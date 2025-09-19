Bentley Flying Spur Ombre: finisaj unic în degrade realizat manual în 60 de ore
Automarket.ro, 19 septembrie 2025 10:50
Ediția specială va fi prezentată oficial la finalul acestei săptămâni, în cadrul evenimentului Southampton International Boat Show. Noul Flying Spur prezintă o tranziție a culorii de la Albastru Topaz deschis în partea frontală, la un Albastru Windsor mai închis în partea din spate.Tranziția este graduală, cele două culori întâlnindu-se în centru și creând un efect unic pe portiere, praguri și plafon. Amestecul gradual este...
• • •
Alte ştiri de Automarket.ro
Acum 30 minute
10:50
Ediția specială va fi prezentată oficial la finalul acestei săptămâni, în cadrul evenimentului Southampton International Boat Show. Noul Flying Spur prezintă o tranziție a culorii de la Albastru Topaz deschis în partea frontală, la un Albastru Windsor mai închis în partea din spate.Tranziția este graduală, cele două culori întâlnindu-se în centru și creând un efect unic pe portiere, praguri și plafon. Amestecul gradual este...
10:40
Constructorul japonez se află în aceste momente într-un amplu proces de restructurare în încercarea de a se redresa financiar. Mai devreme în acest an, Nissan a anunțat că va închide mai multe uzine la nivel mondial, ca parte a planului de a reduce numărul său de fabrici de la 17 la 10.Măsurile drastice de reducere a costurilor au un efect și asupra anumitor modele. Nissan tocmai a confirmat că va pune pauză producției modelului electric Ariya...
Acum 24 ore
16:40
Defender nu are nevoie de nicio introducere și, în același registru, nu mai are nimic de demonstrat. Cum ar spune unii, reputația îl precede. Se știe că este una dintre cele mai capabile mașini în off-road, chiar dacă, în ultimii ani s-a modernizat și a lăsat în urmă aspectul spartan care l-a consacrat.Dar, atunci când ți se lansează invitația de a petrece câteva ore pe teren accidentat alături de cea mai actuală versiune Defender,...
16:30
Înscrierile pentru programul Rabla 2025 vor începe la sfârșitul lui septembrie. Administrația Fondului pentru Mediu a anunțat că înscrierile pentru noul program vor debuta din 30 septembrie pentru persoanele fizice. Perioada de înscriere va dura până în 25 noiembrie inclusiv sau până la epuizarea bugetului local, în valoare de 200 milioane lei.Pentru noul program Rabla, bugetul va fi împărțit între mașinile cu motoare...
15:40
Așa cum a fost cazul precedentelor generații, noul Duster primește acum și varianta utilitară Cargo, creată pentru transportul de marfă. Noua variantă utilitară este destinată exclusiv pieței din Marea Britanie și aduce câteva modificări față de un Duster obișnuit.Pentru Duster Cargo, bancheta a fost eliminată pentru a face loc unui spațiu de încărcare cu un volum de 1149 litri. În această configurație, noul Duster Cargo are o sarcină utilă de 430...
14:30
Constructorul ceh a atins oficial borna de 4 milioane de SUV-uri produse la nivel mondial. Totul a început în 2009, atunci când a fost lansată Skoda Yeti, primul SUV din istoria mărcii. Actuala gamă Skoda include 12 modele, dintre care 7 sunt SUV-uri. Din acest motiv, SUV-urile mărcii reprezintă peste 55% din vânzările totale la nivel mondial.În prima jumătate a acestui an, SUV-urile au fost printre cele mai vândute modele ale mărcii. Astfel, Skoda...
13:10
Compania chineză Leapmotor va începe să producă mașini electrice în Spania, începând din 2026. Această informație a fost confirmată de către Antonio Filosa, șeful Stellantis, care deține un pachet majoritar al drepturilor internaționale pentru marca chineză.Deocamdată, nu se știe exact care dintre modelele disponibile pe piața europeană vor fi produse în țara iberică. Nu se cunoaște nici uzina în care vor fi construite noile modele,...
12:40
De câțiva ani buni, mai mulți producători au adoptat o filozofie de design simplă pentru interioarele mașinilor sale. Cele mai multe mașini noi produse în ultimii 5 ani au primit mai multe comenzi tactile noi, însă au fost sacrificate numeroase comenzi fizice pentru mai multe funcții importante. Printre comenzile fizice des folosite sunt cele pentru reglarea climei, volumului radio, dar și pentru alte funcții.Din cauza reducerii numărului de butoane fizice,...
