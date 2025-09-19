Oktoberfest Brașov 2025 a început. Bere la halbe uriașe, paradă spectaculoasă și distracție până dimineața
ObservatorNews, 19 septembrie 2025 08:50
Brașovul s-a transformat în capitala distracției! Oktoberfest, cel mai mare festival de bere din inima țării, și-a deschis porțile și a aprins cheful de viață al petrecăreților. Halbele s-au ciocnit fără oprire, berea brună și blondă a curs în valuri, iar atmosfera a fost un carusel de râsete, muzică și voie bună. Iar după ce și-au potolit setea, oamenii s-au răsfățat cu bunătăţi din belşug și au dansat printre mese până la epuizare.
• • •
Alte ştiri de ObservatorNews
Acum 5 minute
09:30
Iancu Guda, despre cele mai importante măsuri pentru eficientizarea companiilor de stat # ObservatorNews
Iancu Guda ne spune care este scopul statului de a deţine acţiuni într-o nouă rubrică IQ Financiar.
Acum o oră
09:00
Un bărbat din Galaţi, la un pas de moarte după ce s-a electrocutat în timpul unor lucrări, într-o canalizare # ObservatorNews
Intervenţie contra-cronometru pentru medicii din Galaţi. Un electrician de 55 de ani a fost la un pas de tragedie, după ce s-a electrocutat într-o canalizare, în timpul unei lucrări de mentenanță.
09:00
Un milion de protestatari pe străzile Franţei. Ministrul de interne se laudă: "Ţara nu a fost blocată" # ObservatorNews
După o zi de proteste şi greve, Franţa nu a fost blocată, se laudă ministrul de interne al ţării. Un milion de angajaţi din transporturi, farmacişti, profesori sindicalişti au intrat în grevă şi au protestat în toate marile oraşe din cauza măsurilor de austeritate impuse de guvern.
09:00
Un bărbat a incendiat două maşini în Ploieşti. Camerele de supraveghere au ajutat la prinderea lui # ObservatorNews
Noapte de foc în cartierul Malu Roșu din Ploiești. Două mașini au fost înghiţie de flăcări, la doar câțiva pași de un bloc.
08:50
Funcționarii intră la "dieta verde". Guvernul limitează consumul de apă, energie și hârtie # ObservatorNews
Dietă verde pentru instituţiile statului. O ordonanţă de Guvern îi obligă pe funcţionari să facă economie la apă şi hârtie. Iar fiecare instituţie publică va trebui să își facă un plan de reciclare şi de reducere a consumului de curent electric. Măsurile vor fi monitorizate şi raportate la Guvern.
08:50
Oktoberfest Brașov 2025 a început. Bere la halbe uriașe, paradă spectaculoasă și distracție până dimineața # ObservatorNews
Brașovul s-a transformat în capitala distracției! Oktoberfest, cel mai mare festival de bere din inima țării, și-a deschis porțile și a aprins cheful de viață al petrecăreților. Halbele s-au ciocnit fără oprire, berea brună și blondă a curs în valuri, iar atmosfera a fost un carusel de râsete, muzică și voie bună. Iar după ce și-au potolit setea, oamenii s-au răsfățat cu bunătăţi din belşug și au dansat printre mese până la epuizare.
08:50
Percheziții DNA la Compania de Apă Brașov. Vizați, directorul și un vicepreședinte al CJ # ObservatorNews
Suspiciuni de corupţie la Compania de Apă din Braşov! Procurorii DNA şi poliţiştii au făcut, ieri dimineaţă, mai multe percheziţii, într-un dosar de luare de mită şi trafic de influenţă.
08:50
Programul Rabla Auto revine. Finanțare de până la 18.500 lei pentru mașini electrice. Când încep înscrierile # ObservatorNews
Vești bune pentru cei care doresc sa își schimbe mașina. După lungi amânări, se reia în sfârşit programul Rabla. Administrația Fondului pentru Mediu a anunțat lansarea sesiunii de înscriere începând cu data de 30 septembrie, însă vor exista câteva schimbări.
