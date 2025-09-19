Reputatul profesor Horațiu Moldovan dezvăluie secretele inimii la ”Altceva cu Adrian Artene”: ”Avem inimi de femei în trupuri de bărbat”
Gândul, 19 septembrie 2025 12:20
Podcast-ul „Altceva cu Adrian Artene” lansează un nou episod extrem de așteptat, care va fi disponibil în premieră sâmbătă, 20 septembrie, de la ora 19:00, pe canalul oficial de YouTube. De această dată, jurnalistul Adrian Artene îl are invitat pe reputatul profesor doctor Horațiu Moldovan, președintele Societății Române de Chirurgie Cardiovasculară și președinte al Romtransplant. […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 10 minute
12:30
SOACRA lui Nicușor Dan s-a pensionat din învățământ. Ce pensie are, după reformele de austeritate impuse de Guvern # Gândul
Aglaia Lilian Grădinaru, soacra lui Nicușor Dan, a fost învățătoare la Școala Mihail Sadoveanu din Vaslui, iar începând cu data de întâi septembrie, anul acesta, este pensionară. Inspectoratul Județean Vaslui a acceptat solicitarea de pensionare pentru limită de vârstă, depusă de mama Mirabelei Grădinaru. Soacra președintelui e nevoită să fie mai atentă la cheltuieli, întrucât […]
12:30
Ionuț Moșteanu este bântuit de drone. După declarații contradictorii care au ridiculizat armata, ministrul revine asupra scandalului cu drone # Gândul
Ministrul Apărării Ionuț Moșteanu a fost întrebat, recent, despre momentul în care o dronă rusească a încălcat spațiul aerian românesc, dar și despre alte incidente în care fragmente de drone rusești au ajuns pe teritoriul României. Oficialul a precizat că „vom vedea astfel de provocări în continuare”. „Eu sunt sigur că, așa cum am văzut […]
Acum 30 minute
12:20
Fastul protocolar pus în centrul vizitei de stat a președintelui Statelor Unite la Londra a fost un instrument diplomatic destinat să transmită un mesaj Washingtonului : nu dorim ca diferențele de viziune pe anumite subiecte (Ucraina și Palestina) să pună în pericol așa-numita « special relationship », relația specială. Washingtonul și Londra, conștiente de relația […]
12:20
Reputatul profesor Horațiu Moldovan dezvăluie secretele inimii la ”Altceva cu Adrian Artene”: ”Avem inimi de femei în trupuri de bărbat” # Gândul
Podcast-ul „Altceva cu Adrian Artene” lansează un nou episod extrem de așteptat, care va fi disponibil în premieră sâmbătă, 20 septembrie, de la ora 19:00, pe canalul oficial de YouTube. De această dată, jurnalistul Adrian Artene îl are invitat pe reputatul profesor doctor Horațiu Moldovan, președintele Societății Române de Chirurgie Cardiovasculară și președinte al Romtransplant. […]
Acum o oră
11:50
Ion Cristoiu: În haosul guvernamental și pe fondul nevolniciei prezidențiale, USR cucerește pas cu pas Puterea # Gândul
Jurnalistul și scriitorul Ion Cristoiu vorbește, în pastila sa de vineri, despre „ciudățenia” de la Ministerul Afacerilor Externe, unde vor fi angajați 240 de oameni. „Este o lovitură spectaculoasă a Oanei Țoiu și USR”, afirmă gazetarul. „PS News, un site într-o ascensiune profesională spectaculoasă, alături de F24, a lui Andrei Bădin, publică un articol prin […]
11:40
Oligarhul PLAHOTNIUC se întoarce în Republica Moldova. Decizia grecilor de suspendare a procesului – revocată # Gândul
Ministerul Justiției din Grecia și-a revocat decizia prin care procesul de extrădare a oligarhului moldovean Vladimir Plahotniuc a fost suspendat. Vladimir Plahotniuc urmează să fie adus în Republica Moldova pe 25 septembrie, așa cum fusese stabilit anterior. Informația a fost confirmată pentru ZdG de reprezentanți ai mai multor instituții din Republica Moldova. Decizia de revocare a […]
11:40
Canada și Mexic își consolidează relațiile DIPLOMATICE înaintea revizuirii pactului de liber schimb cu Statele Unite # Gândul
Canada și Mexic s-au angajat să-și consolideze relațiile diplomatice, precum și să aprofundeze pactul de liber schimb pe care îl au cu Statele Unite. Mark, Carney, premierul Canadei, și președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, au declarat, cu ocazia unei conferințe comune de presă, că au convenit asupra extinderii legăturilor economice și de securitate și că sunt […]
