Epopeea extrădării lui Plahotniuc continuă: grecii s-au răzgândit a doua oară și îl vor extrăda în Republica Moldova

În primul său interviu major de când a fost ales, Papa Leon al XIV-lea și-a exprimat îngrijorarea cu privire la „anumite lucruri” care se întâmplă în Statele Unite. Papa Leon al XIV-lea a vorbit și despre președintele Donald Trump, vicepreședintele JD Vance și Elon Musk, insistând totuși că nu dorește să ia parte la bătălii politice. „Nu intenționez să mă implic în politica partizană. Nu asta este menirea Bisericii. Dar nu mi-e teamă să ridic probleme care, în opinia mea, sunt probleme reale ale Evangheliei, pe care, sper, oamenii de ambele părți ale spectrului politic, cum se spune, vor fi capabili să le asculte”, a spus el, potrivit Catholic News Agency.