Motivele pentru care Trump a avut parte de o primire regală la Londra
Euractiv.ro, 19 septembrie 2025 07:40
Regală și solemnă, dar și ferită de proteste și potențiale incidente diplomatice, a doua vizită de stat a lui Trump în Regatul Unit, care a început miercuri, oferă părților oportunitatea de a obține rezultatele dorite, scrie „Avvenire” (Italia).
Acum 5 minute
08:00
Prinsă într-un impas bugetar, Franța ar trebui să se inspire din exemplul italian, care este eficient și liniștitor, opinează Eric Chol într-un editorial publicat de „L'Express” (Franța).
Acum 15 minute
07:50
Numărul important de manifestanți, joi, 18 septembrie, pe străzile mai multor orașe din Franța, arată importanța acestor organizații menite să canalizeze furia din țară. Puterea trebuie să țină cont de asta, constată „LIberation” (Franța).
Acum 30 minute
07:40
Acum 12 ore
20:30
Oana Gheorghiu de la „Dăruiește Viață", numită Agenția de Management privind Calitatea în Sănătate # Euractiv.ro
Președintele Nicușor Dan a aprobat desemnarea în calitatea de reprezentant al Administrației Prezidențiale în Colegiul director al Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate (ANMCS) a Oanei Gherghiu, de la „Dăruiește Viață".
19:30
Oana Țoiu efectuează în perioada 18 – 29 septembrie 2025, o vizită în Statele Unite ale Americii, în contextul Adunării Generale a ONU, a anunțat joi Ministerul de Externe.
19:10
Jurnalistă bulgară: Comunitatea de afaceri are un rol de jucat în susținerea jurnalismului # Euractiv.ro
Un ecosistem informațional sănătos este și în interesul afacerilor, deoarece dezinformarea și instabilitatea afectează întregul mediu, spune jurnalista de business Mary Ivanova din Bulgaria.
Acum 24 ore
14:30
Centrul Cultural Rus din Moldova continuă activitatea, deși autoritățile au decis închiderea # Euractiv.ro
Centrul Cultural Rus din Chișinău funcționează în continuare, deși autoritățile au decis sistarea activității încă din luna februarie a acestui an, relatează IPN.md.
14:20
13:40
BIEFF.15 aduce filme experimentale și comunitate la București între 22 și 28 septembrie # Euractiv.ro
Festivalul Internațional de Film Experimental București, BIEFF.15, prezintă opt filme Arsenal on Location care explorează solidaritatea și colaborarea prin cinema. Vor avea loc masterclass-uri, iar accesul se va face prin politica „pay what you can”
13:20
BASF Performance Materials obține certificarea REDcert² pentru toate unitățile europene # Euractiv.ro
BASF Performance Materials certifică toate unitățile europene REDcert², făcând pași mari spre sustenabilitate. Materialele plastice și poliuretanii oferă acum amprentă de carbon redusă și soluții verificate pentru clienți.
12:50
Bolojan pleacă la Bruxelles. Întâlniri cu comisari europeni, fără Ursula von der Leyen # Euractiv.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunțat zilele trecute, la Antena 3 CNN, că luni va avea întâlniri la Bruxelles cu doi comisari europeni, pentru a clarifica "aspecte care țin de deficit și împrumuturi pentru a proiecta o imagine de încredere".
12:10
Administrația Fondului pentru Mediu anunță lansarea sesiunii de înscriere în cadrul Programului Rabla 2025 pentru persoane fizice începând cu data de 30 septembrie, ora 10:00.
12:00
O publicație care are Europa-n nume, EUReporter.co, face jocurile rușilor și bagă dezinformare în mijlocul unor scandaluri care ne dezbină sau când mergem la vot.
11:20
IICCMER critică tentativele de reintroducere a incriminării avortului în dezbaterea publică # Euractiv.ro
IICCMER consideră că inițiativa deputaților POT de a propune o legislație care să asigure „o protecție penală suplimentară fătului, după 14 săptămâni", amintește de Decretul 770 al dictatorului Nicolae Ceaușescu.
09:00
Uniunea Europeană respinge presiunile SUA de a sista rapid gazul rusesc și menține ținta de independență energetică abia în 2028, mizând pe stabilitate economică și protecția piețelor interne, scrie Gapital.gr (Grecia).
09:00
O aeronavă militară C-130 Hercules a Forțelor Aeriene Române a executat o misiune de evacuare medicală, miercuri, din Israel, a zece copii și 28 de aparținători, cetățeni palestinieni.
08:50
Câți oameni sunt implicați în operațiunea din orașul Gaza? Cât va dura? Ce sunt bombele robotizate? # Euractiv.ro
Cât din orașul Gaza este ocupat de armata israeliană? Conform ultimelor declarații ale armatei israeliene, inclusiv cele privind începerea operațiunii terestre, armata lui Benjamin Netanyahu ocupă 40% din orașul Gaza, scrie „Il Corriere della Sera”.
