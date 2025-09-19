Ministrul energiei despre directorul cu două condamnări, fost ofițer de poliție care gestionează proiecte de 14 mld €
PSNews.ro, 19 septembrie 2025 12:20
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat, vineri, pentru G4Media.ro că "nu este fericit cu oameni care nu au expertiză pe domeniu și sunt betonați pe contracte ca funcționari publici", dar că va demara o anchetă internă pentru a analiza ce cadru legal are pentru a-l sancționa pe directorul Constantin Bordeianu, condamnat penal de două ori
• • •
Acum 10 minute
12:30
Managerul Spitalului Municipal Caransebeș (judeţul Caraş- Severin), Singh Bhupinder, a fost ridicat de procurorii DNA Timișoara şi dus la audieri într-un dosar de luare de mită. Alte două persoane, un consilier județean din Caraş- Severin, dar şi un om de afaceri din Caransebeş, sunt şi ei cercetaţi în acelaşi dosar. Percheziţiile procurorilor DNA Timişoara au
12:30
Scenariu șocant despre sfârșitul Occidentului în doar 5 zile. Totul începe cu o pană de curent # PSNews.ro
Este scenariul de care se tem toți strategii militari din Europa, dar pe care nu au îndrăznit niciodată să îl exprime până când secretarul general al NATO, Mark Rutte, l-a explicat. „Să nu fim naivi", a declarat recent fostul prim-ministru olandez și șef al forțelor armate occidentale, Mark Rutte, pentru New York Times. „Dacă președintele chinez
Acum 30 minute
12:20
La loc comanda! Grecia revocă suspendarea extrădării lui Plahotniuc și îl trimite în R. Moldova pe 25 septembrie # PSNews.ro
Ministerul Justiției din Grecia și-a revocat decizia prin care fusese suspendat procesul de extrădare a oligarhului Vladimir Plahotniuc, aflat în detenție pe teritoriul elen. Fostul politician și om de afaceri urmează să fie transferat în Republica Moldova pe 25 septembrie, conform planului inițial, informează Ziarul de Gardă. Alexandru Cernei, procurorul care gestionează unul dintre dosarele lui
12:20
Ministrul energiei despre directorul cu două condamnări, fost ofițer de poliție care gestionează proiecte de 14 mld € # PSNews.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat, vineri, pentru G4Media.ro că "nu este fericit cu oameni care nu au expertiză pe domeniu și sunt betonați pe contracte ca funcționari publici", dar că va demara o anchetă internă pentru a analiza ce cadru legal are pentru a-l sancționa pe directorul Constantin Bordeianu, condamnat penal de două ori
12:10
VIDEO Bogdan Chițescu, REMIN Baia Mare: Nu există fricțiuni între parteneri, vrem să fim din nou performanți # PSNews.ro
Conducerea unei companii de stat aflate în insolvență poate părea o misiune imposibilă, dar realitatea este mai nuanțată, spune Bogdan Chițescu, în direct, la Puterea Știrilor. „Șeful meu direct este ministrul Economiei. Judecătorul sindic este șeful în procedură, dar eu mă raportez la Ministerul Economiei", a explicat Bogdan Chițescu, administratorul special al Remin SA
12:10
Gheorghe Falcă, Vicepreședinte PNL: Părem o echipă neserioasă, riscăm blocarea fondurilor europene # PSNews.ro
Vicepreședinte PNL, Gheorghe Falcă, atrage atenția că România riscă să piardă fonduri europene, dacă nu face reformele pe care și le-a asumat: „Părem o echipă neserioasă, riscăm blocarea fondurilor europene", spune europarlamentarul Gheorghe Falcă. România riscă să piardă fonduri europene, dacă nu face reformele pe care și le-a asumat, spune la RFI eurodeputatul Gheorghe Falcă.
12:10
În timp ce unii politicieni se ceartă pe firimituri de putere, Călin Georgescu visează direct la o forță politică de 10%. Ironia sorții? Liderul suveraniștilor, care se prezintă ca alternativă la „sistem", își pregătește viitorul partid între două vizite la controlul judiciar. Jurnalistul România TV, Dragoș Bistriceanu, are toate detaliile. „E șoc pe șcena politică!
