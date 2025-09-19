Răsturnare de situație. Plahotniuc va fi extrădat până la urmă în Moldova, dar într-un moment anume
Lumea Politică, 19 septembrie 2025 12:20
Oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc va fi extrădat din Grecia în Republica Moldova pe 25 septembrie, așa cum fusese stabilit inițial, anunță Ziarul de Gardă. Decizia vine după ce, cu o zi înainte, autoritățile elene suspendaseră procesul de extrădare fără a oferi un motiv concret, însă Ministerul Justiției din Grecia și-a revocat această suspendare joi, 18
Prim-vicepreședintele PNL Brașov, Liviu Cocoș, directorul Companiei de Apă, acuzat de corupție de procurorii DNA # Lumea Politică
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au reținut joi seară, 18 septembrie 2025, pe Liviu Cocoș, prim-vicepreședintele filialei PNL Brașov și director general al Companiei de Apă Brașov. Acuzațiile vizează mită și trafic de influență în legătură cu modul în care Cocoș a fost numit în funcția de director, printr-un concurs suspectat de fraudă. Alături de
Crin Antonescu susține o reformă „anti-soroșistă” a PNL și apără votul pentru Călin Georgescu: „Nu vine de la oameni tâmpiți” # Lumea Politică
Fostul lider al PNL și candidat la președinția României, Crin Antonescu, a declarat într-un podcast al platformei „HAI România" că Partidul Național Liberal trebuie reformat profund pentru a deveni o forță „credibilă, anti-marxistă și anti-soroșistă". În același timp, el a apărat votul pentru Călin Georgescu, fost candidat la prezidențialele din 2024, susținând că acesta reflectă
Bolojan cere închiderea companiilor de stat „găuri negre” cu datorii uriașe: „Trebuie executate de ANAF” # Lumea Politică
Premierul anunță că societățile cu "capitaluri sociale negative" vor fi închise pentru că sunt "o gaură neagră", iar autoritățile vor lupta cu evaziunea fiscală. Premierul Ilie Bolojan a anunțat joi, 18 septembrie, că toate companiile de stat care pot fi redresate trebuie să continue activitatea, dar cele care sunt în pierdere cronică de mai mulți
Președintele Cehiei, impresionat de România după vacanța cu motocicleta: “Aș recomanda România tuturor” # Lumea Politică
Petr Pavel a parcurs peste 3.000 de kilometri prin țară, de la Transfăgărașan la Transalpina, și a fost văzut pe străzile Craiovei cu aparatul foto în mână. Președintele Cehiei, Petr Pavel, s-a întors la birou luni, 15 septembrie, după un concediu neobișnuit prin România, pe care a parcurs-o aproape în totalitate cu motocicleta. La începutul
România riscă blackout energetic: Ministrul Energiei negociază cu Bruxelles-ul prelungirea funcționării centralelor pe cărbune # Lumea Politică
Bogdan Ivan avertizează că țara ar putea ajunge în "pauperitate energetică" fără menținerea a trei grupuri mari de producție pe cărbune până în 2027 Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a transmis un avertisment dur privind riscul de blackout energetic cu care se confruntă România în cazul în care centralele pe cărbune ar fi închise fără existența
Dogioiu nu găsește „condițiile” identificate de Bolojan / Purtătoarea de cuvânt a Guvernului se „roagă” de internet să-i dea documentele # Lumea Politică
Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, are o relație complicată cu internetul de la Palatul Victoria. După ședința de Guvern, de joi, Bolojan nu a mai scos la înaintare niciun ministru. A trimis-o, spre informarea presei, pe Ioana Dogioriu, potrivit Gandul. După ce a citit actele normative adoptate de către Executiv, Dogioiu, în încercările
