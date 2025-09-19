Senatul UAIC adoptă două noi măsuri pentru respectarea eticii și deontologiei universitare
IasiTV Life, 19 septembrie 2025 07:40
Senatul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a adoptat, joi, două hotărâri importante pentru respectarea normelor de etică academică și deontologie universitară. Una dintre decizii a fost constituirea normei didactice a domnului conf. univ. dr. Diego Varela Pedreira (Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice), pentru anul universitar 2025-2026, exclusiv din activități de cercetare științifică. [...] The post Senatul UAIC adoptă două noi măsuri pentru respectarea eticii și deontologiei universitare first appeared on IasiTV Life.
• • •
Alte ştiri de IasiTV Life
Acum 5 minute
08:00
Doliu în sportul românesc: Florin Marin, fostul mare antrenor, s-a stins din viață la 72 de ani # IasiTV Life
Florin Marin, fost fotbalist și antrenor, a încetat din viață joi seară, la vârsta de 72 de ani. Anunțul a fost făcut de Clubul Sportiv al Armatei Steaua, pe paginile de social media. „Din totalul de 324 de meciuri în prima divizie, Florin Marin a jucat 174 la Steaua Bucureşti. Pentru echipa noastră a evoluat [...] The post Doliu în sportul românesc: Florin Marin, fostul mare antrenor, s-a stins din viață la 72 de ani first appeared on IasiTV Life.
Acum 15 minute
07:50
Caz șocant în Vaslui: O fetiță de 13 ani, violată de tatăl vitreg. Mama copilei ar fi știut # IasiTV Life
Un caz cutremurător a șocat o localitate din județul Vaslui, după ce o fetiță în vârstă de 13 ani a fost victima abuzurilor sexuale comise de iubitul mamei sale, timp de doi ani. Chiar mai șocant este faptul că mama copilei a știut de ororile prin care trecea fiica ei, dar a păstrat tăcerea. Coșmarul [...] The post Caz șocant în Vaslui: O fetiță de 13 ani, violată de tatăl vitreg. Mama copilei ar fi știut first appeared on IasiTV Life.
Acum 30 minute
07:40
Deputatul Bogdan Cojocaru, președintele PSD Iași, face un apel la colegii săi deputați și senatori PNL și USR din județul Iași să se alăture demersului PSD pentru menținerea plafonării adaosului la alimentele de bază. El spune că iețenii nu trebuie abandonați în fața exploziei prețurilor care ar putea avea loc după încetarea acestei măsuri. ”Le [...] The post Apel de la PSD către parlamentarii de Iași din PNL și USR first appeared on IasiTV Life.
07:40
Un accident rutier grav a avut loc ieri, 18 septembrie, în localitatea Garoafa, județul Vrancea. Potrivit poliției, șase persoane au fost rănite după ce două autoturisme s-au ciocnit frontal. Primele verificări au arătat că impactul s-a produs după ce unul dintre șoferi a intrat pe contrasens. Citiți și Elicopterul SMURD, chemat de urgență după un [...] The post Accident rutier grav în Vrancea: șase răniți, după o coliziune frontală first appeared on IasiTV Life.
07:40
Senatul UAIC adoptă două noi măsuri pentru respectarea eticii și deontologiei universitare # IasiTV Life
Senatul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a adoptat, joi, două hotărâri importante pentru respectarea normelor de etică academică și deontologie universitară. Una dintre decizii a fost constituirea normei didactice a domnului conf. univ. dr. Diego Varela Pedreira (Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice), pentru anul universitar 2025-2026, exclusiv din activități de cercetare științifică. [...] The post Senatul UAIC adoptă două noi măsuri pentru respectarea eticii și deontologiei universitare first appeared on IasiTV Life.
Acum o oră
07:30
Un incident periculos a avut loc pe strada Vasile Lupu din Iași. Bucăți mari de tencuială s-au desprins de pe fațada unui bloc, de la etajul șase, și au căzut direct pe mai multe mașini parcate. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. La scurt timp, la fața locului au sosit echipajele de pompieri, care [...] The post O parte din tencuiala unui bloc din Iași a căzut peste mai multe mașini first appeared on IasiTV Life.