Acum 2 ore
08:30
Vremea 22 septembrie - 20 octombrie. Temperaturi mai ridicate până la sfârşitul acestei luni. Revin ploile # ObservatorNews
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, pentru 22 septembrie - 20 octombrie. Până la jumătatea lunii octombrie, temperaturile se vor apropia de normalul perioadei.
08:10
Şeful IPJ Mehedinţi, demis după ce a condus cu viteză excesivă şi a minţit că era în misiune # ObservatorNews
Cei care trebuie să apere legea nu reuşesc întotdeauna să fie un exemplu bun pentru cetăţeni. Şeful Inspectoratului de Poliţie Mehedinţi a fost demis din funcţie după ce a încercat să ascundă sub preş un incident în trafic. El a condus maşina de serviciu cu viteză excesivă prin oraş, a încercat să-i păcălească pe colegii săi care l-au oprit în trafic că era în "misiune", deşi nu avea la el un ordin de serviciu. Ulterior, comisarul şef a întocmit el însuşi un document pentru a scăpa basma curată, însă, DNA a percheziţionat sediul instituţiei pe care o conducea şi a descoperit că actul era fals.
08:00
Horoscop 20 septembrie 2025. Liniștea interioară aduce claritate și armonie în relații # ObservatorNews
Horoscop 20 septembrie 2025. Astrologii îi încurajează pe nativi să își acorde momente de respiro și introspecție. Fie că e vorba de planuri pe termen lung, clarificarea emoțiilor sau simpla nevoie de tăcere, liniștea devine cheia pentru echilibru personal și apropiere în cuplu.
07:50
Datoria publică a României a ajuns la 57,8% din PIB în luna mai. Fiecare român, îndatorat cu 11.000 de euro # ObservatorNews
După ani de zile în care a împrumutat sume uriaşe de bani pentru investiţii, pensii şi salarii, statul este lovit de realitatea cruntă! Datoria publică a României creşte constant şi se apropie de 60% din Produsul Intern Brut. Fondurile europene care ne-ar fi scos din impasul financiar au fost pierdute de ultimele guverne şi multe proiecte îşi vor pierde finanţarea.
Acum 6 ore
04:00
Ilie Bolojan: "Nu este comod să lucrezi cu patru partide, dar nu putem să trecem peste aceste greutăţi altfel" # ObservatorNews
Premierul Ilie Bolojan a declarat, într-o emisiune televizată, că funcția de prim-ministru presupune decizii nepopulare și negocieri dificile între patru partide, dar consideră că efortul comun este singura cale de a depăși provocările actuale.
Acum 12 ore
22:20
Preşedintele american Donald Trump s-a declarat joi la Londra dezamăgit de omologul său rus Vladimir Putin, întrucât a crezut că va putea negocia cu acesta încheierea războiului în Ucraina, dar nu a reuşit.
22:20
Bolojan cere ANAF să execute firmele de stat cu datorii mari: "Sunt o gaură neagră" # ObservatorNews
Premierul Ilie Bolojan a afirmat joi că există companii de stat cu datorii semnificative la buget, care trebuie executate de ANAF. El a subliniat că firmele cu potențial de redresare ar trebui sprijinite să continue activitatea, în timp ce cele care înregistrează pierderi cronice de ani de zile trebuie închise, deoarece reprezintă „o gaură neagră” pentru buget, informează Agerpres.
22:20
Erika Kirk preia conducerea Turning Point USA după asasinarea soțului său, Charlie Kirk # ObservatorNews
La doar o săptămână după ce soțul ei, Charlie Kirk, a fost asasinat în timpul unui eveniment universitar din Utah, Erika Kirk a fost numită CEO al organizației conservatoare Turning Point USA. Decizia a fost luată în unanimitate de consiliul de administrație, care a amintit că fondatorul grupului își exprimase dorința ca soția lui să-i continue munca, scrie Mediafax.
