Pașaport diplomatic. Ordinea mondială fără arbitru
Digi24.ro, 19 septembrie 2025 12:20
Busola morală a lumii pare într-o derivă profundă. Unele state, organizații sau individizi interpretează legile internaţionale după bunul plac şi pretind că au dreptate. Confuzia este amplificată de retragerea relativă a Statelor Unite din poziția de apărător global al binelui. Acest lucru lasă în urmă un vid, unde adevărul și justiția devin chestiuni de perspectivă. Analiza îi aparţine lui Ken Endo este şeful catedrei de politică internaţională de la Universitatea din Tokyo.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 30 minute
12:20
Busola morală a lumii pare într-o derivă profundă. Unele state, organizații sau individizi interpretează legile internaţionale după bunul plac şi pretind că au dreptate. Confuzia este amplificată de retragerea relativă a Statelor Unite din poziția de apărător global al binelui. Acest lucru lasă în urmă un vid, unde adevărul și justiția devin chestiuni de perspectivă. Analiza îi aparţine lui Ken Endo este şeful catedrei de politică internaţională de la Universitatea din Tokyo.
12:20
Epopeea extrădării lui Plahotniuc continuă: grecii s-au răzgândit a doua oară și îl vor extrăda în Republica Moldova # Digi24.ro
Ministerul Justiției din Grecia și-a revocat decizia prin care procesul de extrădare a oligarhului moldovean Vladimir Plahotniuc a fost suspendat. Astfel, acesta urmează să fie dus în R. Moldova pe 25 septembrie, așa cum fusese stabilit anterior. Informația a fost confirmată pentru ZdG de reprezentanți ai mai multor instituții ale statului.
12:10
Scandal diplomatic între Cehia și Belarus din cauza spionajului organizat de KGB-ul de la Minsk # Digi24.ro
Ministerul de Externe al Belarusului a declarat vineri că a ordonat unui diplomat ceh să părăsească ţara şi a convocat un diplomat polonez de rang înalt la o întâlnire, după ce ambele ţări au expulzat personal diplomatic belarus, relatează Reuters.
Acum o oră
12:00
Comedianții din lumea showbiz-ului îi iau apărarea lui Kimmel. Jimmy Fallon promite să vorbească în continuare despre Trump # Digi24.ro
În timpul monologului său din episodul de joi al emisiunii „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”, Fallon a spus: „Vestea cea mare este că Jimmy Kimmel a fost suspendat de ABC după presiuni din partea FCC, lăsând pe toată lumea să se întrebe ce naiba se întâmplă”.
12:00
Influencer indian, arestat după un videoclip în care susținea că noul aeroport din Goa este bântuit # Digi24.ro
Akshay Vashisht, un YouTuber cu peste 570.000 de abonați și cunoscut pentru clipurile sale cu povești paranormale, a fost reținut în India după ce a publicat un videoclip în care afirma că noul aeroport internațional din Goa ar fi bântuit. Autoritățile îl acuză că a răspândit informații „false, răuvoitoare și superstițioase”, scrie The Independent.
11:50
Cum a încercat directorul interimar de la SC Apa Brașov SA să rămână în funcție. DNA l-a reținut pe Liviu Cocoș # Digi24.ro
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) l-au reținut pe Liviu Cocoș, directorul interimar al Companiei Apa Brașov și vicepreședinte al filialei județene a PNL. Acesta este acuzat că ar fi încercat să obțină fraudulos postul de director general al companiei.
11:50
Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate, modernizată. Proiectul, finanţat prin PNRR, în valoare de 100 de milioane de euro # Digi24.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat vineri că până la finalul acestui an vor fi disponibile primele module ale noii Platforme Informatice a Asigurărilor de Sănătate (PIAS). Ministrul anunţă modernizarea PIAS, un proiect finanţat prin PNRR, în valoare de 100 de milioane de euro.