07:30
Un bărbat a fost rănit grav într-un accident rutier petrecut la ieșirea din localitatea Hălceni. Victima, care conducea un triciclu, a suferit multiple traumatisme, inclusiv un traumatism cranio-cerebral sever, și a fost proiectată într-un șanț. Din cauza rănilor grave, a fost solicitat elicopterul SMURD Iași, care a intervenit pentru a prelua și transporta pacientul la [...] The post Elicopterul SMURD, chemat de urgență după un accident grav la Hălceni first appeared on IasiTV Life.
Acum 24 ore
15:10
Deputatul Bogdan Cojocaru, președintele PSD Iași, face un apel la colegii săi deputați și senatori PNL și USR din județul Iași să se alăture demersului PSD pentru menținerea plafonării adaosului la alimentele de bază. El spune că iețenii nu trebuie abandonați în fața exploziei prețurilor care ar putea avea loc după încetarea acestei măsuri. ”Le [...] The post Apel de la PSD către parlamentarii de Iași din PNL și USR first appeared on IasiTV Life.
15:00
INVITAT / Dr. Raluca Modoranu – Medic primar psihiatru The post DEZBATEREA ZILEI / ALCOOLUL, O PROBLEMĂ DIN CE ÎN CE MAI STRINGENTĂ first appeared on IasiTV Life.
14:50
INVITAT / Preot MIHAIL SIMINCIUC – Coordonator voluntari Departament Misiune pentru Tineret The post DEZBATEREA ZILEI / VOLUNTARIATUL, UN MOD DE VIAȚĂ first appeared on IasiTV Life.
09:40
Miercuri la ora 16.00, la Guvern, premierul Ilie Bolojan ar fi trebuit să discute alături de aleșii locali și județeni despre reforma în administrația publică. Totuși, premierul a lipsit de la această întâlnire, cu toate că a fost anunțată în prealabil. Ilie Bolojan urma să discute cu cu reprezentanții primarilor de comune, orașe și municipii, [...] The post Bolojan, absent de la întâlnirea pe care el ar fi convocat-o first appeared on IasiTV Life.
Ieri
07:50
Doi bărbați din Piatra-Neamț, cu vârste de 29 și 42 de ani, au fost încătușați de poliție după ce au provocat un scandal violent pe o stradă din oraș. Scenele de haos au fost filmate de un martor, iar autoritățile au intervenit de urgență. Părinții, care se cunoșteau și consumaseră alcool împreună, s-au certat, iar [...] The post Bătaie în plină stradă la Piatra-Neamț: Doi bărbați, imobilizați de poliție first appeared on IasiTV Life.
07:40
Agenția Națională de Integritate (ANI) a emis un raport prin care îl declară incompatibil pe consilierul local PSD Iași, Mihai Liviu Gavril. Potrivit inspectorilor de integritate, Gavril s-a aflat într-o situație de incompatibilitate timp de un an, între februarie 2021 și februarie 2022. În această perioadă, el a ocupat simultan două funcții: cea de consilier [...] The post Raport ANI: Consilierul local PSD Mihai Gavril, declarat incompatibil first appeared on IasiTV Life.
07:30
Un nou proiect pus în consultare publică de Ministerul Educației anunță modificări importante în sistemul de acordare a burselor universitare. Deși valoarea burselor de doctorat și a celor sociale rămâne similară cu anul trecut, noile reguli vor afecta direct mii de studenți. Principalele propuneri vizează: Cele mai mari schimbări se referă la eligibilitate și la [...] The post Ministerul Educației pregătește schimbări majore pentru bursele studenților first appeared on IasiTV Life.
07:20
Premieră în justiția română: părinți din Iași condamnați pentru moartea bebelușului transportat fără scaun special # IasiTV Life
Doi părinți din Iași au fost condamnați la închisoare, într-o sentință fără precedent în România, după ce bebelușul lor, în vârstă de patru luni, a decedat din cauza rănilor suferite în mașină, unde nu era așezat într-un scaun de siguranță. O analiză medico-legală amănunțită a concluzionat că moartea a fost cauzată de lovituri la cap, [...] The post Premieră în justiția română: părinți din Iași condamnați pentru moartea bebelușului transportat fără scaun special first appeared on IasiTV Life.
