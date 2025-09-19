Câtă poluare produce în București colectarea gunoiului cu camioane pe motorină | Green Report

07:10

CNAIR anunță restricții de circulație, începând de marți, 16 septembrie 2025, ora 09:00, și până joi, 18 septembrie 2025, ora 23:00, pe breteaua de legătură dintre Autostrada A0 și Autostrada A2, calea către Constanța. Măsură este luată pentru efectuarea lucrărilor de reparații asfaltice. În perioada în care se vor executa aceste lucrări, traficul va fi […]