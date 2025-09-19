Oana Țoiu a discutat la Washington cu oficiali din Congres despre următoarea vizită oficială a lui Nicușor Dan în SUA și Visa Waiver
Gândul, 19 septembrie 2025 08:50
Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe, a transmis joi seară, că, prima vizită la Washington a debutat cu o serie de întâlniri cu oficiali din cadrul Congresului american, în scopul consolidării Parteneriatului Strategic România-SUA. Temele de discuție au vizat și stabilirea viitoarei vizite a președintelui Nicușor Dan Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe se află zilele acestea […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 5 minute
09:30
Cele mai populare preparate din VINETE, care nu afectează silueta. De la „caviar de vinete” la „Baba ganous” # Gândul
Vânăta este o legumă delicioasă care există într-o varietate de peste 20 soiuri și culori, iar cea mai des folosită este soiul violet. Cel mai popular preparat din vinete este salata de vinete. Puțini știu că, de fapt, aceasta legumă este un simbol al bucătăriei mediteraneene. Francezii numesc salata de vinete „caviar de vinete”. Dacă […]
Acum 15 minute
09:20
Ion Cristoiu: „Lovitura de stat urma să fie dată cu ajutorul unor artificii care ar urma să fie aruncate în manifestația de la CCR” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre planul loviturii de stat, conturat de Georgescu și Potra. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Planul pe care l-au făcut ei acolo la echitație, i-a zis Georgescu că se duce și țină […]
09:20
Serviciul Român de Informații a lansat o licitație de aproape 140 de milioane de lei pentru achiziția unui sistem informatic integrat dedicat securității și tranzitului prin aeroporturile civile din România. Proiectul este finanțat din fonduri europene și va fi implementat în 17 aeroporturi naționale. Serviciul Român de Informații (SRI) intenționează să cumpere un sistem informatic […]
Acum 30 minute
09:10
Se PRĂBUȘEȘTE încrederea românilor în politica externă dusă de Nicușor Dan și MAE. Cristian Jura: „Sunt nemulțumiți de ceea ce îi afectează direct” # Gândul
La doar câteva luni după preluarea mandatului, românii sunt deja critici la adresa activității președintelui Nicușor Dan pe plan extern, 51% dintre aceștia fiind nemulțumiți de prestația sa, potrivit unui sondaj realizat de Avangarde. Și mai grav, activitatea Ministerului Afacerilor Externe – condus de Oana Țoiu, vicepreședinte USR – este contestată de 51% dintre cei […]
09:10
MACRON consideră că Israelul își distruge complet „credibilitatea” /„Recunoaștere unui stat palestinian este cea mai bună modalitate de a izola Hamas” # Gândul
Președintele francez, Emmanuel Macron, a declarat, joi, că Israelul își „distruge complet imaginea și credibilitatea” în fața comunității internaționale, din cauza operațiunilor militare desfășurate pe teritoriul Fâșiei Gaza, care s-au soldat cu numeroase victime din rândul civililor. „Israelul a obținut rezultate unice în materie de securitate, dar desfășurarea acestui tip de operațiune în Fâșia Gaza […]
09:10
Văduva lui Charlie Kirk va prelua conducerea organizației politice, înființate de acesta: „Mişcarea pe care a creat-o soţul meu nu va muri” # Gândul
Erika Kirk, văduva lui Charlie Kirk, activistul republican, asasinat în urmă cu o săptămână în Utah, va prelua conducerea organizației fondată de acesta, „Turning Point USA”, menită să atragă tinerii spre Partidul Republican, au anunțat joi reprezentanții grupului, potrivit AFP. „Mişcarea pe care a creat-o soţul meu nu va muri”, a anunţat Erika Kirk într-un […]
09:10
Revoluție în LIGA 1! Front comun: după Rapid și Craiova, a semnat și Dinamo. Se cere schimbarea legii # Gândul
Dinamo a anunțat oficial că sprijină modificarea Legii 4/2008, act normativ introdus în urmă cu 16 ani, pe vremea lui Dumitru Dragomir. „Câinii roșii” devin, astfel, ultimul club din Liga 1 care se alătură inițiativei, după Rapid, Universitatea Craiova, Petrolul Ploiești și Oțelul Galați. Cluburile semnatare cer actualizarea legislației pentru a fi adaptată la realitățile […]