07:10
Un bărbat de 39 de ani și-a pierdut viața într-un incendiu izbucnit miercuri dimineață, la o casă din localitatea Puiești. Flăcările s-au extins rapid, iar salvatorii, sosiți la fața locului, au descoperit trupul carbonizat al victimei în interiorul locuinței. La fața locului au intervenit de urgență pompierii Detașamentului Bârlad, sprijiniți de Serviciul Voluntar pentru Situații [...] The post Tragedie la Puiești: un bărbat a murit într-un incendiu devastator first appeared on IasiTV Life.
07:00
Un bărbat dispărut, găsit decedat în pădurea de la Tansa. Căutările disperate ale unui bărbat de 46 de ani, dispărut din data de 12 septembrie, s-au încheiat tragic. Acesta a fost găsit decedat într-o pădure din Tansa, la câteva zile după ce dispariția sa fusese semnalată. IPJ Iași a confirmat că trupul neînsuflețit a fost [...] The post Un bărbat dispărut, găsit decedat în pădurea de la Tansa first appeared on IasiTV Life.
17 septembrie 2025
17:30
INVITAT / Ștefan Pănăzan – AI Strategic Transformation Leader The post BUSINESS ROMÂNESC / AI: promisiune, pericol sau revoluție? first appeared on IasiTV Life.
15:00
Procurorii DNA, sprijiniți de jandarmi, au efectuat în această dimineață percheziții la sediul Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Iași. Descinderile au avut loc în jurul orei 9.30 – 10.00, iar anchetatorii au intrat direct în biroul directorului instituției, Mugurel Laicu. Potrivit unor surse, procurorii DNA au ridicat mai multe documente de la sediul DRDP [...] The post Percheziții ale DNA la DRDP Iași. Directorul, vizat de procurori first appeared on IasiTV Life.
13:50
S-a aflat în sfârșit de ce Andrei Fermesanu a fost ”executat” și nu i s-a permis să candideze pentru șefia ONRI. Surse autorizate susțin că la nivelul Ministerului Culturii „s-a bătut palma” deja pentru numirea lui Alexandru-Radu Petrescu ca manager plin. O decizie pur politică, sprijinită de USR, mai exact de aripa Cioloș din formațiune. [...] The post Bombă: se știe câștigătorul de la Operă first appeared on IasiTV Life.
Mai mult de 2 zile în urmă
07:40
Profesor din Pașcani acuzat de agresiune sexuală asupra unei minore, cercetat de poliție # IasiTV Life
Poliția din Pașcani a deschis un dosar penal pentru agresiune sexuală pe numele unui profesor de 57 de ani, după ce în spațiul public au apărut imagini care îl surprind în timp ce propune unei minore să se întâlnească. Cazul a stârnit revoltă la nivelul comunității. Profesorul de la Colegiul Tehnic CF Unirea ar fi [...] The post Profesor din Pașcani acuzat de agresiune sexuală asupra unei minore, cercetat de poliție first appeared on IasiTV Life.
07:20
Moaștele Sfântului Grigorie Palama, aduse din Grecia la Iași pentru pelerinajul de Sfânta Parascheva # IasiTV Life
Cu ocazia hramului Sfintei Cuvioase Parascheva, Iașul va găzdui un eveniment religios deosebit. Un fragment din moaștele Sfântului Grigorie Palama va fi adus de la Catedrala Mitropolitană din Salonic, Grecia, pentru a fi așezat alături de moaștele Sfintei Parascheva, ocrotitoarea Moldovei. Potrivit preotului Lucian Apopei, directorul de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor, racla cu sfintele moaște [...] The post Moaștele Sfântului Grigorie Palama, aduse din Grecia la Iași pentru pelerinajul de Sfânta Parascheva first appeared on IasiTV Life.
07:20
O tragedie a avut loc marți, 16 septembrie, în județul Neamț, unde un copil de 6 ani și-a pierdut viața într-un accident rutier. Incidentul s-a produs în localitatea Brusturi, după ce micuțul a pătruns brusc pe drumul județean cu bicicleta sa. Potrivit Poliției, un tânăr de 19 ani se deplasa cu mașina pe DC1, când [...] The post Copil de 6 ani, lovit mortal de o mașină în Neamț, în timp ce mergea pe bicicletă first appeared on IasiTV Life.