Acum o oră
12:00
Liviu Cocoș, prim-vicepreședintele PNL Brașov, reținut pentru cumpărare și dare de influență # PSNews.ro
Directorul general al Companiei de Apă Brașov, Liviu Cocoș, a fost reținut joi seară de către procurorii DNA. El deține și funcția de prim-vicepreședinte al filialei locale PNL și este implicat într-un dosar de dare de mită, luare de mită și trafic de influență. În dosar ar fi cercetat și secretarul general al filialei PNL,
11:50
VIDEO Bogdan Chițescu: Investitori americani și europeni, interesați de redeschiderea minelor din Maramureș # PSNews.ro
Prezent în studioul Puterea Știrilor, Bogdan Chițescu, administrator special REMIN S.A., a vorbit despre negocierile purtate cu mari investitori internaționali pentru revitalizarea industriei miniere din Maramureș. Potrivit acestuia, un consorțiu de firme puternice, inclusiv o companie aflată în top 5 mondial în minerit și trading de metale, precum și alta specializată în protecția mediului
11:50
Deși compensația plătită de stat este destinată strict transportului feroviar de călători și se calculează în raport cu costurile de transport feroviar suportate, statul a plătit în ultimul an zeci de milioane de euro compensații la transportul cu autobuzul. Schema permite operatorilor de transport feroviar profituri de 200-300%. Autoritatea pentru Reformă Feroviară plătește anual sume
11:40
Crin Antonescu, supărat pe cei care critică AUR: Votul pentru Georgescu nu vine de la niște tâmpiți # PSNews.ro
Fostul lider al PNL, Crin Antonescu, a criticat discursul public axat pe eliminarea AUR din ecuația electorală. El consideră că, atâta timp cât partidul lui George Simion nu este declarat ilegal, acesta trebuie tratat ca o opțiune politică legitimă, cu drepturi egale față de celelalte formațiuni. „N-am nicio simpatie, sincer să fiu, pentru AUR. Sunt
Acum 2 ore
11:20
Primele nouă luni ale anului au adus mai multe insolvențe și falimente în rândul fermierilor români decât anul trecut. 89 de companii cu activitatea principală cultivarea cerealelor, leguminoaselor și oleaginoaselor au intrat în insolvență anul acesta, până la data de 16 septembrie, arată o analiză realizată de Oficiul Național al Registrului Comerțului ( ONRC) la
11:10
Suntem săraci și îndatorați ca stat, dar investim zeci de milioane de lei în instituții a căror activitate e practic inexistentă. Un astfel de exemplu este Banca de Investiții și Dezvoltare, care timp de doi ani de când a fost înființată, nu se poate lăuda cu nimic. Cu nimic, în afară de zecile de milioane
10:50
Premierul Ilie Bolojan anunță un nou val de tăieri masive în educație pentru a reduce cheltuielile statului. Reducerea burselor și a posturilor plătite cu ora ar urma să aducă economii de 4-5 miliarde de lei anual, în condițiile în care valoarea burselor școlare a crescut de 25 de ori în ultimii trei ani. Ilie Bolojan
10:40
Sociologul Vladimir Ionaș a declarat joi seara în cadrul emisiunii „Sinteza Zilei", de la Antena 3 CNN, că o cădere a Guvernului Bolojan ar duce la o frustrare generalizată în rândul românilor. Totodată, specialistul a explicat în ce moment au început, de fapt, nemulţumirile oamenilor în legătură cu guvernul condus de premierul Ilie Bolojan. În
Acum 4 ore
10:20
Primarul municipiului Craiova, Olguţa Vasilescu (PSD), a afirmat, joi seară, că Guvernul actual, din care şi PSD face parte, va cădea, în cazul în care premierul Ilie Bolojan va schimba modul în care vrea să facă reforma administraţiei, potrivit News.ro. Primarul social-democrat al Craiovei, Olguţa Vasilescu, a vorbit, joi seară, la Antena 3, despre reforma
10:10
Deficitul bugetar nu va putea fi coborît sub 8% în acest an, în 2026 ar trebui dus spre 6% – Bolojan # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan estimează că deficitul bugetar nu va putea fi coborât în acest an sub 8% din PIB şi că în 2026 ar urma să ajungă în jurul valorii de 6%. „În toamna acestui an, practic, suntem cu evaluările că nu vom putea coborî sub 8% până la finalul anului. Acestea sunt datele în
09:10