Acum o oră
09:00
Noile iPhone 17 ajung vineri pe piața din România. Cât costă noile modele, de la versiunea Air la Pro Max # Gândul
Noile modele iPhone 17 sunt disponibile de vineri în România, la o săptămână după debutul precomenzilor. Seria include patru variante – iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro și iPhone 17 Pro Max –, cu prețuri care ajung chiar și la 12.500 de lei. La zece zile după prezentarea oficială, Apple lansează vineri pe piața […]
09:00
FCSB schimbă strategia. MM Stoica anunță că Gigi Becali și-a dat acordul: „Ne întoarcem la vechile obiceiuri” # Gândul
Campioana FCSB a decis să își modifice politica de transferuri începând chiar din acest sezon. Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, a anunțat că a obținut acordul patronului Gigi Becali și are deja planul de atac pregătit. Astfel, MM va relua căutările de jucători pe piețele externe, după o perioadă în care clubul „roș-albastru” s-a […]
09:00
Gigi Nețoiu, declarații emoționante după decesul lui Florin Marin. „Nu a vrut să mai trăiască” # Gândul
Gigi Nețoiu și Florin Marin au fost apropiați, omul de afaceri fiind cel care l-a adus pe regretatul antrenor la Rocar, Craiova, Dinamo sau FC Voluntari. Florin Marin a încetat din viaţă, joi, la 72 de ani. Era internat, fiind grav bolnav. A antrenat în carieră echipe ca Rapid, Farul Constanţa, Ceahlăul Piatra Neamţ, FC […]
08:50
Oana Țoiu a discutat la Washington cu oficiali din Congres despre următoarea vizită oficială a lui Nicușor Dan în SUA și Visa Waiver # Gândul
Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe, a transmis joi seară, că, prima vizită la Washington a debutat cu o serie de întâlniri cu oficiali din cadrul Congresului american, în scopul consolidării Parteneriatului Strategic România-SUA. Temele de discuție au vizat și stabilirea viitoarei vizite a președintelui Nicușor Dan Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe se află zilele acestea […]
08:50
Restaurantele au rămas fără clienți, din cauza creșterii prețurilor: „Un cuplu a comandat o limonadă la două pahare” # Gândul
Trei sferturi din români au redus ieșirile în oraș, după ce prețurile au explodat. Patronii de restaurante sunt îngrijorați, deoarece clienții sunt tot mai puțini, iar comenzile au scăzut. Măsurile de austeritate se reflectă și în sectorul Horeca. Patronii de localuri sunt afectați serios de aceste schimbări, întrucât oamenii au început să aibă tot mai […]
08:50
Ion Cristoiu: „Este o exagerare a nevolniciei lui DAN care mă pune pe gânduri. Mă gândesc că poate joacă teatru” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, scriitorul și publicistul Ion Cristoiu a analizat modul în care președintele Nicușor Dan răspunde la întrebări delicate. Publicistul a spus că este pus pe gânduri de aparentele stângăcii ale șefului statului și se întreabă dacă acestea nu fac parte dintr-un joc calculat. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui […]
08:50
Rezultate complete Liga Campionilor. S-a încheiat prima etapă. Ce PERFORMANȚE au obținut Haaland sau Leroy Sane # Gândul
În meciurile de joi, Manchester City a învins cu 2-0 pe Napoli, Eintracht Frankfurt a câștigat cu Galatasaray, 5-1, Sporting a triumfat cu 4-1 în partida cu Kairat şi FC Barcelona s-a impus cu 2-1 în faţa lui Newcastle. Marcus Rashford este al nouălea jucător care reușește o „dublă” în prima etapă Ligii Campionilor. Englezul […]
08:40
Oana Țoiu a discutat la Washington cu oficiali din Congres despre următoarea vizită oficială a lui Nicușor Dan în SUA # Gândul
Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe, a transmis joi seară, că, prima vizită la Washington a debutat cu o serie de întâlniri cu oficiali din cadrul Congresului american, în scopul consolidării Parteneriatului Strategic România-SUA. Temele de discuție au vizat și stabilirea viitoarei vizite a președintelui Nicușor Dan Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe se află zilele acestea […]
