23 de păsări au murit în flăcări, cauza fiind un gest iresponsabil
Monitorul de Neamț , 19 septembrie 2025 10:50
Intervenție a pompierilor la Bălușești, în urma unui incendiu care a distrus două anexe gospodărești 23 de păsări au murit în flăcări, cauza fiind fumatul în locuri nepermise, potrivit ISU Neamț. Incendiul a cuprins două anexe gospodărești din comuna Icușești. Incendiul a izbucnit în timpul nopții „La ora 22:34, pompierii au fost solicitați să intervină […]
Acum 30 minute
10:50
Acum 2 ore
09:50
Vecină agresivă din Roman: scandal cu amenințări pe scara blocului, femeia reținută de polițiști # Monitorul de Neamț
Femeia de 57 de ani a fost reținută pentru 24 de ore după ce și-a amenințat vecinii cu moartea, în fața apartamentului acestora. O vecină agresivă din Roman a fost liniștită de polițiști și dusă în arest după ce, înarmatã cu un cuțit, a proferat amenințări cu moartea la adresa unei familii. Sesizarea la Poliție […]
Acum 4 ore
08:40
Alertă alimentară în România: ANSVSA scoate de la vânzare un condiment periculos pentru sănătate # Monitorul de Neamț
Condiment contaminat cu clorpirifos, retras de pe rafturile marilor magazine Alertă alimentară în România după ce un lot de cuișoare marca Kamis, contaminat cu insecticidul interzis clorpirifos, a fost retras din marile lanțuri de magazine. Condiment periculos descoperit pe piață Autoritățile române au anunțat retragerea de la vânzare a unui lot de cuișoare Kamis, plic […]
07:30
Proiectul pentru montarea a 400 de radare fixe pe drumurile naționale și autostrăzi este suspendat pe termen nelimitat, din lipsă de finanțare. România rămâne fără radare fixe pe autostrăzi și drumuri naționale, după ce proiectul CNAIR a fost pus pe pauză de Guvern din lipsă de finanțare. Proiectul radarelor fixe, blocat din lipsă de fonduri […]
Acum 24 ore
20:40
Greu pe scări cu reforma administraţiei locale. Cum arată o simulare la CJ Neamţ # Monitorul de Neamț
Liderii coaliţiei de guvernare par a nu reuşi să ajungă la un numitor comun când vine vorba despre reforma administraţiei publice locale. În vreme ce premierul Ilie Bolojan vrea să fie tăiate 40% din posturile ocupate sau neocupate din primării şI consilii judeţene, ceea ce ar însemna aproximativ 10% din cele ocupate efectiv, cei de […]
19:40
Noul spital e în faza… întâlnirilor, dar întrebarea la care nimeni nu dă încă un răspuns clar este din ce bani va fi construit, acum când e mai mult decât oficial că finanţarea din PNRR e iremediabil pierdută. Până la acest răspuns, care e totuşi unul esenţial, Consiliul Județean Neamț anunţă că a dat startul […]
18:40
Parlamentarul de Neamţ Dumitrina Mitrea a făcut un lucru mai rar întâlnit printre colegii săi: şi-a motivat public absenţele într-o emisiune TV, în faţa cetăţenilor. Deputata AUR a spus că a înregistrat trei absenţe pentru că, deşi era prezentă în Parlament, a preferat să nu îşI valideze prezenţa pentru că era în grevă parlamentară, alături […]
17:30
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț au desfășurat, pe 18 septembrie, o serie de activități dedicate Roadpol Safety Day. Este vorba despre o inițiativă europeană menită să reducă numărul accidentelor rutiere și să promoveze siguranța în trafic, cu un obiectiv ambițios: ca ziua de 18 septembrie să fie marcată fără nicio persoană decedată […]
16:30
Selfie-ul pe tren nu ia like-uri, ia vieți! Polițiștii atrag atenția tinerilor asupra pericolului de electrocutare # Monitorul de Neamț
Polițiștii din Neamț au desfășurat o amplă acțiune de conștientizare privind pericolele din zonele feroviare. Selfie-ul pe tren nu ia like-uri, ia vieți! Acesta este mesajul transmis de polițiștii din Roman tinerilor, în cadrul unei campanii naționale menite să prevină tragediile generate de comportamente riscante în gări și depouri. Activități preventive la Roman „La data […]
15:30
Polițiștii rutieri din Roman au împărțit veste reflectorizante bicicliștilor și utilizatorilor de trotinete # Monitorul de Neamț
Prevenție în trafic pentru bicicliști și utilizatorii de trotinete Polițiștii rutieri din Roman au desfășurat o amplă acțiune preventivă, menită să crească siguranța rutieră și să conștientizeze tinerii bicicliști și utilizatorii de trotinete. Acțiunea preventivă „La data de 16 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Biroului Rutier Roman au desfășurat activități preventive în trafic, având ca […]