VIDEO Degeaba scoatem minereu, dacă nu avem siderurgie – Bogdan Chițescu, REMIN Baia Mare # PSNews.ro
De peste trei ani, REMIN S.A. Baia Mare se află sub administrarea specială a lui Bogdan Chițescu, încercând să își regăsească locul într-o industrie minieră aflată în declin. „Această companie a fost una fanion, emblematică la nivelul Europei de Sud, nu doar în România", subliniază Chițescu, invitat în studioul Puterea Știrilor, amintind că în
Acum 24 ore
20:10
VIDEO Corlățean: Partenerii externi au așteptări mari de la România, iar aceasta nu-și fructifică valoarea strategică # PSNews.ro
Rolul și valoarea țării noastre sunt recunoscute de partenerii săi nu doar din Uniunea Europeană, ci și din afara ei, spune Titus Corlățean, președinte al Comisiei de Politică Externă din Senatul României. „Dar trebuie să știi să și fructifici toate aceste lucruri, iar pentru asta e nevoie de muncă și de oameni care
20:00
Bolojan, discuții cu marii comercianți pe marginea plafonării prețurilor.Întâlnirea vine după „scandalul stenogramelor” # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan se întâlnește vineri cu marii comercianți pentru a discuta despre plafonarea adaosului comercial la unele alimente de bază. Discuția are loc pe fondul unei dispute în coaliția de guvernare: social-democrații susțin prelungirea plafonării după 1 octombrie, în timp ce liberalii se opun. Dispută în coaliție și stenograme clasificate Guvernul, prin purtătoarea de cuvânt
20:00
Titus Corlăţean, despre oamenii care îl susţin la şefia PSD: Nu este încă un moment de asumare publică # PSNews.ro
Senatorul PSD Titus Corlăţean a declarat, joi, despre oamenii care îl susţin la şefia PSD, că nu este încă un moment de asumare publică, pentru că există modalităţi de supraveghere, de monitorizare, de presiune, de intimidare, de ameninţări, el arătând că se întâmplă şi este o realitate. El a spus că le-a transmis colegilor faptul
19:50
Europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan: Federaţia Rusă ştie că îşi joacă acum ultima carte în R. Moldova # PSNews.ro
Europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan a declarat, joi, că Federaţia Rusă ştie că îşi joacă acum ultima carte în Republica Moldova, el arătând că ruşii ştiu că, dacă după 28 septembrie, va avea un guvern pro-european, nu vor mai avea nicio şansă să oprească parcursul ei european şi încearcă să detoneze aceste alegeri. "Alegerile din Republica
19:40
Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România și unul dintre principalii furnizori de pe piața concurențială, anunță lansarea formularului unic de contact, o soluție digitală care simplifică și accelerează interacțiunea cu clienții, atât casnici, cât și business. Noul instrument, disponibil pe https://formularunic.hidroelectrica.ro, este prezentat ca având multiple beneficii: Totul la un click
19:40
Supărare mare la vecinii bulgari: Guvernul vrea să limiteze producția de vin și rachiu, destinată consumului familial # PSNews.ro
„În loc să se preocupe de deficitul de apă, nu știu cum să mai jupoaie oamenii", se plâng bulgarii Nemulțumirile sunt în creștere în Bulgaria, după ce guvernul țării vecine pregătește un proiect de lege care limitează producția de vin și rachiu de casă. Proiectul, care se află în dezbatere publică între 15 septembrie și
19:30
Fragmente de dronă, descoperite pe Plaja Vadu. Mesajul de avertisment, scris în limba rusă # PSNews.ro
Potrivit datelor oficiale consultate de Ziarul Amprenta, fragmentele de dronă au fost descoperite în timpul unei acțiuni de ecologizare întreprinse de inspectorii Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării. Acțiunea s-a desfășurat în sudul Rezervației Biosferei Delta Dunării, în zonele Plaja Vadu, Edighiol–Periboina. Astfel, în timpul acțiunii desfășurate de inspectorii ecologi de la Serviciul Inspecție, Monitorizare și
19:20
Glumele care l-au costat emisiunea pe Jimmy Kimmel: ce a spus despre moartea lui Charlie Kirk și despre Trump # PSNews.ro
