoria comună și un front unit împotriva agresiunii globale. Banchetul fastuos al serii a fost punctul culminant al unei zile de evenimente […]
13:10
Agenți ai Rusiei, prinși în Lituania în timp ce pregăteau atacuri cu colete-capcană în Europa. Perne de masaj și tuburi cosmetice, umplute cu explozibili # Aktual24
Procurorii din Lituania au anunțat miercuri că au contracarat un complot condus de Rusia care viza utilizarea coletelor poștale pentru atacuri cu bombă în Europa. Mai mulți suspecți cu legături cu serviciile de informații militare rusești au fost implicați în complot, au declarat un procuror general lituanian și poliția criminală, relatează Deutsche Welle. Potrivit Televiziunii […]
12:40
Provocare pentru Trump: Danemarca desfășoară exerciții militare majore în Groenlanda fără participarea SUA # Aktual24
Danemarca nu a invitat forțele militare americane să participe la „Arctic Light 2025” – cel mai mare exercițiu militar din istoria modernă a Groenlandei. Comandantul Forțelor Arctice ale Danemarcei, Søren Andersen, a confirmat că, deși secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a fost invitat, unitățile militare americane nu au fost invitate să participe, relatează Reuters. […]
12:10
O statuie aurită a președintelui Trump ținând în mână un bitcoin a fost instalată pentru o zi lângă Capitoliul din Washington, D.C. # Aktual24
O statuie aurie înaltă de peste trei metri, reprezentându-l pe președintele american Donald Trump ținând în mână un Bitcoin, a fost instalată temporar pe 3rd Street, în apropierea Capitoliului SUA. Lucrarea a apărut chiar în ziua în care Rezerva Federală urma să anunțe o nouă decizie privind politica monetară, fapt ce a transformat momentul într-un […]
11:40
Un disident iranian a fost spânzurat pentru „trădare în favoarea Israelului” după ce i-a trimis o scrisoare președintelui ucrainean Volodimir Zelenski # Aktual24
Regimul de la Teheran a anunțat executarea lui Babak Shahbazi, un opozant iranian acuzat de spionaj pentru Israel și „corupție pe Pământ”. Cazul său a stârnit proteste internaționale și acuzații de abuzuri judiciare, mai ales după ce a ieșit la iveală faptul că Shahbazi nu a făcut altceva decât să îi trimită o scrisoare președintelui […]
11:10
Un atlet kenyan capturat de ucraineni susține că a fost forțat să lupte pentru Rusia, după ce inițial i se promisese o bursă sportivă la Sankt Petersburg # Aktual24
Un atlet kenyan, recent capturat de forțele ucrainene, a declarat că a fost înșelat și forțat să lupte în armata rusă împotriva voinței sale. Potrivit relatării sale, citate de Kyiv Independent, atletul a venit în Rusia la invitația unui agent sportiv, sperând să-și continue cariera sportivă cu o bursă oferită de statul rus. Însă, odată […]
11:00
Rusia vrea să mărească TVA-ul pentru a ţine deficitul bugetar sub control. Moscova a majorat deja impozitele pe veniturile persoanelor fizice şi pe profitul companiilor # Aktual24
Guvernul rus ia în considerare creşterea cotei TVA pentru a ţine deficitul bugetar sub control şi a menţine rezervele, în ciuda asigurărilor publice ale preşedintelui Vladimir Putin că nu vor exista majorări de taxe, au declarat mai multe surse din apropierea acestui dosar pentru Reuters, citată de Agerpres. Rusia, care este în al patrulea an […]
10:50
Șeful Poliției Mehedinți, dat jos din funcție după ce a fost prins de polițistii rutieri cu viteză excesivă. El a susținut că era ”în timpul serviciului” # Aktual24
Compartimentul Relații Publice al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Mehedinți a transmis joi că, la data de 17 septembrie, a încetat împuternicirea comisarului-șef de poliție Cîrcei Marian în funcția de inspector-șef al instituției. Atribuțiile conducerii au fost preluate de către comisar-șef de poliție Drăghiea Decebal Dumitru. Surse au declarat pentru aktual24.ro că schimbarea survine în […]
10:40
Avionul cu care Donald Trump a plecat la Londra a fost aproape de un impact cu o cursă Spirit Airlines, lângă New York # Aktual24
Un incident de trafic aerian petrecut în spațiul aglomerat din apropierea orașului New York a atras atenția opiniei publice, după ce un avion Spirit Airlines s-a apropiat periculos de aeronava prezidențială americană, Air Force One, care îl transporta pe Donald Trump către Londra pentru o vizită oficială. Potrivit martorilor citați de Bloomberg, zborul 1300 din […]
10:10
Pensionarii români din străinătate trebuie să dovedească că sunt în viață, altfel riscă suspendarea pensiei de la 1 octombrie # Aktual24
Începând cu 1 octombrie 2025, pensionarii români care locuiesc în afara țării riscă suspendarea pensiilor dacă nu transmit autorităților române așa-numitul „Certificat de viață” Această măsură este menită să prevină plata nejustificată a pensiilor către persoane decedate, în condițiile în care instituțiile române nu pot verifica automat situația pensionarilor din străinătate. Potrivit Casei de Pensii […]