07:10
Tragedie la Piatra-Neamț: un adolescent a murit în urma unui accident cu trotineta electrică # IasiTV Life
O tragedie a avut loc în Piatra-Neamț, unde un adolescent de 15 ani și-a pierdut viața în urma unui accident cu trotineta electrică. Potrivit poliției, tânărul s-a dezechilibrat în timp ce se deplasa pe strada Ștefan cel Mare și a căzut pe carosabil. Echipajele medicale l-au transportat de urgență la spital, însă eforturile medicilor de [...] The post Tragedie la Piatra-Neamț: un adolescent a murit în urma unui accident cu trotineta electrică first appeared on IasiTV Life.
07:00
Șofer prins cu seringi cu acid după ce a incendiat o mașină și a amenințat un polițist # IasiTV Life
Șofer prins cu seringi cu acid după ce a incendiat o mașină și a amenințat un polițist. Un bărbat din Bârlad a plănuit o răzbunare de tip mafiot împotriva unui polițist de la rutieră, supărat că acesta i-a suspendat permisul de conducere la începutul anului. Individul a incendiat mașina agentului și a fost prins în [...] The post Șofer prins cu seringi cu acid după ce a incendiat o mașină și a amenințat un polițist first appeared on IasiTV Life.
16 septembrie 2025
17:10
INVITAT / OLTIȚA CÎNTEC – Teatrolog The post DEZBATEREA ZILEI / Festivalul Internațional de teatru pentru publicul tânăr first appeared on IasiTV Life.
13:40
Medicina și diplomația au fost profund interconectate în Țara Românească între secolele XIV–XVII. Majoritatea medicilor proveneau din străinătate, fiind recomandați de rețele culturale și comerciale. Curtea domnească a Țării Românești a atras medici străini și autohtoni care, pe lângă îngrijirea sănătății voievodului și a familiei domnești, au exercitat frecvent roluri diplomatice. Relațiile Munteniei cu Imperiul [...] The post Medici implicați în diplomația Țărilor Române în epoca medievală first appeared on IasiTV Life.
13:30
Călin Georgescu și alte 21 de persoane au fost trimiși în judecată pentru tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale, iar procurorii arată că acesta i-a cerut lui Horațiu Potra să obțină de la Frank Timiș până la 35 de milioane de dolari pentru campania prezidențială. Vedeți și 51% dintre români sunt nemulțumiți de Nicușor Dan [...] The post Călin Georgescu, trimis în judecată într-un nou dosar first appeared on IasiTV Life.
12:40
Aproximativ 57% dintre români sunt de acord ca ţara noastră să aloce 5% din PIB pentru Apărare, aşa cum solicită NATO, în timp ce 38% nu susţin acest punct de vedere, relevă un sondaj realizat de Grupul De Studii Socio Comportamentale Avangarde. Aproape jumătate (47%) dintre respondenţi sunt de părere că, în contextul geopolitic şi [...] The post 51% dintre români sunt nemulțumiți de Nicușor Dan first appeared on IasiTV Life.
11:40
Nivelurile de supraponderalitate și obezitate continuă să crească vertiginos în Europa, potrivit unui raport al Consiliului European pentru Informații Alimentare, o organizație non-profit axată pe consumatori. Vedeți și Violență în școală: Un profesor a fost agresat de un elev Acest lucru este valabil atât pentru adulți, cât și pentru copii. Aproximativ trei sferturi dintre bărbații [...] The post Bărbații români, pe primul loc în Europa la obezitate first appeared on IasiTV Life.
11:20
Incident în trenul București – Iași: o bătrână a ajuns la urgențe după ce a căzut într-un vagon tip cușetă # IasiTV Life
Incident în trenul București – Iași: o bătrână a ajuns la urgențe după ce a căzut intr-un vagon tip cușetă. O femeie în vârstă de 80 de ani, care venea la Iași pentru a se închina la moaștele Sfintei Parascheva, a fost victima unui accident nefericit în cursul dimineții. Aceasta a suferit o cădere de [...] The post Incident în trenul București – Iași: o bătrână a ajuns la urgențe după ce a căzut într-un vagon tip cușetă first appeared on IasiTV Life.