Prezentatorul Jimmy Kimmel a stârnit un scandal uriaș după comentariile făcute în emisiunea „Jimmy Kimmel Live", difuzată luni, despre asasinarea activistului conservator Charlie Kirk și despre reacția președintelui SUA, Donald Trump. Glumele sale au dus la suspendarea pe termen nedeterminat a show-ului. În timpul emisiunii de luni, Kimmel a comentat uciderea lui Charlie Kirk, criticând tabăra
19:10
Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a explicat la Interviurile Digi24.ro care este riscul cu care România se confruntă dacă ar închide centralele pe cărbune, până când va fi gata construcția celor pe gaz, de la Iernut și Mintia. Reprezentanții Comisiei Europene ar urma să dea un răspuns la propunerea României de a prelungi termenul de închidere
19:10
CCR lovește din nou: de ce nu a fost de acord cu articolul de lege care lăsa comisiile de disciplină la mâna Guvernului # PSNews.ro
Curtea Constituțională a României (CCR) a publicat motivarea Deciziei nr. 206 din 8 aprilie 2025, prin care a admis excepția de neconstituționalitate și a scos din joc art. 494 alin. (9) din Codul administrativ (OUG nr. 57/2019). Textul îi permitea Guvernului să stabilească, prin hotărâre, regulile de constituire și funcționare ale comisiilor de disciplină pentru
19:00
Secretarul general al Guvernului: „Există riscul ca un milion de români să treacă iarăși sub pragul sărăciei” # PSNews.ro
Certurile din coaliția de guvernare au ajuns într-un punct critic, odată cu propunerile premierului Ilie Bolojan privind t
19:00
Guvernul Bolojan exclude proiecte de 62 miliarde lei din PNRR. Vor fi transferate în Programul Transport # PSNews.ro
Executivul a adoptat joi memorandumuri prin care stabilește ce proiecte de infrastructură vor mai beneficia de finanțare europeană, prioritizând doar investițiile cu șanse reale de finalizare până în august 2026. Guvernul României a decis joi excluderea din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) a unor proiecte de infrastructură în valoare de peste 62 de […] Articolul Guvernul Bolojan exclude proiecte de 62 miliarde lei din PNRR. Vor fi transferate în Programul Transport apare prima dată în PS News.
18:50
Inițiativa legislativă de la Senat privind incriminarea avortului, criticată: „Amintește de Decretul lui Ceaușescu” # PSNews.ro
O inițiativă legislativă depusă la Senat de către doi foști deputați POT, în prezent neafiliați, prevede incriminarea avortului. Proiectul legislativ a primit critici în spațiul public atât din partea unor parlamentari, dar și a Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc. Radu Mihail Ionescu și Monica Ionescu – foști deputați POT, în […] Articolul Inițiativa legislativă de la Senat privind incriminarea avortului, criticată: „Amintește de Decretul lui Ceaușescu” apare prima dată în PS News.
18:50
Parlamentare R. Moldova 2025. Observatorii electorali pot depune cereri de acreditare până la 21 septembrie # PSNews.ro
Comisia Electorală Centrală (CEC) din Republica Moldova anunţă joi că 21 septembrie 2025 este ultima zi pentru depunerea cererilor de acreditare a observatorilor la alegerile parlamentare, comunică MOLDPRES. Conform sursei citate, pot solicita acreditarea asociaţiile obşteşti, instituţiile de instruire şi cercetare în domeniul electoral din Republica Moldova, autorităţile electorale din străinătate, organizaţiile internaţionale, guvernele statelor […] Articolul Parlamentare R. Moldova 2025. Observatorii electorali pot depune cereri de acreditare până la 21 septembrie apare prima dată în PS News.
18:50
VIDEO Administratorul Remin SA Baia Mare explică de ce intrarea în faliment ar fi o problemă de siguranță națională # PSNews.ro
Administratorul special al Remin SA Baia Mare, Bogdan Ștefan Chițescu, a explicat la Puterea Ştirilor de ce intrarea în faliment a companiei de care se ocupă ar fi o problemă de siguranţă naţională. PS News: Spuneați că intrarea în faliment ar fi o problemă de siguranță națională. Cât de departe suntem, domnule Chițescu, de […] Articolul VIDEO Administratorul Remin SA Baia Mare explică de ce intrarea în faliment ar fi o problemă de siguranță națională apare prima dată în PS News.