Reacție furioasă a lui George Simion după ce Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru tentativă la lovitură de stat # Lumea Politică
Președintele AUR George Simion a avut, marți seară, o primă reacție după ce fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a fost trimis în judecată pentru tentativă la lovitură de stat. Într-un clip postat pe Facebook, Simion acuză autoritățile că au fabricat motivele și că decizia ar fi fost luată sub presiuni externe. „Felul în
Kelemen Hunor îi cere lui Ilie Bolojan să nu se mai opună plafonării prețurilor: „Oamenii trebuie să simtă că-s protejați” # Lumea Politică
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, într-un interviu pentru Antena 3 CNN că intenționează să susțină în coaliția de guvernare ideea menținerii plafonării adaosului comercial la alimentele de bază pentru că acesta este o măsură de protecție pentru populație. „Oamenii trebuie să simtă că-s protejați", a spus Kelemen. Kelemen Hunor: Nu, nu era vorba de vamă,
Dezvăluiri din dosarul grupării Georgescu – Potra: Influenceri și magistrați invocați de procurori # Lumea Politică
Procurorii au dezvăluit, într-un rechizitoriu de 327 de pagini, modul în care Călin Georgescu a ajuns pe primul loc la alegerile prezidențiale din 24 noiembrie 2024, deși era practic necunoscut public, fără susținere partinică și fără dezbateri cu contracandidații. Ascensiunea sa a fost posibilă prin promovare artificială pe Facebook și TikTok, susținută de conturi false
Rechizitoriul dosarului Georgescu: Jurnaliști, influenceri și magistrați invocați de procurori. BobbyD și Anca Alexandrescu # Lumea Politică
Procurorii au dezvăluit, într-un rechizitoriu de 327 de pagini, modul în care Călin Georgescu a ajuns pe primul loc la alegerile prezidențiale din 24 noiembrie 2024, deși era practic necunoscut public, fără susținere partinică și fără dezbateri cu contracandidații. Ascensiunea sa a fost posibilă prin promovare artificială pe Facebook și TikTok, susținută de conturi false
Peste 200 de parlamentari români încasează cash 35.000 de lei, cu justificări doar pentru jumătate # Lumea Politică
Conform legislației actuale, deputații și senatorii trebuie să prezinte documente justificative doar pentru 17.500 de lei, adică jumătate din această sumă, ceea ce ridică întrebări privind transparența utilizării fondurilor publice. Distribuția pe partide a încasărilor în numerar Din totalul de 329 de deputați, 135 optează pentru încasarea sumei forfetare cash, scrie „Libertatea": – PSD: 54
În august, prețurile unor produse au crescut mai mult decât mărirea TVA, spune Consiliul Concurenței # Lumea Politică
O serie de produse au înregistrat în august față de iunie creşteri ale preţurilor mai mari decât majorarea TVA: carne tocată (+4,93%), drojdie (+3,11%), iaurt (+2,75%), pâine (+2,78%), cozonac (+18,40%), ouă (+1,85%), smântână (+4,35%), zahăr (+5,45%) şi unt (+4,03%), potrivit unei analize realizate de Consiliul Concurenţei. Per total, preţurile la raft ale alimentelor de bază, au crescut,
Putin continuă războiul în Ucraina: Demisia lui Dmitri Kozak, un semnal clar al refuzului de pace, conform ISW # Lumea Politică
Vladimir Putin pare hotărât să prelungească conflictul din Ucraina, după cum sugerează demisia unuia dintre cei mai apropiați consilieri ai săi, Dmitri Kozak. Adjunctul șefului de cabinet al Kremlinului și-a anunțat brusc demisia din funcție, fără a invoca motive oficiale, dar analiștii leagă această decizie de dezacordurile sale cu strategia de război a liderului rus.