11:30
Rolls-Royce Cullinan Cosmos: ediție unicat cu plafon pictat manual, inspirat de Calea Lactee # Automarket.ro
Peste 160 de ore au fost necesare pentru a picta plafonul astfel încât să semene cu Calea Lactee. Vopseaua acrilică a fost aplicată cu o pensulă de machiaj în zonele unde se dorea un efect de ceață. Pentru cerul înstelat au fost folosite mai multe tipuri de pensule, alături de peste 20 de straturi de vopsea, pentru a surprinde dramatismul spațiului cosmic.Motivul stelar se extinde și pe tetiere și pe panourile portierelor, dar și pe planșa de bord, unde...
Ieri
10:50
Constructorul nipon tocmai a prezentat oficial noua generație Eclipse Cross. Noua generație a SUV-ului de dimensiuni compacte, a doua la număr, este de acum un exclusiv electrică. De altfel, noul Eclipse Cross electric este primul SUV exclusiv electric al mărcii și este primul model pur electric Mitsubishi după modelu i-MiEV, lansat în 2009.DESIGN COMPLET NOUCea de-a doua generație Mitsubishi Eclipse Cross primește un design complet nou. În partea din față este...
17 septembrie 2025
16:50
16:30
Câțiva producători importanți, cum ar fi BMW și Mercedes-Benz, se opun planului Comisiei Europene de a interzice vânzarea de mașini noi cu motoare termice din 2035. Șefii celor două mărci s-au poziționat în această tabără care încearcă să convingă Comisia Europeană în amâne acest plan.Există, totuși, alți producători care susțin acest plan. Printre susținători se numără și Audi. În ciuda faptului că marca germană a...
15:50
După 4 luni de pauză, Campionatul Mondial de Rally-Raid (W2RC) revine în Portugalia, pentru penultima etapă din acest sezon. La Raliul Portugaliei va lua startul și Dacia Sandriders, de această dată cu toate cele 3 echipaje ale sale. În ultimele două etape, cele din Abu Dhabi și din Africa de Sud, Dacia Sandriders a participat cu două echipaje.Astfel, Nasser Al-Attiyah, Sebastien Loeb și Cristina Gutierrez vor participa în acest raliu, care va avea o distanță...
15:30
13:50
Grupul Chery a comercializat peste 240.000 de mașini într-o singură lună. Exporturi record # Automarket.ro
Grupul chinezesc Chery își continuă ascensiunea pe mai multe planuri.În luna august, Grupul a comercializat 242.736 vehicule, cu 14.6% mai multe decât în aceeași lună din 2024. De asemenea, segmentul de vehicule NEV (New Energy Vehicle) a atins 71.218 unități (+53.1%), iar exporturile au ajuns la 129.472 de unități. O creștere de 32.3%.Asta înseamnă că luna august marchează patru luni consecutive în care Chery a exportat peste 100.000 de...
13:30
La începutul lunii septembrie, germanii de la BMW au lansat, poate, cel mai important model al lor din ultima perioadă. Este vorba despre noul iX3, primul din noua eră Neue Klasse.Acum, constructorul din Munchen anunță că noul iX3 va intra pe linia de asamblare a uzinei din Debrecen, Ungaria, la finalul lunii octombrie. Lansarea pe piața europeană este programată pentru primăvara anului 2026.La noi în țară, noul BMW iX3 va porni de la 65.461 de euro, cu TVA inclus....
13:10
Constructorul sud-coreean tocmai a dezvăluit un model nou destinat pieței europene. Mai exact, este vorba despre noua Kia K4, un hatchback de dimensiuni compacte care să concureze cu modele ca Volkswagen Golf și Peugeot 308. La fel ca toate modelele nou lansate în ultima perioadă, noul K4 adoptă limbajul de design Opposites United, caracterizat de forme fluide îmbinate cu un aspect îndrăzneț pentru lumini.Farurile noii Kia K4 sunt desenate sub forma literei T și...