14:40
Șoferi prinși băuți în Neamț: unul cu permis suspendat a încercat să evite echipajul, altul a apăsat prea tare pedala # Monitorul de Neamț
Doi șoferi prinși băuți în Neamț au dat de lucru polițiștilor: unul a încercat să evite autospeciala, știind că are și permisul suspendat, iar altul a gonit cu 114 km/h prin sat, după ce prinsese curaj de la alcool. Șofer cu permis suspendat, depistat la Trifești „La data de 17 septembrie a.c., ora 20:55, în […]
13:30
Șoferul nu ar fi adaptat viteza la condițiile meteo și de drum Un accident la Vad s-a produs după ce un șofer de 67 de ani a pierdut controlul autoturismului și a intrat într-un cap de pod. Șoferul a pierdut controlul mașinii „La data de 17 septembrie a.c., în jurul orei 15:50, în timp ce […]
12:30
Bărbatul de 69 de ani a ajuns la spital după impact Un biciclist băut și neatent a ajuns la spital după ce a fost acroșat de un autoturism condus de o tânără de 24 de ani, pe DJ 207C, în localitatea Cotu Vameș. Accident rutier pe DJ 207C „La data de 17 septembrie a.c., în […]
12:10
Cantitatea suplimentară de material lemnos a fost confiscată de polițiști Un șofer din Bicaz a fost sancționat cu amendă de 6.000 lei după ce polițiștii au descoperit că transporta lemne în plus față de documentele pe care le avea. Controlul polițiștilor la Bicaz-Chei „La data de 16 septembrie a.c., ora 18:50, polițiștii din cadrul Compartimentelor […]
11:30
Tragedie în Neamț: bărbat găsit spânzurat în Izvorul Alb, anchetă deschisă de polițiști # Monitorul de Neamț
Bărbat găsit spânzurat în Izvorul Alb. O femeie de 61 de ani a apelat numărul unic de urgență 112, pe 17 septembrie, în jurul orei 20:00. Descoperirea macabră Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Neamț, „la data de 17 septembrie a.c., în jurul orei 20:00, o femeie în vârstă de 61 de ani, domiciliată în localitatea […]
11:10
Poliția solicită sprijinul cetățenilor pentru găsirea unui bărbat de 65 de ani Un bărbat dispărut în Roznov este căutat de familie și polițiști, după ce nu a mai dat niciun semn de viață din 11 septembrie. Dispariția semnalată la poliție „La data de 17 septembrie a.c., ora 10:00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală […]
Ieri
10:10
Furt la bancomat în Piatra-Neamț, surprins în plină zi: hoțul a fugit cu 1.500 de lei # Monitorul de Neamț
Polițiștii au dat publicității semnalmentele persoanei suspectate Un furt la bancomat în Piatra-Neamț a avut loc la data de 12 august 2025, când un bărbat necunoscut ar fi sustras suma de 1.500 de lei din incinta Galleria Mall. Persoana căutată, surprinsă la bancomat „Inspectoratul de Poliție Județean Neamț solicită sprijinul cetățenilor pentru identificarea unei persoane […]
08:40
Românii trebuie să-și schimbe buletinele vechi pentru a putea călători în UE. Detalii despre documentul digital # Monitorul de Neamț
Noile cărți electronice de identitate vor înlocui treptat buletinele clasice și vor deveni obligatorii pentru libera circulație în spațiul european. Românii trebuie să-și schimbe buletinele vechi pentru a putea călători în UE, potrivit unui program național prin care se emit noile cărți electronice de identitate. Lansarea noului document electronic Un program național lansat anul acesta […]
07:40
Amendă pentru părinții care își duc copiii la școală cu mașina: sancțiuni de până la 725 de lei # Monitorul de Neamț
Noi modificări la Codul Rutier vizează șoferii care staționează neregulamentar în apropierea școlilor și grădinițelor. Amendă pentru părinții care își duc copiii la școală cu mașina, dacă staționează mai mult de 20 de minute în fața instituțiilor de învățământ. Reguli noi în Codul Rutier 2025 Un proiect legislativ aflat în dezbatere prevede sancțiuni clare pentru […]
17 septembrie 2025
20:30
Dezinteresul instituţiilor publice şi chiar al investitorilor privaţi pentru a finanţa clubul etalon al judeţului, CSM Ceahlăul, a dus la o situaţie previzibilă: clubul a cerut insolvenţa în încercarea de a evita falimentul. Cum promisiunile autorităţilor sunt… pe la anul, iar dinspre mediul privat sunt primite refuzuri fără explicaţii, singura speranţă reală a celor din […]
19:40