Acum 2 ore
11:30
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Concordia Chiajna – C.S.M. Slatina, sâmbătă, 20 septembrie 2025, de la ora 11.00 # Gândul
Ilie Dobre va comenta meciul de fotbal Concordia Chiajna – C.S.M. Slatina, sâmbătă, 20 septembrie 2025, de la ora 11.00. Comentariul LIVE va putea fi ascultat pe site-urile ProSport și LIGA 2, dar și pe paginile de Facebook și YouTube ale acestora. Ilie Dobre, emblematicul comentator al fotbalului românesc, îți aduce acum transmisiuni exclusive ale […]
11:20
Oligarhul PLAHOTNIUC revine în Republica Moldova. Decizia grecilor de suspendare a procesului – revocată # Gândul
Ministerul Justiției din Grecia și-a revocat decizia prin care procesul de extrădare a oligarhului moldovean Vladimir Plahotniuc a fost suspendat. Acesta urmează să fie adus în Republica Moldova pe 25 septembrie, așa cum fusese stabilit anterior. Informația a fost confirmată pentru ZdG de reprezentanți ai mai multor instituții ale statului. Decizia de revocare a suspendării […]
11:10
Vodafone și Digi preiau TELEKOM România Mobile pentru 70.000.000 de euro. Tranzacția, gata în octombrie # Gândul
Vodafone România și Digi au semnat documentele pentru preluarea Telekom România Mobile Communications. Vodafone plătește 30 milioane de euro pentru acțiunile operatorului, iar Digi 40 milioane de euro pentru active și serviciile prepaid. Vodafone România și Digi au anunțat joi semnarea documentelor pentru achiziția Telekom România Mobile Communications (TKRM), o tranzacție evaluată la 70 de […]
11:10
Adidașii au devenit în ultimele decenii, mult mai mult decât un simplu accesoriu sportiv, fiind o declarație de stil și o extensie a personalității fiecăruia dintre noi. Vă însoțesc în plimbările prin oraș, la cafeaua de dimineață, în zilele aglomerate sau în escapadele relaxate de weekend. De multe ori, sunt acea piesă care aduce energie […]
11:00
Oamenii pot influența multe aspecte care țin de viața lor, însă există și elemente ce nu pot fi controlate și care sunt puse pe seama unor forțe superioare precum noroc și ghinion, karma, putere divină, influența astrelor. De altfel, corpurile cerești au fost asociate, din cele mai vechi timpuri, cu puteri speciale pe care le […]
11:00
Merz nu a luat o decizie în privința impunerii unor sancțiuni împotriva ISRAELULUI/ Germania sprijină încetarea operațiunilor militare din Fâșia Gaza # Gândul
Germania va decide dacă va susține sancțiunile UE împotriva Israelului, înainte de o reuniune care se va desfășura la Copenhaga în octombrie, a declarat cancelarul german, Friedrich Merz. Cancelarul Germaniei a afirmat că acțiunile Israelului în Fâșia Gaza, care au scopul eliminării grupării islamiste Hamas, nu au fost proporționale cu obiectivele sale declarate, dar nu […]
11:00
Managerul Spitalului din Caransebeș, audiat de DNA pentru mită, alături de alți doi complici. Mită în valoare de 250.000 de lei într-o singură lună # Gândul
Managerul Spitalului din Caransebeș este audiat de DNA într-un dosar de mită, împreună cu un consilier judeţean din Caraş- Severin, dar şi un om de afaceri din Caransebeş. Procurorii DNA efectuat percheziţii la spital, la sedii de firmă şi la locuinţele suspecţilor. Procurorilor DNA Timişoara au demarat mai multe percheziții joi seară, atât la Caransebeş, […]
10:50
Universitatea îl dă afară pe Călin Georgescu. Colegii au decis suspendarea lui până rezolvă problemele cu legea # Gândul
Călin Georgescu s-a cam despărțit de colegii de la Universitatea Politehnică București-Centrul Universitar Pitești. Consiliul de administrație întrunit a decis suspendarea acestuia. Problemele pe care le are cu legea au atras aprobarea cererii de suspendare pe care Călin Georgescu a înaintat-o conducerii Universității Politehnica București-Centrul Universitar Pitești, acolo unde acesta preda în calitate de lector […]
10:50
Un penitenciar din România a găsit o soluție pentru criza locurilor de muncă de la privat. Cât câștigă un deținut care muncește # Gândul