11:40
Noua generație electrică a lui Renault 4 tocmai a primit o variantă utilitară nouă, disponibilă numai în Franța. Această variantă nouă se numește Societe Van și este o variantă de transport marfă a modelului electric de clasă subcompactă.Comparativ cu un Renault 4 E-Tech obișnuit, noua variantă utilitară renunță la banchetă pentru a crea un spațiu de încărcare mult mai mare. Eliminarea banchetei mărește volumul de încărcare până la 1045...
Mai mult de 2 zile în urmă
10:40
Constructorul de la Mioveni tocmai a prezentat oficial noua Dacia Duster Pick-Up, o nouă variantă utilitară lansată pentru piața românească. Noul model este disponibil pentru comandă începând de astăzi și este rezultatul unei colaborări cu Romturingia, unul din cei mai mari carosieri din România.Noua variantă Pick-Up a lui Duster păstrează cotele de gabarit ale unui Duster obișnuit și oferă o cabină dublă cu 4 locuri în habitaclu. Noutatea cea...
09:00
Randamentele mai mici de producție ale bateriilor realizate de o afiliată Nissan au determinat această revizuire. Producătorul japonez intenționează să lanseze noul model electric până la sfârșitul anului.Se pare că planul de producție a fost redus cu până la câteva mii de vehicule pe lună la uzina din Tochigi, în estul Japoniei, unde este fabricată noua versiune a Leaf pentru piețele din SUA și Japonia.Nissan a declarat că noul model...
16 septembrie 2025
15:40
Magna este unul dintre cele mai mari nume din industria auto, iar uzina sa din Graz, Austria, este responsabilă de asamblarea modelelor Mercedes-Benz Clasa G și BMW Z4. Tot aici au fost produse Jaguar I-Pace, acum retras, și modelul Fisker Ocean, care a eșuat comercial.Prin construirea de mașini electrice în Uniunea Europeană, Xpeng ar trebui să evite tarifele la import pentru EV-urile chinezești introduse anul trecut. Acestea se adaugă la taxa de 10% și variază de la 7.8%...
15:10
Compania chineză Geely, intrată oficial pe piața din România în 2024, a dezvăluit prețul de pornire al noului său model electric EX5. SUV-ul de dimensiuni compacte primește o singură motorizare, mai exact un propulsor electric de 218 cai putere care transmite puterea către roțile din față. Cu acest propulsor, Geely EX5 accelerează de la 0 la 100 km/h în 7.1 secunde și atinge o viteză maximă de 175 km/h.Motorul este alimentat de o baterie de 60.2 kWh, de unde...
13:20
Conducerea Formulei 1 a anunțat noile curse de sprint pentru sezonul 2026. La fel ca în acest an, vor exista 6 etape care vor găzdui curse scurte înaintea întrecerilor principale. Prima astfel de cursă va avea loc în China, etapă programată în perioada 13 – 15 martie 2026. Cea de-a doua cursă de sprint va avea loc la Miami, etapa americană fiind programată în intervalul 1 – 3 mai.Pentru prima dată, Formula 1 va avea o cursă de sprint...
13:00
Producția din orașul german situat în vest va trece de la un regim de două schimburi la unul de un singur schimb începând din ianuarie, a precizat Ford, la mai puțin de un an după ce a anunțat planuri de implementare a unor măsuri extinse de reducere a costurilor la această locație.Conform planurilor propuse în 2024, 2.900 de locuri de muncă urmează să fie eliminate până la sfârșitul anului 2027. Angajații care pleacă voluntar pot primi...
12:50
Uzinele Dacia și Ford de la Mioveni, respectiv de la Craiova, au produs 50.241 mașini în luna iulie, potrivit noilor date ACAROM. Dintre acestea, 23.071 mașini au fost produse de către Dacia, iar restul de 27.170 de mașini au fost produse la uzina Ford Otosan de la Craiova.În luna august, numărul de mașini produse în țara noastră a este mult mai mic comparativ cu cel din iulie. Astfel, în ultima lună a verii au fost produse doar 12.343 de mașini. Dacia a...
