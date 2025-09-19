Trump, dezamăgit de Putin: „Am crezut că pot încheia războiul din Ucraina, dar am greșit”
Newsweek.ro, 19 septembrie 2025 08:50
Președintele american Donald Trump a recunoscut, la Londra, că a crezut că poate negocia pacea cu Vl...
Acum 15 minute
09:20
Guvernul cheltuie milioane să afle cât mai pierd pensionarii la pensie. Se dă indexarea în ianuarie? # Newsweek.ro
Guvernul face un anunț ciudat. Va cheltui milioane ca să afle cât vor pierde pensionarii la pensie î...
Acum 30 minute
09:10
Italia adoptă lege împotriva deepfake-urilor: 5 ani de închisoare pentru dezinformare online # Newsweek.ro
Italia devine prima țară din Uniunea Europeană care introduce un cadru legislativ național pentru in...
Acum o oră
09:00
Un nou cutremur de pământ s-a produs vineri dimineață în zona seismică Vrancea, județul Buzău. Seism...
08:50
08:40
Surpriză pregătită de Ministerul Educației. Profesorii, obligați să aloce 25% din timpul de predare ...
Acum 2 ore
08:30
Doliu, în fotbalul românesc. A murit un fost jucător și foarte cunoscut antrenor. Avea 72 de ani # Newsweek.ro
Fotbalul românesc este în doliu. Fostul jucător și foarte cunoscutul antrenor Florin Marin a murit l...
08:20
Muncesc 40 de ore, dar rămân săraci: 120.000 de angajați trăiesc la limită și se tem de pensie # Newsweek.ro
Mii de austrieci se confruntă cu paradoxul muncii fără siguranță financiară. În ciuda unui program c...
08:10
Revolte în Franța: muncă mai multă pentru pensie. Măsurile de austeritate au provocat proteste # Newsweek.ro
Sute de mii de persoane au participat joi în toată Franţa la proteste faţă de măsuri de austeritate ...
08:00
Un cutremur cu magnitudinea de 7,8 a fost înregistrat vineri în Pacific, în largul peninsulei Kamcea...
07:50
VIDEO Cutrem foarte puternic, în Orientul Îndepărtat Rus. Ce magnitudine a avut și ce zonă a lovit? # Newsweek.ro
Un cutremur foarte puternic a avut loc în Orientul Îndepărtat Rus și a fost urmar de cel puțin cinci...
07:50
Fostul jucător şi antrenor Florin Marin s-a stins din viaţă. Lumea fotbalului e în doliu # Newsweek.ro
Fostul jucător şi antrenor Florin Marin s-a stins din viaţă, joi seară, la vârsta de 72 de ani, a an...
07:40
Budăi spune cum s-a evitat o lovitură dură la pensie pentru toți pensionarii. Când se elimină CASS? # Newsweek.ro
Fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, a declarat că s-a discuttat aplicarea unui impozit și pentr...
07:40
De ce lichidul de răcire al mașinii, antigelul, se face maro? Mecanicii spun să mergi la service # Newsweek.ro
Roz, portocaliu, albastru, verde... Există mai multe tipuri de antigel, de lichid de răcire, pentru ...
Acum 4 ore
07:20
Horoscop 20 septembrie. Luna în Fecioară aduce o zi dificilă Peștilor. Taurii sunt manipulați # Newsweek.ro
Horoscop 20 septembrie. Luna în Fecioară aduce o zi dificilă Peștilor. Taurii sunt manipulați. Pentr...
07:20
Când e bine să ne vaccinăm antigripal? Medic: „Pacienții cu risc ar trebui să aibă schema încheiată” # Newsweek.ro
Gripa sezonieră face în fiecare an zeci de victime, iar medicii recomandă vaccinarea pentru a preven...
Acum 12 ore
23:00
Ucraina și Polonia au creat un grup comun de securitate pentru a doborî dronele Rusiei # Newsweek.ro
Ministrul ucrainean al Apărării, Denis Șmigal, a declarat joi că Ucraina și țara vecină Polonia au s...
