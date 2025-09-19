Cum va fi vremea între 22 septembrie – 20 octombrie. Ce spun specialiștii ANM

15:50

Mihai Morar se bucură de succesul pe care l-a dobândit de-a lungul anilor prin prisma meseriei sale, însă omul de radio îi datorează reușitele sale femeii care i-a dat viață și care l-a crescut și educat așa cum a știut mai bine. Recent, Mihai Morar i-a dedicat mamei sale un mesaj emoționant, cu oca