Acum 2 ore
08:30
Trei zodii se confruntă vineri, 19 septembrie 2025, cu GREUTĂȚI în viață. Trei zodii se confruntă vineri, 19 septembrie 2025, cu GREUTĂȚI în viață Ziua de vineri aduce noi provocări pentru trei zodii, care trebuie abordate cu maximă atenție. „Norocoșii” puși la încercare vor trece însă cu bine peste cumpăna dinainte de week-end, scrie bzi.ro. […]
08:30
CUTREMUR în România, vineri dimineață. Ce magnitudine a avut și unde s-a produs? Este al 11-lea seism din luna septembrie # Gândul
Un nou cutremur de pământ s-a produs vineri dimineață în județul Buzău, la o adâncime de 122,5 km, anunță Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). Un cutremur, cu magnitudinea 3,1 pe scara Richter, s-a produs vineri dimineață, la ora 05:49, în zona seismică Vrancea, județul Buzău, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica […]
08:20
Oana Țoiu a început vizita la Washington cu discuții despre venirea lui Nicușor Dan în SUA. Ce a vorbit ministrul MAE cu congresmenii americani # Gândul
Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe, a transmis joi seară, că, prima vizită la Washington a debutat cu o serie de întâlniri cu oficiali din cadrul Congresului american, în scopul consolidării Parteneriatului Strategic România-SUA. Temele de discuție au vizat și stabilirea viitoarei vizite a președintelui Nicușor Dan Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe se află zilele acestea […]
08:20
Iranul cedează în fața presiunilor SUA. Rezoluția privind ATACURILE asupra instalațiilor nucleare, retrasă înainte de votul ONU # Gândul
Iranul a retras în ultimul moment o rezoluție prin care cerea interzicerea atacurilor asupra instalațiilor nucleare, după presiuni intense din partea Statelor Unite. Decizia vine pe fondul reactivării sancțiunilor ONU împotriva Teheranului și al atacurilor recente ale Israelului și SUA asupra obiectivelor nucleare iraniene. Iranul a decis joi să retragă o rezoluție pe care o […]
07:40
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre sacrificiile pe care le cere Bolojan poporului român. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Ilie Bolojan ne propune să suferim. Dar după măsurile astea de austeritate ce se construiește? Nimic!” Invitat la […]
07:40
Le Parisien: Poate UE să sancționeze CHINA, așa cum cere Trump? Europenii au dubii asupra abordării liderului SUA și se tem de riposta Beijingului # Gândul
Președintele american, Donald Trump, ar vrea ca aliații din Europa să sancționeze China la nivel comercial pentru a slăbi Rusia, dar europenii nu au încredere în abordarea Administrației de la Washington privind războiul din Ucraina și se tem de riposta Beijingului, comentează cotidianul Le Parisien. Înainte de a lua propriile măsuri punitive împotriva Moscovei, Donald […]
Acum 4 ore
07:30
Categoria de pensionari care riscă să rămână fără PENSIE din octombrie 2025. Ce document trebuie să prezinte până la 30 septembrie # Gândul
Pensionarii care locuiesc peste hotare mai au la dispoziție doar câteva zile pentru a trimite certificatul de viață la casa teritorială de pensii unde sunt înscriși în evidență, astfel încât plata pensiei să continue fără întreruperi. Termenul-limită este 30 septembrie 2025, iar dacă certificatul nu ajunge la timp, plata pensiei va fi suspendată, urmând să […]
07:20
19 SEPTEMBRIE, calendarul zilei: Jeremy Irons împlinește 77 de ani/ Sunt folosite pentru prima dată emoticoanele :-) și :-( într-un mesaj # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de vineri, 19 septembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Jeremy Irons este un actor britanic de renume internațional, cunoscut pentru vocea sa distinctivă și pentru versatilitatea cu care a abordat roluri atât pe scenă, cât și pe marele ecran. Născut pe […]
07:20