10:10
Casa Auto – Land Rover lansează evenimentul exclusiv Approved Fast Decision, desfășurat în perioada 15–20 Septembrie, în showroomul Land Rover, Casa Auto, din Șos. Păcurari 177. Timp de 6 zile intense, pasionații de performanță și rafinament pot alege dintr-o selecție de 31 de autoturisme Land Rover, noi și rulate, cu reduceri de până la 44% și dobândă fixă redusă cu 50% în euro pentru [...] The post Approved Fast Decision – 6 Zile de Oferte Exclusive la Casa Auto – Land Rover first appeared on IasiTV Life.
09:40
Președintele PSD Iași, deputatul Bogdan Cojocaru, cere deblocarea proiectulului hidrocentralei de la Pașcani. „Doamna ministru Diana Buzoianu, deblocați proiectul hidrocentralei de la Pașcani! Este o investiție vitală pentru România! Asigură independență energetică și facturi mai mici pentru români!”. Vedeți și Deputatul Bogdan Cojocaru: Falimentul PNL la Consiliul Județean Iași El spune că buna guvernare nu [...] The post PSD Iași cere deblocarea proiectului hidrocentralei de la Pașcani first appeared on IasiTV Life.
07:30
Violență în familie: Tată din Iași, condamnat la închisoare pentru că și-a pălmuit fiica # IasiTV Life
Violență în familie: Tată din Iași, condamnat la închisoare pentru că și-a pălmuit fiica. Un bărbat din județul Iași a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare, după ce și-a agresat fizic fiica, o adolescentă elevă la un liceu din oraș. Incidentul a avut loc după ce fata a lipsit o noapte din [...] The post Violență în familie: Tată din Iași, condamnat la închisoare pentru că și-a pălmuit fiica first appeared on IasiTV Life.
07:20
Bărbat din Iași, condamnat la 18 ani de închisoare pentru că și-a ucis în bătaie iubita # IasiTV Life
Un bărbat din județul Iași a fost condamnat la 18 ani de închisoare, după ce și-a ucis în bătaie iubita, o femeie de 50 de ani. Crima a avut loc în primăvara anului 2023, în locuința cuplului din comuna Bălțați, după o ceartă violentă. Anchetatorii spun că cei doi aveau o relație de 20 de [...] The post Bărbat din Iași, condamnat la 18 ani de închisoare pentru că și-a ucis în bătaie iubita first appeared on IasiTV Life.
07:10
Tâlhărie la mănăstire: Un bărbat din Iași, arestat după ce ar fi furat banii din cutiile milei # IasiTV Life
Un bărbat de 34 de ani din județul Iași a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de furt calificat dintr-un lăcaș de cult. Potrivit poliției, individul ar fi furat banii din cutiile milei ale unei mănăstiri din localitatea Bucea, județul Cluj. Incidentul a fost semnalat pe 14 septembrie de un călugăr al [...] The post Tâlhărie la mănăstire: Un bărbat din Iași, arestat după ce ar fi furat banii din cutiile milei first appeared on IasiTV Life.
15 septembrie 2025
18:30
INVITAT / Conf. univ. dr. Ionuț NISTOR – Prorector pentru activitatea didactică UAIC The post DEZBATEREA ZILEI / DOAR UN PAS PÂNĂ LA ÎNCEPEREA ANULUI UNIVERSITAR first appeared on IasiTV Life.
15:00
Rusia amenință statele europene cu represalii dacă Uniunea Europeană confiscă sau folosește activele rusești înghețate pentru a sprijini Ucraina. Vedeți și Senatul analizează moțiunea simplă împotriva ministrului Educației Rusia a transmis luni un avertisment către statele europene: orice încercare de a-i confisca activele va fi urmată de atacuri.Reacția Moscovei vine după ce presa internațională a [...] The post Rusia avertizează Europa: Vom ataca orice stat care ne ia bunurile first appeared on IasiTV Life.
13:40
Casa Auto a găzduit joia trecută un eveniment privat de lansare a noului Mercedes-Benz CLA cu tehnologie EQ, primul sedan compact 100% electric al brandului a ajuns la Iași. Evenimentul a avut loc în showroomul de pe Șoseaua Păcurari nr. 177, unde consultanții Mercedes-Benz au prezentat publicului invitat informații despre tehnologia, performanțele și inovațiile noului [...] The post Lansare exclusivă: Noul Mercedes-Benz CLA 100% electric a ajuns la Casa Auto Iași first appeared on IasiTV Life.