Monitorul de Neamţ continuă seria „interpelărilor" legate de aleşii judeţului. După ce am ales trei parlamentari de Neamţ şi v-am rugat să ne spuneţi ce ştiţi despre activitatea lor politic-administrativă, a venit rândul consilierilor judeţeni. Cei trei „nominalizaţi" au fost: Valerică Tudosă Doruţu-Honorius Rîşcuţă Lucian Blaga Redăm o parte dintre răspunsurile/comentarii primite de la dumneavoastră, […]
18:40
În atenţia dascălilor nemţeni: Concurs pentru postul de lector de limbă română la universități din străinătate # Monitorul de Neamț
Institutul Limbii Române scoate la concurs mai multe posturi de lector de limba română la universităţi din Canada, Elveţia, Maroc, Polonia şi Tunisia, Perioada vizată este anul universitar 2025/2026, cu posibilitatea prelungirii contractului, anual, pentru o durată totală de maximum 3 ani universitari. Conform unei comunicări de pe site-ul Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamţ, postul de […]
17:20
Trei spectacole-lectură, unul pe baza unui text clasic și două pe texte contemporane, în regia lui Daniel Chirilă, au pregătit pentru copii reprezentanţii Teatrului Tineretului, la începutul stagiunii. „Tehnologia digitală ne-a schimbat comportamentele sociale și unul dintre efectele pe termen lung este „deficitul de lectură". Auzim foarte des afirmația „copiii noștri nu mai citesc, ei […]
16:40
Coincidență de poveste: Cristian Copoț-Barb și fiica sa împart aceeași zi de naștere # Monitorul de Neamț
Fotbalistul nemțean trăiește emoții unice: fetița sa, Andrada Ioana, s-a născut pe 16 septembrie, aceeași zi în care și el își aniversează ziua, pe 16 decembrie. Cristian Copoț-Barb, mijlocașul cu numărul 8 al echipei CSM Ceahlăul, a devenit tată pe 16 septembrie 2025, o dată cu semnificație aparte: este aceeași zi în care el însuși […]
15:30
Puntea peste Cuejdi, construită în timp record: acces rapid spre Piața Centrală din Piatra-Neamț # Monitorul de Neamț
Pasarela pietonală din zona Pieței Centrale are rampă pentru persoane cu dizabilități și o durată de viață estimată la 100 de ani. Puntea peste Cuejdi din zona fostei fabrici „8 Martie" a fost finalizată și redată în folosință publică marți, 16 septembrie, în urma recepției lucrărilor. Puntea peste Cuejdi, construită mai repede decât termenul contractual […]
14:40
Ateliere de pictat personaje Manga la Biblioteca Județeană: înscrieri deschise pentru copii # Monitorul de Neamț
Ateliere de pictat personaje Manga vor fi organizate la Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu" Neamț, în perioada septembrie-noiembrie 2025, pentru copii cu vârste între 12 și 16 ani. Programul atelierelor „Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu" Neamț organizează o nouă ediție a atelierului de pictat personaje din benzi desenate japoneze – Manga, în perioada septembrie-noiembrie 2025", se arată […]
13:30
Top 10 alimente care te ajută să ai abdomenul plat! Ce recomandă medicii pentru sănătate și siluetă # Monitorul de Neamț
Recomandările nutriționale pun accent pe prevenirea bolilor, nu doar pe aspectul fizic. Top 10 alimente care te ajută să ai abdomenul plat. Aceste alimente nu sunt doar soluții pentru un aspect plăcut, ci și pentru reducerea riscurilor de diabet, boli cardiovasculare și alte afecțiuni. De ce este periculoasă grăsimea abdominală Medicii atrag atenția că eliminarea […]
12:40
Expoziția temporară „Metamorfoză și culoare” – spectacolul fluturilor exotici la Muzeul de Științe Naturale # Monitorul de Neamț
Un univers al culorilor și al fragilității naturii, între 18 septembrie 2025 și 15 februarie 2026, la Muzeul de Științe Naturale Piatra-Neamț. Expoziția temporară „Metamorfoză și culoare" îi invită pe vizitatori să descopere frumusețea și fragilitatea lumii vii prin colecția impresionantă de fluturi exotici, deschisă la Piatra-Neamț. O invitație la frumusețea naturii Complexul Muzeal Național […]
11:40
Un șo
Mai mult de 2 zile în urmă
10:30
Incendiu în comuna Alexandru cel Bun: focul a distrus o anexă și acoperișul unei case # Monitorul de Neamț
Pompierii au intervenit la Vădurele, unde flăcările au cuprins o gospodărie. Un incendiu în comuna Alexandru cel Bun a izbucnit marți după-amiază, în satul Vădurele, unde flăcările s-au extins rapid la o anexă și la acoperișul unei locuințe. Intervenția pompierilor „La ora 15:02, pompierii au fost solicitați să intervină în comuna Alexandru cel Bun pentru […] Articolul Incendiu în comuna Alexandru cel Bun: focul a distrus o anexă și acoperișul unei case apare prima dată în Monitorul de Neamț.
