Budăi spune cum s-a evitat o lovitură dură la pensie pentru toți pensionarii. Când se elimină CASS?

Newsweek.ro, 19 septembrie 2025 07:40

Fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, a declarat că s-a discuttat aplicarea unui impozit și pentr...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 5 minute
08:00
Rusia a fost lovită de un cutremur de 7,8 grade. S-a dat alertă de tsunami Newsweek.ro
Un cutremur cu magnitudinea de 7,8 a fost înregistrat vineri în Pacific, în largul peninsulei Kamcea...
Acum 15 minute
07:50
VIDEO Cutrem foarte puternic, în Orientul Îndepărtat Rus. Ce magnitudine a avut și ce zonă a lovit? Newsweek.ro
Un cutremur foarte puternic a avut loc în Orientul Îndepărtat Rus și a fost urmar de cel puțin cinci...
07:50
Fostul jucător şi antrenor Florin Marin s-a stins din viaţă. Lumea fotbalului e în doliu Newsweek.ro
Fostul jucător şi antrenor Florin Marin s-a stins din viaţă, joi seară, la vârsta de 72 de ani, a an...
Acum 30 minute
07:40
Budăi spune cum s-a evitat o lovitură dură la pensie pentru toți pensionarii. Când se elimină CASS? Newsweek.ro
Fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, a declarat că s-a discuttat aplicarea unui impozit și pentr...
07:40
De ce lichidul de răcire al mașinii, antigelul, se face maro? Mecanicii spun să mergi la service Newsweek.ro
Roz, portocaliu, albastru, verde... Există mai multe tipuri de antigel, de lichid de răcire, pentru ...
Acum o oră
07:20
Horoscop 20 septembrie. Luna în Fecioară aduce o zi dificilă Peștilor. Taurii sunt manipulați Newsweek.ro
Horoscop 20 septembrie. Luna în Fecioară aduce o zi dificilă Peștilor. Taurii sunt manipulați. Pentr...
07:20
Când e bine să ne vaccinăm antigripal? Medic: „Pacienții cu risc ar trebui să aibă schema încheiată” Newsweek.ro
Gripa sezonieră face în fiecare an zeci de victime, iar medicii recomandă vaccinarea pentru a preven...
Acum 12 ore
23:00
Ucraina și Polonia au creat un grup comun de securitate pentru a doborî dronele Rusiei Newsweek.ro
Ministrul ucrainean al Apărării, Denis Șmigal, a declarat joi că Ucraina și țara vecină Polonia au s...
22:00
Săli de gimnastică și bazine de înot „fantomă” la Iași: INS confirmă discrepanțele Newsweek.ro
Săli de gimnastică și bazine de înot „fantomă” la Iași: INS confirmă discrepanțele din statistici de...
22:00
Ghid pentru părinți despre infecțiile copiilor la început de an școlar. Sfaturi utile de la manager Newsweek.ro
Ghid pentru părinți despre infecțiile copiilor la început de an școlar. Sfaturi utile de la manageru...
21:50
Iașul a devenit cel mai tânăr județ din România, arată ultimele statistici Newsweek.ro
Iașul a devenit cel mai tânăr județ din România, arată ultimele statistici. Ieșeanul mediu are vârst...
21:30
Polonia nu deschide frontiera feroviară cu Belarus. Sute de trenuri blocate, China pierde miliarde € Newsweek.ro
Polonia a refuzat să ridice restricțiile la frontieră privind traficul feroviar din Belarus, unde s...
21:20
Ilie Bolojan spune că săptămâna viitoare Coaliţia va decide ce face cu plafonarea adaosului Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan spune că săptămâna viitoare Coaliţia va decide ce va face cu plafonarea ...
21:00
Kelemen Hunor: Nu a fost o decizie în Coaliţie, privind eliminarea plafonării adaosului la alimente Newsweek.ro
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, susţine că nu a fost o decizie în Coaliţie, privind eliminarea plafonăr...
20:30
România riscă să intre în blackout, dacă va închide centralele pe cărbune Newsweek.ro
România riscă să intre în blackout energetic, dacă îşi va închide centralele pe cărbune, spune Bogda...
20:00
Exporturile olandeze dezvăluie stocarea tot mai mare de medicamente europene în SUA. Ce se întâmplă? Newsweek.ro
Companiile farmaceutice își mută capitalul și capacitatea de producție către SUA, ceea ce prezintă r...
