Ion Cristoiu: „Marcel Ciolacu a încercat după 30 de ani să mai CONSTRUIASCĂ ceva”
Gândul, 19 septembrie 2025 07:40
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre sacrificiile pe care le cere Bolojan poporului român. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Ilie Bolojan ne propune să suferim. Dar după măsurile astea de austeritate ce se construiește? Nimic!” Invitat la […]
Le Parisien: Poate UE să sancționeze CHINA, așa cum cere Trump? Europenii au dubii asupra abordării liderului SUA și se tem de riposta Beijingului # Gândul
Președintele american, Donald Trump, ar vrea ca aliații din Europa să sancționeze China la nivel comercial pentru a slăbi Rusia, dar europenii nu au încredere în abordarea Administrației de la Washington privind războiul din Ucraina și se tem de riposta Beijingului, comentează cotidianul Le Parisien. Înainte de a lua propriile măsuri punitive împotriva Moscovei, Donald […]
Categoria de pensionari care riscă să rămână fără PENSIE din octombrie 2025. Ce document trebuie să prezinte până la 30 septembrie # Gândul
Pensionarii care locuiesc peste hotare mai au la dispoziție doar câteva zile pentru a trimite certificatul de viață la casa teritorială de pensii unde sunt înscriși în evidență, astfel încât plata pensiei să continue fără întreruperi. Termenul-limită este 30 septembrie 2025, iar dacă certificatul nu ajunge la timp, plata pensiei va fi suspendată, urmând să […]
19 SEPTEMBRIE, calendarul zilei: Jeremy Irons împlinește 77 de ani/ Sunt folosite pentru prima dată emoticoanele :-) și :-( într-un mesaj # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de vineri, 19 septembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Jeremy Irons este un actor britanic de renume internațional, cunoscut pentru vocea sa distinctivă și pentru versatilitatea cu care a abordat roluri atât pe scenă, cât și pe marele ecran. Născut pe […]
Medicii de la UPU Iași au semnalat că tot mai mulți pacienți vârstnici ajung la Unitatea de primiri urgențe. Unii dintre ei au chiar și 100 de ani. Potrivit medicilor ieșeni, citați de Ziarul de Iași, aproximativ 15% dintre pacienții tratați aici sunt persoane de peste 80 de ani. Un caz inedit a fost înregistrat […]
Trafic de influenceri?! Gândul vă dezvăluie cum influencerii plătiți din bani publici să promoveze Oradea lui Bolojan au ajuns să-l promoveze în campanie pe Nicușor Dan # Gândul
O postare pe Facebook, o fotografie pe Instagram sau un clip pe TikTok au ajuns să valoreze mii de euro, chiar și în orașul „austerului” Ilie Bolojan. În 2024, Primăria Oradea a plătit o serie de influenceri pentru promovare turistică. Gândul vă prezintă ÎN EXCLUSIVITATE contractele și sumele exacte pe care le-au primit mai mulți […]
La numai doi ani de la primul său start în Campionatul Național de Viteză în Coastă, Sorin Huțanu se află în postura de a se număra printre favoriții la titlul de campion al Grupei 3, una dintre cele mai puternice din competiție, care va ajunge în acest weekend la Râșnov. Peste 100 de piloți vor […]
Doi români din Italia sunt acuzați că au lovit intenționat cu mașina un bărbat și sunt cercetați pentru tentativă de omor. De la ce a pornit SCANDALUL # Gândul
Doi români din Italia sunt cercetați pentru tentativă de omor, fiind acuzați că ar fi lovit intenționat cu mașina un bărbat care încercase să oprească un furt într-un supermarket. Incidentul a avut loc după ce unul dintre români a încercat să păcălească o casieră pentru a obține în plus 40 de euro, potrivit Digi 24. […]
Într-o emisiune transmisă live de Gândul, scriitorul și publicistul Ion Cristoiu a vorbit despre situația protestelor masive din Franța și despre contextul care a dus la acestea. El a comparat măsurile de austeritate impuse de guvernul francez cu mandatul de austeritate promovat de guvernul Bolojan. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Franța […]
Cele patru ZODII care încep o etapă nouă, la final de septembrie 2025. „Se încheie sezonul unui stres de lungă durată” # Gândul
Luna septembrie 2025 a adus schimbări majore în plan astrologic, iar pentru patru semne zodiacale aceste energii marchează un punct de cotitură. Astfel, potrivit astrologului Matilda Zhuang, finalul de lună reprezintă pentru Tauri, Lei, Scorpioni și Vărsători momentul în care „se încheie sezonul unui stres de lungă durată”. Revenirea lui Saturn în Pești, ca parte […]