Medicii de la UPU Iași au semnalat că tot mai mulți pacienți vârstnici ajung la Unitatea de primiri urgențe. Unii dintre ei au chiar și 100 de ani. Potrivit medicilor ieșeni, citați de Ziarul de Iași, aproximativ 15% dintre pacienții tratați aici sunt persoane de peste 80 de ani. Un caz inedit a fost înregistrat […]
07:10
Trafic de influenceri?! Gândul vă dezvăluie cum influencerii plătiți din bani publici să promoveze Oradea lui Bolojan au ajuns să-l promoveze în campanie pe Nicușor Dan # Gândul
O postare pe Facebook, o fotografie pe Instagram sau un clip pe TikTok au ajuns să valoreze mii de euro, chiar și în orașul „austerului” Ilie Bolojan. În 2024, Primăria Oradea a plătit o serie de influenceri pentru promovare turistică. Gândul vă prezintă ÎN EXCLUSIVITATE contractele și sumele exacte pe care le-au primit mai mulți […]
Acum 12 ore
23:30
La numai doi ani de la primul său start în Campionatul Național de Viteză în Coastă, Sorin Huțanu se află în postura de a se număra printre favoriții la titlul de campion al Grupei 3, una dintre cele mai puternice din competiție, care va ajunge în acest weekend la Râșnov. Peste 100 de piloți vor […]
23:20
Doi români din Italia sunt acuzați că au lovit intenționat cu mașina un bărbat și sunt cercetați pentru tentativă de omor. De la ce a pornit SCANDALUL # Gândul
Doi români din Italia sunt cercetați pentru tentativă de omor, fiind acuzați că ar fi lovit intenționat cu mașina un bărbat care încercase să oprească un furt într-un supermarket. Incidentul a avut loc după ce unul dintre români a încercat să păcălească o casieră pentru a obține în plus 40 de euro, potrivit Digi 24. […]
23:10
Într-o emisiune transmisă live de Gândul, scriitorul și publicistul Ion Cristoiu a vorbit despre situația protestelor masive din Franța și despre contextul care a dus la acestea. El a comparat măsurile de austeritate impuse de guvernul francez cu mandatul de austeritate promovat de guvernul Bolojan. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Franța […]
23:10
Cele patru ZODII care încep o etapă nouă, la final de septembrie 2025. „Se încheie sezonul unui stres de lungă durată” # Gândul
Luna septembrie 2025 a adus schimbări majore în plan astrologic, iar pentru patru semne zodiacale aceste energii marchează un punct de cotitură. Astfel, potrivit astrologului Matilda Zhuang, finalul de lună reprezintă pentru Tauri, Lei, Scorpioni și Vărsători momentul în care „se încheie sezonul unui stres de lungă durată”. Revenirea lui Saturn în Pești, ca parte […]
22:50
Florin Marin a MURIT, la vârsta de 72 de ani. Fostul mare fotbalist era internat la ATI și medicii îi dădeau șanse mici de supraviețuire # Gândul
Florin Marin, fost jucător la Steaua sau Rapid și fost antrenor la Dinamo sau Craiova, a murit, joi, la vârsta de 72 de ani. Internat la ATI de două săptămâni, Florin Marin s-a stins din viață astăzi, 18 septembrie, la 72 de ani. Fostul fotbalist și antrenor s-ar fi aflat într-o stare extrem de gravă, […]
22:40
Ion Cristoiu: „Dacă se ajungea la lovitura de stat, Georgescu trebuia să fie RECUNOSCUT de Ministrul Apărării” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre rechizitoriul lui Călin Georgescu. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Tu spui că e o aberație, dar unul ca Sorin Grindeanu a fost de acord” Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a […]
22:40
Cristian Popescu Piedone nu se dă bătut și nu renunță la politică. După ce a candidat la primăria Capitalei și a avut câteva luni de activitate intensă la ANPC, Piedone își lansează partidul PNRR și invită românii să se înscrie. „E nevoie de un partid exclusiv pentru cetățenii României. Fără șefi mari sau mici”, spune […]
22:40
Ministrul de Externe a plecat într-o vizită în SUA. Țoiu ar trebui să deschidă negocierile pentru o vizită oficială a președintelui Nicușor Dan. Ce program are # Gândul
Oana Ţoiu, ministrul Afacerilor Externe, a început o vizită oficială în SUA, pentru a participa la un summit ONU, anunță Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Programul a început la Washington D.C., unde are programate întâlniri cu membri ai Congresului, între care senatorul James Risch, preşedintele Comitetului pentru relaţii externe, şi congresmanul Brian Mast, preşedintele Comitetului pentru […]
