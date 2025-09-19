Bărbat ucis la o partidă de vânătoare. Era într-o mașină. Ce s-a întâmplat acolo

Newsweek.ro, 19 septembrie 2025 10:50

Un bărbat a fost împușcat mortal în timp ce se afla la o partidă de vânătoare. Conform primelor date...

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 30 minute
10:50
Opt foști ambasadori SUA sprijină Republica Moldova: „În prima linie a luptei pentru democrație” Newsweek.ro
Opt foști ambasadori americani în România și Republica Moldova au transmis o scrisoare comună de spr...
10:50
Bărbat ucis la o partidă de vânătoare. Era într-o mașină. Ce s-a întâmplat acolo Newsweek.ro
Un bărbat a fost împușcat mortal în timp ce se afla la o partidă de vânătoare. Conform primelor date...
10:40
Sediul secret al unității ruse de drone „Rubikon” descoperit după o gafă a propagandistului Soloviov Newsweek.ro
Propagandistul Vladimir Soloviov a dezvăluit accidental locația uneia dintre cele mai importante uni...
Acum o oră
10:30
Manager se spital, săltat de DNA. Un om de afaceri și un bugetar, vizați și ei de anchetă Newsweek.ro
Un manager de spital, un om de afaceri și un consilier bugetar sunt vizați de o anchetă a DNA într-u...
10:30
Biletele de trimitere şi scrisorile medicale devin documente digitale, disponibile instant. De când? Newsweek.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă modernizarea Platformei Informatice a Asigurărilor d...
10:20
Locul din casă unde poți să-ți ascunzi banii. Unde caută hoții prima dată? Newsweek.ro
Dacă vreți să țineți diverse sume de bani cash în casă, este bine să aveți o ascunzătoare bună. Sunt...
Acum 2 ore
10:00
Mai mulți bani pentru românii din Germania care au copii la școală. Pe ce îi pot cheltui? Newsweek.ro
Statul german acordă ajutor financiar pentru familiie care au copii la școală. Printre cei care pot ...
09:50
România alocă 2,3% din PIB pentru Apărare și în 2026. Trump vrea 5%: Nu vă vom apăra dacă nu plătiți Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că România, țară aflată în plin război hibrid din partea Rusiei, va...
09:40
Dictatură talibană în Afganistan. Internetul și cărțile scrise de femei, interzise total Newsweek.ro
Dictatură cruntă în Afganistan. Regimul taliban a eliminat din programa universitară din Afganistan ...
09:20
Guvernul cheltuie milioane să afle cât mai pierd pensionarii la pensie. Se dă indexarea în ianuarie? Newsweek.ro
Guvernul face un anunț ciudat. Va cheltui milioane ca să afle cât vor pierde pensionarii la pensie î...
09:10
Italia adoptă lege împotriva deepfake-urilor: 5 ani de închisoare pentru dezinformare online Newsweek.ro
Italia devine prima țară din Uniunea Europeană care introduce un cadru legislativ național pentru in...
Acum 4 ore
09:00
Cutremur în România, vineri dimineață, în apropierea a 6 orașe. Ce magnitudine a avut Newsweek.ro
Un nou cutremur de pământ s-a produs vineri dimineață în zona seismică Vrancea, județul Buzău. Seism...
08:50
Trump, dezamăgit de Putin: „Am crezut că pot încheia războiul din Ucraina, dar am greșit” Newsweek.ro
Președintele american Donald Trump a recunoscut, la Londra, că a crezut că poate negocia pacea cu Vl...
08:40
Profesorii, obligați să aloce 25% din timpul de predare ca să se perfecționeze Newsweek.ro
Surpriză pregătită de Ministerul Educației. Profesorii, obligați să aloce 25% din timpul de predare ...
08:30
Doliu, în fotbalul românesc. A murit un fost jucător și foarte cunoscut antrenor. Avea 72 de ani Newsweek.ro
Fotbalul românesc este în doliu. Fostul jucător și foarte cunoscutul antrenor Florin Marin a murit l...
08:20
Muncesc 40 de ore, dar rămân săraci: 120.000 de angajați trăiesc la limită și se tem de pensie Newsweek.ro
Mii de austrieci se confruntă cu paradoxul muncii fără siguranță financiară. În ciuda unui program c...