10:20
Senatul analizează moțiunea simplă împotriva ministrului Educației. Opoziția cere eliminarea măsurilor de austeritate din școli. Vedeți și Nicuşor Dan, îngrijorat de situația din învățământ: „Interesul copiilor trebuie să fie pe primul loc” Senatul urmează să discute și să voteze luni o moțiune simplă prin care sunt contestate politicile Guvernului în domeniul educației, potrivit informațiilor publicate [...] The post Senatul analizează moțiunea simplă împotriva ministrului Educației first appeared on IasiTV Life.
09:00
Seria de conferințe de toamnă de la Ateneul Național din Iași, plină de nume mari. Ateneul Național din Iași a anunțat un program de evenimente educaționale pentru această toamnă. Trei conferințe, cu invitați de renume, vor avea loc la Sala Unirii – Cinema Victoria, de la ora 18:00. Prof. Univ. Dr. Daniel David, Ministrul Educației [...] The post Seria de conferințe de toamnă de la Ateneul Național din Iași, plină de nume mari first appeared on IasiTV Life.
08:40
O coliziune violentă între un autotren și un autoturism a avut loc la Pătrăuți, soldându-se cu un deces și doi răniți grav. Purtătorul de cuvânt al ISU Suceava, locotenent-colonel Alin Găleată, a confirmat că toate cele patru victime sunt din autoturism. Unul dintre pasageri a fost găsit decedat la locul accidentului, având leziuni incompatibile cu [...] The post Accident grav la Pătrăuți: Un om a murit, doi sunt în comă first appeared on IasiTV Life.
07:20
Un accident grav a avut loc în noaptea de 12 spre 13 septembrie, pe bulevardul Socola din Iași. Un pieton de 61 de ani a fost lovit de un autoturism în timp ce traversa strada, fiind proiectat apoi pe sensul opus de mers, unde a fost lovit de o a doua mașină. Polițiștii de la [...] The post Bărbat lovit de două autoturisme. Unul dintre șoferi a fugit first appeared on IasiTV Life.
14 septembrie 2025
17:50
PODCASTUL LUI RADU PRISĂCARU / Ești obosit sau ești epuizat? Diferența îți poate salva viața # IasiTV Life
INVITAT / Mihaela Molner – Expert în Psihologia Comportamentelor The post PODCASTUL LUI RADU PRISĂCARU / Ești obosit sau ești epuizat? Diferența îți poate salva viața first appeared on IasiTV Life.
09:00
O acțiune de amploare a avut loc sâmbătă seară, în Iași, unde echipaje ale Poliției Rutiere și ale Registrului Auto Român (RAR) au organizat o razie de amploare. Controalele au vizat, în special, motocicletele care depășeau nivelul legal de zgomot, dar și autoturismele cu modificări neautorizate. Pe parcursul serii, polițiștii și specialiștii RAR au instituit [...] The post VIDEO. Controale în trafic la Iași: Poliția Rutieră a organizat o razie de amploare first appeared on IasiTV Life.
13 septembrie 2025
15:40
INVITAT / Pr. GELU COSTĂCHESCU – CONSILIER ADICȚIE The post LUMINA ORTODOXIEI / CAPCANELE DEPENDENȚEI first appeared on IasiTV Life.
12 septembrie 2025
17:10
INVITAT / ALIN AIVĂNOAEI – Director general SC Termo Service Iași The post DEZBATEREA ZILEI / EU – ETS 2 first appeared on IasiTV Life.
17:10
INVITAT / BOGDAN COJOCARU – Deputat PSD The post DEZBATEREA ZILEI / CĂND VOM AVEA AUTOSTRADĂ? first appeared on IasiTV Life.
13:10
RCBB Gruppe, bilanț la 7 ani de activitate: 100 de șantiere finalizate și noi proiecte de infrastructură # IasiTV Life
La șapte ani de la înființare, RCBB Gruppe anunță bilanțul unei activități susținute în România și Germania: peste 100 de șantiere încheiate cu succes, finalizarea lucrărilor la Faza III a Silk District și implicarea în noi proiecte majore de infrastructură. Grupul își consolidează astfel poziția pe piața construcțiilor menținând ca repere principale calitatea lucrărilor, seriozitatea [...] The post RCBB Gruppe, bilanț la 7 ani de activitate: 100 de șantiere finalizate și noi proiecte de infrastructură first appeared on IasiTV Life.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.