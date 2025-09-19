SUA fac un pas istoric după opt decenii de teste pe animale: inteligența artificială ia locul câinilor și șoarecilor în descoperirea de noi medicamente
G4Media, 19 septembrie 2025 08:50
Statele Unite ale Americii (SUA) sunt pregătite să facă un pas istoric: eliminarea treptată a testelor pe animale, o practică veche de peste opt decenii. Cipurile...
• • •
Acum 5 minute
09:30
Industria marcom trece prin transformări majore, iar influența creatorilor de conținut este mai puternică ca oricând. Pentru a înțelege direcția în care se îndreaptă acest...
Acum 15 minute
09:20
100 de danezi se căsătoresc în cadrul unui festival dedicat dragostei / „Nori negri planează în acest moment deasupra Europei (…), ce poate fi mai bun decât iubirea” # G4Media
Să te căsătoreşti într-un castel, într-o fostă biserică transformată într-un centru de artă contemporană sau pe o barcă vikingă? Aproape totul este posibil în cadrul...
Acum 30 minute
09:10
Atacurile cibernetice au provocat pierderi de aproape 300 de miliarde de euro economiei germane în ultimul an # G4Media
Economia Germaniei a suferit pierderi estimate la aproape 300 de miliarde de euro în ultimul an din cauza atacurilor cibernetice, potrivit unui sondaj realizat de...
09:10
BREAKING Vânzarea Telekom – parafată. Vodafone plătește 30 de milioane de euro pentru angajați, clienții postpaid, clienții business, rețeaua de magazine și infrastructura de rețea tehnică. Digi plătește 40 de milioane de euro pentru clienții prepaid, spectru și turnuri # G4Media
Vodafone România și Digi România au anunțat vineri semnarea documentelor legale pentru achiziția Telekom România Mobile Communications. Vodafone va plăti 30 de milioane de euro...
09:10
Viktor Orban: Poporul suedez ne este prieten, dar guvernul suedez nu este prietenul Ungariei # G4Media
Prim-ministrul ungar,Viktor Orban, i-a transmis joi omologului său suedez, Ulf Kristersson, într-un mesaj postat pe X, că „poporul suedez este prietenul nostru. Dar guvernul vostru...
09:10
Turist francez, rănit în munţii Bucegi / A fost recuperat de salvamontişti după o operaţiune de peste 6 ore # G4Media
Un turist francez în vârstă de 24 de ani a suferit multiple traumatisme după ce a căzut în zona Văii Căldărilor din munţii Bucegi, acesta...
Acum o oră
09:00
Serviciul teritorial al DNA Târgu Mureș a fost reorganizat după ce a rămas cu un singur procuror / A fost transformat în Birou Teritorial și se subordonează Serviciului Teritorial Cluj # G4Media
Serviciul teritorial al DNA Târgu Mureș a fost transformat în Birou Teritorial care ține de Serviciul Teritorial Cluj, după ce a rămas cu un singur...
09:00
Trump spune că nu l-a vrut pe primarul Londrei la evenimentele din vizita sa de stat în Marea Britanie / Președintele SUA a spus despre Sadiq Kahn că este ”printre cei mai răi primari din lume” # G4Media
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că nu l-a vrut pe Sadiq Khan la evenimentele organizate cu ocazia celei de-a doua vizite de stat în...
08:50
SUA fac un pas istoric după opt decenii de teste pe animale: inteligența artificială ia locul câinilor și șoarecilor în descoperirea de noi medicamente # G4Media
Statele Unite ale Americii (SUA) sunt pregătite să facă un pas istoric: eliminarea treptată a testelor pe animale, o practică veche de peste opt decenii. Cipurile...
08:50
SUA revocă vize pentru oameni de afaceri indieni, invocând legături cu traficul de precursori de fentanil / Trump a impus anterior tarife vamale de 50% asupra importurilor indiene, deteriorând relaţiile bilaterale # G4Media
Ambasada Statelor Unite la New Delhi a anunţat joi că a revocat şi ulterior a refuzat acordarea de vize unor oameni de afaceri şi lideri...
08:40
Premierul Ilie Bolojan estimează că în 2026 bugetul alocat Apărării se va situa în jurul valorii de 2,3% din PIB, dar că în anii următori...
Acum 2 ore
08:30
Hamas avertizează că ofensiva din Gaza City îi condamnă la moarte pe ostaticii israelieni, în timp ce presiunea familiilor asupra lui Netanyahu creşte # G4Media
Hamas a transmis joi seară cel mai puternic mesaj de până acum privind ostaticii israelieni din Gaza, afirmând că incursiunea terestră dispusă de prim-ministrul israelian...