Acum 2 ore
11:30
Înapoi în anii '30. Un magazin din orașul german Flensburg a expus în vitrină un mesaj șocant: „Accesul evreilor este interzis” # Digi24.ro
Un afiș într-un magazin german care interzicea accesul evreilor a stârnit indignarea localnicilor și a oficialilor și a fost comparat cu mesajele afișate pe străzile germane în timpul celui de-al Treilea Reich. „EVREII sunt interziși aici!!!!”, se putea citi pe afișul din Flensburg, care a fost îndepărtat după o serie de plângeri adresate poliției. „Nu e nimic personal. Nici măcar antisemitism. Pur și simplu nu vă suport.”
11:20
Moșteanu: „O parte din români privesc războiul de pe balcon”. E important să arătăm Rusiei că suntem pregătiți să ne apărăm # Digi24.ro
Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a avertizat vineri, întrebat despre dronele rusești care au pătruns în spațiul aerian al țării noastre, că vor mai fi provocări ale Rusiei și „e important să arătăm că suntem pregătiți să ne apărăm”.
11:20
Lupta oamenilor lui Trump cu știința: vaccinul contra rujeolei nu mai este recomandat, contrar avizelor medicilor # Digi24.ro
Experţii numiţi de secretarul american pentru Sănătate din administraţia preşedintelui Donald Trump au votat joi pentru modificarea recomandărilor de vaccinare împotriva rujeolei, contrar avizului unor oameni de ştiinţă şi medici, într-un context marcat de temeri legate de viitoare modificări.
11:10
Elevă de clasa a VII-a, luată cu ambulanța de la cursuri după ce a fumat o ţigară electronică # Digi24.ro
Caz șocant la o școală din Iași. O elevă de clasa a VII-a fost luată cu ambulanța de la cursuri după ce ar fi consumat țigări electronice. Există suspiciunea că dispozitivul conținea substanțe interzise. Polițiștii au deschis o anchetă.
11:00
Românii care ar putea plăti mai puțin la întreținere. Ce propune un proiect depus la Senat # Digi24.ro
Adunările generale ale blocurilor pot folosi banii obținuți din chirii, reclame sau servicii și pentru cheltuieli legate de spațiile comune, prevede unui proiect depus la Senat de către deputatul PNL Adrian Baciu. Legea actuală permite utilizarea acestor fonduri numai pentru reparații, nu și cheltuieli comune, cum ar fi curățenia în clădire, lumina pe scară.
11:00
Surorile lui Maradona rămân fără miliarde de pesos. Acuzațiile aduse lor de către justiția argentiniană # Digi24.ro
Justiţia argentiniană a dispus joi sechestrarea bunurilor a două surori şi ale avocatului lui Diego Maradona, precum şi ale altor trei persoane, pentru gestionarea frauduloasă a mărcii „Maradona”.
10:50
Bărbat împușcat mortal cu o armă de vânătoare. Tragedia s-a petrecut într-o mașină parcată, în Satu Mare # Digi24.ro
Un bărbat din Satu Mare a fost împușcat mortal de prietenul lui cu o armă de vânătoare. Incidentul s-ar fi întâmplat accidental.
10:50
Jocul dublu al lui Donald Trump: în timp ce critică China, blochează un pachet de ajutor militar pentru Taiwan # Digi24.ro
Președintele Donald Trump a refuzat să aprobe un pachet de arme pentru Taiwan în această vară, în încercarea sa de a negocia un acord comercial și un potențial summit cu liderul chinez Xi Jinping, arată o investigație washingtonpost.
Acum 4 ore
10:30
Statuie aurită de 3 metri, înfățișându-l pe Trump cu un Bitcoin în mână, instalată în apropiere de Capitoliu # Digi24.ro
O statuie aurie înaltă de peste trei metri, reprezentându-l pe președintele american Donald Trump ținând în mână un Bitcoin, a fost instalată temporar pe 3rd Street, în apropierea clădirii Capitoliului SUA. Lucrarea a apărut chiar în ziua în care Rezerva Federală urma să anunțe o nouă decizie privind politica monetară, fapt ce a transformat momentul într-un gest cu puternică încărcătură simbolică, relatează CNBC.