Rareș Lazăr, de la “România în Acțiune” la Primăria Capitalei: O nouă candidatură intră în cursă # Lumea Politică
Scena politică a Bucureștiului se agită odată cu anunțul candidaturii lui Rareș Lazăr la funcția de Primar General al Capitalei. Vicepreședintele partidului România în Acțiune, formațiune care l-a susținut pe Mircea Geoană la ultimele alegeri prezidențiale, a intrat oficial în competiția electorală. Anunțul a fost făcut public în cadrul unei emisiuni la A7TV, unde Lazăr
Călin Popescu Tăriceanu avertizează asupra tensiunilor din coaliție: „Politica este și arta compromisului” # Lumea Politică
Fostul prim-ministru Călin Popescu Tăriceanu a lansat un avertisment asupra tensiunilor din actuala coaliție de guvernare, subliniind că fără compromis și dialog real între partide nu poate exista stabilitate politică. Fostul premier critică abordarea prea administrativă a guvernării actuale și pledează pentru mai multă flexibilitate din partea tuturor partenerilor de coaliție. Respinge alegerilor anticipate Tăriceanu
Cristian Tudor Popescu a criticat dur comportamentul președintelui american Donald Trump în al doilea său mandat, calificându-l drept un dictator care se comportă precum un monarh absolutist. Gazetarul a dat în clocot la adresa celui mai puternic om al planetei într-o emisiune B1TV, abordând și strategiile europene de răspuns la politicile americane. Comportamentul dictatorial al
Ministrul Energiei negociază „intens” cu CE pentru amânarea închiderii centralelor pe cărbune. Termenul limită # Lumea Politică
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că se află în negocieri intense cu Comisia Europeană pentru amânarea termenului de închidere a minelor și centralelor pe cărbune din România, prevăzut pentru sfârșitul anului 2025. Oficialul român argumentează că eliminarea acestor capacități de producție ar duce la creșterea prețurilor la energia electrică și la pierderea miilor de
George Simion, amenințat cu moartea după vizita în Londra. AUR a depus plângere penală: „Cerem să ancheteze aceste instigări criminale” # Lumea Politică
Liderul AUR, George Simion, a fost amenințat cu moartea pe rețelele de socializare, după ce a participat la Festivalul Libertății de Exprimare de la Londra. „AUR a depus plângere penală împotriva tuturor celor care au incitat la ură și violență", a transmis formațiunea. Liderul AUR, George Simion, a fost amenințat cu moartea pe rețelele de socializare,
Olguța Vasilescu, după consultările privind reforma administrației locale: Ministerul Dezvoltării propune reducerea a 13.000 de posturi # Lumea Politică
Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, a declarat miercuri, după şedinţa tehnică de la Palatul Victoria, pe tema reformei din administraţie, că Ministerul Dezvoltării a venit cu o propunere de reducere a 13.000 de posturi. Ea a precizat că a propus ca, pentru primăriile care nu pot să-şi asigure cheltuielile de personal, să se facă o
Anunțul Primăriei Sectorului 4 după descoperirea construcției vechi de sub Planșeul Unirii. Au intervenit arheologii # Lumea Politică
Arheologii intervin în lucrările de la Planșeul Unirii din centrul Bucureștiului, după ce pe șantier au fost descoperite urme de construcții vechi. Autoritățile locale spun însă că lucrările de reabilitare nu vor fi afectate. În centrul Bucureștiului, în Piața Unirii, au fost găsite sub pământ, în urma săpăturilor, mai multe bucăți dintr-o structură veche. Este
România va plăti până la finele anului pe dobânzi cât pentru finanțarea Autostrăzii Moldovei. Ilie Bolojan: Nu mai putem merge astfel # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi seară, întrebat despre situaţia economică a României, că în acest an ţara noastră va plăti dobânzi de 11 miliarde de euro, cât Autostrada Moldovei A7. Ilie Bolojan a afirmat, marţi seară, la Antena3 CNN, că diferenţa pe care România o înregistrează între cheltuielile pe care le face şi veniturile
Călin Georgescu, discurs pe treptele Poliției, despre trimiterea sa în judecată: “Este copie la indigo cu dosarul lui Trump” # Lumea Politică
Călin Georgescu a venit miercuri la sediul IPJ Ilfov pentru a semna controlul judiciar, aceasta fiind prima sa apariție publică după ce a fost trimis în judecată pentru complicitate la tentativă la lovitură de stat. Într-un discurs delirant, el a făcut o paralelă între dosarul său și cel al președintelui american Donald Trump. Călin Georgescu a venit
SURSE Coaliția a decis împărțirile politice: USR ia 4 posturi de prefect de la PSD și PNL. Ce alte funcții sunt puse la bătaie # Lumea Politică
Liderii Coaliției de guvernare au stabilit, după mai multe săptămâni de amânare, cum își vor împărți posturile de prefect, subprefect și șefii unor mari agenții de stat. Surse politice au explicat pentru Digi24.ro că USR va avea 4 prefecți, în loc de 9 cât ceruseră liderii formațiunii inițial, PSD urm
Consilierul lui Nicușor Dan cere reformă radicală: „Nu avem nevoie de atâtea județe și localități – România trebuie reorganizată pentru era AI” # Lumea Politică
Consilierul prezidențial Radu Burnete, apropiat al președintelui Nicușor Dan, trage un semnal de alarmă privind necesitatea unei reforme profunde în administrație și economie, adaptate la era tehnologică și geopolitică actuală. Burnete critică modelul administrativ învechit al României, pledând pentru digitalizare reală, privatizare responsabilă și mobilizarea capitalului românesc pentru a transforma țara într-o națiune prosperă și […] The post Consilierul lui Nicușor Dan cere reformă radicală: „Nu avem nevoie de atâtea județe și localități – România trebuie reorganizată pentru era AI” first appeared on Lumea Politică.