09:40
Accident rutier Mărgineni: trei tineri răniți după ce un șofer băut s-a răsturnat cu mașina # Monitorul de Neamț
Șofer de 23 de ani, testat pozitiv la alcool, după un accident rutier produs pe DJ 157, în comuna Mărgineni. Accident rutier Mărgineni. Evenimentul rutier s-a produs în seara de 16 septembrie, când un tânăr de 23 de ani, aflat la volanul unui autoturism, nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum, răsturnându-se cu mașina. […] Articolul Accident rutier Mărgineni: trei tineri răniți după ce un șofer băut s-a răsturnat cu mașina apare prima dată în Monitorul de Neamț.
08:40
Boala „mâinilor murdare” continuă să reprezinte un risc pentru copii, mai ales la început de an școlar # Monitorul de Neamț
Specialiștii avertizează că boala mâinilor murdare poate genera focare în colectivități școlare, unde regulile de igienă nu sunt respectate. Boala mâinilor murdare rămâne o amenințare majoră pentru copii și comunități, mai ales în școli, unde contactul strâns și igiena precară pot duce la apariția unor focare de hepatită A. Cum se transmite virusul Hepatita A, […] Articolul Boala „mâinilor murdare” continuă să reprezinte un risc pentru copii, mai ales la început de an școlar apare prima dată în Monitorul de Neamț.
07:40
Reprezentanţii IP Neamţ anunţă că, în perioada 16-22 septembrie 2025, polițiștii rutieri se alătură statelor membre ale Uniunii Europene în cadrul campaniei ROADPOL – Safety Days, o inițiativă internațională dedicată reducerii accidentelor rutiere și creșterii siguranței în trafic, cu un obiectiv comun, ca ziua de 18 septembrie 2025 să fie o zi fără persoane decedate […] Articolul „ROADPOL SAFETY DAYS” în Neamţ apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16 septembrie 2025
20:20
Primarul municipiului Piatra Neamţ, Adrian Niţă, s-a declarat recent supărat pe cât de lent se mişcă unele lucruri pe la unele ministere. Fapt care generează întârzieri la o serie de proiecte pe care le consideră importante pentru comunitatea pietreană. Cum ar fi preluarea şi amenajarea poligonului auto sau o serie de investiţii ce îşi doreşte […] Articolul Primar supărat pe birocraţia de la centru apare prima dată în Monitorul de Neamț.
19:40
Apa și canalizarea sunt cele mai scumpe în Neamț. Plătim dublu față de București # Monitorul de Neamț
Neamțul are cel mai ridicat tarif din România pentru apă și canalizare Apa și canalizarea sunt cele mai scumpe în Neamț, unde locuitorii plătesc 18,6 lei pe metru cub, fără TVA, aproape dublu față de București. Neamț, cel mai scump județ la apă și canalizare Potrivit datelor oficiale de la Autoritatea Națională de Reglementare pentru […] Articolul Apa și canalizarea sunt cele mai scumpe în Neamț. Plătim dublu față de București apare prima dată în Monitorul de Neamț.
