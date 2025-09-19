Două mașini de lux, furate în Spania și evaluate la un milion de lei, descoperite de polițiștii de frontieră în Portul Constanța/ Autoturismele urmau să fie trimise în Turcia

12:00

Firmele de software, de marketing online, procesatorii de plăţi şi furnizorii de alte servicii au interdicţia de a mai colabora cu operatori de jocuri de noroc, platforme online locale sau internaţionale, care nu au autorizaţie în România şi sunt obligate să raporteze aceşti operatori către Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc (ONJN), anunţă avocaţii societăţii