08:10
Revolte în Franța: muncă mai multă pentru pensie. Măsurile de austeritate au provocat proteste Newsweek.ro
Sute de mii de persoane au participat joi în toată Franţa la proteste faţă de măsuri de austeritate ...
08:00
Rusia a fost lovită de un cutremur de 7,8 grade. S-a dat alertă de tsunami Newsweek.ro
Un cutremur cu magnitudinea de 7,8 a fost înregistrat vineri în Pacific, în largul peninsulei Kamcea...
07:50
VIDEO Cutrem foarte puternic, în Orientul Îndepărtat Rus. Ce magnitudine a avut și ce zonă a lovit? Newsweek.ro
Un cutremur foarte puternic a avut loc în Orientul Îndepărtat Rus și a fost urmar de cel puțin cinci...
07:50
Fostul jucător şi antrenor Florin Marin s-a stins din viaţă. Lumea fotbalului e în doliu Newsweek.ro
Fostul jucător şi antrenor Florin Marin s-a stins din viaţă, joi seară, la vârsta de 72 de ani, a an...
07:40
Budăi spune cum s-a evitat o lovitură dură la pensie pentru toți pensionarii. Când se elimină CASS? Newsweek.ro
Fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, a declarat că s-a discuttat aplicarea unui impozit și pentr...
07:40
De ce lichidul de răcire al mașinii, antigelul, se face maro? Mecanicii spun să mergi la service Newsweek.ro
Roz, portocaliu, albastru, verde... Există mai multe tipuri de antigel, de lichid de răcire, pentru ...
07:20
Horoscop 20 septembrie. Luna în Fecioară aduce o zi dificilă Peștilor. Taurii sunt manipulați Newsweek.ro
Horoscop 20 septembrie. Luna în Fecioară aduce o zi dificilă Peștilor. Taurii sunt manipulați. Pentr...
07:20
Când e bine să ne vaccinăm antigripal? Medic: „Pacienții cu risc ar trebui să aibă schema încheiată” Newsweek.ro
Gripa sezonieră face în fiecare an zeci de victime, iar medicii recomandă vaccinarea pentru a preven...
Acum 12 ore
23:00
Ucraina și Polonia au creat un grup comun de securitate pentru a doborî dronele Rusiei Newsweek.ro
Ministrul ucrainean al Apărării, Denis Șmigal, a declarat joi că Ucraina și țara vecină Polonia au s...
Acum 24 ore
22:00
Săli de gimnastică și bazine de înot „fantomă” la Iași: INS confirmă discrepanțele Newsweek.ro
Săli de gimnastică și bazine de înot „fantomă” la Iași: INS confirmă discrepanțele din statistici de...
22:00
Ghid pentru părinți despre infecțiile copiilor la început de an școlar. Sfaturi utile de la manager Newsweek.ro
Ghid pentru părinți despre infecțiile copiilor la început de an școlar. Sfaturi utile de la manageru...
21:50
Iașul a devenit cel mai tânăr județ din România, arată ultimele statistici Newsweek.ro
Iașul a devenit cel mai tânăr județ din România, arată ultimele statistici. Ieșeanul mediu are vârst...
21:30
Polonia nu deschide frontiera feroviară cu Belarus. Sute de trenuri blocate, China pierde miliarde € Newsweek.ro
Polonia a refuzat să ridice restricțiile la frontieră privind traficul feroviar din Belarus, unde s...
21:20
Ilie Bolojan spune că săptămâna viitoare Coaliţia va decide ce face cu plafonarea adaosului Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan spune că săptămâna viitoare Coaliţia va decide ce va face cu plafonarea ...
21:00
Kelemen Hunor: Nu a fost o decizie în Coaliţie, privind eliminarea plafonării adaosului la alimente Newsweek.ro
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, susţine că nu a fost o decizie în Coaliţie, privind eliminarea plafonăr...
20:30
România riscă să intre în blackout, dacă va închide centralele pe cărbune Newsweek.ro
România riscă să intre în blackout energetic, dacă îşi va închide centralele pe cărbune, spune Bogda...
20:00
Exporturile olandeze dezvăluie stocarea tot mai mare de medicamente europene în SUA. Ce se întâmplă? Newsweek.ro
Companiile farmaceutice își mută capitalul și capacitatea de producție către SUA, ceea ce prezintă r...