19:20
Tragedie înregistrată marţi, 16 septembrie, în Neamţ. Un copil de şase ani şi-a pierdut viaţa în urma unui accident rutier în care a fost implicat un şofer de 19 ani. „Astăzi, în jurul orei 16:50, polițiștii din cadrul Poliției orașului Târgu-Neamț au fost sesizați, de un conducător auto, cu privire la faptul că a fost […] Articolul Copil de şase ani decedat după un accident rutier. Şoferul implicat are 19 ani apare prima dată în Monitorul de Neamț.
18:40
Dascălii nemţeni, de la diverse discipline, vor participa la o serie de consfătui anuale, până la sfârşitul acestei luni. Astfel, între 24-26 septembrie 2025 se vor desfăşura consfătuirile județene ale profesorilor de biologie şi chimie, pe 24 septembrie va avea loc consfătuirea anuală a profesorilor de geografie din județul Neamț, iar între 17 şi 24 […] Articolul Dascălii nemţeni, la consfătuiri apare prima dată în Monitorul de Neamț.
17:40
Consilierii locali pietreni sunt convocaţi în şedinţă extraordinară pe 18 septembrie, de la ora 14. Pe ordinea de zi sunt opt proiecte de hotărâre. Majoritatea sunt pentru aprobarea unor documentaţii tehnico-economice pentru o serie de investiţii. Cum ar fi reabilitări termice pentru mai multe unităţi de învăţământ. Vor fi supuse votului şi două proiecte de […] Articolul Extraordinară pentru documentaţii, la Piatra Neamţ apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:40
Directoratul Național de Securitate Cibernetică explică de ce adresa IP nu trebuie împărtășită public. Adresa IP poate părea un detaliu banal, însă Directoratul Național de Securitate Cibernetică atrage atenția că divulgarea ei poate expune utilizatorii la riscuri cibernetice serioase. Mit versus realitate Potrivit specialiștilor, mulți utilizatori cred că simpla dezvăluire a adresei IP nu poate […] Articolul Mit și realitate: cât de periculos este să îți dezvălui adresa IP apare prima dată în Monitorul de Neamț.
15:40
Primarul municipiului Piatra-Neamț, Adrian Niță, a anunțat demararea unui proiect de modernizare a locurilor de joacă din incinta grădinițelor din oraș. Intervențiile vizează grădinițe din mai multe cartiere, unde echipamentele existente nu mai sunt omologate și, din cauza vechimii, pot reprezenta un risc pentru copii. Este vorba, printre altele, de grădinița „Floare de Colț”, grădinița […] Articolul Locurile de joacă din incinta grădiniţelor vor fi modernizate, la Piatra Neamţ apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:40
Costul antivaccinismului: boala care revine în România și amenință viața copiilor # Monitorul de Neamț
Specialiștii atrag atenția asupra pericolelor generate de scăderea ratei de vaccinare. Costul antivaccinismului devine vizibil odată cu reapariția unei boli contagioase în România, care poate provoca paralizie, complicații neurologice fatale și chiar deces. Vaccinarea ROR, în scădere alarmantă Specialiștii atrag atenția că imunizarea împotriva rujeolei, oreionului și rubeolei (ROR) a scăzut semnificativ în ultimii ani. […] Articolul Costul antivaccinismului: boala care revine în România și amenință viața copiilor apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13:30
Clubul de franceză de la Biblioteca Județeană Neamț își redeschide porțile pe 17 septembrie 2025, aducând o nouă temă de conversație pentru pasionații limbii franceze. Întâlniri săptămânale pentru francofili Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu“ Neamț continuă seria întâlnirilor din cadrul Clubului de franceză, în parteneriat cu prof. Elena David, coordonator de specialitate, începând din data de […] Articolul Clubul de franceză de la Biblioteca Județeană Neamț, sezon nou apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:50
Șoferi prinși băuți la volan: au apăsat accelerația, dar au picat la „testul paharului” # Monitorul de Neamț
Alcoolemii uriașe și urmăriri în trafic – trei șoferi au fost prinși băuți la volan în județul Neamț. Trei șoferi prinși băuți la volan în județul Neamț au ajuns în atenția polițiștilor pe 15 septembrie, după ce au fost depistați cu alcoolemii ridicate și comportamente periculoase în trafic. Șofer prins cu 1,72 mg/l alcool pur […] Articolul Șoferi prinși băuți la volan: au apăsat accelerația, dar au picat la „testul paharului” apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:10
Șofer neatent, implicat într-un accident în Piatra-Neamț: victimă transportată la spital # Monitorul de Neamț
Un bărbat de 30 de ani a fost rănit și transportat la spital după un accident produs într-o intersecție din Piatra-Neamț. Accident în Piatra-Neamț. Evenimentul rutier a avut loc pe 15 septembrie, în jurul orei 11:00, după ce un șofer nu ar fi acordat prioritate la pătrunderea într-o intersecție, provocând rănirea unui pasager. Potrivit informațiilor transmise […] Articolul Șofer neatent, implicat într-un accident în Piatra-Neamț: victimă transportată la spital apare prima dată în Monitorul de Neamț.
