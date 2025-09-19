23 de păsări au murit în flăcări, cauza fiind un gest iresponsabil

10:40

Polițiștii din Săvinești au surprins un tânăr de 29 de ani care nu respecta măsura impusă de instanță. O evadare din arest la domiciliu a fost descoperită la Dumbrava Roșie, unde polițiștii au găsit un tânăr de 29 de ani absent din locuința sa, revenind ulterior în stare de ebrietate. Verificarea polițiștilor „La data de […]