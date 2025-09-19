Președintele Cehiei face reclamă României
Cotidianul de Hunedoara, 19 septembrie 2025 12:20
Președintele Cehiei face reclamă României. Revenit dintr-o vacanță petrecută și planificată în secret în țara noastră, [...] The post Președintele Cehiei face reclamă României appeared first on Cotidianul RO.
Acum 10 minute
12:30
Candidat la şefia PSD, Corlățean acuză actuala conducere a social democraților de (...) [...] The post Titus Corlățean: ”Moartea politică ne așteaptă” appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
12:20
Acum o oră
11:50
Judecătoarea Adriana Stoicescu: “Â-mi” pare rău de băieții de la supraveghere video # Cotidianul de Hunedoara
Judecătoarea Adriana Stoicescu, care a fost super-supravegheată în dosarul lui Călin Georgescu, i-a luat... [...] The post Judecătoarea Adriana Stoicescu: “Â-mi” pare rău de băieții de la supraveghere video appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Președintele federației ungare de fotbal, foarte apropiat de premierul Viktor Orban, a cumpărat brandul românesc. [...] The post Napolact, cumpărat de șeful fotbalului maghiar appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Nunta este unul dintre cele mai importante evenimente din viața unui cuplu, iar invitațiile joacă un rol esențial [...] The post Invitații de nuntă elegante: simplitatea care cucerește appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
11:30
Directorul interimar al SC Compania Apa Brașov SA, Cocoș Liviu, a fost reținut pentru cumpărare de influență și dare de mită [...] The post Directorul Companiei Apa Brașov, reținut appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Încălțămintea sport a devenit un element central al garderobei copiilor, datorită confortului și versatilității sale. [...] The post Cum să aduci veselie în ținuta zilnică a fetiței tale appeared first on Cotidianul RO.
11:10
IPJ Satu Mare a anunţat, vineri, că joi, la ora 23.13, poliţiştii au fost sesizaţi despre faptul că un... [...] The post Poveste teribilă cu doi bărbaţi şi o armă de vânătoare appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Filmul e inspirat din jaful comis niște români la Muzeul Kunsthal în 2012, de unde au sustras tablouri de 20 de milioane de dolari [...] The post „Jaful secolului“, la AFI Cotroceni appeared first on Cotidianul RO.
11:00
România se confruntă cu o creștere semnificativă a numărului de falimente, într-un context... [...] The post Creștere semnificativă a falimentelor appeared first on Cotidianul RO.
10:50
Locuitorilor li s-a spus să plece din cauza „pericolului mortal” al unei potențiale explozii, potrivit unui aviz de urgență. [...] The post 20 000 de oameni evacuați din cauza unor bombe appeared first on Cotidianul RO.
10:40
Numărul manifestanților la nivel național variază între 500 000, după cum spun polițiștii, și un milion (estimarea sindicaliștilor). [...] The post Ziua grevei „a decurs destul de bine“ la Paris appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
10:30
România riscă un blackout la iarnă, dacă nu va reuși să înduplece Comisia Europeană să accepte (...) [...] The post Risc de blackout la iarnă dacă ascultăm de UE și închidem cărbunele appeared first on Cotidianul RO.
10:10
Oprea: Cu toții ar trebui să plece imediat din fruntea guvernului, pentru că, din nou, sănătatea și educația pierd fonduri importante din cauza guvernării incapabile. [...] The post AUR: România a pierdut 4 miliarde de lei pentru sănătate appeared first on Cotidianul RO.
09:50
Conform Salvamont Prahova, el făcea parte dintr-un grup de trei turiști francez care s-a (...) [...] The post Vacanță de coşmar pentru un francez în România appeared first on Cotidianul RO.
09:20
Statele dictatoriale sau nedemocratice care se împrumută pentru a rezolva probleme ale guvernului și/sau ale șefului statului, iar nu pentru (...) [...] The post Creanțe odioase appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
08:30
Un rechizitoriu ca o parodie, este opinia omului de afaceri Dorin Cocoș despre cazul Călin Georgescu. [...] The post Dorin Cocoș: Georgescu nu va fi lăsat să fie președinte appeared first on Cotidianul RO.