22:10
Donald Trump, după suspendarea show-ului lui Jimmy Kimmel: Nu are talent. Ar fi trebuit concediat de mult # ObservatorNews
Preşedintele american Donald Trump a lăudat joi decizia televiziunii ABC de a suspenda emisiunea "Jimmy Kimmel Live", spunând că prezentatorul show-ului de televiziune este lipsit de talent. Acesta a subliniat că prezentatorul este lipsit de talent, a spus "un lucru oribil" despre activistul politic asasinat Charlie Kirk şi avea oricum "audienţe proaste", scrie Agerpres.
22:10
Bursele și posturile din educaţie, vizate de Bolojan: Tăierile aduc economii de 4-5 miliarde de lei pe an # ObservatorNews
Premierul Ilie Bolojan anunță un nou val de tăieri masive în educație pentru a reduce cheltuielile statului. Reducerea burselor și a posturilor plătite cu ora ar urma să aducă economii de 4-5 miliarde de lei anual, în condițiile în care valoarea burselor școlare a crescut de 25 de ori în ultimii trei ani.
21:50
Curier din Cluj, arestat după ce ar fi furat 38.000 lei și bunuri din coletele clienților # ObservatorNews
Un curier din Cluj a ajuns în arest după ce ar fi transformat coletele și banii încasați în sursă de îmbogățire personală. Polițiștii îl acuză că ar fi delapidat 38.000 de lei și că ar fi înlocuit conținutul unor pachete pe care trebuia să le livreze, potrivit Agerpres.
21:50
Ilie Bolojan: "Nu este comod să lucrezi cu patru partide, dar nu putem să trecem peste aceste greutăţi altfel" # ObservatorNews
Premierul Ilie Bolojan a declarat, într-o emisiune televizată, că funcția de prim-ministru presupune decizii nepopulare și negocieri dificile între patru partide, dar consideră că efortul comun este singura cale de a depăși provocările actuale.
21:30
Bolojan, despre o eventuală guvernare PSD-AUR: Indiferent cine va fi la guvernare, nu ai foarte multe variante # ObservatorNews
Bolojan, despre o eventuală guvernare PSD-AUR: Partidele pot să ia fiecare decizia pe care o consideră de cuvinţă, dar stabilitatea e un element important
21:00
Mobila românească, exportată în peste 120 de ţări. Veniturile se ridică la 2,5 miliarde de euro # ObservatorNews
Mobila românească decorează casele străinilor. Din Europa şi până în Statele Unite sau chiar Asia, peste tot piesele de mobilier produse în fabricile de la noi sunt apreciate şi căutate. România a ajuns, de altfel, unul dintre marii producători de mobilă din lume şi exporta 90% din producţie.
20:50
Străzile Franței, transformate în câmp de luptă: "Nu mai am prea multe de pierdut!" # ObservatorNews
Haos în Franţa, unde un milion de angajaţi din transporturi, farmacişti, profesori sindicalişti au intrat în grevă şi au protestat în toate marile oraşe din cauza măsurilor de austeritate impuse de guvern. Protestatarii s-au înfuriat când au dat cu ochii de trupele speciale venite să îi ţină sub control. Cel puţin 140 protestatari au fost arestaţi şi 8 poliţişti răniţi în ciocnirile dintre demonstranţi şi forţele de ordine.
20:40
Deși au afișat o relație apropiată și au vorbit despre o cooperare solidă, liderii SUA și Marii Britanii nu au reușit să păstreze o poziție comună în privința războiului din Ucraina. Diferențele au devenit vizibile în timpul conferinței comune susținute la Chequers.