19:40
Echipa Ungariei, campioană mondială la săpat morminte. Reprezentanții Rusiei, pe ultimul loc Newsweek.ro
Echipa Ungariei a devenitcampioană mondială la săpat morminte, reușind să-și apare titlul cucerit an...
19:20
Gigantul cipurilor Nvidia preia o participație de 5 miliarde de dolari la Intel, în numele AI Newsweek.ro
Gigantul cipurilor Nvidia preia o participație de 5 miliarde de dolari la corporaţia Intel, în numel...
Acum 24 ore
18:50
Comediantul Jimmy Kimmel a fost concediat de ABC pentru că a fluierat în biserica MAGA &#38; Trump Newsweek.ro
ABC a anunțat că a suspendat pe termen nelimitat emisiunea Jimmy Kimmel Live!, în urma reacțiilor ne...
18:40
Trump, alături de premierul Marii Britanii: Pun presiune pe Putin, dar nu-i mai cumpărați petrolul Newsweek.ro
În timpul conferinței de presă, Donald Trump a precizat clar că așteaptă ca țările europene să își r...
18:10
Tudose îl „învață” pe Ilie Bolojan cum să-și dea demisia: „Durează 3 minute” Newsweek.ro
Mihai Tudose, fost premier al României a afirmat, în legătură cu demisia lui Ilie Bolojan, că poate ...
18:10
Ambasada României în Cuba îl invită pe controversatul Dragoș Sprînceană la acțiuni oficiale de lobby Newsweek.ro
Controversatul om de afaceri Dragoș Sprînceană are o relație apropiată cu Doris Mircea, ambasadorul ...
18:00
Daraban: Acordul comercial UE-Mercosur, un pas înainte în dezvoltarea afacerilor la nivel comunitar Newsweek.ro
Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) a găzduit cea de-a doua ediție a Forumului de Afacer...
17:50
Newsweek a desemnat cele mai de încredere companii din lume în 2025. Unele sunt și în România Newsweek.ro
Newsweek și Statista au prezentat care sunt cele mai de încredere companii din lume pentru clienți, ...
17:40
Primarul Daniel Băluță a ieșit pozitiv la un test rapid de marijuana. A mers imediat la spital Newsweek.ro
Primarul PSD al Sectorului 4, Daniel Băluță, a ieșit pozitiv la un test rapid antidrog oferit activi...
17:40
Ce avertisment a primit un pilot de avion aflat aproape ce avionul lui Trump? „Fii atent!” Newsweek.ro
Ce avertisment a primit un pilot de avion aflat aproape ce avionul lui Trump? „Fii atent!” Pilotul a...
17:20
Câți bani au plătit șoferii pentru parcare pe „albastru” în București. Au fost trasate încă 12.400 Newsweek.ro
În primele 6 luni din 2025, șoferii au plătit pentru parcare pe „albastru” în București, pe locurile...
17:10
Scheletul unui delfin antic de 12 milioane de ani descoperit de cercetători. Unde a fost găsit? Newsweek.ro
Scheletul unui delfin antic de 12 milioane de ani descoperit de cercetători. Unde a fost găsit? Ce s...
17:10
Ingredientul secret din bucătărie care face zacusca mai gustoasă. Îl adaugi la final Newsweek.ro
Zacusca poate să reziste toată iarna doar dacă adaugi la final un ingredient banal, dar cu puteri ne...
16:50
Mihai Tudose îl critică dur pe Bolojan: „Nu a câștigat concursul de premier pe persoană fizică” Newsweek.ro
Sunt noi tensiuni în coaliție. Fostul premier Mihai Tudose în critică pe Ilie Bolojan, spunând că nu...
16:50
Nouă formă de diabet cauzată de malnutriție. Ce spun specialiștii și câți oameni suferă deja? Newsweek.ro
Nouă formă de diabet cauzată de malnutriție. Ce spun specialiștii și câți oameni suferă deja? Care s...
16:40
O șoferiță băută și cu permisul anulat a ucis un om și a fugit de la locul faptei. Cum a fost prinsă Newsweek.ro
O șoferiță băută și cu permisul anulat a ucis un om și a fugit de la locul faptei. Cum a fost prinsă...