08:30
Regrete și lacrimi în fotbalul românesc după ce fostul jucător şi antrenor Florin Marin a murit (...) [...] The post Mesaj tulburător: ”Florin Marin nu a vrut să mai trăiască” appeared first on Cotidianul RO.
08:20
Sindromul Deta, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic, Sindromul Deta, Andografia zilei, In memoriam, Octavian Andronic [...] The post Sindromul Deta appeared first on Cotidianul RO.
07:50
Previziunile sugerează că până la sfârșitul deceniului le va depăși chiar și pe acestea, ajungând la 100 de miliarde de euro pe an. [...] The post BBC: De ce riscă Franța să devină noul om bolnav al Europei appeared first on Cotidianul RO.
07:20
Publicul este invitat să cunoască tradițiile, muzica, dansurile și gastronomia din 16 țări asiatice. [...] The post Eveniment inedit la Arena Națională. Se vor servi delicatese orientale appeared first on Cotidianul RO.
06:40
Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că „din cauza unei... [...] The post Elicopterul lui Donald Trump, forțat să devieze appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
06:20
Biletele pentru BIFF pot fi achiziționate de pe https://eventbook.ro/festival/bucharest-international-film-festival. [...] The post Începe Bucharest International Film Festival appeared first on Cotidianul RO.
06:10
Câțiva bufoni care joacă prost rol de procurori în cazul Călin Georgescu au citat site-ul nymagazin.ro în simulacrul de rechizitoriu care îl trimite în judecată pe Călin Georgescu! [...] The post Rușii, cazul Georgescu și ziarul româno-american „New York Magazin” appeared first on Cotidianul RO.
05:40
Nicușor Dan, ironizat pentru absența de la Adunarea Generală a ONU: ”România e doar un sugar” # Cotidianul de Hunedoara
Absența președintelui este surprinzătoare in contextul in care chiar el a vorbit recent despre... [...] The post Nicușor Dan, ironizat pentru absența de la Adunarea Generală a ONU: ”România e doar un sugar” appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
00:10
Primarul Craiovei și președinta Asociației Municipiilor [...] The post Cade Guvernul Bolojan? Ce spune Lia Olguța Vasilescu appeared first on Cotidianul RO.
00:00
Alertă de tsunami. Cutremur cu magnitudinea 7,8 în largul Extremului Orient rus # Cotidianul de Hunedoara
Un cutremur cu magnitudinea de 7,8 a fost [...] The post Alertă de tsunami. Cutremur cu magnitudinea 7,8 în largul Extremului Orient rus appeared first on Cotidianul RO.
18 septembrie 2025
23:50
Premierul Ilie Bolojan declară că are încredere [...] The post De ce crede premierul în votul cetățenilor din R. Moldova appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
23:20
Premierul Ilie Bolojan estimează că în 2026 bugetul [...] The post Bolojan estimează bugetul în 2026 pentru Apărare appeared first on Cotidianul RO.
23:00
Anunțul a fost făcut de antrenorul Mihai Iosif. [...] The post ”Odihnă veșnică, domn profesor„ appeared first on Cotidianul RO.
22:50
Premierul Ilie Bolojan estimează că deficitul bugetar [...] The post Bolojan, cu ochii pe deficitul din 2026 appeared first on Cotidianul RO.
22:30
Dispozitivul de securitate pentru șefa guvernului italian [...] The post Securitate sporită pentru Meloni și vicepremierii săi appeared first on Cotidianul RO.
21:40
Nu m-am intersectat cu Elena Udrea, dar îi urez [...] The post „Elena Udrea știe multe, dar n-a turnat” appeared first on Cotidianul RO.
21:20
Într-un interviu pentru presa ucraineană [...] The post Fost comandant NATO, tranșant despre baza militară de la Kogălniceanu appeared first on Cotidianul RO.