Florin Marin a MURIT, la vârsta de 72 de ani. Fostul mare fotbalist era internat la ATI și medicii îi dădeau șanse mici de supraviețuire # Gândul
Florin Marin, fost jucător la Steaua sau Rapid și fost antrenor la Dinamo sau Craiova, a murit, joi, la vârsta de 72 de ani. Internat la ATI de două săptămâni, Florin Marin s-a stins din viață astăzi, 18 septembrie, la 72 de ani. Fostul fotbalist și antrenor s-ar fi aflat într-o stare extrem de gravă, […]
Ion Cristoiu: „Dacă se ajungea la lovitura de stat, Georgescu trebuia să fie RECUNOSCUT de Ministrul Apărării” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre rechizitoriul lui Călin Georgescu. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Tu spui că e o aberație, dar unul ca Sorin Grindeanu a fost de acord” Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a […]
Cristian Popescu Piedone nu se dă bătut și nu renunță la politică. După ce a candidat la primăria Capitalei și a avut câteva luni de activitate intensă la ANPC, Piedone își lansează partidul PNRR și invită românii să se înscrie. „E nevoie de un partid exclusiv pentru cetățenii României. Fără șefi mari sau mici”, spune […]
Ministrul de Externe a plecat într-o vizită în SUA. Țoiu ar trebui să deschidă negocierile pentru o vizită oficială a președintelui Nicușor Dan. Ce program are # Gândul
Oana Ţoiu, ministrul Afacerilor Externe, a început o vizită oficială în SUA, pentru a participa la un summit ONU, anunță Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Programul a început la Washington D.C., unde are programate întâlniri cu membri ai Congresului, între care senatorul James Risch, preşedintele Comitetului pentru relaţii externe, şi congresmanul Brian Mast, preşedintele Comitetului pentru […]
Bancul din acest moment este despre chelnerul unui restaurant, care îl trage la răspundere pe chelner, dar are parte de o mare surpriză! Nici prin gând nu i-ar fi trecut… – Chelner! Ai adus nota de plată pentru trei ciorbe, dar eu am comandat două, pentru mine și pentru iubita mea! – Soției dumneavoastră, care […]
Nu ratați o ediție explozivă din BEST OF Marius Tucă Show, invitați –Ion Cristoiu, prof. Valentin Stan, Călin Popescu Tăriceanu și Victor Ponta. Într-o nouă ediție-spectacol, analistul Valentin Stan reușește să demonteze o serie de minciuni ale Guvernului care continuă implementarea măsurilor de austeritate și fac presiuni pentru reducerea succesivă a veniturilor românilor. Foștii premieri […]
GÂNDUL ți-a pregătit un alt banc bun. Este despre Eugen, un angajat care l-a mințit pe șeful său că e bolnav și a plecat la mare. Citește bancul zilei și află ce explicație i-a dat când l-a văzut bronzat! – Eugene, tu ai fost în concediu medical? – Da, șefu’! – Și de ce te-ai […]
Bundestagul a aprobat BUGETUL Germaniei /Cele mai multe fonduri sunt alocate asistenței sociale și apărării # Gândul
Parlamentul Germaniei a aprobat, joi, bugetul pentru anul în curs, care atinge nivelul de 500 de miliarde de euro, iar, separat, a fost adoptat planul investițiilor în apărare și în infrastructura esențială. Germania a avut un buget provizoriu anul acesta din cauza destrămării coaliției guvernamentale care susținea Guvernul Olaf Scholz. Acum, proiectul bugetului pe anul […]
Trump evocă relațiile speciale cu Marea Britanie /Liderul SUA este nemulțumit de continuarea războiului din Ucraina: „PUTIN m-a dezamăgit” # Gândul
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a salutat, joi seară, parteneriatul special cu Marea Britanie și s-a declarat ”dezamăgit” de omologul său rus, Vladimir Putin, pe care l-a criticat pentru continuarea războiului în Ucraina. ”Așa cum am spus aseară, legătura dintre țările noastre nu se aseamănă cu nicio alta din lume. Statele Unite și Marea Britanie […]
Șoferii au sau nu obligația de a acorda prioritate pietonilor, dacă se află pe sensul opus?! CODUL RUTIER este foarte clar, în această situație # Gândul
Mulți șoferi nu știu nici acum dacă sunt obligați sau nu să oprească atunci când un pieton care vrea să traverseze se află pe sensul opus al străzii. Iar sancțiunile pentru neacordarea de prioritate presupun atât amendă, cât și reținerea permisului de conducere. Dar Codul Rutier, varianta din 2025, vine cu reguli stricte în ceea […]