10:30
Statele Unite au blocat pentru a șasea oară, prin veto în Consiliul de Securitate al ONU, o rezoluție care cerea încetarea imediată a focului în Gaza și eliberarea ostaticilor. Toți ceilalți 14 membri ai Consiliului au votat în favoarea documentului, pe care Washingtonul l-a respins pe motiv că nu condamnă suficient Hamas și nu recunoaște dreptul Israelului la autoapărare, potrivit BBC.
10:30
Bolojan discută cu reprezentanții marilor magazine despre plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan se întâlnește vineri dimineață cu reprezentanții marilor magazine pentru a discuta despre plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază. Schema de plafonare expiră la finalul acestei luni, iar PSD și UDMR vor ca ea să fie continuată.
10:10
Fragmente ale unei rachete despre care se crede că a fost folosită pentru doborârea unei drone au fost găsite în regiunea Lublin din estul Poloniei, a declarat poliţia militară poloneză, la peste o săptămâna după ce forţele armate poloneze, susţinute de avioane NATO, au doborât mai multe drone ruseşti pătrunse în spaţiul său aerian, informează Reuters.
10:10
Managerul spitalului din Caransebeş, ridicat de procurorii DNA pentru luare de mită. Alte două persoane sunt cercetate în dosar # Digi24.ro
Managerul Spitalului Municipal Caransebeş , Singh Bhupinder, a fost ridicat de procurorii DNA Timişoara şi dus la audieri într-un dosar de luare de mită. Alte două persoane, un consilier judeţean din Caraş- Severin, dar şi un om de afaceri din Caransebeş, sunt şi ei cercetaţi în acelaşi dosar, potrivit News.ro.
10:00
Kim Jong Un supraveghează testarea de noi „drone sinucigaşe” şi mizează pe inteligența artificială pentru modernizarea armatei # Digi24.ro
Dictatorul nord-coreean, Kim Jong Un, a supravegheat testarea unor drone strategice şi tactice şi a spus că trebuie implementată inteligenţa artificială în modernizarea armatei, într-o altă demonstraţie a dezvoltării arsenalului nord-coreean, în paralel cu exerciţiile comune realizate de Statele Unite şi Coreea de Sud.
09:40
Cele mai importante evenimente petrecute pe 19 septembrie
09:30
Luna septembrie se încheie cu vreme mai caldă decât de obicei. Estimările meteorologilor pentru octombrie # Digi24.ro
Ultima săptămână din luna septembrie va fi mai caldă decât în mod obișnut, arată o estimare meteo pentru următoarele patru săptămâni, publicată de ANM. Pentru primele trei săptămâni din octombrie, meteorologii se așteaptă la temperaturi obișnuite pentru această perioadă.
09:30
Serviciul secret britanic MI6 lansează un nou portal dark web pentru recrutarea de spioni pentru Marea Britanie. Platforma de mesagerie securizată Silent Courier are ca scop sporirea securității naționale, facilitând recrutarea de agenți potențiali de către MI6, a declarat Ministerul de Externe, informează Sky News.
09:30
Viktor Orban atacă guvernul suedez: „Nu este prietenul Ungariei”. Acuzații dure de la Budapesta # Digi24.ro
Premierul ungar Viktor Orban a lansat un atac la adresa guvernului suedez, acuzându-l că a acționat în repetate rânduri împotriva Ungariei. Într-un mesaj publicat pe X, Orban a enumerat șapte situații, de la excluderea universităților ungare din programele Erasmus și Horizon, până la presiunile pentru sancțiuni și migrație.
08:40
Momentul în care o șoferiță din București accidentează mortal un bărbat pe scuter. Avea permisul suspendat și urcase băută la volan # Digi24.ro
Momentul în care o șoferiță din București accidentează mortal un bărbat pe scuter. Avea permisul suspendat și urcase băută la volan
08:40
„Avocado mănâncă ei, noi n-avem bani nici de pufuleți”. Reacția unui român la supărarea ministrului Agriculturii # Digi24.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, s-a plâns că românii mănâncă avocado în loc de roșii românești. În satele României, însă, sunt oameni care spun că nici nu au văzut un fruct de avocado și, oricum, nu și l-ar permite.