18:40
Între 18 și 21 septembrie, Buftea devine locul unde pasiunea pentru cai și sportul de elită se întâlnesc. Peste 30 de națiuni vin aici pentru prima ediție mondială de anduranță ecvestră organizată în România. Imaginea cailor de competiție aterizând la Otopeni, aduși din toate colțurile lumii, e dovada că România contează pe scena sportului internațional. […] Articolul România trăiește magia Campionatului Mondial de Anduranță Ecvestră apare prima dată în PS News.
18:40
Statele Unite au început revocarea vizelor pentru cei care „au aplaudat” moartea lui Charlie Kirk # PSNews.ro
Statele Unite iau măsuri drastice împotriva străinilor care au „sărbătorit” pe rețelele sociale asasinarea activistului conservator Charlie Kirk. Secretarul de stat Marco Rubio a transmis pe X că vizele unor persoane au fost deja revocate și că procesul continuă. „America nu va găzdui străini care celebrează moartea concetățenilor noștri”, a scris Marco Rubio, precizând că […] Articolul Statele Unite au început revocarea vizelor pentru cei care „au aplaudat” moartea lui Charlie Kirk apare prima dată în PS News.
18:30
Kelemen Hunor: UDMR vrea ca plafonarea adaosului comercial să fie prelungită cu el puţin 6 luni # PSNews.ro
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat joi că se vede în statistici că din 2023 de când a fost introdusă această plafonare a preţului la alimentele de bază, s-a păstrat un preţ mai rezonabil iar săptămâna viitoare, în şedinţa coaliţiei, asta va fi poziţia UDMR, să se păstreze cel puţin şase luni de zile plafonarea […] Articolul Kelemen Hunor: UDMR vrea ca plafonarea adaosului comercial să fie prelungită cu el puţin 6 luni apare prima dată în PS News.
18:20
Ministrul Energiei, despre memorandumul pentru CSAT: „Vom ajunge la o reducere a prețului la consumatorul final” # PSNews.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că va avea o discuţie, vineri, cu premierul Ilie Bolojan, despre forma finală a memorandumului pe care îl va transmite către CSAT, pentru a se asigura că eliminăm specula din piaţa de energie pentru a ajunge la o reducere a preţului la consumatorul final, persoana fizică şi companie. ”Mâine […] Articolul Ministrul Energiei, despre memorandumul pentru CSAT: „Vom ajunge la o reducere a prețului la consumatorul final” apare prima dată în PS News.
18:10
VIDEO Suntem în derizoriu: ne tot învârtim în jurul dronelor, le monitorizăm și le analizăm – Titus Corlățean # PSNews.ro
Toți trebuie să respectăm regulile, însă fiecare țară are și propriile interese, a afirmat Titus Corlățean, referindu-se la părerea generală potrivit căreia românii sunt prea supuși Bruxelles-ului. „Nu se poate să spui mereu da, să nu pui niciodată piciorul în prag, să nu blochezi nicio decizie – nu pentru că ești băiatul rău, ci […] Articolul VIDEO Suntem în derizoriu: ne tot învârtim în jurul dronelor, le monitorizăm și le analizăm – Titus Corlățean apare prima dată în PS News.
18:10
Primarul municipiului Oradea acuză PSD vrea să „scoată cartofii din foc” cu mâna lui Bolojan # PSNews.ro
Florin Birta, primarul municipiului Oradea şi preşedintele filialei Oradea a PNL, a răspuns, joi, criticilor venite dinspre liderii PSD la adresa premierului Ilie Bolojan, el arătând că nu este nici corect, nici util unei discuţii oneste ca cineva să-şi propună să „scoată cartofii din foc” cu mâna altcuiva şi să pună tot pasivul în cârca […] Articolul Primarul municipiului Oradea acuză PSD vrea să „scoată cartofii din foc” cu mâna lui Bolojan apare prima dată în PS News.