22:40
Bancul din acest moment este despre chelnerul unui restaurant, care îl trage la răspundere pe chelner, dar are parte de o mare surpriză! Nici prin gând nu i-ar fi trecut… – Chelner! Ai adus nota de plată pentru trei ciorbe, dar eu am comandat două, pentru mine și pentru iubita mea! – Soției dumneavoastră, care […]
22:10
Nu ratați o ediție explozivă din BEST OF Marius Tucă Show, invitați –Ion Cristoiu, prof. Valentin Stan, Călin Popescu Tăriceanu și Victor Ponta. Într-o nouă ediție-spectacol, analistul Valentin Stan reușește să demonteze o serie de minciuni ale Guvernului care continuă implementarea măsurilor de austeritate și fac presiuni pentru reducerea succesivă a veniturilor românilor. Foștii premieri […]
22:00
GÂNDUL ți-a pregătit un alt banc bun. Este despre Eugen, un angajat care l-a mințit pe șeful său că e bolnav și a plecat la mare. Citește bancul zilei și află ce explicație i-a dat când l-a văzut bronzat! – Eugene, tu ai fost în concediu medical? – Da, șefu’! – Și de ce te-ai […]
22:00
Bundestagul a aprobat BUGETUL Germaniei /Cele mai multe fonduri sunt alocate asistenței sociale și apărării # Gândul
Parlamentul Germaniei a aprobat, joi, bugetul pentru anul în curs, care atinge nivelul de 500 de miliarde de euro, iar, separat, a fost adoptat planul investițiilor în apărare și în infrastructura esențială. Germania a avut un buget provizoriu anul acesta din cauza destrămării coaliției guvernamentale care susținea Guvernul Olaf Scholz. Acum, proiectul bugetului pe anul […]
22:00
Trump evocă relațiile speciale cu Marea Britanie /Liderul SUA este nemulțumit de continuarea războiului din Ucraina: „PUTIN m-a dezamăgit” # Gândul
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a salutat, joi seară, parteneriatul special cu Marea Britanie și s-a declarat ”dezamăgit” de omologul său rus, Vladimir Putin, pe care l-a criticat pentru continuarea războiului în Ucraina. ”Așa cum am spus aseară, legătura dintre țările noastre nu se aseamănă cu nicio alta din lume. Statele Unite și Marea Britanie […]
21:30
Șoferii au sau nu obligația de a acorda prioritate pietonilor, dacă se află pe sensul opus?! CODUL RUTIER este foarte clar, în această situație # Gândul
Mulți șoferi nu știu nici acum dacă sunt obligați sau nu să oprească atunci când un pieton care vrea să traverseze se află pe sensul opus al străzii. Iar sancțiunile pentru neacordarea de prioritate presupun atât amendă, cât și reținerea permisului de conducere. Dar Codul Rutier, varianta din 2025, vine cu reguli stricte în ceea […]
21:30
Trump: SUA încearcă să reia controlul asupra bazei Bagram din Afganistan: „Este la o oră distanță de locul unde CHINA își fabrică armele nucleare” # Gândul
Președintele american Donald Trump a sugerat că negociază cu talibanii din Afganistan ca forțele americane să ocupe din nou baza aeriană Bagram. Bagram a fost cea mai mare bază militară americană din Afganistan și a căzut în mâinile talibanilor în timpul retragerii haotice a americanilor din țară în timpul Administrației Biden. Bagram rămâne un punct […]
21:30
Bolojan se scuză și se acuză cu ABSENȚA de la întâlnirea cu primarii, convocată chiar de el: Nu a fost niciodată un refuz # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a declarat joi seara la Euronews, fiind întrebat despre absența de miercuri seara de la întâlnirea cu primarii, pe care i-a lăsat baltă. Premierul a încercat să explice elegant că s-a prelungit o altă întâlnire. „Sunt două probleme aici. Problema de fond și problema participării. În aceste 3 luni m-am văzut, […]
21:20
Lia Olguța Vasilescu, vicepreședinte PSD, a spus, la Antena3, că guvernul Ilie Bolojan va cădea, dacă nu se va ajunge la un acord în coaliția de guvernare cu privire la reforma administrației administrației publice locale. „Da”, a răspuns scurt Lia Olguța Vasilescu, la întrebarea moderatorului Antena 3: „Domnul Bolojan, la întrebarea dacă nu iese treaba […]
