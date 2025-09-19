Reputatul profesor Horațiu Moldovan dezvăluie secretele inimii la ”Altceva cu Adrian Artene”: ”Avem inimi de femei în trupuri de bărbat”

07:20

Medicii de la UPU Iași au semnalat că tot mai mulți pacienți vârstnici ajung la Unitatea de primiri urgențe. Unii dintre ei au chiar și 100 de ani. Potrivit medicilor ieșeni, citați de Ziarul de Iași, aproximativ 15% dintre pacienții tratați aici sunt persoane de peste 80 de ani. Un caz inedit a fost înregistrat […]