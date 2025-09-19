VIDEO Profit.ro Live TV – Alexandru Măxineanu, Managing Partner GoTech World: Incertitudinea este cel mai mare dușman al pieței. A afectat piața de business și piața de IT mai ales la nivel psihologic

07:30

Seria de păpuși LA-BUBU (BauBau sau Chucky din alte epoci) unește suveraniștii-anti-UE de la AUR-SOS-POT cu suveraniștii mascați ai PSD-ului, dar și cu PNL-iștii ce nu au trecut pe la cursuri de economie in viața lor și care comandă cvasi-analize unor QUANȚI - “tocilari” pe cifre ce nu înțeleg substanța economică a acestora.