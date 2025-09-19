Zooland.ro - Cum să îți înțelegi câinele FOTO

09:20

Conducerea executivă a companiei de stat Romgaz, cel mai mare producător și operator de înmagazinare de gaze naturale din România, totodată producător de energie electrică, controlată de Ministerul Energiei, transmite Guvernului că ar putea să refuze reducerea remunerațiilor prevăzută de proiectul de modificare a legii guvernanței corporative, pe care Cabinetul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament la începutul lunii, și să plece din companie, cu riscul ca ratingul de credit al Romgaz să fie retrogradat la ″junk″ de către agențiile de profil, ceea ce ar afecta posibilitatea și costurile de finanțare a proiectului strategic Neptun Deep.