Trump: SUA încearcă să reia controlul asupra bazei Bagram din Afganistan: „Este la o oră distanță de locul unde CHINA își fabrică armele nucleare” # Gândul
Președintele american Donald Trump a sugerat că negociază cu talibanii din Afganistan ca forțele americane să ocupe din nou baza aeriană Bagram. Bagram a fost cea mai mare bază militară americană din Afganistan și a căzut în mâinile talibanilor în timpul retragerii haotice a americanilor din țară în timpul Administrației Biden. Bagram rămâne un punct […]
Bolojan se scuză și se acuză cu ABSENȚA de la întâlnirea cu primarii, convocată chiar de el: Nu a fost niciodată un refuz # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a declarat joi seara la Euronews, fiind întrebat despre absența de miercuri seara de la întâlnirea cu primarii, pe care i-a lăsat baltă. Premierul a încercat să explice elegant că s-a prelungit o altă întâlnire. „Sunt două probleme aici. Problema de fond și problema participării. În aceste 3 luni m-am văzut, […]
Lia Olguța Vasilescu, vicepreședinte PSD, a spus, la Antena3, că guvernul Ilie Bolojan va cădea, dacă nu se va ajunge la un acord în coaliția de guvernare cu privire la reforma administrației administrației publice locale. „Da”, a răspuns scurt Lia Olguța Vasilescu, la întrebarea moderatorului Antena 3: „Domnul Bolojan, la întrebarea dacă nu iese treaba […]
Ilie Bolojan, pe picior de PLECARE? „Trebuie să fac tot ce ține de mine pentru a-i respecta pe români. Nu este comod să lucrezi cu patru partide” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a declarat într-un interviu la Euronews că nu s-a gândit să își dea demisia, deși recunoaște că situația de la Palatul Victoria nu este una „comodă”. El a explicat că mandatul său se bazează pe un program de „corecții”, necesar în contextul economic dificil în care se află România. „Este un program […]
Ilie Bolojan, întrebat despre ieșirea PSD din Coaliție: „Fiecare ia decizia pe care o consideră de CUVIINȚĂ” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a evitat să spună clar dacă vede posibilă ieșirea PSD din Coaliție sau o eventuală alianță cu AUR, dar a subliniat că, indiferent de formula politică, măsurile de austeritate rămân inevitabile. „În această perioadă, cred că suntem conștienți de două aspecte. În primul rând, că stabilitatea politică este un element important (…) […]
Trump îi recomandă premierului britanic să recurgă la ARMATĂ pentru a opri imigranții /„Este o sarcină foarte grea” # Gândul
Președintele american, Donald Trump, i-a recomandat premierului britanic, Keir Starmer, să mobilizeze armata pentru a opri imigranții care încearcă să ajungă pe teritoriul britanic traversând pe Canalul Mânecii. ”Cred că situația în privința imigrației în Marea Britanie este foarte asemănătoare cu cea a Statelor Unite. I-am spus premierului Starmer că eu aș opri imigranții, indiferent […]
Premierul a anunțat joi seara că mai multe ministere vor primi bani de salarii la rectificarea de săptămâna viitoare. „Ne pregătim să facem rectificare de buget săptămâna viitoare. Avem situații în care estimările de la începutul anului s-au dovedit total nerealiste și trebuie să corectăm lucrurile în așa încât să continuăm plățile, să continuăm […]
Argumentul lui Bolojan pentru tăierea masivă a BURSELOR elevilor: „Dobânzile la credite ar putea construi o autostradă spre Moldova” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a explicat de ce Guvernul a tăiat masiv din bursele elevilor. Potrivit acestuia, România nu își permite aceste costuri, iar doar din dobânzile plătite pentru împrumuturi s-ar putea construi, într-un singur an, o autostradă până în Moldova. „Și eu aș fi dorit să dăm bursele la toată lumea, dacă se poate. Dar […]
Ilie Bolojan: Și companiile de stat trebuie executate de ANAF/ Sistemul de evaziune a fost tolerat # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a declarat, într-un interviu pentru Euronews, că și companiile de stat cu datorii trebuie executate de ANAF. Companiile care sunt în pierdere cronică de mulți ani, cele care nu se pot redresa trebuie închise. Premierul a precizat că sunt companii mici cu datorii mari din energie sau din economie care trebuie închise […]
