Violenţe în Brazilia! O persoană a murit în timpul unei operaţiuni a poliţiei împotriva ultraşilor din Rio
Primasport.ro, 19 septembrie 2025 10:50
Violenţe în Brazilia! O persoană a murit în timpul unei operaţiuni a poliţiei împotriva ultraşilor din Rio
• • •
Alte ştiri de Primasport.ro
Acum 10 minute
11:00
Nu e Gică Hagi! Antrenorul propus de Mircea Lucescu la preluarea echipei naţionale
Acum 30 minute
10:50
Violenţe în Brazilia! O persoană a murit în timpul unei operaţiuni a poliţiei împotriva ultraşilor din Rio # Primasport.ro
Violenţe în Brazilia! O persoană a murit în timpul unei operaţiuni a poliţiei împotriva ultraşilor din Rio
10:40
Din rău în mai rău! Era văzut ca o mare speranţă a lui Dinamo, iar acuma a semnat în Liga 3: „Bine ai venit” # Primasport.ro
Din rău în mai rău! Era văzut ca o mare speranţă a lui Dinamo, iar acuma a semnat în Liga 3: „Bine ai venit”
Acum o oră
10:20
Cluburile de fotbal din România au reacţionat după decesul lui Florin Marin
Acum 2 ore
10:00
Gigi Neţoiu, dezvăluiri tulburătoare după decesul lui Florin Marin: „Nu a vrut să mai trăiască” # Primasport.ro
Gigi Neţoiu, dezvăluiri tulburătoare după decesul lui Florin Marin: „Nu a vrut să mai trăiască”
09:30
S-a încheiat prima etapă din faza principală a UCL, iar analiştii au numit echipele care se vor califica în primăvara europeană # Primasport.ro
S-a încheiat prima etapă din faza principală a UCL, iar analiştii au numit echipele care se vor califica în primăvara europeană
09:20
Rapid a realizat un transfer interesant: „Şi-a asigurat serviciile unuia din cei mai talentaţi tineri români” # Primasport.ro
Rapid a realizat un transfer interesant: „Şi-a asigurat serviciile unuia din cei mai talentaţi tineri români”
Acum 12 ore
00:10
VIDEO | Final de seară în Champions League. Barcelona şi Manchester City încep cu dreptul grupa. Frankfurt, scorul zilei în UCL # Primasport.ro
VIDEO | Final de seară în Champions League. Barcelona şi Manchester City încep cu dreptul grupa. Frankfurt, scorul zilei în UCL
18 septembrie 2025
23:50
VIDEO | Spectacolul din Champions League se vede pe PrimaSport! Curg golurile în repriza a doua. Sporting, trei reuşite în trei minute # Primasport.ro
VIDEO | Spectacolul din Champions League se vede pe PrimaSport! Curg golurile în repriza a doua. Sporting, trei reuşite în trei minute
23:30
VIDEO | Spectacolul din Champions League se vede pe PrimaSport! Curg golurile în repriza a doua # Primasport.ro
VIDEO | Spectacolul din Champions League se vede pe PrimaSport! Curg golurile în repriza a doua
23:20
Florin Marin s-a stins din viaţă la 72 de ani! Fostul jucător de la Steaua şi Dinamo se confrunta cu mari probleme de sănătate # Primasport.ro
Florin Marin s-a stins din viaţă la 72 de ani! Fostul jucător de la Steaua şi Dinamo se confrunta cu mari probleme de sănătate
23:10
VIDEO | Spectacolul din Champions League se vede pe PrimaSport! Golurile lipsesc în derby-urile serii # Primasport.ro
VIDEO | Spectacolul din Champions League se vede pe PrimaSport! Golurile lipsesc în derby-urile serii
23:00
Dinamo, front comun cu majoritatea cluburilor din SuperLiga! Pentru ce militează
22:20
Cursă cu miză majoră pentru Costel Căşuneanu la Râşnov
22:10