Sorin Grindeanu răspunde Kremlinului: „România nu are nimic de învățat din înțelepciunea rusească” # Lumea Politică
Președintele interimar al PSD și al Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a reacționat la declarațiile purtătorului de cuvânt al Kremlinului, care a negat implicarea Rusiei în tentativele de influențare a alegerilor din România. Liderul social-democrat a calificat poziția oficială rusă drept o continuare a manipulării și negării dovezilor evidente. Negarea Kremlinului nu schimbă realitatea probelor „Răspunsul […] The post Sorin Grindeanu răspunde Kremlinului: „România nu are nimic de învățat din înțelepciunea rusească” first appeared on Lumea Politică.
MAE anunță 300 de noi angajări în plină campanie de austeritate guvernamentală. „Un bun prilej ca ‘ai mei’ sau ‘ai noștri’ să ocupe 300 de posturi în Ministerul de Externe” # Lumea Politică
Ministerul Afacerilor Externe, condus de Oana Țoiu, a anunțat angajarea a peste 300 de persoane pe noi posturi, o decizie care vine în contradicție flagrantă cu politica de austeritate promovată de guvernul Bolojan și cu planurile de reducere a aparatului de stat. Măsura generează controverse în contextul în care executivul implementează creșteri de taxe și […] The post MAE anunță 300 de noi angajări în plină campanie de austeritate guvernamentală. „Un bun prilej ca ‘ai mei’ sau ‘ai noștri’ să ocupe 300 de posturi în Ministerul de Externe” first appeared on Lumea Politică.
Impas în coaliția de guvernare privind prelungirea plafonării adaosului comercial la produsele de bază. Ce urmează # Lumea Politică
Coaliția de guvernare se confruntă cu un nou blocaj privind prelungirea plafonării adaosului comercial la produsele de bază, măsură care expiră la 1 octombrie. PSD insistă pentru continuarea acestei politici, în timp ce poziția oficială a Guvernului, exprimată prin purtătoarea de cuvânt, sugerează că decizia de încetare a fost deja luată în unanimitate – o […] The post Impas în coaliția de guvernare privind prelungirea plafonării adaosului comercial la produsele de bază. Ce urmează first appeared on Lumea Politică.
Prima înfățișare în instanță a lui Tyler Robinson, acuzat de uciderea activistului Charlie Kirk # Lumea Politică
Tyler Robinson, tânărul de 22 de ani acuzat de uciderea activistului conservator Charlie Kirk, a apărut pentru prima dată în fața instanței prin videoconferință, într-o audiere în care a păstrat aproape complet tăcerea. Procurorii cer pedeapsa cu moartea, prezentând probe ADN, mesaje incriminatoare și un bilet care ar confirma intenția premeditată de asasinat. Robinson, văzut […] The post Prima înfățișare în instanță a lui Tyler Robinson, acuzat de uciderea activistului Charlie Kirk first appeared on Lumea Politică.
Premierul Ilie Bolojan: Când vor fi vizibile efectele de stabilizare ale economiei. Nu mai crește TVA # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan a oferit marți seară explicații despre calendarul în care românii vor resimți beneficiile măsurilor economice adoptate recent, precizând că efectele de stabilizare vor deveni vizibile începând cu primăvara anului viitor, cu condiția respectării strategiei de reducere a cheltuielilor publice. Scăderea inflației și absorbirea contracției economice Șeful Executivului a explicat în ce vor […] The post Premierul Ilie Bolojan: Când vor fi vizibile efectele de stabilizare ale economiei. Nu mai crește TVA first appeared on Lumea Politică.
Călin Georgescu, trimis în judecată alături de Horațiu Potra și de 20 de mercenari ai acestuia: „Protestele urmau a fi deturnate în acțiuni violente” / Planul pus la cale, al cărui autor moral a fost Georgescu # Lumea Politică
Fostul candidat la prezidenţiale Călin Georgescu a fost trimis în judecată, marți, pentru șase infracțiuni, cea mai gravă fiind complicitate la tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale şi comunicarea de informaţii false. În același dosar au fost trimiși în judecată și Horațiu Potra, pentru tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea […] The post Călin Georgescu, trimis în judecată alături de Horațiu Potra și de 20 de mercenari ai acestuia: „Protestele urmau a fi deturnate în acțiuni violente” / Planul pus la cale, al cărui autor moral a fost Georgescu first appeared on Lumea Politică.