Gândul prezintă BEST OF „Ai aflat! Cu Ionuț Cristache” – vineri, 19 septembrie, de la ora 15.00 # Gândul
Exclusivități şi primele reacții la cele mai dezbătute teme ale săptămânii chiar de la protagonişti! Dezvăluiri explozive și declarații incitante, momente surpriză și analize care poartă marca celor mai cunoscuți analişti. Pe toate le regăsiți în BEST OF „Ai aflat! Cu Ionuț Cristache!”. Nu ratați o ediție de excepție care readuce la rampă toate momentele […]
Ilie Bolojan ANUNȚĂ o urmă de speranță pentru prelungirea plafonării adaosului la alimentele de bază # Gândul
„De la data 1 octombrie ar urma să expire această plafonare și la sfârșitul lunii iunie, când s-a prelungit cu încă trei luni de zile, discuția pe care am avut-o în Guvern la data respectivă a fost că aceasta ar urma să fie ultima prelungire. Asta a fost discuția pe care am avut-o atunci”, a […]
Miniștrii Apărării din Europa de Est, convocați să discute proiectul unui „zid împotriva DRONELOR” de-a lungul graniței de est a UE # Gândul
Comisarul european pentru Apărare Andrius Kubilius a declarat joi că intenționează să convoace mai mulți miniștri europeni ai Apărării la discuții săptămâna viitoare. Discuțiile se vor axa pe crearea unui „zid împotriva dronelor” de-a lungul graniței de est a Uniunii Europene, notează Reuters. Kubilius le-a declarat reporterilor Reuters că unele țări din Uniunea Europeană discutaseră […]
POVESTEA unei tinere românce de etnie romă, ajunsă profesoară la o mare universitate din Marea Britanie. „Rasismul nu ține cont de ce faci” # Gândul
Libertatea prezintă povestea impresionantă a româncei Madeline Potter, o tânără de etnie romă ajunsă profesoară la Universitatea din Edinburgh, în Scoția. Universitatea din Edinburgh a fost înfiinţată în 1583, fiind a patra cea mai mare universitate din Marea Britanie şi a doua din Scoţia. Madeline s-a născut chiar în anul Revoluței, într-o familie de romi […]
Volodimir Zelenski anunță o CONTRAOFENSIVĂ la Donețk: „Am reușit să provocăm pierderi semnificative rușilor” # Gândul
Președintele Volodimir Zelenski a declarat, într-un mesaj video publicat pe rețelele sociale, că forțele ucrainene au desfășurat cu succes o operațiune de contraofensivă pe frontul din Donețk, în zonele Pokrovsk și Dobropillia, în ultimele săptămâni. „Am desfășurat una dintre operațiunile noastre de contraofensivă în ultimele săptămâni. Băieții se descurcă excelent. Pe frontul din Donețk, în […]
Avertisment CNA cu privire la un link FALS care imită Google și folosește abuziv imaginea unui post de televiziune # Gândul
Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a emis o alertă de securitate digitală, avertizând publicul asupra unui link periculos care circulă online și care imită serviciile Google. Potrivit instituției, atacul digital folosește imaginea postului Digi24 pentru a induce în eroare utilizatorii și are ca scop furtul de date și propagarea dezinformării. Linkul fals începe cu secvența […]
Ambasadorul R. Moldova la București vorbește de sute de milioane de euro, POMPATE de Rusia înainte de alegeri # Gândul
Ambasadorul Republicii Moldova la București, Victor Chirilă, atrage atenția că Rusia a pompat deja sute de milioane de euro înainte de alegerile parlamentare de la Chișinău. De data aceasta, și diaspora este vizată, deoarece votul moldovenilor din străinătate a fost decisiv în alegerile prezidențiale de toamna trecută. Într-o intervenție la Antena 3 CNN, Victor Chirilă […]
Joi, 18 septembrie 2025, de la ora 18:30, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Următoarele trageri Loto vor avea loc duminică, 21 septembrie 2025. La Tragerile Speciale Loto Aniversare, care au avut loc duminică, 14 septembrie 2025, Loteria Română a acordat peste 50.200 de câștiguri în […]
Polonia apelează la UCRAINA pentru colaborare în domeniul dronelor, după incursiunea Rusiei în spațiul aerian polonez # Gândul
Polonia încearcă să se folosească de experiența acumulată de Ucraina în domeniul războiului cu drone. Oficiali de la Varșovia și Kiev au anunțat înființarea de programe comune de antrenament militar și proiecte de producție de drone. Anunțul vine la puțin peste o săptămână după ce drone rusești au intrat în spațiul aerian polonez și au […]
Motivul pentru care un bebeluș din Gorj a fost înregistrat pe numele altei persoane. Greșeala făcută de mama copilului # Gândul