08:40
Talibanii interzic cărțile scrise de femei, iar 18 discipline sunt declarate „în conflict cu Sharia” în universitățile afgane # Digi24.ro
Talibanii au eliminat din universitățile afgane toate cărțile scrise de femei și au interzis 18 discipline, pe motiv că sunt „în conflict cu principiile Sharia”. Printre materiile vizate se numără și cursuri despre drepturile omului și rolul femeilor în societate, potrivit BBC.
Acum 6 ore
08:30
În primul său interviu major de când a fost ales, Papa Leon al XIV-lea și-a exprimat îngrijorarea cu privire la „anumite lucruri” care se întâmplă în Statele Unite. Papa Leon al XIV-lea a vorbit și despre președintele Donald Trump, vicepreședintele JD Vance și Elon Musk, insistând totuși că nu dorește să ia parte la bătălii politice. „Nu intenționez să mă implic în politica partizană. Nu asta este menirea Bisericii. Dar nu mi-e teamă să ridic probleme care, în opinia mea, sunt probleme reale ale Evangheliei, pe care, sper, oamenii de ambele părți ale spectrului politic, cum se spune, vor fi capabili să le asculte”, a spus el, potrivit Catholic News Agency.
08:20
Imagini spectaculoase de pe plaja Tuzla au fost făcute publice. Acolo a început forajul unui microtunel pe sub nisip, prin care vor fi aduse la țărm gazele din Neptun Deep.
08:10
Un cutremur slab cu magnitudinea 3,1 s-a produs vineri dimineaţa, la ora 5:49, în zona seismică Vrancea, judeţul Buzău, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).
07:50
Demonstraţie de forţă în fața lui Trump: Venezuela lansează exerciţii militare şi îşi expune avioanele de vânătoare ruseşti # Digi24.ro
Venezuela a lansat trei zile de exerciţii militare şi şi-a expus avioanele de vânătoare construite în Rusia, într-o demonstraţie de forţă îndreptată împotriva SUA, pe fondul tensiunilor crescânde legate de desfăşurarea de nave de război americane în Caraibe.
07:10
Cazare gratuită, timp de o lună, într-un cămin din România. Condiția pusă studenților pentru a beneficia de ofertă # Digi24.ro
Inițiativă inedită la Iași, acolo unde studenții pot beneficia de cazare gratuită în cămin, dacă muncesc. Se întâmplă la Universitatea Tehnică unde, cei dispuși să contribuie la curățenia de toamnă, primesc reducere la cazare timp de o lună. Peste 100 de studenți au răspuns afirmativ propunerii, așa că s-au pus pe treabă: zugrăvesc, spală, dau cu vopsea sau șterg geamurile. Situația e reciproc avantajoasă: universitatea nu mai cheltuie bani cu forța de muncă, iar studenții economisesc și se și distrează, în același timp.
07:10
„Au comandat o limonadă la două pahare”. Scumpirile au redus drastic vânzările în restaurante. Cât sunt dispuși românii să cheltuie azi # Digi24.ro
Românii stau mai mult în casă, din cauza scumpirilor. Trei sferturi dintre ei spun că au redus ieșirile în oraș, după ce prețurile au explodat. Și în rândul proprietarilor de restaurante sunt îngrijorări - clienții sunt puțini și comenzile au scăzut. Un patron de local spune că a avut și clienți care au comandat doar o limonadă pe care au împărțit-o. Maxim 150 de lei de persoană sunt dispuși să dea românii pe o ieșire la restaurant.
07:10
Istoria grevelor în Franța. De la paradisul luptei de clasă la purgatoriul „dialogului social” # Digi24.ro
Deși grevele nu sunt mai frecvente în Franța decât în alte țări din Europa de Vest, locul lor în istoria mișcării muncitorești franceze este totuși unic. Pentru sindicate, grevele erau odată un mijloc preferat de îmbunătățire a vieții de zi cu zi și, de asemenea, se aflau în centrul utopiei lor revoluționare. Cu alte cuvinte, ele aveau ca scop depășirea capitalismului.