21:20
Șoferii au sau nu obligația de a acorda PRIORITATE pietonilor, chiar dacă se află pe sensul opus?! Codul Rutier este foarte clar, în această situație # Gândul
Mulți șoferi nu știu nici acum dacă sunt obligați sau nu să oprească atunci când un pieton care vrea să traverseze se află pe sensul opus al străzii. Iar sancțiunile pentru neacordarea de prioritate presupun atât amendă, cât și reținerea permisului de conducere. Dar Codul Rutier, varianta din 2025, vine cu reguli stricte în ceea […]
21:20
Trump: SUA încearcă să reia controlul asupra bazei Bagram din Afghanistan: „Este la o oră distanță de locul unde CHINA își fabrică armele nucleare” # Gândul
Președintele american Donald Trump a sugerat că negociază cu talibanii din Afghanistan ca forțele americane să ocupe din nou baza aeriană Bagram. Bagram a fost cea mai mare bază militară americană din Afghanistan și a căzut în mâinile talibanilor în timpul retragerii haotice a americanilor din țară în timpul Administrației Biden. Bagram rămâne un punct […]
21:10
Ilie Bolojan, pe picior de PLECARE? „Trebuie să fac tot ce ține de mine pentru a-i respecta pe români. Nu este comod să lucrezi cu patru partide” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a declarat într-un interviu la Euronews că nu s-a gândit să își dea demisia, deși recunoaște că situația de la Palatul Victoria nu este una „comodă”. El a explicat că mandatul său se bazează pe un program de „corecții”, necesar în contextul economic dificil în care se află România. „Este un program […]
21:00
Ilie Bolojan, întrebat despre ieșirea PSD din Coaliție: „Fiecare ia decizia pe care o consideră de CUVIINȚĂ” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a evitat să spună clar dacă vede posibilă ieșirea PSD din Coaliție sau o eventuală alianță cu AUR, dar a subliniat că, indiferent de formula politică, măsurile de austeritate rămân inevitabile. „În această perioadă, cred că suntem conștienți de două aspecte. În primul rând, că stabilitatea politică este un element important (…) […]
21:00
Trump îi recomandă premierului britanic să recurgă la ARMATĂ pentru a opri imigranții /„Este o sarcină foarte grea” # Gândul
Președintele american, Donald Trump, i-a recomandat premierului britanic, Keir Starmer, să mobilizeze armata pentru a opri imigranții care încearcă să ajungă pe teritoriul britanic traversând pe Canalul Mânecii. ”Cred că situația în privința imigrației în Marea Britanie este foarte asemănătoare cu cea a Statelor Unite. I-am spus premierului Starmer că eu aș opri imigranții, indiferent […]
20:50
Premierul a anunțat joi seara că mai multe ministere vor primi bani de salarii la rectificarea de săptămâna viitoare. „Ne pregătim să facem rectificare de buget săptămâna viitoare. Avem situații în care estimările de la începutul anului s-au dovedit total nerealiste și trebuie să corectăm lucrurile în așa încât să continuăm plățile, să continuăm […]
20:40
Argumentul lui Bolojan pentru tăierea masivă a BURSELOR elevilor: „Dobânzile la credite ar putea construi o autostradă spre Moldova” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a explicat de ce Guvernul a tăiat masiv din bursele elevilor. Potrivit acestuia, România nu își permite aceste costuri, iar doar din dobânzile plătite pentru împrumuturi s-ar putea construi, într-un singur an, o autostradă până în Moldova. „Și eu aș fi dorit să dăm bursele la toată lumea, dacă se poate. Dar […]
20:40
Ilie Bolojan: Și companiile de stat trebuie executate de ANAF/ Sistemul de evaziune a fost tolerat # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a declarat, într-un interviu pentru Euronews, că și companiile de stat cu datorii trebuie executate de ANAF. Companiile care sunt în pierdere cronică de mulți ani, cele care nu se pot redresa trebuie închise. Premierul a precizat că sunt companii mici cu datorii mari din energie sau din economie care trebuie închise […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.