Președintele polonez Karol Nawrocki solicită NATO să se pregătească de război după atacul cu drone rusești # Lumea Politică
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a cerut întărirea capacităților de descurajare ale NATO, în urma incidentului fără precedent în care mai multe drone rusești au intrat în spațiul aerian polonez săptămâna trecută. Liderul de la Varșovia a subliniat importanța pregătirii pentru conflict ca garanție a păcii și a susținut apelul american de oprire a importurilor de […] The post Președintele polonez Karol Nawrocki solicită NATO să se pregătească de război după atacul cu drone rusești first appeared on Lumea Politică.
SUA vor construi în România un poligon modern de antrenament pentru tancuri, într-o zonă de graniță # Lumea Politică
Armata Statelor Unite va colabora cu Armata Română pentru construirea unui poligon modern de antrenament pentru tancuri în județul Galați, într-o zonă strategică apropiată de granițele cu Ucraina și Republica Moldova. Viitorul obiectiv militar va fi ridicat în zona actualului poligon de la Smârdan, una dintre principalele locații de instruire ale Forțelor Terestre Române. Localizarea […] The post SUA vor construi în România un poligon modern de antrenament pentru tancuri, într-o zonă de graniță first appeared on Lumea Politică.
Nicușor Dan: Partenerii externi înțeleg acum mai bine de ce au fost anulate alegerile prezidențiale # Lumea Politică
Președintele României, Nicușor Dan, susține că partenerii externi au o înțelegere mai clară asupra deciziei de anulare a alegerilor prezidențiale din decembrie 2024, în contextul în care războiul hibrid rusesc s-a extins și în alte state occidentale. La opt luni de la anularea scrutinului, șeful statului a explicat că numeroase rapoarte din țări europene confirmă […] The post Nicușor Dan: Partenerii externi înțeleg acum mai bine de ce au fost anulate alegerile prezidențiale first appeared on Lumea Politică.
Suspectul din cazul uciderii activistului Charlie Kirk ar fi mărturisit crima pe Discord. S-a lăudat în fața prietenilor # Lumea Politică
Tânărul de 22 de ani acuzat de uciderea activistului conservator Charlie Kirk ar fi recunoscut fapta în fața prietenilor săi pe platforma Discord, chiar înainte ca autoritățile să îl prindă. Tyler Robinson, principalul suspect în acest caz care a șocat America, a fost arestat joia trecută după o urmărire de aproape două zile. Charlie Kirk […] The post Suspectul din cazul uciderii activistului Charlie Kirk ar fi mărturisit crima pe Discord. S-a lăudat în fața prietenilor first appeared on Lumea Politică.
Românii primesc o nouă lovitură în plin val de scumpiri: Ratele vor exploda din octombrie. La cât ajunge IRCC # Lumea Politică
Peste 500.000 de români se pregătesc să facă față unei noi creșteri a ratelor bancare începând cu 1 octombrie 2025, după ce Indicele de Referință pentru Creditele Consumatorilor (IRCC) va urca de la 5,55% la 6,06%. Această majorare vine în contextul unui val persistent de scumpiri care afectează economia românească. Impactul concret asupra ratelor românilor […] The post Românii primesc o nouă lovitură în plin val de scumpiri: Ratele vor exploda din octombrie. La cât ajunge IRCC first appeared on Lumea Politică.
Netanyahu recunoaște că Israelul se confruntă cu o „izolare” care ar putea dura ani de zile # Lumea Politică
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a făcut o afirmație rară privind situația internațională dificilă a Israelului, admițând că țara se confruntă cu o “izolare” din cauza războiului din Gaza, care ar putea persista pentru mai mulți ani. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe a Ministerului de Finanțe și marchează o schimbare de ton față […] The post Netanyahu recunoaște că Israelul se confruntă cu o „izolare” care ar putea dura ani de zile first appeared on Lumea Politică.