VIDEO | Spectacolul din Champions League se vede pe PrimaSport! Start în Newcastle - Barcelona şi Manchester City - Napoli # Primasport.ro
VIDEO | Spectacolul din Champions League se vede pe PrimaSport! Start în Newcastle - Barcelona şi Manchester City - Napoli
Acum 24 ore
21:50
VIDEO | Spectacolul din Champions League se vede pe PrimaSport! Final de infarct în Copenhaga - Leverkusen # Primasport.ro
VIDEO | Spectacolul din Champions League se vede pe PrimaSport! Final de infarct în Copenhaga - Leverkusen
21:20
Gigi Becali a dat undă verde! Schimbare radicală la FCSB: „Ne întoarcem la vechile obiceiuri începând din sezonul ăsta” # Primasport.ro
Gigi Becali a dat undă verde! Schimbare radicală la FCSB: „Ne întoarcem la vechile obiceiuri începând din sezonul ăsta”
21:00
Nu a avut milă de Dennis Man, după ce PSV s-a făcut de râs la debutul în Champions League: „Măcelărit imediat!” # Primasport.ro
Nu a avut milă de Dennis Man, după ce PSV s-a făcut de râs la debutul în Champions League: „Măcelărit imediat!”
20:50
Marian Iancu ştie ce va face FCSB în acest sezon, chiar dacă echipa lui Gigi Becali e în „subsolul” clasamentului: „Până la Crăciun” # Primasport.ro
Marian Iancu ştie ce va face FCSB în acest sezon, chiar dacă echipa lui Gigi Becali e în „subsolul” clasamentului: „Până la Crăciun”
20:40
VIDEO | Spectacolul din Champions League se vede pe PrimaSport! Scor de neprezentare în Belgia # Primasport.ro
VIDEO | Spectacolul din Champions League se vede pe PrimaSport! Scor de neprezentare în Belgia
20:00
VIDEO | Spectacolul din Champions League se vede pe PrimaSport! Copenhaga deschide scorul în faţa lui Leverkusen # Primasport.ro
VIDEO | Spectacolul din Champions League se vede pe PrimaSport! Copenhaga deschide scorul în faţa lui Leverkusen
19:50
VIDEO | România, înfrângere în faţa campioanei mondiale Franţa, în primul amical din cele două programate la Oradea # Primasport.ro
VIDEO | România, înfrângere în faţa campioanei mondiale Franţa, în primul amical din cele două programate la Oradea
19:10
Mijlocaşul cu peste 120 de meciuri în prima ligă din Serbia a fost prezentat oficial de un club de tradiţie din România: „Bun venit” # Primasport.ro
Mijlocaşul cu peste 120 de meciuri în prima ligă din Serbia a fost prezentat oficial de un club de tradiţie din România: „Bun venit”
19:00
OFICIAL | Jose Mourinho a fost prezentat oficial la noua sa echipă: „Voi trăi pentru misiunea mea” # Primasport.ro
OFICIAL | Jose Mourinho a fost prezentat oficial la noua sa echipă: „Voi trăi pentru misiunea mea”
18:50
S-a decis! Ce se întâmplă cu Vadym Kyrychenko, jucătorul pentru care UTA a mers la comisii # Primasport.ro
S-a decis! Ce se întâmplă cu Vadym Kyrychenko, jucătorul pentru care UTA a mers la comisii
18:10
Ilie Stan, gata de revenirea în SuperLiga! Echipele care l-au ofertat pe fostul antrenor de la FCSB: „Fotbalul românesc are nevoie de un Ilie Stan, Dorinel Munteanu sau Mircea Rednic” # Primasport.ro
Ilie Stan, gata de revenirea în SuperLiga! Echipele care l-au ofertat pe fostul antrenor de la FCSB: „Fotbalul românesc are nevoie de un Ilie Stan, Dorinel Munteanu sau Mircea Rednic”
18:00