22:00
Săli de gimnastică și bazine de înot „fantomă” la Iași: INS confirmă discrepanțele din statistici de...
22:00
Ghid pentru părinți despre infecțiile copiilor la început de an școlar. Sfaturi utile de la manager # Newsweek.ro
Ghid pentru părinți despre infecțiile copiilor la început de an școlar. Sfaturi utile de la manageru...
21:50
Iașul a devenit cel mai tânăr județ din România, arată ultimele statistici. Ieșeanul mediu are vârst...
21:30
Polonia nu deschide frontiera feroviară cu Belarus. Sute de trenuri blocate, China pierde miliarde € # Newsweek.ro
Polonia a refuzat să ridice restricțiile la frontieră privind traficul feroviar din Belarus, unde s...
21:20
Ilie Bolojan spune că săptămâna viitoare Coaliţia va decide ce face cu plafonarea adaosului # Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan spune că săptămâna viitoare Coaliţia va decide ce va face cu plafonarea ...
21:00
Kelemen Hunor: Nu a fost o decizie în Coaliţie, privind eliminarea plafonării adaosului la alimente # Newsweek.ro
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, susţine că nu a fost o decizie în Coaliţie, privind eliminarea plafonăr...
Acum 24 ore
20:30
România riscă să intre în blackout energetic, dacă îşi va închide centralele pe cărbune, spune Bogda...
20:00
Exporturile olandeze dezvăluie stocarea tot mai mare de medicamente europene în SUA. Ce se întâmplă? # Newsweek.ro
Companiile farmaceutice își mută capitalul și capacitatea de producție către SUA, ceea ce prezintă r...
19:40
Echipa Ungariei, campioană mondială la săpat morminte. Reprezentanții Rusiei, pe ultimul loc # Newsweek.ro
Echipa Ungariei a devenitcampioană mondială la săpat morminte, reușind să-și apare titlul cucerit an...
19:20
Gigantul cipurilor Nvidia preia o participație de 5 miliarde de dolari la Intel, în numele AI # Newsweek.ro
Gigantul cipurilor Nvidia preia o participație de 5 miliarde de dolari la corporaţia Intel, în numel...
18:50
Comediantul Jimmy Kimmel a fost concediat de ABC pentru că a fluierat în biserica MAGA & Trump # Newsweek.ro
ABC a anunțat că a suspendat pe termen nelimitat emisiunea Jimmy Kimmel Live!, în urma reacțiilor ne...
18:40
Trump, alături de premierul Marii Britanii: Pun presiune pe Putin, dar nu-i mai cumpărați petrolul # Newsweek.ro
În timpul conferinței de presă, Donald Trump a precizat clar că așteaptă ca țările europene să își r...
18:10
Mihai Tudose, fost premier al României a afirmat, în legătură cu demisia lui Ilie Bolojan, că poate ...
18:10
Ambasada României în Cuba îl invită pe controversatul Dragoș Sprînceană la acțiuni oficiale de lobby # Newsweek.ro
Controversatul om de afaceri Dragoș Sprînceană are o relație apropiată cu Doris Mircea, ambasadorul ...
18:00
Daraban: Acordul comercial UE-Mercosur, un pas înainte în dezvoltarea afacerilor la nivel comunitar # Newsweek.ro
Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) a găzduit cea de-a doua ediție a Forumului de Afacer...
17:50
Newsweek a desemnat cele mai de încredere companii din lume în 2025. Unele sunt și în România # Newsweek.ro
Newsweek și Statista au prezentat care sunt cele mai de încredere companii din lume pentru clienți, ...
17:40
Primarul Daniel Băluță a ieșit pozitiv la un test rapid de marijuana. A mers imediat la spital # Newsweek.ro
Primarul PSD al Sectorului 4, Daniel Băluță, a ieșit pozitiv la un test rapid antidrog oferit activi...
17:40
Ce avertisment a primit un pilot de avion aflat aproape ce avionul lui Trump? „Fii atent!” # Newsweek.ro
Ce avertisment a primit un pilot de avion aflat aproape ce avionul lui Trump? „Fii atent!” Pilotul a...