08:20
Venezuela lansează exerciţii militare şi îşi expune avioanele de vânătoare ruseşti în contextul tensiunilor cu SUA / Pe o insulă se desfășoară exerciţiile denumite „Caraibele Suverane 200” # G4Media
Venezuela a lansat trei zile de exerciţii militare şi şi-a expus avioanele de vânătoare construite în Rusia, într-o demonstraţie de forţă îndreptată împotriva SUA, pe...
08:20
Crin Antonescu: „Să ne hotărâm. Dacă AUR e un partid extremist, să fie dovedit în justiție și scos în afara legii” / ”Votul pentru Călin Georgescu nu vine de la niște oameni tâmpiți sau ușor de păcălit„ # G4Media
Fostul lider PNL și candidat la președinția României, Crin Antonescu, a comentat situația politică actuală, criticând discursul public axat pe eliminarea AUR din ecuația electorală,...
08:10
De ce dieta mediteraneană rămâne un model de echilibru / Tania Fântână (nutriționist): „Beneficiile apar la persoanele care adoptă acest mod de a mânca pe termen lung. Asta înseamnă că nu ne așteptăm la minuni după primele salate cu ton” # G4Media
Auzim tot mai des în jurul nostru că remediu la mai multe afecțiuni, despre dieta mediteraneană. Dieta mediteraneană (DM) nu este un „regim" strict, ci...
08:10
Meta negociază acorduri de licențiere cu mai multe companii media pentru integrarea știrilor în produse AI # G4Media
Meta Platforms se află în discuții cu mai multe grupuri media internaționale, printre care Axel Springer, Fox Corp și News Corp, pentru a licenția conținut...
08:00
Congresmeni democraţi vor propune o lege pentru a proteja libertatea de exprimare în faţa lui Donald Trump # G4Media
Parlamentari democraţi au anunţat joi că vor propune o lege pentru „a proteja libertatea de exprimare" ameninţată, potrivit acestora, de preşedintele american Donald Trump şi...
08:00
Un profesor de la Universitatea Babeș Bolyai a primit Ordinul Steaua Italiei în grad de Cavaler pentru cercetarea economică / A făcut o analiză care măsoară impactul companiilor italiene asupra economiei românești în perioada 2010–2023 și a contribuit la „Ghidul de Țară 2024” # G4Media
Profesorul universitar dr. Szász Levente, prorector al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și cadru didactic la Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor (FSEGA), a primituna...
07:50
Whitney Houston „revine” în turneu cu ajutorul inteligenței artificiale / Artista a murit în 2012 într-un hotel de America la 48 de ani # G4Media
Moștenitorii lui Whitney Houston, împreună cu Primary Wave Music și Park Avenue Artists, intenționează să „o reînvie" pe scenă pe cântăreața care a murit în...
07:50
Germania şi Spania vor să ajungă la o soluţie în acest an pentru construirea unui avion de luptă european # G4Media
Berlinul şi Madridul „doresc să ajungă la o soluţie până la sfârşitul anului 2025" privind proiectul european al avioanelor de vânătoare FCAS, a afirmat joi...
07:50
Cine este Smotrich, ministrul israelian care vrea Fâșia Gaza și ar împușca copii palestinieni: „Avem nevoie de o anihilare totală. Și mă ofer drept călău” # G4Media
Bezalel Smotrich este al 28-lea ministru de finanțe din istoria Israelului, ţara ale cărui finanțe sunt într-o situație dificilă, este liderul purtător de kippah al...
07:40
În ciuda entuziasmului crescând din partea unor organizații precum Mars Foundation, Occupy Mars și Mars One, care propun construirea unei colonii umane pe Planeta Roșie,...
Acum 4 ore
07:30
Răzvan Pascu, despre experiența zborului în SUA cu Ido, câinele familiei: „Nu a fost simplu”. Cele 3 reguli cheie pe care orice stăpân de animale trebuie să le știe # G4Media
Antreprenorul și consultantul turistic Răzvan Pascu a împărtășit recent, pe rețelele sociale, experiența sa despre zborul intercontinental cu Ido, cățelul familiei, în SUA.
07:30
Fratele unui pilot al companiei Fly Lili e inculpat în dosarul Potra – Georgescu / Alexandru Lascu: ”Fratele meu a picat la mijloc” / Bogdan Lascu conducea mașina care îl transporta la București pe fiul lui Horațiu Potra, Dorian # G4Media
Alexandru Lascu e pilot comandant pe avioanele Fly Lili. Bogdan – Florin Lascu este unul din cei 22 de inculpați din dosarul Potra – Georgescu....