11:40
Criză majoră la Jaguar Land Rover. Grupul nu poate relua producția din cauza unui atac cibernetic # Automarket.ro
În data de 1 septembrie, Grupul JLR a fost ținta unor atacuri cibernetice din partea unei grupări de hackeri. Din această cauză, grupul care deține mărcile Land Rover și Jaguar a fost forțat să oprească producția de mașini și toate sistemele operaționale pentru a preveni pierderea de date, dar și pentru a încerca să recupereze datele afectate.În ziua atacului cibernetic, toți dealerii afiliați Grupului JLR nu au putut să înmatriculeze mașini noi din...
10:40
Mercedes-AMG GT, coupe-ul de performanță al mărcii germane, ar putea să primească în viitor o versiune pur electrică. O asemenea versiune este deja evaluată de către marca germană pentru a vedea dacă este un model viabil, potrivit spuselor lui Michael Schiebe, șeful diviziei Mercedes-AMG.„Există o discuție emoțională și o discuție rațională”, a declarat Schiebe. „Din punct de vedere emoțional, da, ar trebui să o facem. Întrebarea este dacă...
15 septembrie 2025
17:00
Motul este unul dintre cei mai mari producători de lubrifianți din lume. Fondată în 1853, compania activează, în prezent, în 160 de țări.Începând cu sezonul 2026, Motul va fi furnizor oficial al echipei de Formula 1 McLaren. Compania va furniza lubrifianți pentru transmisiile monoposturilor pilotate de Oscar Piastri și Lando Norris.„Suntem încântați să le urăm bun venit celor de la Motul în echipa McLaren Formula 1. Motul are...
16:00
Transfăgărășanul a devenit cunoscut la nivel global după ce a fost vizitat de celebra emisiune Top Gear, în urmă cu ceva ani. Tot cu acea ocazie, Jeremy Clarkson spunea că Transfăgărășanul este "cel mai frumos drum montan din lume".De atunci, numărul turiștilor a crescut exponențial. Odată cu ei au venit și cozile interminabile de mașini, parcările improvizate, dezorganizarea și, nu în ultimul rând, mizeria, scriu cei de la Profit.Din cauza haosului care...
15:40
Porsche continuă să stabilească noi recorduri pe circuitele lumii cu Taycan Turbo GT. Cea mai puternică versiune a modelului electric de performanță are acum în dreptul său un nou record pe pista de sfert de milă de la Sydney Dragway din Australia.Astfel, Porsche Taycan Turbo GT a parcurs sfertul de milă în 9.083 secunde, la o viteză maximă de 252.04 km/h (156.61 mph). Acesta este cel mai bun timp obținut pe o pistă australiană de curse în linie dreaptă de...
15:40
În 1869, inginerul ceh Emil Skoda achiziționa topitoria și fabrica de mașini din Plzen, fondate în urmă cu 10 ani. Astfel a fost înființată Skoda Plzen, unul dintre cele mai mari conglomerate industriale din Europa secolului 20 și cel mai mare fabricant de arme din imperiul Austro-Ungar.Conglomeratul Skoda Plzen a colaborat, inițial, cu producătorul de automobile Laurin & Klement. Dar, începutul anilor '20 le-a găsit pe ambele companii în mari...
14:10
Marca americană de mașini electrice își va mări capacitatea de producție la uzina sa de la Berlin pentru ultimele două trimestre din acest an. Decizia vine ca urmare a „numerelor de vânzări foarte bune”, potrivit spuselor lui Andre Thierig, directorul uzinei Tesla din Germania. Oficialul mărcii mai precizează că uzina Tesla de la Berlin continuă să anticipeze „semnale pozitive pentru toate piețele pe care le aprovizionăm.”Totuși,...
13:00
Constructorul britanic de mașini exotice a prezentat o nouă ediție specială pentru modelul 750S. Noua ediție specială se numește JC96 și este un omagiu adus lui McLaren F1 GTR care a concurat în campionatul japonez de turisme JGTC în sezonul 1996. În acel an, mașinile McLaren au fost pregătite de către echipa Team Goh, iar piloții John Nielsen și David Brabham au fost campionii seriei în acel sezon.Pentru a marca succesul mărcii din acel an, McLaren...
11:40
Lansarea lui Volkswagen Golf electric, amânată din cauza îngrijorărilor privind costurile # Automarket.ro
Următoarea generație Volkswagen Golf, programată să apară nu mai devreme de 2029, va fi prima exclusiv electrică a modelului. Actuala generație cu motoare termice a modelului de clasă compactă urmează să fie produsă până aproape de jumătatea deceniului următor, iar producția acestui model va fi mutată în Mexic din 2027.Chiar dacă mai sunt 4 ani până când vom face cunoștință cu viitorul Golf 9, deja planurile de lansare au fost compromise. Potrivit...
