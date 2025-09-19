Ion Cristoiu: „Este o exagerare a nevolniciei lui DAN care mă pune pe gânduri. Mă gândesc că poate joacă teatru”

22:40

Bancul din acest moment este despre chelnerul unui restaurant, care îl trage la răspundere pe chelner, dar are parte de o mare surpriză! Nici prin gând nu i-ar fi trecut… – Chelner! Ai adus nota de plată pentru trei ciorbe, dar eu am comandat două, pentru mine și pentru iubita mea! – Soției dumneavoastră, care […]