20:40
Trei bucureşteni au furat 95.000 lei din contul unui prieten cunoscut la mare. Îi ştiau parola de la telefon # ObservatorNews
Trei tineri din București, cu vârste între 19 și 20 de ani, au fost arestați preventiv după ce ar fi furat aproape 95.000 de lei din contul unui bărbat cu care erau cazați pe litoral. Folosind aplicația bancară a victimei, ei ar fi creat un card virtual și au făcut zeci de retrageri de numerar de la bancomate din București și Ploiești, potrivit News.ro.
Acum 24 ore
20:30
ANIMAŢIE. Zid prăbuşit peste muncitori. Singurul supravieţuitor recunoaşte că au comis greşeli # ObservatorNews
Tragedie pe un șantier din Câmpina. Un zid de cărămidă s-a prăbușit peste doi muncitori, care lucrau la consolidarea unei case. Un bărbat de 35 de ani, tată a doi copii, a fost scos fără viață de sub dărâmături. Colegul său a supraviețuit ca prin minune și este acum internat la spital. Într-un interviu pentru Observator a recunoscut că săpăturile la fundația casei nu ar fi fost securizate corespunzător.
20:20
Fosta primă-doamnă a Statelor Unite, Michelle Obama, a participat la un eveniment internaţional dedicat inovaţiei din Bucureşti. Ea a fost primită în ropotele de aplauze a 2.000 de participanţi.
20:20
"Două note din același acord". Mesajul lui Trump la dineul oferit de Regele Charles # ObservatorNews
Spectacol regal la Castelul Windsor în onoarea lui Donald Trump. Preşedintele american şi soţia lui au petrecut o seară de vis în compania Regelui Charles. Preparatele inspirate din gastronomia franţuzească au fost amestecate cu laudele monarhului. La rândul său, liderul de la Casa Albă a vorbit la superlativ de relaţia istorică dintre cele două naţiuni.
20:10
Dietă verde pentru instituţiile statului. O ordonanţă de guvern îi obligă pe funcţionari să facă economie la apă şi hârtie. Iar fiecare instituţie publică va trebui să își facă un plan de reciclare şi de reducere a consumului de curent electric. Măsurile vor fi monitorizate şi raportate la Guvern.
20:00
Situaţia din Gaza este "catastrofală". ONU şi OMS: "E un loc nepotrivit pentru demnitatea umană" # ObservatorNews
Criza umanitară din Gaza atinge un nou prag critic, în contextul unei ofensive terestre intense a armatei israeliene. În timp ce sute de mii de civili rămân în oraș, Organizaţia Naţiunilor Unite și Organizaţia Mondială a Sănătăţii, trag un semnal de alarmă: bombardamentele continue, lipsa apei, foametea și spitalele depășite de situație transformă Gaza într-un loc "nepotrivit pentru demnitatea umană".
20:00
A făcut endocardită după un implant dentar. Trei ani s-au chinuit medicii din Anglia şi România să afle ce are # ObservatorNews
Un bărbat de 30 de ani a fost la un pas de o boală gravă a inimii după ce timp de trei ani nimeni nu a reuşit să-i spună ce are, deşi a fost văzut de cinci medici din România şi Anglia. Suferea de endocardită provocată de o infecţie în urma unui implant dentar. A ajuns într-un final pe mână unei echipe de medici din Bucureşti care a reuşit să-i pună un diagnostic corect şi să-l opereze minim invaziv.
19:50
"Asta ar însemna ruşii pe Prut". Avertismentul fostului premier moldovean, înainte de alegeri # ObservatorNews
Dacă pro-europenii pierd alegerile parlamentare de la sfârşitul lunii din Republica Moldova, ruşii ajung la graniţa României! Avertismentul vine de la un fost premier al Republicii! Moldova este acum o zonă tampon care ţine Rusia la distanţă, dar Kremlinul vrea să o folosească împotriva Ucrainei şi a Occidentului.