Sorin Grindeanu cere ANAF să înceapă controale la comercianți: „Există suspiciuni că unii deja au majorat prețurile” # Lumea Politică
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, luni, că există suspiciuni că unii comercianți deja au majorat prețurile, în contextul în care se vorbește despre renunțarea la plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de bază, și a solicitat conducerii ANAF să demareze de urgență acțiuni de control în acest sens. „Măsura plafonării adaosului comercial pentru […] The post Sorin Grindeanu cere ANAF să înceapă controale la comercianți: „Există suspiciuni că unii deja au majorat prețurile” first appeared on Lumea Politică.
Nicușor Dan, prima reacție după intrarea dronei rusești în spațiul României / Cum a răspuns când i s-a transmis, în direct, cea mai nouă informație anunțată de Polonia # Lumea Politică
Președintele Nicușor Dan a reacționat prima dată, luni seară, după ce o dronă a intrat pe teritoriul României, în weekend, precizând că „știm că este rusească” și cât timp a zburat ea în spațiul nostru aerian. De asemenea, șeful statului a dat asigurări românilor că „suntem în siguranță”, în contextul recent legat de pătrunderea mai […] The post Nicușor Dan, prima reacție după intrarea dronei rusești în spațiul României / Cum a răspuns când i s-a transmis, în direct, cea mai nouă informație anunțată de Polonia first appeared on Lumea Politică.
PSD vrea tichete de masă de 50 de lei pe zi. Florin Manole: „Se va simți în buzunarul lucrătorului”. Cum reacționează mediul de afaceri # Lumea Politică
PSD propune creșterea valorii tichetelor de masă la 50 de lei pe zi, cu 10 lei mai mult decât în prezent. Măsura face parte din pachetul social-democraților pentru relansarea economiei și urmează să fie discutată în Coaliție. Ministrul Muncii, Florin Manole, spune că inițiativa ar crește veniturile pentru milioane de angajați și ar stimula consumul, […] The post PSD vrea tichete de masă de 50 de lei pe zi. Florin Manole: „Se va simți în buzunarul lucrătorului”. Cum reacționează mediul de afaceri first appeared on Lumea Politică.
Ce alimente se scumpesc de la 1 octombrie 2025, dacă se elimină plafonarea adaosului comercial. Lista produselor aprobată de guvern # Lumea Politică
Guvernul a decis să nu mai prelungească plafonarea adaosului comercial introdusă prin OUG 67/2023 și extinsă până la data de 30 septembrie. Astfel, începând cu 1 octombrie 2025, produse de bază precum pâinea, laptele, ouăle, carnea, zahărul sau legumele proaspete vor putea fi vândute la prețuri mai mari, stabilite liber, în funcție de costurile pieței […] The post Ce alimente se scumpesc de la 1 octombrie 2025, dacă se elimină plafonarea adaosului comercial. Lista produselor aprobată de guvern first appeared on Lumea Politică.
Marcel Boloș, dezvăluiri din CULISELE banilor alocați din Fondul de Rezervă Bugetară: „Să lămurim problema” / Cum arată lista beneficiarilor # Lumea Politică
Marcel Boloș, fost ministru de Finanțe, a precizat, într-un mesaj publicat pe pagina sa de facebook, că „atunci când apar probleme, nimeni nu e complet (ne)vinovat.” Fostul oficial susține că vrea să lămurească problema banilor alocați din Fondul de Rezervă Bugetară, explicând că toate măsurile care au împins deficitul în sus au fost, la acea […] The post Marcel Boloș, dezvăluiri din CULISELE banilor alocați din Fondul de Rezervă Bugetară: „Să lămurim problema” / Cum arată lista beneficiarilor first appeared on Lumea Politică.
„Pentru România, aderarea la OCDE este un obiectiv strategic”, a declarat, luni, președintele Nicușor Dan, după întâlnirea pe care a avut-o la București cu secretarul general al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Mathias Cormann. „Am avut astăzi o discuție excelentă cu secretarul general al OCDE, Mathias Cormann. OCDE este organizația care reunește cele mai dezvoltate […] The post Când va adera România la OCDE. Anunțul făcut de Nicușor Dan first appeared on Lumea Politică.