17:20
Câți bani au plătit șoferii pentru parcare pe „albastru” în București. Au fost trasate încă 12.400 # Newsweek.ro
În primele 6 luni din 2025, șoferii au plătit pentru parcare pe „albastru” în București, pe locurile...
17:10
Scheletul unui delfin antic de 12 milioane de ani descoperit de cercetători. Unde a fost găsit? # Newsweek.ro
Scheletul unui delfin antic de 12 milioane de ani descoperit de cercetători. Unde a fost găsit? Ce s...
17:10
Zacusca poate să reziste toată iarna doar dacă adaugi la final un ingredient banal, dar cu puteri ne...
16:50
Mihai Tudose îl critică dur pe Bolojan: „Nu a câștigat concursul de premier pe persoană fizică” # Newsweek.ro
Sunt noi tensiuni în coaliție. Fostul premier Mihai Tudose în critică pe Ilie Bolojan, spunând că nu...
16:50
Nouă formă de diabet cauzată de malnutriție. Ce spun specialiștii și câți oameni suferă deja? # Newsweek.ro
Nouă formă de diabet cauzată de malnutriție. Ce spun specialiștii și câți oameni suferă deja? Care s...
16:40
O șoferiță băută și cu permisul anulat a ucis un om și a fugit de la locul faptei. Cum a fost prinsă # Newsweek.ro
O șoferiță băută și cu permisul anulat a ucis un om și a fugit de la locul faptei. Cum a fost prinsă...
16:20
Decizie definitivă în cazul preotului Visarion Alexa care a agresat sexual o femeie. Cât a primit? # Newsweek.ro
Decizie definitivă în cazul preotului Visarion Alexa care a agresat sexual o femeie. Cât a primit? ...
16:10
Ciocolata, alimentul minune care ar putea opri îmbătrânirea și ține diabetul la distanță. Cum? # Newsweek.ro
Cum ar fi dacă am reuși să oprim îmbătrânirea mâncând ciocolată? Dar să ținem și diabetul la distanț...
15:50
Cele șase cuvinte tastate în Google care ne fac vulnerabili în fața hackerilor. Cum ne fură datele? # Newsweek.ro
Hackerii vizează persoanele care tastează șase cuvinte în Google. Escrocii au manipulat rezultatele ...
15:40
Emmanuel Macron și soția sa, Brigitte, intenționează să prezinte dovezi fotografice și științifice u...
15:20
Guvernul a aprobat astăzi prorogarea termenului de trecere de la sistemul Revisal, la platforma REGE...
15:10
„Bombă”, pentru șoferii începători! Interzis, la mașini puternice. Maximum Dacia de 140 CP # Newsweek.ro
Un proiect pentru creșterea siguranței rutiere depus în Parlamentul României prevede ca șoferii înce...
14:50
Asasinatul lui Kirk, transformat de Rusia și China în arma dezinformării pentru destabilizarea SUA # Newsweek.ro
Asasinarea activistului conservator MAGA, Charlie Kirk, a fost exploatată de Rusia, China și Iran pe...
14:40
Care pensionari au contribuit cel mai mult la pensie? În ce ani au muncit? Cum pot lua bani în plus # Newsweek.ro
Vă spunem potrivit documentelor oficiale care pensionari au contribuit cel mai mult la pensie? Dar ș...
14:20
Tatăl Deliei Matache, revenit din Athos grav bolnav, îngrijit de fosta soție: „Nu puteam să-l las” # Newsweek.ro
Cum a ajuns tatăl Deliei Matache din muntele Athos să se mute înapoi în București? Grav bolnav, aces...
14:10
Accident grav. Doi bărbați, prinși sub peretele unei case ce s-a prăbușit. Bilanț: 1 mort și 1 rănit # Newsweek.ro
UnaAccident grav s-a petrecut, joi dimineață, în județul Prahova. Doi bărbați au fost prinși sub per...