16:20
Decizie definitivă în cazul preotului Visarion Alexa care a agresat sexual o femeie. Cât a primit? Newsweek.ro
Decizie definitivă în cazul preotului Visarion Alexa care a agresat sexual o femeie. Cât a primit? ...
16:10
Ciocolata, alimentul minune care ar putea opri îmbătrânirea și ține diabetul la distanță. Cum? Newsweek.ro
Cum ar fi dacă am reuși să oprim îmbătrânirea mâncând ciocolată? Dar să ținem și diabetul la distanț...
15:50
Cele șase cuvinte tastate în Google care ne fac vulnerabili în fața hackerilor. Cum ne fură datele? Newsweek.ro
Hackerii vizează persoanele care tastează șase cuvinte în Google. Escrocii au manipulat rezultatele ...
15:40
Brigitte Macron va arăta instanței „dovezi științifice” că este femeie Newsweek.ro
Emmanuel Macron și soția sa, Brigitte, intenționează să prezinte dovezi fotografice și științifice u...
15:20
Schimbare importantă anunțată de Ministerul muncii pentru angajați și firme Newsweek.ro
Guvernul a aprobat astăzi prorogarea termenului de trecere de la sistemul Revisal, la platforma REGE...
15:10
„Bombă”, pentru șoferii începători! Interzis, la mașini puternice. Maximum Dacia de 140 CP Newsweek.ro
Un proiect pentru creșterea siguranței rutiere depus în Parlamentul României prevede ca șoferii înce...
14:50
Asasinatul lui Kirk, transformat de Rusia și China în arma dezinformării pentru destabilizarea SUA Newsweek.ro
Asasinarea activistului conservator MAGA, Charlie Kirk, a fost exploatată de Rusia, China și Iran pe...
14:40
Care pensionari au contribuit cel mai mult la pensie? În ce ani au muncit? Cum pot lua bani în plus Newsweek.ro
Vă spunem potrivit documentelor oficiale care pensionari au contribuit cel mai mult la pensie? Dar ș...
14:20
Tatăl Deliei Matache, revenit din Athos grav bolnav, îngrijit de fosta soție: „Nu puteam să-l las” Newsweek.ro
Cum a ajuns tatăl Deliei Matache din muntele Athos să se mute înapoi în București? Grav bolnav, aces...
14:10
Accident grav. Doi bărbați, prinși sub peretele unei case ce s-a prăbușit. Bilanț: 1 mort și 1 rănit Newsweek.ro
UnaAccident grav s-a petrecut, joi dimineață, în județul Prahova. Doi bărbați au fost prinși sub per...
13:50
Extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Moldova, suspendată. Oligarhul, anchetat și în România Newsweek.ro
Grecia a suspendat extrădarea lui Vladimir Plahotniuc, apropiat al Rusiei și principalul suspect în ...
13:30
Potra, câinele de pază al lui Călin Georgescu: Afaceri cu mercenari de 2.000.000€ Profit: 1.700.000€ Newsweek.ro
Horațiu Potra trebuia să organizeze haosul în București la comanda lui Călin Georgescu. Potra avea o...
13:30
Femeie amenințată cu moartea de fostul iubit, la Cluj. Bărbatul, reținut de polițiști Newsweek.ro
O femeie a fost amenințată cu moartea, dar și cu publicarea de fotografii compromițătoare, de către ...
13:20
România, inflație de 8,5%, de 4 ori mai mare ca media UE. În Ungaria e doar 4% Newsweek.ro
România continuă să fie campioana inflaței în Uniunea Europeană. În august 2025, rata inflației în ț...
13:10
Caracatița rusească din jurul Moldovei. Cum acționează rețeaua Călin Georgescu plătită de la Moscova Newsweek.ro
După ce Newsweek a explicat cum funcționează sistemul coruperii alegătorului prin mesaje targetate î...
13:00
România, cea mai mare creștere a lucrărilor de construcții din rândul țărilor UE, în iulie Newsweek.ro
Lucrările de construcții au înregistrat o creștere modestă atât în Uniunea Europeană cât și în zona ...
12:40
Tenis: Sorana Cîrstea, învinsă de Iga Swiatek în optimi la Seul Newsweek.ro
Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a fost învinsă de poloneza Iga Swiatek, numărul doi mondia...
12:40
Fumatul și durata de viață a unui implant dentar Newsweek.ro
Fumatul are un impact major asupra succesului și duratei de viață a unui implant dentar. Riscul cres...
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.