Penitenciarul Botoșani a inițiat un program, prin care agenții economici se pot folosi de munca deținuților. Potrivit reprezentanților instituției, un astfel de proiect contribuie la integrarea socială după ispășirea pedepsei, iar patronii beneficiază de muncă eficientă, fără cheltuieli suplimentare. Penitenciarul Botoșani derulează un proiect care îi ajută pe deținuți să învețe o meserie și, în […]
10:40
Ion Cristoiu: „Din rechizitoriu lipsește un punct fundamental – COMPLICITATEA din interior pentru o lovitură de stat” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre rechizitoriul lui Călin Georgescu. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Rechizitoriul e frustrant că se termină. Nu mai spune ce avea de gând să facă. Nu poți să gândești o lovitură de […]
10:40
PNRR-ul pe educație, un „cartof fierbinte.” 2,71 miliarde lei, pierdute sau blocate, în urma unei OUG a Guvernului / 99 de contracte în aer # Gândul
Vești dure pentru educația din România, aflată într-un stare de degringoladă totală și sub auspiciile incertitudinii. În aceste condiții care aruncă în aer orice încercare de a schimba fața educației, Ministerul Educației și Cercetării riscă să piardă sau să blocheze aproape 2,71 miliarde lei din fondurile PNRR. Situația a apărut în urma denunțării unilaterale a […]
Acum 4 ore
10:30
China acuză SUA că folosește abuziv dreptul la veto pentru a bloca inițiativele ONU în GAZA # Gândul
China a criticat Statele Unite pentru blocarea unei rezoluții a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite (ONU) care solicita un armistițiu imediat în Gaza. Rezoluția a avut sprijinul tuturor celorlalți 14 membri ai Consiliului, care au descris situația umanitară din Gaza drept catastrofală. „SUA abuzează încă o dată de puterea sa de veto. Consiliul de […]
10:20
Accident mortal la Popești-Leordeni: șoferița vinovată, REȚINUTĂ după ce a condus beată și fără permis de conducere. Riscă ani grei de închisoare # Gândul
O femeie de 29 de ani din București a fost reținută după ce a provocat un accident rutier mortal în Popești-Leordeni. Aceasta conducea sub influența alcoolului și cu permisul suspendat, părăsind locul faptei după impact. O femeie de 29 de ani din București a fost reținută pentru 24 de ore de polițiștii Serviciului Rutier Ilfov, […]
10:10
Rusia renunță la singurul PORTAVION, dar rămâne periculoasă prin submarine și rachete. „Adaptează flota la războaiele pe care le poartă” # Gândul
Rusia se pregătește să retragă din serviciu singurul portavion pe care îl deține, „Amiralul Kuznețov”, iar informația a fost transmisă, în luna septembrie, de Institutul Naval al SUA (U.S. Naval Institute). Portavionul a făcut parte din Proiectul 1143.5 și a fost construit la sfârșitul erei sovietice. Ca o ironie a sorții, poate, portavionul „Amiralul Kuznețov” a […]
10:10
Ziua de vineri vine cu surprize importante pentru mai multe zodii, însă una dintre ele este favorizată de astre la capitolul bani. Vibrația zilei este 1, ceea ce înseamnă noi începuturi și oportunități, spune Neti Sandu. Astrologii anunță vești bune pentru unii nativi, care vor avea parte de câștiguri financiare sau oportunități profesionale. Alții primesc […]
10:00
Macron avertizează că Franța, Germania și Marea Britanie ar putea reinstaura sancțiunile privind programul nuclear al IRANULUI # Gândul
Președintele Franței, Emmanuel Macron, consideră că Parisul, Londra și Berlinul vor activa mecanismul de reinstaurare a sancțiunilor privind programul nuclear al Iranului până la sfârșitul lunii. „Franța a fost întotdeauna un actor foarte exigent, clar și consecvent în problema iraniană”, a declarat Emmanuel Macron. „Nu am subestimat niciodată riscul unei bombe nucleare în Iran, dar […]
09:30
Cele mai populare preparate din VINETE, care nu afectează silueta. De la „caviar de vinete” la „Baba ganous” # Gândul
Vânăta este o legumă delicioasă care există într-o varietate de peste 20 soiuri și culori, iar cea mai des folosită este soiul violet. Cel mai popular preparat din vinete este salata de vinete. Puțini știu că, de fapt, aceasta legumă este un simbol al bucătăriei mediteraneene. Francezii numesc salata de vinete „caviar de vinete”. Dacă […]
