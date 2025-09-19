De Zilele Bucureştiului, Primăria Capitalei îşi deschide porţile - Tururi ghidate, proiecţii de film, concerte, activităţi pentru copii şi masa comunităţii

22:00

Premierul Ilie Bolojan a anunţat că la începutul săptămânii viitoare va face o vizită la Bruxelles unde va avea întâlniri cu trei comisari europeni. Prima va fi cu comisarul pentru Economie, iar România trebuie să regleze aspectele care ţin de deficite pentru a fi o ţară de încredere pentru a nu continua procedura de suspendare a fondurilor europene. Bolojan va avea o discuţie şi cu comisarul pentru Apărare despre programul SAFE, dar şi o întâlnire cu comisarul Roxana Mânzatu, în cadrul căreia se va discuta despre viitorul program de finanţare al Uniunii Europene, iar România trebuie să obţină o poziţie cât mai bună la negocieri.