07:10
Categorii de persoane care nu se mai pot vaccina gratuit. Medicii avertizează: „Mulți oameni se află în această situație” # Digi24.ro
Începând cu 1 septembrie 2025, mii de români au rămas fără asigurare de sănătate, după ce statutul de coasigurat a fost eliminat. Persoanele afectate beneficiază acum doar de pachetul minimal de servicii medicale, care acoperă strict urgențele majore. Vaccinarea antigripală nu mai este disponibilă gratuit.
07:10
„Poarta spre Donețk” este la un pas să cedeze. Cum folosesc rușii tactica „zona morții” ca să îi alunge pe apărătorii orașului Pokrovsk # Digi24.ro
Apărătorii orașului ucrainean Pokrovsk din regiunea Donețk au rezistat timp de mai bine de un an, însă ar putea fi aproape să cedeze în fața asalturilor neîncetate ale armatei ruse, care amenință acum să încercuiască trupele Kievului și controlează toate rutele de aprovizionare ale orașului.
07:10
În vizorul celor mai noi rachete ale Chinei: Care ar fi următoarea țintă a Beijingului după anexarea Taiwanului într-un război cu SUA # Digi24.ro
Beijingul s-a folosit de parada militară de anul acesta ca să prezinte o serie de arme noi, inclusiv o rachetă poreclită „Distrugătorul Guamului” de presa chineză. Această insulă din Oceanul Pacific administrată de SUA ar deveni următoarea țintă a Chinei în războiul care ar putea izbucni dacă Beijingul ar invada și cuceri Taiwanul, așa cum a amenințat liderul chinez Xi Jinping.
07:10
Închiderea frontierei dintre Polonia și Belarus blochează o rută comercială de 25 de miliarde de euro. Shein și Temu, victime # Digi24.ro
Polonia refuză să redeschidă granița cu Belarus, izolând China de o arteră comercială în valoare de 25 de miliarde de euro pe an. Aproximativ 90% din transportul feroviar de marfă dintre China și UE trece prin Polonia, care este acum blocată din cauza exercițiilor militare ruso-belaruse Zapad-2025 și a incursiunii unor drone rusești în spațiul aerian al Poloniei. Ruta este vitală pentru platforme de comerț online precum Temu și Shein, scrie POLITICO.
07:10
Familii ale unor victime ale accidentului Air India dau în judecată firmele Boeing și Honeywell # Digi24.ro
Familiile a patru pasageri care au murit la bordul avionului Air India prăbușit în iunie au intentat un proces în SUA împotriva producătorului de avioane Boeing și a producătorului de piese pentru aeronave Honeywell, acuzând companiile de neglijență. Procesul susține că întrerupătoarele de alimentare cu combustibil defecte au cauzat accidentul și acuză companiile că nu au făcut „nimic”, în ciuda faptului că erau conștiente de riscurile designului aeronavei, potrivit BBC.
07:10
Democraţii propun o lege pentru „protejarea libertăţii de exprimare” amenințate de președintele Trump # Digi24.ro
Aleși democraţi au anunţat joi că vor propune o lege pentru „a proteja libertatea de exprimare” ameninţată, potrivit acestora, de preşedintele american Donald Trump şi administraţia sa, în special de la asasinarea activistului conservator Charlie Kirk, notează AFP, preluată de Agerpres.
07:10
Producția de nuci, afectată de secetă. Județul unde vremea extremă a redus recolta cu 70%, anul acesta # Digi24.ro
Vremea extremă a afectat până și producția de nuci, un sector unde România a excelat în ultimii ani. În Gorj, de pildă, pomicultorii spun că nu au ce să culeagă pentru că, din cauza secetei, fructele nu au ajuns la maturitate și s-au uscat. Asta afectează și prețul miezului de nucă și așa ridicat. Pe tarabele din piețe, marfa e de anul trecut și se vinde, în medie, cu 50 de lei kilogramul.