Moțiunea depusă de AUR împotriva ministrului Educației, votată luni în Senat. David anunță că demisioneză dacă moțiunea trece: „Fără nicio discuție” # Lumea Politică
Senatorii se reunesc luni, de la ora 16.00, pentru a dezbate și vota moțiunea simplă pe care AUR a depus-o împotriva ministrului Educației, Daniel David. Votul va fi unul secret, iar Daniel David a anunțat că este dispus să demisioneze dacă moțiunea va trece. „Fără nicio discuţie, da, pentru că vreau să fie foarte clar […] The post Moțiunea depusă de AUR împotriva ministrului Educației, votată luni în Senat. David anunță că demisioneză dacă moțiunea trece: „Fără nicio discuție” first appeared on Lumea Politică.
Soluțiile pentru supraviețuirea Guvernului Bolojan dacă PSD părăsește coaliția: Analiza unui politolog # Lumea Politică
În contextul amenințărilor repetate ale PSD cu ieșirea de la guvernare, politologul Cristian Preda consideră că Guvernul Bolojan are cel puțin două soluții viabile de supraviețuire politică. Fără social-democrați, coaliția PNL-USR-UDMR și minorități ar mai deține sub 39% din totalul voturilor în Parlament, ceea ce ar impune strategii alternative pentru menținerea stabilității guvernamentale. Prima soluție: […] The post Soluțiile pentru supraviețuirea Guvernului Bolojan dacă PSD părăsește coaliția: Analiza unui politolog first appeared on Lumea Politică.
România înregistrează oficial o rată a șomajului de doar 5,8%, însă realitatea pieței muncii este mult mai complexă decât sugerează această statistică. Rata de ocupare a populației în vârstă de muncă (15-64 ani) a fost în trimestrul al doilea din 2025 de numai 63,3%, una dintre cele mai scăzute din Uniunea Europeană, conform datelor transmise […] The post Oficial, rata șomajului e sub 6%. Care este însă, cu adevărat, cifra reală first appeared on Lumea Politică.
Prințul Harry, Ducele de Sussex, a efectuat o vizită discretă de aproape două zile în Ucraina, concentrându-se pe promovarea programelor Fundației Invictus Games (IGF) destinate recuperării și reintegrării veteranilor răniți în conflictul din Ucraina. Vizita a inclus întâlniri cu oficiali, veterani și familiile acestora. Dezvoltarea unui sistem de recuperare prin sport “Recuperarea prin sport nu […] The post Prințul Harry, vizită discretă la Kiev. Ce interese a promovat acolo first appeared on Lumea Politică.
Traian Băsescu critică gestionarea incidentului cu drona rusă: “Trebuia să o doborâm, nu să alergăm bezmetici după ea” # Lumea Politică
Fostul președinte Traian Băsescu a criticat dur modul în care autoritățile române au gestionat incidentul cu drona rusă care a intrat sâmbătă în spațiul aerian național, considerând că vehiculul aerian trebuia doborât în loc să fie urmărit timp de aproape o oră. În opinia sa, această reacție demonstrează “neputință” și pune sub semnul întrebării capacitatea […] The post Traian Băsescu critică gestionarea incidentului cu drona rusă: “Trebuia să o doborâm, nu să alergăm bezmetici după ea” first appeared on Lumea Politică.
Tronson de autostradă finalizat, dar închis din cauza unor suduri greșite la poduri. CNAIR amenință constructorul cu penalități # Lumea Politică
Un tronson de 30 de kilometri din Autostrada „Moldovei” A7 rămâne închis circulației din cauza unor defecțiuni la sudurile de la trei poduri și pasaje, deși lucrările sunt finalizate în proporție de aproape 100%. Constructorul bulgar Coni-Trace se confruntă cu amenințarea unor penalități din partea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), în timp […] The post Tronson de autostradă finalizat, dar închis din cauza unor suduri greșite la poduri. CNAIR amenință constructorul cu penalități first appeared on Lumea Politică.
Sindicaliștii din administrația publică protestează în Capitală și amenință cu greva generală Renunțați la politicile adoptate „din pix” # Lumea Politică
Reprezentanții sindicatelor din administrația publică organizează luni, 15 septembrie, un protest în București, exprimându-și nemulțumirea față de măsurile guvernamentale care, susțin ei, vor provoca “un blocaj generalizat” în sectorul public. Protestatarii amenință cu declanșarea grevei generale dacă măsurile contestate vor fi adoptate. Programul protestului și întâlnirea cu premierul Protestul va începe la ora 10:00 în […] The post Sindicaliștii din administrația publică protestează în Capitală și amenință cu greva generală Renunțați la politicile adoptate „din pix” first appeared on Lumea Politică.