Polițiștii din județul Gorj au deschis o anchetă pentru fals în declarații și neglijență în serviciu, în cazul unei tinere de 26 de ani din Târgu Cărbunești, care a mers să nască la spital folosindu-se de actul de identitate al unei rude. Inițial, bebelușul a fost înregistrat pe numele altei persoane, însă eroarea a fost […]
Primarul Daniel Băluță, testat negativ la spital pentru marijuana, după ce ieșise pozitiv la un test rapid făcut de protestatarul Ceaușescu # Gândul
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a fost protagonistul unui episod inedit. Edilul s-a supus joi după amiază, la spitalul Bagdasar, unui test care urma să demonstreze dacă a consumat sau nu marijuana. Provocarea a venit din partea controversatului Marian Ceaușescu. Anterior, un test rapid efectuat anterior de activistul Marian Moroșanu, cunoscut ca “Ceaușescu”, indicase un […]
Keir Starmer salută parteneriatul special dintre SUA și Marea Britanie /„Securitatea rămâne principalul element al relației noastre” # Gândul
Premierul Keir Starmer a salutat, joi, relația specială a Marii Britanii cu Statele Unite, anunțând un parteneriat tehnologic major, cu impact inclusiv în domeniul apărării. ”Domnule președinte, este o plăcere să vă primesc pentru a doua vizită de stat, un eveniment istoric. Este momentul celebrării legăturii unice dintre țările noastre. Astăzi, am mers chiar mai […]
Bărbat UCIS, lângă București, de o șoferiță beată, care a fugit de la locul accidentului. Femeia avea permisul de conducere anulat # Gândul
Trupul neînsuflețit al unui bărbat a fost găsit lângă Capitală, în zona localității Popeşti-Leodeni, pe autostradă. Acesta este victima unui accident rutier provocat de o șoferiță aflată sub influența alcoolului, care a fugit de la locul faptei. Femeia a fost identificată de polițiști cu ajutorul camerelor de supraveghere a traficului. Accidentul fatal s-a produs în noaptea […]
După ce a spus că „reprezentarea României pe plan internațional” e prioritară, Nicușor Dan e marele ABSENT la Adunarea Generală ONU # Gândul
Președintele Nicușor Dan nu va participa la Adunarea Generală ONU din perioada 23-29 septembrie, deși, în mod tradițional, șeful statului sau al guvernului reprezintă România la acest eveniment. Surse diplomatice au declarat că delegația țării noastre va fi condusă de ministrul de externe, Oana Țoiu. Nici premierul Ilie Bolojan nu va merge la New York. […]
Întărirea sistemului imunitar la copii în sezonul rece. Cei mai importanți aliați în lupta cu virozele și infecțiile # Gândul
Anotimpul rece și colectivitatea din sălile de clasă fac expun organismul copiilor răcelilor și virozelor. De aceea, menținerea unei imunități puternice la copii devine o prioritate pentru părinți în această perioadă. Alimentația este foarte importantă în consolidarea imunității copiilor. Fructele și legumele proaspete trebuie să fie nelipsite din meniul zilnic. Vitaminele A, C și E, […]
Două ZODII primesc o veste mult așteptată, până pe 21 septembrie 2025. În aceeași zi are loc o eclipsă parțială de soare # Gândul
Ne aflăm în plin portal al eclipselor, iar două zodii primesc în sfârșit, până pe 21 septembrie 2025, vestea pe care o așteptau. În aceeași zi, va avea loc o eclipsă parțială de soare. Dar, înainte de acest moment, pe 18 septembrie, alinierea armonioasă a lui Mercur în Balanță cu Uranus în Gemeni vine cu […]
Michelle Obama, un magnet pentru români. Sute de oameni au stat la coadă pentru a o vedea pe soția fostului președinte Barack Obama # Gândul
Evenimentul inspirațional moderat de Michelle Obama la București a declanșat un val de entuziasm. Sute de oameni au format cozi și au așteptat cu nerăbdare să o vadă și să o audă pe fosta Primă Doamnă a Statelor Unite. Sute de români s-au așezat la coadă joi, pentru a intra la evenimentul Impact Bucharest, unde […]
Badantă din Italia, HĂRȚUITĂ timp de 5 luni chiar de bărbatul bătrânei pe care o îngrijea. Ce a pățit acum bărbatul # Gândul
Un bărbat de 62 de ani din localitatea italiană Vado di Monzuno (provincia Bologna) a fost pus sub supraveghere cu brățară electronică și i s-a interzis să se apropie de o badantă pe care ar fi hărțuit-o timp de cinci luni. Victima, în vârstă de 50 de ani, o îngrijea soția bolnavă a bărbatului, iar […]