20:50
Premierul Ilie Bolojan a declarat că, săptămâna viitoare, se va lua o decizie în coaliţia de guvernare cu privire la [...] The post Decizia privind adaosul comercial la alimente, lăsată pe ultima clipă appeared first on Cotidianul RO.
20:50
Mai multe firme care se ocupă de recoltarea și comercializarea [...] The post Recoltarea trufelor și fructelor de pădure, luată la verificat appeared first on Cotidianul RO.
20:40
Vlad Pascu a ucis doi tineri la volanul unui [...] The post Cazul lui Vlad Pascu schimbă legea. Sunt vizați șoferii începători appeared first on Cotidianul RO.
20:40
Premierul Ilie Bolojan a declarat că, săptămâna viitoare, se va lua o decizie în coaliţia de guvernare cu privire la [...] The post Bolojan, despre adaosul comercial la alimentele de bază appeared first on Cotidianul RO.
20:10
Sute de mii de oameni - 'peste un milion de oameni', potrivit CGT, una dintre cele două principale federații sindicale - au participat la demonstrațiile organizate [...] The post Franța: Protest uriaș împotriva austerității appeared first on Cotidianul RO.
20:00
Cazul Georgescu – o oglindă a eșecurilor sistemului și a riscurilor pentru statul român # Cotidianul de Hunedoara
„Cazul Georgescu” reprezintă un moment crucial pentru dezbaterea publică [...] The post Cazul Georgescu – o oglindă a eșecurilor sistemului și a riscurilor pentru statul român appeared first on Cotidianul RO.
19:40
Ce firmă vrea să preia combinatul de la Hunedoara? Scrisoarea transmisă conducerii ArcelorMittal # Cotidianul de Hunedoara
Compania din Turcia interesată să preia combinatul de la Hunedoara a transmis scrisoarea de intenție către conducerea ArcelorMittal din Luxemburg. [...] The post Ce firmă vrea să preia combinatul de la Hunedoara? Scrisoarea transmisă conducerii ArcelorMittal appeared first on Cotidianul RO.
19:30
Comisarul european pentru apărare și spațiu [...] The post Uniunea Europeană vrea un ”zid al dronelor„ appeared first on Cotidianul RO.
19:00
Președintele SUA, Donald Trump [...] The post Dezamăgirea lui Trump și războiul din Ucraina appeared first on Cotidianul RO.
18:40
Situația financiară a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Maramureș este una extrem de gravă, iar peste o treime [...] The post Angajații DGASPC, lăsați fără salarii appeared first on Cotidianul RO.
18:30
În memoriile sale, intitulate 'Hjartslag' ('Bătăi ale inimii'), fostul jucător de tenis în vârstă de 69 de ani dezvăluie câțiva ani de dependență și de luptă cu [...] The post O legendă a tenisului, dezvăluiri despre droguri și cancer appeared first on Cotidianul RO.
18:30
Mai multe evenimente care se desfășoară [...] The post Circulaţie restricţionată în Capitală, în weekend appeared first on Cotidianul RO.
18:10
Peste 80 de contracte de finanțare din domeniul educației, [...] The post Investițiile PNRR în educație intră la apă appeared first on Cotidianul RO.
17:50
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat joi că i-a vizitat pe soldați în regiunea Donețk (est), epicentrul luptelor contra forțelor ruse, [...] The post Zelenski, vizită pe frontul din Donețk appeared first on Cotidianul RO.
17:40
A a fost însoțit de Marian Ceaușescu și și [...] The post Primarul Băluță a acceptat provocarea cu drogurile appeared first on Cotidianul RO.
17:30
”Trebuie sa ne concentram pe capacitatea de a produce toate tipurile de arme în cantități foarte mari. Suntem Atena și Sparta. Vom fi Atena și Super-Sparta. Nu avem de ales”, Benjamin Netanyahu [...] The post Israel: pregătire pentru izolare, autarhie și război appeared first on Cotidianul RO.