Elias Charalambous nu l-a iertat pe Valeriu Iftime! Antrenorul FCSB-ului, reacţie promptă faţă de cele spuse de patronul FC Botoşani: „Am vise mai mari în viaţă, nu legate de alţii şi pline de ură” # Primasport.ro
Elias Charalambous nu l-a iertat pe Valeriu Iftime! Antrenorul FCSB-ului, reacţie promptă faţă de cele spuse de patronul FC Botoşani: „Am vise mai mari în viaţă, nu legate de alţii şi pline de ură”
17:30
Continuă curăţenia la CFR Cluj! Jucătorul de 1 milion de euro adus în această vară îşi face bagajele şi pleacă din Gruia # Primasport.ro
Continuă curăţenia la CFR Cluj! Jucătorul de 1 milion de euro adus în această vară îşi face bagajele şi pleacă din Gruia
17:10
CFR Cluj continuă ofensiva pe piaţa transferurilor! Atacantul crescut de AC Milan a fost prezentat oficial în Gruia # Primasport.ro
CFR Cluj continuă ofensiva pe piaţa transferurilor! Atacantul crescut de AC Milan a fost prezentat oficial în Gruia
16:50
A început destrămarea la FCSB! După Octavian Popescu, încă un jucător al campioanei vrea să plece cu orice preţ # Primasport.ro
A început destrămarea la FCSB! După Octavian Popescu, încă un jucător al campioanei vrea să plece cu orice preţ
15:30
Bjorn Borg vorbeşte despre diagnosticul de cancer la prostată
14:50
A fost numit arbitrul partidei FC Botoşani - FCSB
14:20
Alexandra Anghel va lupta pentru bronz la CM de la Zagreb
14:20
Cristian Dumitru, fost jucător la FCSB, a semnat cu o echipă din România
13:30
SUA a învins-o pe Kazahstan în sferturile BJK Cup
13:00
Sorana Cîrstea, fără replică în faţa Igăi Swiatek
12:40
Dezastru! România, tot mai aproape de cea mai slabă clasare din istorie
12:20
Ceahlăul a cerut intrarea în insolvenţă
12:10
Interes foarte scăzut! Câte bilete s-au vândut pentru următorul meci al lui Dinamo
11:50
CFR a luat titlul
11:20
Octavian Popescu îşi face bagajele! Decizia luată de fotbalistul campioanei României # Primasport.ro
Octavian Popescu îşi face bagajele! Decizia luată de fotbalistul campioanei României
11:10
Suspendat pentru nerespectarea obligaţiilor privind localizarea, dublul medaliat olimpic Fred Kerley va participa la Enhanced Games # Primasport.ro
Suspendat pentru nerespectarea obligaţiilor privind localizarea, dublul medaliat olimpic Fred Kerley va participa la Enhanced Games
Ieri
10:50
Messi îşi va prelungi contractul cu Inter Miami
09:30
Cristi Chivu ştie ce are de făcut după victoria cu Ajax! "Nu sunt prost"
09:20
Spania ameninţă ca va boicota Campionatul Mondial în cazul calificării Israelului
00:00
VIDEO | Cristi Chivu, victorie la debutul pe banca lui Inter în Champions League
17 septembrie 2025
23:50
VIDEO | Spectacolul din Champions League se vede la Prima Sport! Ajax - Inter, în direct la PS1 # Primasport.ro
VIDEO | Spectacolul din Champions League se vede la Prima Sport! Ajax - Inter, în direct la PS1
23:30
Record absolut de competiţii sub egida FRAS: în weekend vor avea loc 13 evenimente. Vor concura 670 de sportivi # Primasport.ro
Record absolut de competiţii sub egida FRAS: în weekend vor avea loc 13 evenimente. Vor concura 670 de sportivi
23:10
Dejan Milovanovic, fost internaţional sârb, a încetat din viaţă la doar 41 de ani
22:40
Petrolul Ploieşti a luat hotărârea! Antrenorul care va sta pe bancă etapa viitoare
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.