19:50
Proprietari rugaţi să îşi doneze terenurile, pentru a putea începe lucrările la Bulevardul Dimitrie Pompeiu # ObservatorNews
Districtul de business al Capitalei se modernizează. Lucrările la Bulevardul Dimitrie Pompeiu, unul dintre cele mai aglomerate din Bucureşti, încep peste cel mult două luni. Prima oară vor fi înlocuite vechile şine de tramvai, apoi strada va fi lărgită. Primăria promite că termină totul în trei ani. Până atunci, şoferii continuă să facă o oră dintr-un capăt în altul al bulevardului lung de numai un kilometru şi jumătate.
19:40
Imagini exclusive din interiorul Catedralei Mântuirii Neamului, cu o lună înainte de deschidere # ObservatorNews
Mai sunt câteva clipe până când vor bate clopotele la Catedrala Mântuirii Neamului. Peste o lună, sute de mii de credincioşi sunt aşteptaţi să se închine în altarul celui mai spectaculos monument bisericesc din ţara noastră. Patriarhia Română anunţă că, după sfinţire, biserica va fi deschisă pentru toată lumea. Acum, pe şantier se fac ultimele pregătiri. Picturile şi tehnica din mozaic sunt absolut impresionante.
19:40
În timp ce statul se tot împrumută pentru salarii, coaliţia de guvernare nu izbuteşte să taie din cheltuieli. Ultima propunere este o provocare pentru Ilie Bolojan. Primarii sunt gata să concedieze 20% dintre angajaţi dacă premierul dă afară 20% dintre bugetarii de la guvern şi din ministere. După aproape o lună de negocieri, Coaliţia de guvernare nu a căzut de acord cu nicio variantă de a face economii.
19:20
Posibile fragmente de dronă, găsite în urma unei acţiuni de igienizare în perimetrul Dunării # ObservatorNews
Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării a anunţat o acţiune de igienizare la data de 17 septembrie în sudul rezervaţiei, în zonele Plaja Vadu, Edighiol – Periboina.
19:20
ANIMAŢIE. Fost jandarm, ucis de o şoferiţă băută, care a intrat cu Porsche-ul pe contrasens # ObservatorNews
O tânără din Bucureşti a omorât un om când a condus băută. Ea avea oricum permisul suspendat tot pentru alcool. A lovit un bărbat pe scuter, l-a lăsat în agonie şi a fugit. Poliţiştii au găsit-o abia după şase ore. Între timp, victima ei, un fost jandarm, murise.
18:40
Planul lui Putin pentru noua generaţie de lideri politici ai Rusiei. Trebuie să fie veterani de război # ObservatorNews
Vladimir Putin a declarat că viitoarea generație de lideri politici ai Rusiei ar trebui să provină dintre veteranii războiului din Ucraina, oameni "care au fost dispuși să-și riște sănătatea și viața pentru patrie".
18:40
Italia reglementează inteligența artificială. Pedepse cu închisoarea pentru deepfake-uri # ObservatorNews
Italia este prima țară din Uniunea Europeană care adoptă o lege completă care reglementează utilizarea inteligenței artificiale. Noua legislație limitează accesul copiilor la inteligenţa artificială, impune pedepse de până la 5 ani de închisoare pentru folosirea dăunătoare a tehnologiei și stabilește reguli stricte de transparență.
18:40
Trump: SUA şi UK au făcut mai mult bine pe planetă decât oricare alte două naţiuni din istoria umanităţii # ObservatorNews
În a doua zi a vizitei de stat a liderului american în Marea Britanie, preşedintele Donald Trump şi prim-ministrul britanic Keir Starmer au susţinut o conferinţă comună de presă. Cei doi au avut o întrevedere la reşedinţa de la Chequers a premierului, unde au semnat un "acord de prosperitate tehnologică", în cadrul căruia marile firme americane de tehnologie se angajează să investească zeci de miliarde de lire sterline în Regatul Unit, scrie News.ro.
18:40
Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a anunţat joi că recentul focar de Ebola din Republica Democratică Congo a cauzat până acum cel puţin 31 de morţi, transmite Xinhua, conform Agerpres.