09:20
Ion Cristoiu: „Lovitura de stat urma să fie dată cu ajutorul unor artificii care ar urma să fie aruncate în manifestația de la CCR” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre planul loviturii de stat, conturat de Georgescu și Potra. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Planul pe care l-au făcut ei acolo la echitație, i-a zis Georgescu că se duce și țină […]
09:20
Serviciul Român de Informații a lansat o licitație de aproape 140 de milioane de lei pentru achiziția unui sistem informatic integrat dedicat securității și tranzitului prin aeroporturile civile din România. Proiectul este finanțat din fonduri europene și va fi implementat în 17 aeroporturi naționale. Serviciul Român de Informații (SRI) intenționează să cumpere un sistem informatic […]
09:10
Se PRĂBUȘEȘTE încrederea românilor în politica externă dusă de Nicușor Dan și MAE. Cristian Jura: „Sunt nemulțumiți de ceea ce îi afectează direct” # Gândul
La doar câteva luni după preluarea mandatului, românii sunt deja critici la adresa activității președintelui Nicușor Dan pe plan extern, 51% dintre aceștia fiind nemulțumiți de prestația sa, potrivit unui sondaj realizat de Avangarde. Și mai grav, activitatea Ministerului Afacerilor Externe – condus de Oana Țoiu, vicepreședinte USR – este contestată de 51% dintre cei […]
09:10
MACRON consideră că Israelul își distruge complet „credibilitatea” /„Recunoaștere unui stat palestinian este cea mai bună modalitate de a izola Hamas” # Gândul
Președintele francez, Emmanuel Macron, a declarat, joi, că Israelul își „distruge complet imaginea și credibilitatea” în fața comunității internaționale, din cauza operațiunilor militare desfășurate pe teritoriul Fâșiei Gaza, care s-au soldat cu numeroase victime din rândul civililor. „Israelul a obținut rezultate unice în materie de securitate, dar desfășurarea acestui tip de operațiune în Fâșia Gaza […]
09:10
Văduva lui Charlie Kirk va prelua conducerea organizației politice, înființate de acesta: „Mişcarea pe care a creat-o soţul meu nu va muri” # Gândul
Erika Kirk, văduva lui Charlie Kirk, activistul republican, asasinat în urmă cu o săptămână în Utah, va prelua conducerea organizației fondată de acesta, „Turning Point USA”, menită să atragă tinerii spre Partidul Republican, au anunțat joi reprezentanții grupului, potrivit AFP. „Mişcarea pe care a creat-o soţul meu nu va muri”, a anunţat Erika Kirk într-un […]
09:10
Revoluție în LIGA 1! Front comun: după Rapid și Craiova, a semnat și Dinamo. Se cere schimbarea legii # Gândul
Dinamo a anunțat oficial că sprijină modificarea Legii 4/2008, act normativ introdus în urmă cu 16 ani, pe vremea lui Dumitru Dragomir. „Câinii roșii” devin, astfel, ultimul club din Liga 1 care se alătură inițiativei, după Rapid, Universitatea Craiova, Petrolul Ploiești și Oțelul Galați. Cluburile semnatare cer actualizarea legislației pentru a fi adaptată la realitățile […]
09:00
Noile iPhone 17 ajung vineri pe piața din România. Cât costă noile modele, de la versiunea Air la Pro Max # Gândul
Noile modele iPhone 17 sunt disponibile de vineri în România, la o săptămână după debutul precomenzilor. Seria include patru variante – iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro și iPhone 17 Pro Max –, cu prețuri care ajung chiar și la 12.500 de lei. La zece zile după prezentarea oficială, Apple lansează vineri pe piața […]
09:00
FCSB schimbă strategia. MM Stoica anunță că Gigi Becali și-a dat acordul: „Ne întoarcem la vechile obiceiuri” # Gândul
Campioana FCSB a decis să își modifice politica de transferuri începând chiar din acest sezon. Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, a anunțat că a obținut acordul patronului Gigi Becali și are deja planul de atac pregătit. Astfel, MM va relua căutările de jucători pe piețele externe, după o perioadă în care clubul „roș-albastru” s-a […]
09:00
Gigi Nețoiu, declarații emoționante după decesul lui Florin Marin. „Nu a vrut să mai trăiască” # Gândul