07:10
Președintele Cehiei, vacanță în România. Ce locuri a vizitat în cele câteva zile petrecute aici: „O țară frumoasă, recomand tuturor” # Digi24.ro
Vacanță-surpriză petrecută de un șef de stat străin în România. Este vorba despre președintele Cehiei, Petr Pavel, care s-a aflat pentru câteva zile în țara noastră, la începutul acestei luni.
07:10
SUA au anunţat joi că au aprobat vânzarea de rachete antitanc Javelin şi a lansatoarelor acestora către Polonia, un membru al NATO de la frontiera cu Ucraina mare cumpărător de arme din Statele Unite. Valoarea contractului se ridică la 780 de milioane de dolari. „Această vânzare propusă va sprijini politica externă şi securitatea naţională a Statelor Unite prin consolidarea securităţi unui aliat din NATO care este o forţă de stabilitate politică şi economică în Europa", a declarat Agenţia americană de Cooperare pentru Apărare şi Securitate (DSCA) într-un comunicat citat de AFP, informează Agerpres.
Acum 12 ore
02:30
Mașini, cocaină și răpiri. Saga unui scandal extravagant care ține de decenii, în familia unuia dintre cei mai bogați italieni # Digi24.ro
Gianni Agnelli a fost unul dintre cei mai bogați magnați ai secolului al XX-lea. Timp de decenii, familia sa a fost divizată în legătură cu imperiul său de 40 de miliarde de dolari, scrie The Times într-un articol dedicat moștenitorilor săi și scandalurilor mai mult sau mai puțin publice care îi înconjoară pe John Elkann, Lapo Elkann și pe mama lor, Margherita, fiica lui Agnelli. E de remarcat că această saga continuă într-o familie a cărei poveste se regăsesc sinuciderea, moartea prematură și răpirea.
00:30
Premierul Ilie Bolojan estimează că bugetul alocat în 2026 pentru Apărare se va situa în jurul valorii de 2,3% din PIB # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan estimează că în 2026 bugetul alocat Apărării se va situa în jurul valorii de 2,3% din PIB, dar că în anii următori va exista probabil o creştere treptată.
00:00
Un bărbat care a atacat copii cu o macetă în Franța a murit după ce polițiștii au intervenit cu armele din dotare # Digi24.ro
Un bărbat cu o macetă a atacat joi după-amiază un grup de copii în faţa unei şcoli din apropiere de Toulon, în sud-estul Franţei, apoi poliţiştii veniţi să-l neutralizeze. Agenţii au folosit armamentul din dotare, iar bărbatul a murit în cele din urmă, relatează BFM TV.
18 septembrie 2025
23:40
Donald Trump și Melania, nevoiți să schimbe elicopterul în Marea Britanie. Aeronava prezidențială a avut o defecțiune hidraulică # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump și soția sa, Melania, au fost transferați într-un elicopter de sprijin în timpul vizitei de stat în Marea Britanie, după ce aeronava prezidențială Marine One a avut o defecțiune hidraulică. Piloții au decis să aterizeze pe un aerodrom local din precauție, iar cuplul prezidențial și-a continuat drumul spre aeroportul Stansted cu o întârziere de câteva minute.
Acum 24 ore
23:10
Verdictul Olguței Vasilescu: Guvernul Bolojan cade dacă premierul nu schimbă modul în care vrea să reformeze administrația locală # Digi24.ro
Primarul municipiului Craiova, Olguţa Vasilescu (PSD), a afirmat, joi seară, că Guvernul actual, din care şi PSD face parte, va cădea, în cazul în care premierul Ilie Bolojan va schimba modul în care vrea să facă reforma administraţiei.
23:10
Antrenorul Florin Marin a murit. El suferea de demență și se afla de două săptămâni internat la ATI # Digi24.ro
Florin Marin a murit la 72 de ani. Fostul fotbalist și antrenor s-a stins din viață pe 18 septembrie, după ce în ultimele două săptămâni a fost internat în stare foarte gravă în spital, la secția ATI.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.