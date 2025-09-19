Oktoberfest Brașov 2025 a început. Bere la halbe uriașe, paradă spectaculoasă și distracție până dimineața

08:10

Cei care trebuie să apere legea nu reuşesc întotdeauna să fie un exemplu bun pentru cetăţeni. Şeful Inspectoratului de Poliţie Mehedinţi a fost demis din funcţie după ce a încercat să ascundă sub preş un incident în trafic. El a condus maşina de serviciu cu viteză excesivă prin oraş, a încercat să-i păcălească pe colegii săi care l-au oprit în trafic că era în "misiune", deşi nu avea la el un ordin de serviciu. Ulterior, comisarul şef a întocmit el însuşi un document pentru a scăpa basma curată, însă, DNA a percheziţionat sediul instituţiei pe care o conducea şi a descoperit că actul era fals.