Gigi Nețoiu și Florin Marin au fost apropiați, omul de afaceri fiind cel care l-a adus pe regretatul antrenor la Rocar, Craiova, Dinamo sau FC Voluntari. Florin Marin a încetat din viaţă, joi, la 72 de ani. Era internat, fiind grav bolnav. A antrenat în carieră echipe ca Rapid, Farul Constanţa, Ceahlăul Piatra Neamţ, FC […]
08:50
Oana Țoiu a discutat la Washington cu oficiali din Congres despre următoarea vizită oficială a lui Nicușor Dan în SUA și Visa Waiver # Gândul
Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe, a transmis joi seară, că, prima vizită la Washington a debutat cu o serie de întâlniri cu oficiali din cadrul Congresului american, în scopul consolidării Parteneriatului Strategic România-SUA. Temele de discuție au vizat și stabilirea viitoarei vizite a președintelui Nicușor Dan Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe se află zilele acestea […]
08:50
Restaurantele au rămas fără clienți, din cauza creșterii prețurilor: „Un cuplu a comandat o limonadă la două pahare” # Gândul
Trei sferturi din români au redus ieșirile în oraș, după ce prețurile au explodat. Patronii de restaurante sunt îngrijorați, deoarece clienții sunt tot mai puțini, iar comenzile au scăzut. Măsurile de austeritate se reflectă și în sectorul Horeca. Patronii de localuri sunt afectați serios de aceste schimbări, întrucât oamenii au început să aibă tot mai […]
08:50
Ion Cristoiu: „Este o exagerare a nevolniciei lui DAN care mă pune pe gânduri. Mă gândesc că poate joacă teatru” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, scriitorul și publicistul Ion Cristoiu a analizat modul în care președintele Nicușor Dan răspunde la întrebări delicate. Publicistul a spus că este pus pe gânduri de aparentele stângăcii ale șefului statului și se întreabă dacă acestea nu fac parte dintr-un joc calculat. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui […]
08:50
Rezultate complete Liga Campionilor. S-a încheiat prima etapă. Ce PERFORMANȚE au obținut Haaland sau Leroy Sane # Gândul
În meciurile de joi, Manchester City a învins cu 2-0 pe Napoli, Eintracht Frankfurt a câștigat cu Galatasaray, 5-1, Sporting a triumfat cu 4-1 în partida cu Kairat şi FC Barcelona s-a impus cu 2-1 în faţa lui Newcastle. Marcus Rashford este al nouălea jucător care reușește o „dublă” în prima etapă Ligii Campionilor. Englezul […]
08:40
Oana Țoiu a discutat la Washington cu oficiali din Congres despre următoarea vizită oficială a lui Nicușor Dan în SUA # Gândul
Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe, a transmis joi seară, că, prima vizită la Washington a debutat cu o serie de întâlniri cu oficiali din cadrul Congresului american, în scopul consolidării Parteneriatului Strategic România-SUA. Temele de discuție au vizat și stabilirea viitoarei vizite a președintelui Nicușor Dan Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe se află zilele acestea […]
Acum 6 ore
08:30
Trei zodii se confruntă vineri, 19 septembrie 2025, cu GREUTĂȚI în viață. Trei zodii se confruntă vineri, 19 septembrie 2025, cu GREUTĂȚI în viață Ziua de vineri aduce noi provocări pentru trei zodii, care trebuie abordate cu maximă atenție. „Norocoșii” puși la încercare vor trece însă cu bine peste cumpăna dinainte de week-end, scrie bzi.ro. […]
08:30
CUTREMUR în România, vineri dimineață. Ce magnitudine a avut și unde s-a produs? Este al 11-lea seism din luna septembrie # Gândul
Un nou cutremur de pământ s-a produs vineri dimineață în județul Buzău, la o adâncime de 122,5 km, anunță Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). Un cutremur, cu magnitudinea 3,1 pe scara Richter, s-a produs vineri dimineață, la ora 05:49, în zona seismică Vrancea, județul Buzău, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica […]
08:20
Oana Țoiu a început vizita la Washington cu discuții despre venirea lui Nicușor Dan în SUA. Ce a vorbit ministrul MAE cu congresmenii americani # Gândul
Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe, a transmis joi seară, că, prima vizită la Washington a debutat cu o serie de întâlniri cu oficiali din cadrul Congresului american, în scopul consolidării Parteneriatului Strategic România-SUA. Temele de discuție au vizat și stabilirea viitoarei vizite a președintelui Nicușor Dan Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe se află zilele acestea […]