10:40
Audi A6 e-tron, versiunea pur electrică a modelului de clasă executive, urmează să primească o versiune de performanță RS în viitor. Despre acest model au apărut câteva informații în ultimele zile care sugerează că Audi ar fi renunțat la RS6 e-tron înainte de lansare din cauză că cererea pentru acest model ar fi prea mică.Acum, însă, au apărut primele imagini spion cu noul model de performanță surprins în timpul testelor publice. Așa cum...
08:50
Cum s-a descurcat noul Mitsubishi Outlander la testul elanului? Spaniolii de la km77 au luat noul Mitsubishi Outlander pentru a-l supune la deja bine cunoscutul test al elanului. Spaniolii au menționat că noul SUV japonez s-a descurcat destul de bine, dar că ar mai fi loc de îmbunătățiri. Urmăriți videoclipul pentru a Km77, mitsubishi, outlander, mitsubishi outlander, km77 outlander, km77 mitsubishi, mitsubishi testul elanului, testul elanului, mitsubishi outlander testul elanului...
14 septembrie 2025
09:50
Dacă aruncăm o privire peste cifrele de vânzări, putem spune că francezii de la Renault au dat lovitura cu noile modele 4 și 5. Numai că, în timp ce aceste modele au de câștigat, altele au de suferit. Cel mai mare perdant este Megane E-Tech electric.Cererea pentru acest model a scăzut, astfel că Renault se vede nevoit să schimbe strategia. Potrivit șefului companiei, Fabrice Cambolive, Megane electric se pregătește pentru o transformare și, pe lângă...
09:20
Germania vs Italia în cursa dintre Mercedes-AMG GT R și Lamborghini Huracan Urmărește o cursă de accelerație între două modele reprezentative pentru țările lor de proveniență. Este vorba despre Mercedes-AMG GT R și Lamborghini Huracan. Care crezi că trece prima linia de sosire? carwow, video, liniuta, drag race, amg gt r, huracan, mercedes, lamborghini...
13 septembrie 2025
11:10
Viitorul Drum Expres Arad-Oradea are importanță strategică și face parte din coridorul care va asigura legătura între Marea Baltică, Marea Neagră și Marea Mediterană, scriu cei de la Profit.Drumul de mare viteză are o lungime totală de 120.47 kilometri și este format din trei loturi. Primul tronson, Oradea-Salonta, are o lungime de 33.7 kilometri, iar contractul pentru construcția lui a fost semnat în data de 29 mai 2025.Acum, CNAIR anunță că a fost semnat...
10:50
Motoare BMW pe viitoarele modele Mercedes-Benz. Germanii din Stuttgart dezmint zvonurile # Automarket.ro
Luna trecută, presa internațională susținea că Mercedes-Benz și BMW pun la cale un parteneriat în urma căruia modelele mărcii din Stuttgart ar urma să fie echipate cu motoare și transmisii furnizate de rivalul din Munchen.Mai mult, se spunea că cei doi producători de automobile se află în discuții avansate și că primul model Mercedes-Benz echipat cu motorul de 2.0 litri de la BMW ar urma să fie prezentat în 2027.Din câte se pare, acestea au fost doar...
12 septembrie 2025
16:00
În curând vom avea încă o marcă chineză care va construi mașini în Europa. De această dată este vorba despre GAC, care urmează să anunțe un parteneriat cu austriecii de la Magna Steyr. Astfel, GAC va produce două modele electrice sub brand-ul Aion, care este deja prezent pe piețele din Portugalia, Finlanda și Polonia.Cele două modele Aion care vor fi produse în Austria vor fi Aion V și Aion UT. Primul model este un SUV electric de dimensiuni...
15:10
Anul acesta, Ford își va lua rămas bun de la Focus, după 27 de ani de producție. Ultimele exemplare ale modelului de clasă compactă vor fi produse la uzina germană din Saarlouis, care își va înceta activitatea odată cu sfârșitul producției lui Focus.Până acum, marca americană nu a confirmat un înlocuitor pentru Focus, însă au apărut deja mai multe detalii despre un viitor succesor indirect al acestuia. Așa cum era de așteptat, se pare...