08:30
Bruxelles-ul propune să taxeze bunurile importate din Israel în UE și să sancționeze doi miniștri de extremă dreapta, scrie „L'Express” (Franța).
08:20
„S-a încheiat aceea epocă în care puteam spune că totul este bine la vest de noi și nu trebuie să facem nimic decât să copiem ceea ce se întâmplă acolo”, a declarat premierul, marți, la deschiderea unui bazin de înot în Szekszárd, județul Tolna.
08:10
Începând cu 30 septembrie, Statele Unite vor ridica restricțiile privind călătoriile fără viză pentru toți cetățenii maghiari, a anunțat marți, la Budapesta, Péter Szijjártó, informează hirado.hu.
Ieri
08:00
Marți seară, când președintele Trump tocmai sosea în Marea Britanie, niște protestatari au lansat o imagine virtuală, menită să evidențieze relațiile sale cu Epstein, iar pentru miercuri a fost plănuit un marș de protest, scrie „The New York Times”.
07:50
Danemarca va investi miliarde în infrastructura Groenlandei pentru a combate ambițiile SUA # Euractiv.ro
Copenhaga va finanța construcția unei noi piste de aterizare în Ittoqqortoormiit și a unui nou port de adâncime în Qaqortoq, scrie „La Razon” (Spania).
07:40
Îndoctrinare, antrenament militar forțat, cămine și tabere… Un studiu de la Yale detaliază viețile a mii de copii ucraineni răpiți de la invazia rusească din 2022, scrie „Le Point” (Franța) sub semnătura Juliei Malo.
07:20
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că încălcarea de către Rusia a spațiului aerian polonez și românesc săptămâna trecută a făcut parte dintr-o tendință îndelungată din partea președintelui Vladimir Putin de a testa frontiere și de a sabota.
07:20
Mai întâi o ovație, apoi imnul național intonat în picioare, cu mâinile pe inimă, de către toți deputații europeni prezenți, moment urmat de un minut de reculegere acompaniat de un cor a cappella.
07:10
După recentele incursiuni ale unor drone rusești deasupra Poloniei și României, guvernul polonez a reluat discuțiile cu privire la stabilirea unei zone de interdicție aeriană deasupra Ucrainei pentru a proteja împotriva unor noi intruziuni rusești.
17 septembrie 2025
18:00
Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, pus pe fugă de o întrebare despre contractele cu presa # Euractiv.ro
Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a fost enervat miercuri de întrebările unui jurnalist care voia să afle de ce liberalii ascund contractele cu presa. Insistențele acestuia l-au făcut pe Ciucu să plece fără să mai răspundă la vreo întrebare.
17:20
ÎCCJ: Procesele penale se reiau de la zero dacă judecătorul care a rămas în pronunțare este promovat # Euractiv.ro
Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii a Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) a luat o nouă decizie în favoarea inculpaților, decizie în urma căreia unele dosare se pot prescrie după o interpretare discutabilă a legii.
17:00
Finanțare SUA pentru construcția liniei electrice de înaltă tensiune Strășeni–Gutinaș (România) # Euractiv.ro
Guvernul Statelor Unite ale Americii a aprobat o finanțare nerambursabilă de 130 de milioane de dolari pentru construcția liniei electrice de înaltă tensiune Strășeni–Gutinaș (România).
16:50
Marele cartier chinezesc din Craiova a lăsat o pagubă de 11,4 milioane de lei în bugetul de stat # Euractiv.ro
Administratorul firmei care trebuia să construiască „cartierul chinezesc” din Craiova nu a fost găsit nici cu Poliția, după ce instanța i-a imputat peste 11 milioane de lei.
16:10
Aproape trei sferturi (74,2%) dintre români au o părere bună despre introducerea stagiului militar pe bază de voluntariat, potrivit unui sondaj INSCOP publicat miercuri.
14:20
MAE îi informează pe românii care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Franța asupra faptului că sindicatele din transporturile urbane și interurbane au lansat un apel la grevă generală în ziua de joi, 18 septembrie.
12:30
Friedrich Merz condamnă recentele încălcări de către Rusia ale spațiului aerian românesc și polonez # Euractiv.ro
Încălcarea de către Rusia a spațiului aerian polonez și românesc face parte dintr-o tendință veche de testare a frontierelor și sabotaj din partea lui Vladimir Putin, a declarat miercuri în Bundestag cancelarul german Friedrich Merz.
12:10
Guvernul dezminte „știrile" potrivit cărora Ilie Bolojan a demisionat: „Este fake absolut" # Euractiv.ro
Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a transmis miercuri dimineață că "zvonul potrivit căruia premierul ar fi demisionat este fake absolut" și "nici măcar nu a venit vorba de așa ceva în ședința Coaliției".