08:20
Iranul cedează în fața presiunilor SUA. Rezoluția privind ATACURILE asupra instalațiilor nucleare, retrasă înainte de votul ONU # Gândul
Iranul a retras în ultimul moment o rezoluție prin care cerea interzicerea atacurilor asupra instalațiilor nucleare, după presiuni intense din partea Statelor Unite. Decizia vine pe fondul reactivării sancțiunilor ONU împotriva Teheranului și al atacurilor recente ale Israelului și SUA asupra obiectivelor nucleare iraniene. Iranul a decis joi să retragă o rezoluție pe care o […]
07:40
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre sacrificiile pe care le cere Bolojan poporului român. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Ilie Bolojan ne propune să suferim. Dar după măsurile astea de austeritate ce se construiește? Nimic!” Invitat la […]
07:40
Le Parisien: Poate UE să sancționeze CHINA, așa cum cere Trump? Europenii au dubii asupra abordării liderului SUA și se tem de riposta Beijingului # Gândul
Președintele american, Donald Trump, ar vrea ca aliații din Europa să sancționeze China la nivel comercial pentru a slăbi Rusia, dar europenii nu au încredere în abordarea Administrației de la Washington privind războiul din Ucraina și se tem de riposta Beijingului, comentează cotidianul Le Parisien. Înainte de a lua propriile măsuri punitive împotriva Moscovei, Donald […]
07:30
Categoria de pensionari care riscă să rămână fără PENSIE din octombrie 2025. Ce document trebuie să prezinte până la 30 septembrie # Gândul
Pensionarii care locuiesc peste hotare mai au la dispoziție doar câteva zile pentru a trimite certificatul de viață la casa teritorială de pensii unde sunt înscriși în evidență, astfel încât plata pensiei să continue fără întreruperi. Termenul-limită este 30 septembrie 2025, iar dacă certificatul nu ajunge la timp, plata pensiei va fi suspendată, urmând să […]
07:20
19 SEPTEMBRIE, calendarul zilei: Jeremy Irons împlinește 77 de ani/ Sunt folosite pentru prima dată emoticoanele :-) și :-( într-un mesaj # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de vineri, 19 septembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Jeremy Irons este un actor britanic de renume internațional, cunoscut pentru vocea sa distinctivă și pentru versatilitatea cu care a abordat roluri atât pe scenă, cât și pe marele ecran. Născut pe […]
07:20
Medicii de la UPU Iași au semnalat că tot mai mulți pacienți vârstnici ajung la Unitatea de primiri urgențe. Unii dintre ei au chiar și 100 de ani. Potrivit medicilor ieșeni, citați de Ziarul de Iași, aproximativ 15% dintre pacienții tratați aici sunt persoane de peste 80 de ani. Un caz inedit a fost înregistrat […]
07:10
Trafic de influenceri?! Gândul vă dezvăluie cum influencerii plătiți din bani publici să promoveze Oradea lui Bolojan au ajuns să-l promoveze în campanie pe Nicușor Dan # Gândul
O postare pe Facebook, o fotografie pe Instagram sau un clip pe TikTok au ajuns să valoreze mii de euro, chiar și în orașul „austerului” Ilie Bolojan. În 2024, Primăria Oradea a plătit o serie de influenceri pentru promovare turistică. Gândul vă prezintă ÎN EXCLUSIVITATE contractele și sumele exacte pe care le-au primit mai mulți […]
Acum 24 ore
23:30
La numai doi ani de la primul său start în Campionatul Național de Viteză în Coastă, Sorin Huțanu se află în postura de a se număra printre favoriții la titlul de campion al Grupei 3, una dintre cele mai puternice din competiție, care va ajunge în acest weekend la Râșnov. Peste 100 de piloți vor […]
23:20
Doi români din Italia sunt acuzați că au lovit intenționat cu mașina un bărbat și sunt cercetați pentru tentativă de omor. De la ce a pornit SCANDALUL # Gândul
Doi români din Italia sunt cercetați pentru tentativă de omor, fiind acuzați că ar fi lovit intenționat cu mașina un bărbat care încercase să oprească un furt într-un supermarket. Incidentul a avut loc după ce unul dintre români a încercat să păcălească o casieră pentru a obține în plus 40 de euro, potrivit Digi 24. […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.