18:30
Rusia neagă acuzațiile de corupere a alegătorilor în R. Moldova: "Isterie anti-rusă, fără nicio dovadă" # ObservatorNews
Republica Moldova se pregătește de un scrutin decisiv, pe 28 septembrie, cu miza orientării țării către est sau vest. Liderii de la București și Chișinău avertizează că Rusia încearcă să influențeze alegerile, inclusiv prin cumpărare de voturi. Moscova respinge, însă, acuzațiile și denunță o "isterie anti-rusă" alimentată de autoritățile moldovene.
18:20
Mașinile electrice au tot mai mulți fani, dar suntem, oare, pregătiţi pentru toate riscurile care vin la pachet cu ele? Să vorbim despre ce se întâmplă când ia foc o mașină electrică. Se întâmplă rar, dar şi când se întâmplă, pericolul este uriaş.
18:20
Jose Mourinho, prezentat oficial ca antrenor al celor de la Benfica. Meciul de debut va fi LIVE în AntenaPLAY # ObservatorNews
Portughezul Jose Mourinho a fost prezentat oficial, joi, drept noul antrenor principal al celor de la Benfica Lisabona, tehnicianul preluând echipa de la Bruno Lage.
18:10
Zelenski: Armata ucraineană a lansat o contraofensivă pe frontul de est. Cât teritoriu a recuperat # ObservatorNews
Președintele Volodimir Zelenski a anunţat joi într-un mesaj video pe rețelele de socializare că armata ucraineană desfășoară "în aceste săptămâni" o operațiune de contraofensivă reușită pe frontul din Donețk.
18:10
Momentul în care şoferiţa băută loveşte mortal, pe contrasens, un bărbat care se afla pe scuter # ObservatorNews
O tânără de 29 de ani care avea permisul suspendat pentru că a condus băută a ucis, în zorii zilei, un om. În imaginile suprinse de o cameră de supraveghere se vede că bolidul circulă pe contrasens și îl spulberă pe bărbatul de 54 de ani care conducea un scuter, în Ilfov.
18:00
700.000 de militari ruși sunt implicați direct în luptele din Ucraina. Ce planuri are Putin cu ei după război # ObservatorNews
Vladimir Putin a declarat joi că peste 700.000 de militari ruși sunt implicați direct în luptele din Ucraina. Președintele rus vrea ca veterani ai războiului să fie aleşi pentru funcții publice, ca parte a strategiei Kremlinului de a-i reintegra și recompensa.
18:00
Şcoala din Botoşani renovată din fonduri europene. Cum arată investiţia de 2.5 milioane de euro # ObservatorNews
Dacă am vorbit deja de problemele şcolilor din Bucureşti unde copiii învaţă în trei schimburi în săli de clasă meschine, acum vă dăm şi exemplul opus. Acesta vine din nordul ţării, din Darabani, judeţul Botoşani, unde copiii se bucură de o şcoală ca afară. Săli luminoase şi colorate, laboratoare ultramoderne și holuri în care a fost adusă un pic de natură - 2,5 milioane de euro, bani europeni, a costat noua clădire, un dar nepreţuit pentru copiii care vin acum de drag la ore.
17:50
Bebeluș din Gorj, înregistrat greșit pe numele altei persoane. Mama a prezentat la spital buletinul unei rude # ObservatorNews
Polițiștii din Gorj au deschis o anchetă pentru fals în declarații și neglijență în serviciu, după ce o tânără de 26 de ani din Târgu Cărbunești a mers să nască la spital folosindu-se de actele de identitate ale unei rude. Bebelușul a fost inițial înregistrat pe numele altei persoane, însă eroarea a fost ulterior corectată de cadrele medicale.
17:50
Pastor american, prădător sexual în România. Oamenii au povestit ororile trăite când erau copii # ObservatorNews
Povestea cutremurătoare a unui adăpost din România, paravan pentru abuzuri, a ajuns tocmai pe masa judecătorilor din California.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.