11:40
Șoferiță și biciclist implicați într-un accident la Grințieș. Victima, dusă la spital # Monitorul de Neamț
Un biciclist a fost rănit într-un accident la Grințieș, pe DN15, după ce bicicleta electrică pe care o conducea a fost acroșată de un autoturism. Biciclist rănit pe DN15 „La data de 15 septembrie a.c., în jurul orei 18:00, în timp ce o femeie, în vârstă de 36 de ani, conducea un autoturism, pe DN15, […] Articolul Șoferiță și biciclist implicați într-un accident la Grințieș. Victima, dusă la spital apare prima dată în Monitorul de Neamț.
11:00
Bărbat de 45 de ani decedat în ambulanță, după ce a fost preluat din fața unei pensiuni # Monitorul de Neamț
Tragedie pe traseul spre spital: un pacient de 45 de ani și-a pierdut viața în ambulanță Bărbat de 45 de ani decedat în ambulanță în timp ce era transportat de echipajul S.A.J. Neamț către o unitate medicală. Sesizarea către poliție „La data de 15 septembrie a.c., în jurul orei 15.50, Poliţia municipiului Piatra-Neamţ a fost […] Articolul Bărbat de 45 de ani decedat în ambulanță, după ce a fost preluat din fața unei pensiuni apare prima dată în Monitorul de Neamț.
10:40
Evadare din arest la domiciliu cu final previzibil: băutură plătită cu 24 de ore la răcoare # Monitorul de Neamț
Polițiștii din Săvinești au surprins un tânăr de 29 de ani care nu respecta măsura impusă de instanță. O evadare din arest la domiciliu a fost descoperită la Dumbrava Roșie, unde polițiștii au găsit un tânăr de 29 de ani absent din locuința sa, revenind ulterior în stare de ebrietate. Verificarea polițiștilor „La data de […] Articolul Evadare din arest la domiciliu cu final previzibil: băutură plătită cu 24 de ore la răcoare apare prima dată în Monitorul de Neamț.
10:00
Neatenție plătită scump: tragedie în Bicaz, un pieton de 67 de ani a fost lovit mortal # Monitorul de Neamț
Neatenție plătită scump – un bărbat de 67 de ani din Bicaz și-a pierdut viața, luni seara, după ce a fost acroșat de un autoturism în timp ce traversa strada prin loc nepermis și fără să se asigure. Traversare neregulamentară, final tragic „La data de 15 septembrie a.c., în jurul orei 20:15, în timp ce […] Articolul Neatenție plătită scump: tragedie în Bicaz, un pieton de 67 de ani a fost lovit mortal apare prima dată în Monitorul de Neamț.
08:50
Record pe piața metalelor prețioase: Aurul a atins un maxim istoric de 3.660 de dolari pe uncie în 2025 # Monitorul de Neamț
Aurul a atins un maxim istoric de 3.660 de dolari pe uncie, marcând o creștere de 39% în 2025 – cea mai puternică evoluție anuală consemnată din 1990, potrivit datelor XTB. Aurul a atins un maxim istoric de 3.660 de dolari pe uncie Explozia cotației aurului din acest an se explică prin factori multipli: așteptările […] Articolul Record pe piața metalelor prețioase: Aurul a atins un maxim istoric de 3.660 de dolari pe uncie în 2025 apare prima dată în Monitorul de Neamț.
07:30
O conferinţă având ca subiect generic soarta autostrăzilor din Moldova a avut loc la Iaşi, la sfârşitul săptămânii trecute, organizată de Asociaţia “Hai că se poate”. În contextul în care finalizarea acestor proiecte atât de dorite şi de necesare e în aceste zile pusă sub mai multe semne de întrebare, o serie de clarificări ar […] Articolul Dezinteres la Neamţ pentru soarta autostrăzilor din Moldova? apare prima dată în Monitorul de Neamț.