19:40
Echipa Ungariei, campioană mondială la săpat morminte. Reprezentanții Rusiei, pe ultimul loc Newsweek.ro
Echipa Ungariei a devenitcampioană mondială la săpat morminte, reușind să-și apare titlul cucerit an...
19:20
Gigantul cipurilor Nvidia preia o participație de 5 miliarde de dolari la Intel, în numele AI Newsweek.ro
Gigantul cipurilor Nvidia preia o participație de 5 miliarde de dolari la corporaţia Intel, în numel...
18:50
Comediantul Jimmy Kimmel a fost concediat de ABC pentru că a fluierat în biserica MAGA &#38; Trump Newsweek.ro
ABC a anunțat că a suspendat pe termen nelimitat emisiunea Jimmy Kimmel Live!, în urma reacțiilor ne...
18:40
Trump, alături de premierul Marii Britanii: Pun presiune pe Putin, dar nu-i mai cumpărați petrolul Newsweek.ro
În timpul conferinței de presă, Donald Trump a precizat clar că așteaptă ca țările europene să își r...
18:10
Tudose îl „învață” pe Ilie Bolojan cum să-și dea demisia: „Durează 3 minute” Newsweek.ro
Mihai Tudose, fost premier al României a afirmat, în legătură cu demisia lui Ilie Bolojan, că poate ...
18:10
Ambasada României în Cuba îl invită pe controversatul Dragoș Sprînceană la acțiuni oficiale de lobby Newsweek.ro
Controversatul om de afaceri Dragoș Sprînceană are o relație apropiată cu Doris Mircea, ambasadorul ...
18:00
Daraban: Acordul comercial UE-Mercosur, un pas înainte în dezvoltarea afacerilor la nivel comunitar Newsweek.ro
Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) a găzduit cea de-a doua ediție a Forumului de Afacer...
17:50
Newsweek a desemnat cele mai de încredere companii din lume în 2025. Unele sunt și în România Newsweek.ro
Newsweek și Statista au prezentat care sunt cele mai de încredere companii din lume pentru clienți, ...
17:40
Primarul Daniel Băluță a ieșit pozitiv la un test rapid de marijuana. A mers imediat la spital Newsweek.ro
Primarul PSD al Sectorului 4, Daniel Băluță, a ieșit pozitiv la un test rapid antidrog oferit activi...
17:40
Ce avertisment a primit un pilot de avion aflat aproape ce avionul lui Trump? „Fii atent!” Newsweek.ro
Ce avertisment a primit un pilot de avion aflat aproape ce avionul lui Trump? „Fii atent!” Pilotul a...
17:20
Câți bani au plătit șoferii pentru parcare pe „albastru” în București. Au fost trasate încă 12.400 Newsweek.ro
În primele 6 luni din 2025, șoferii au plătit pentru parcare pe „albastru” în București, pe locurile...
17:10
Scheletul unui delfin antic de 12 milioane de ani descoperit de cercetători. Unde a fost găsit? Newsweek.ro
Scheletul unui delfin antic de 12 milioane de ani descoperit de cercetători. Unde a fost găsit? Ce s...
17:10
Ingredientul secret din bucătărie care face zacusca mai gustoasă. Îl adaugi la final Newsweek.ro
Zacusca poate să reziste toată iarna doar dacă adaugi la final un ingredient banal, dar cu puteri ne...
16:50
Mihai Tudose îl critică dur pe Bolojan: „Nu a câștigat concursul de premier pe persoană fizică” Newsweek.ro
Sunt noi tensiuni în coaliție. Fostul premier Mihai Tudose în critică pe Ilie Bolojan, spunând că nu...
16:50
Nouă formă de diabet cauzată de malnutriție. Ce spun specialiștii și câți oameni suferă deja? Newsweek.ro
Nouă formă de diabet cauzată de malnutriție. Ce spun specialiștii și câți oameni suferă deja? Care s...
16:40
O șoferiță băută și cu permisul anulat a ucis un om și a fugit de la locul faptei. Cum a fost prinsă Newsweek.ro
O șoferiță băută și cu permisul anulat a ucis un om și a fugit de la locul faptei. Cum a fost prinsă...
16:20
Decizie definitivă în cazul preotului Visarion Alexa care a agresat sexual o femeie. Cât a primit? Newsweek.ro
Decizie definitivă în cazul preotului Visarion Alexa care a agresat sexual o femeie. Cât a primit? ...