10:50
Kremlinul reacționează după acuzațiile Parchetului General privind amestecul Rusiei în România # Euractiv.ro
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat pentru RBC că acuzațiile formulate de Parchetul General din România sunt false și seamănă cu cele în care Rusia a fost acuzată de amestecul în alegerile americane din 2016.
10:10
Washingtonul nu a comentat încă decizia, care ar echivala cu retragerea anuală a sutelor de milioane de dolari din sprijinul american acordat Columbiei, scrie „Le Figaro” (Franța).
10:00
Președintele american, Donald Trump, a anunțat în cursul nopții de luni spre marți că dă în judecată New York Times pentru defăimare, solicitând cotidianului despăgubiri de 15 miliarde de dolari, scrie „La Libre Belgique” (Belgia).
09:50
Washingtonul și Beijingul au ajuns la un acord care prevede transferul TikTok sub controlul SUA, după două zile de discuții. Președintele american, Donald Trump, a salutat compromisul, invocând dorința „tinerilor țării noastre” de a păstra aplicația.
09:40
În Grecia, cel mai mare procent de privațiuni materiale și sociale pe grupe de vârstă se observă în rândul tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 și 24 de ani, scrie ziarul To Vima, potrivit „Trud” (Bulgaria).
09:30
Maghiarii din Voivodina, sătui de Vučić și de Orbán, și-au făcut o nouă organizație politică # Euractiv.ro
Se pare că acei maghiari din Voivodina care nu simpatizează nici cu liderul autocrat al Serbiei, Aleksandar Vučić, nici cu Guvernul Orbán, dar nici cu Asociația Maghiară din Voivodina (VMSZ), și-au luat destinul în propriile mâini în această vară.
09:20
Doar circa 41% dintre cetățenii R. Moldova consideră că în țara noastră lucrurile merg într-o direcție corectă. Totodată, doar trei formațiuni politice ar accede în Parlament, dacă duminica viitoare s-ar organiza alegeri parlamentare.
09:10
În Ungaria, investițiile americane amortizează efectele acordului tarifar „tragic de rău” # Euractiv.ro
Deși acordul vamal recent încheiat cu SUA este „tragic de rău” din perspectiva UE, Ungaria poate preveni efectele negative ale acestuia prin sosirea investițiilor americane, iar anul acesta am reușit deja să anunțe șapte asemenea investiții.
09:00
Mario Draghi: „Prea multă birocrație în UE. Obiectivele industriei auto nu mai sunt realizabile” # Euractiv.ro
Europa se mișcă prea încet, blocată de birocrație și mult în urma principalilor săi concurenți, în special SUA și China. Într-o intervenție, Mario Draghi a explicat că este necesar „să acționăm împreună și că avem nevoie de mai multă rapiditate”.
08:50
Bugetul Rusiei pentru 2026 este un buget de război în care trebuie securizate cheltuielile sociale # Euractiv.ro
Fostul președinte rus Dmitri Medvedev a numit proiectul de buget pentru 2026 un buget „de război” și a declarat că cheltuielile sociale, inclusiv sprijinul pentru veteranii din Ucraina, nu trebuie sacrificate, scrie „Reuters”.
08:40
Kievul finalizează un sistem de drone kamikaze cu rază lungă de acțiune, rezistente la bruiajul rusesc, cu scopul de a ataca siturile logistice dincolo de liniile de apărare, scrie „L'Express” (Franța).
08:30
La granița cu Rusia, ministerul apărării din Lituania a lansat prima din cele nouă școli care vor fi înființate în întreaga țară și care vor învăța copii cu vârste de peste 10 ani și adulți cum să piloteze, să asambleze și să programeze drone.
08:30
Zelenski îi cere lui Trump să adopte o „poziție clară” cu privire la încheierea războiului # Euractiv.ro
Președintele Volodimir Zelenski i-a cerut lui Donald Trump o „poziție clară” pentru a pune capăt conflictului din Ucraina, notează agenția italiană de presă ANSA.
08:10
Cu puțin timp înainte ca acoperișul casei sale să fie smuls, în zorii zile de miercuri, Ala Wesolowska a coborât la parter ca să pregătească micul dejun. Auzind de undeva de sus zgomotul prăbușirii, ea a fugit afară și a văzut un avion militar.
Mai mult de 2 zile în urmă
08:00
Spania nu va participa la ediția 2026 a Concursului Muzical Eurovision, dacă va concura și Israelul # Euractiv.ro
Consiliul de Administrație al postului public de radiodifuziune spaniol RTVE a anunțat într-un comunicat că Spania se va retrage din următoarea ediție a Concursului Muzical Eurovision dacă va participa un reprezentant israelian.
08:00
Kallas: „UE intenționează să suspende acordul comercial cu Israelul” din cauza războiului din Gaza # Euractiv.ro
Într-un interviu acordat Euronews, șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, a confirmat că Uniunea Europeană intenționează să suspende prevederile comerciale ale Acordului de asociere Israel-UE, informează „Euronews” (Italia).