14:30
Ferrari vs Lamborghini! Liniuță între Lamborghini Revuelto și Ferrari SF90 Cei de la CarExpert au realizat o liniuță pur italiană pentru a vedea care motor este mai rapid: un V12 de Lamborghini sau un V8 de Ferrari. Astfel, aceștia au realizat un duel între Lamborghini Revuelto și Ferrari SF90. Aflați în video care supercar ital Drag race, liniuta, lamborghini, ferrari, revuelto, lamborghini revuelto, ferrari sf90, ferrari drag race, ferrari liniuta, lamborghini drag race...
13:20
Record: Mercedes-Benz EQS cu baterie în stare solidă a mers 1205 kilometri cu o singură ... # Automarket.ro
Constructorul german se poate lăuda cu un nou record de distanță pentru mașinile electrice. Noul record a fost realizat cu ajutorul berlinei electrice EQS, care a fost modificată pentru a avea baterii în stare solidă. Cu acest tip de acumulator, dezvoltat împreună cu Mercedes-AMG High Performance Powertrains și cu Factorial Energy, Mercedes-Benz EQS a reușit să parcurgă o distanță de 1205 kilometri. Fără reîncărcare.Pentru acest test, mașina care a...
12:20
Constructorul italian își pregătește revenirea în Campionatul Mondial de Raliuri după o pauză de 33 de ani. După ce a prezentat anul trecut modelul Ypsilon Rally4, cu două roți motrice, acum a venit momentul să facem cunoștință cu noul Ypsilon Rally2 HF Integrale. Această mașină va concura în campionatul WRC2, care este principala serie suport din WRC și este creată strict pentru mașinile construite sub egida regulamentului Rally2.Noul model de concurs...
11:50
Formula E, campionatul mondial pentru monoposturi electrice, va avea o echipă nouă începând din sezonul 2025-26. Mai exact, este vorba despre Citroen, care își va face debutul în campionat. Echipa franceză vine în locul celor de la Maserati. Marca italiană a decis să se retragă din Formula E după finalul sezonului 2024-25, care s-a încheiat în luna iulie. Noul sezon de Formula E va începe în decembrie, cu o cursă în...
10:30
Italdesign, celebra casă de design fondată de legendarul Giorgetto Giugiaro, a dezvăluit primele imagini cu un concept care anunță o viitoare mașină electrică. Noul concept se numește EVX și este un concept creat la cererea celor de la Volkswagen.Marca de la Wolfsburg le-a cerut celor de la Italdesign să deseneze un coupe 2+2 de dimensiuni compacte. Conceptul EVX măsoară 4.23 metri în lungime, 1.82 metri în lățime și 1.49 metri în înălțime, iar...
11 septembrie 2025
18:40
Compania va asambla două SUV-uri noi electrice cu 3 rânduri de scaune pe care intenționează să le producă la fabrica Toyota Kentucky, a precizat constructorul japonez într-un comunicat, adăugând că face tranziția strategică a producției între uzinele sale din Kentucky și Indiana.Vehiculele electrice pe care compania plănuiește să le producă în Kentucky vor fi bazate pe modelele RAV4 și Land Cruiser. Toyota va opri producția sedanului ES din gama...
16:00
De mai bine de un an, mai mulți producători au început să amâne sau chiar să renunțe la obiectivele de electrificare stabilite anterior din cauza tranziției lente către mașinile electrice. Acest lucru va duce la prelungirea tehnologiei cu motoare termice, iar planul Comisiei Europene de a interzice vânzarea de mașini noi cu motoare după 2035 este în continuare sub semnul întrebării și contestat de mai mulți producători.Unul dintre producătorii care...
14:10
Lexus a lansat modelul LBX în 2023 cu intenția de a atrage mai mulți clienți aflați în căutarea unui SUV de dimensiuni mici, dar cu pretenții premium. Anul trecut, LBX a înregistrat peste 23.000 de comenzi pe Bătrânul Continent.Acum, constructorul japonez de automobile anunță o ediție specială, denumită Vibrant Edition. Aceasta urmează să fie produsă doar în intervalul septembrie 2025-mai 2026.Înainte de toate, clienții pot alege din...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.