07:30
Val de rechemări pentru producătorii auto asiatici în SUA / Peste 1,1 milioane de vehicule Hyundai și Toyota rechemate în service # G4Media
Producătorii de autoturisme din Asia se confruntă zilele acestea cu un val de rechemări în Statele Unite ale Americii. Administrația Națională pentru Siguranța Traficului Rutier...
07:20
Pacientă de 100 de ani adusă la spital, în Iași, de fiica de 80 de ani / Medic: aproximativ 15% dintre pacienții tratați aici sunt persoane de peste 80 de ani # G4Media
Medicii de la UPU Iași semnalează că tot mai mulți pacienți vârstnici ajung la unitatea de primiri urgențe, unii dintre ei având chiar 100 de...
07:10
O brăţara egipteană din aur, furată din muzeul de la Cairo, a fost topită de hoţi / Obiectul era estimat la 4.000 de dolari # G4Media
Brăţara de aur veche de 3.000 de ani, dispărută din Muzeul Egiptean din Cairo pe 9 septembrie, a fost găsită topită de hoţii care au...
07:10
Doliu în fotbalul românesc: Florin Marin a încetat din viaţă / FRF: „Pierdere uriaşă pentru comunitatea fotbalistică din ţara noastră” / Mesajele cluburilor # G4Media
Fostul jucător şi antrenor Florin Marin s-a stins din viaţă, joi seară, la vârsta de 72 de ani, a anunţat CSA Steaua în social media,...
07:10
Văduva lui Charlie Kirk va conduce Turning Point USA, organizația pro-republicană pentru tineret / „Mişcarea pe care a creat-o soţul meu nu va muri” # G4Media
Erika Kirk, văduva influencerului pro-Trump Charlie Kirk, asasinat săptămâna trecută în Statele Unite, îl va înlocui la conducerea Turning Point USA, organizaţia pe care el...
07:10
Talibanii interzic cărţile scrise de femei în universităţile afgane/ În afara legii este și predarea drepturilor omului și a hărțuirii sexuale # G4Media
Guvernul taliban a eliminat din sistemul de predare universitar din Afganistan cărţile scrise de femei, ca parte a unei noi interdicţii care a scos, de...
06:40
Pentru fiecare oră în care amâni micul dejun, riscul de deces crește cu până la 11%, conform unui studiu / Cercetătorii avertizează: cu cât iei prima masă a zilei mai târziu cu atât crește riscul de boli și deces prematur # G4Media
Amânarea micului dejun poate fi legată de riscuri grave pentru sănătate, inclusiv o durată de viață mai scurtă, potrivit healthshots.com. Mai mult, potrivit unui studiu...
Acum 12 ore
00:20
Autori bestselling internațional, în dialog cu tinerii români la FestivalYA – festivalul de literatură pentru adolescenți organizat de Cărturești # G4Media
Cărturești organizează, între 22 și 28 septembrie, cea de-a șasea ediție a FestivalYA – festivalul de literatură pentru adolescenți. Tema din acest an, Me–Us era....
18 septembrie 2025
23:50
Forumul EUROSFAT, cu 50 de decidenți și experți într-o zi de dezbatere, va avea loc luni, 22 septembrie și marchează „majoratul României în UE” # G4Media
Europuls – Centrul de Expertiză Europeană anunță cea de-a XIII-a ediție a Forumului EUROSFAT 2025, ce va avea loc luni, 22 septembrie 2025 pe Șoseaua...
23:20
De ce câinilor le place să stea pe picioarele stăpânilor: Ce spun experții despre acest comportament # G4Media
Câinii sunt cunoscuți ca animale de companie loiale, mereu alături de stăpânul lor. Nu este nevoie de cuvinte ca un patruped să își arate afecțiunea,...
23:20
Cum ar vota parlamentarii PSD, USR, AUR și UDMR propunerea legislativă de incriminare a avortului # G4Media
În prezent, în România avortul nu este incriminat de lege, fiind reglementat de articolul 201 din noul Cod Penal care pedepsește doar efectuarea ilegală a...
23:00
Olguţa Vasilescu, întrebată dacă va cădea Guvernul, în cazul în care Ilie Bolojan nu schimbă modul în care vrea să facă reforma administraţiei: ”Da!” # G4Media
Primarul municipiului Craiova, Olguţa Vasilescu (PSD), a afirmat, joi seară, că Guvernul actual, din care şi PSD face parte, va cădea, în cazul în care...
