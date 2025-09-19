Bentley Flying Spur Ombre: finisaj unic în degrade realizat manual în 60 de ore

16:00

De mai bine de un an, mai mulți producători au început să amâne sau chiar să renunțe la obiectivele de electrificare stabilite anterior din cauza tranziției lente către mașinile electrice. Acest lucru va duce la prelungirea tehnologiei cu motoare termice, iar planul Comisiei Europene de a interzice vânzarea de mașini noi cu motoare după 2035 este în continuare sub semnul întrebării și contestat de mai mulți producători.Unul dintre producătorii care...