22:40
Constipație, alergii și iritații ale pielii: efectele secundare ale semințelor de chia / Sfatul specialiștilor # G4Media
Deși benefice, este important să fii conștient de posibilele efecte secundare și să consulți întotdeauna un medic înainte de a consuma semințe de chia, mai...
22:40
Organizaţia Mondială a Sănătăţii cere investiţii mai mari în lupta împotriva bolilor netransmisibile și semnalează ”interese financiare foarte puternice” # G4Media
Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a făcut joi apel la creşterea investiţiilor în lupta împotriva bolilor netransmisibile, responsabile pentru majoritatea deceselor la nivel mondial, chiar...
22:40
Ilie Bolojan la Euronews: Dacă nu luam măsurile din Pachetul 1 și 2, efectele erau suspendarea fondurilor europene și intrarea în incapacitate de plată / Ne pregătim să facem rectificarea de buget săptămâna viitoare # G4Media
Premierul Ilie Bolojan a declarat joi la Euronews România că dacă guvernul nu lua măsurile din Pachetul 1 și 2, efectele erau suspendarea fondurilor europene...
22:40
VIDEO Donald Trump a părăsit Marea Britanie după o vizită oficială de două zile la Windsor / Vizita s-a încheiat fără anunţuri importante la nivel politic sau diplomatic # G4Media
Preşedintele american a părăsit Regatul Unit la sfârşitul după-amiezii, după a doua sa vizită de stat în această ţară, marcată de o primire fastuoasă din...
22:30
Patru suspecți au fost arestați în cazul furtului brățării din Muzeul Egiptean din Cairo / Artefactul a fost topit # G4Media
Autorităţile egiptene au anunţat joi arestarea a patru suspecţi, printre care o restauratoare a Muzeului Egiptean din Cairo, pentru furtul unei preţioase bijuterii din epoca...
22:20
Investigație Reuters: Chatboții AI „îi înarmează pe infractori pentru fraude la scară industrială” # G4Media
Reuters şi un cercetător de la Universitatea Harvard au folosit chatboți importanți pentru a pune la cale o înşelătorie simulată de phishing, pe care au...
22:20
RAPORT Ce țară oferă cele mai mari subvenții pentru vehicule electrice / România oferă maximum 3.700 de euro, o treime față de Italia # G4Media
Deși toate statele membre ale Uniunii Europene oferă anumite avantaje fiscale pentru achiziția de mașini electrice, există diferențe semnificative în funcție de țările blocului comunitar....
22:10
Matthew McConaughey a refuzat aproape 15 milioane de dolari când s-a retras doi ani din actorie: „Gata cu comediile romantice” # G4Media
Actorul Matthew McConaughey a refuzat o sumă mare de bani pentru a fi luat mai în serios de Hollywood, scrie People. Apărând în cel mai...
22:00
Parlamentul Albaniei a confirmat joi al patrulea mandat de patru ani pentru prim-ministrul Edi Rama, care a promis că va face din aderarea țării balcanice...
22:00
Medic de familie: A scăzut rata de vaccinare pe mai toate vaccinurile care se administrează copiilor în primii ani de viaţă # G4Media
Medicul de familie Evelyn Cristescu a declarat, joi seară, că în ultimii ani a scăzut rata de vacinare a copiilor aflaţi în primii ani de...
21:50
Honda se pregătește să prezinte oficial noua generație CB400 Super Four, la trei ani după oprirea producției modelului anterior. Compania a publicat pe rețeaua socială...
21:50
NASA, transformată de Trump în agenție de informații și securitate, pe fondul eliminării drepturilor sindicale și al planurilor de militarizare a spațiului # G4Media
Un nou ordin al administrației Trump emis la sfârșitul lunii trecute prevede că NASA va funcționa ca agenție națională de informații și securitate. Conform acestuia,...
21:50
Animale care salvează planeta: Cum câinii, pisicile și aricii ne învață despre schimbările climatice # G4Media
Descoperă cum animalele de companie și poveștile despre natură pot fi folosite pentru a educa publicul despre schimbările climatice și protecția mediului. De la câini și pisici, până la arici eco,...
21:50
Tunel istoric creat sub Alpi pentru a conecta Italia și Austria / Acesta urmează să fie inaugurat în 2032, cu aproximativ 16 ani întârziere față de termenul prevăzut # G4Media
Muncitorii au străpuns joi ultimul strat subțire de rocă, deschizând un tunel subteran între Austria și Italia, care va deveni în cele din urmă o...