18:00
VIDEO Boală lungă, moarte sigură pentru social-democrați. Titus Corlățean cere schimbări de urgență a PSD # PSNews.ro
Prezent în studioul Puterea Știrilor, senatorul Titus Corlățean a făcut o serie de acuzații la adresa Partidului Social Democrat legate mai ales de adoptarea unei atitudini duplicitare față de electorat și față de propriii membri. Nu se întâmplă nimic în guvernare, fără acordul Partidului Social-Democrat, a spus senatorul. „Jocul ăsta de imagine implică neseriozitate. […] Articolul VIDEO Boală lungă, moarte sigură pentru social-democrați. Titus Corlățean cere schimbări de urgență a PSD apare prima dată în PS News.
18:00
România, R. Moldova și Ucraina pregătesc includerea complexului Cucuteni în patrimoniul UNESCO # PSNews.ro
Miniștrii culturii din România, Republica Moldova și Ucraina au semnat joi un memorandum de înțelegere pentru pregătirea dosarului comun de înscriere a Complexului Cultural Precucuteni–Ariușd–Cucuteni–Trypillia pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Evenimentul a avut loc la Chișinău, în cadrul unei conferințe internaționale dedicate valorii universale a uneia dintre cele mai vechi civilizații europene. Memorandumul stabilește cadrul […] Articolul România, R. Moldova și Ucraina pregătesc includerea complexului Cucuteni în patrimoniul UNESCO apare prima dată în PS News.
17:50
Bogdan Ivan, revoltat că obiective aproape de finalizare sunt blocate din cauza unor „moluşte, peşti sau greieri” # PSNews.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat joi, despre blocarea proiectelor hidrocentralelor, că este total ilogic cum investiţii care sunt începute acum 30 de ani, acum 10 ani, care sunt făcute în proporţie de peste 80%, care deja au avut impact asupra mediului, să fie blocate din cauza existenţei unor moluşte, peşti sau greieri, el precizând […] Articolul Bogdan Ivan, revoltat că obiective aproape de finalizare sunt blocate din cauza unor „moluşte, peşti sau greieri” apare prima dată în PS News.
17:40
Mihai Daraban: Acordul comercial UE-Mercosur, un pas înainte în dezvoltarea afacerilor la nivelul spațiului comunitar # PSNews.ro
Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) a găzduit, în data de 18 septembrie a.c., cea de-a doua ediție a Forumului de Afaceri România-Brazilia, eveniment care a reunit reprezentanții a peste 35 de companii braziliene, din 25 de sectoare diferite de activitate, cu omologii lor români, în cadrul unei platforme dedicate consolidării relațiilor economice […] Articolul Mihai Daraban: Acordul comercial UE-Mercosur, un pas înainte în dezvoltarea afacerilor la nivelul spațiului comunitar apare prima dată în PS News.
17:40
Efectele reformei Bolojan: cu cât au scăzut salariile angajaților Senatului. Ce s-a întâmplat la Camera Deputaților # PSNews.ro
Câți angajați au fost dați afară de la Senat. Efectele imediate ale reformei implementate de Ilie Bolojan La finalul lui ianuarie, Ilie Bolojan era fluierat de către angajații instituției pe holurile Parlamentului chiar în momentul în care anunța reducerea cheltuielilor instituției, inclusiv concedieri în rândul personalului. Totul se întâmpla la fix o lună după preluarea […] Articolul Efectele reformei Bolojan: cu cât au scăzut salariile angajaților Senatului. Ce s-a întâmplat la Camera Deputaților apare prima dată în PS News.
17:30
Încă o pată pe obrazul BOR: Preot condamnat definitiv pentru agresiune sexuală asupra unei enoriașe # PSNews.ro
Visarion Alexa, preotul trimis în judecată pentru că ar fi agresat sexual o enoriașă a fost condamnat la închisoare cu suspendare. Decizia, pronunțată de Curtea de Apel București este definitivă. Visarion Alexa condamnat cu suspendare Visarion Alexa, un „preot-vedetă” cu numeroase apariții la televiziune a fost acuzat că ar fi agresat sexual o enoriașă în […] Articolul Încă o pată pe obrazul BOR: Preot condamnat definitiv pentru agresiune sexuală asupra unei enoriașe apare prima dată în PS News.
17:30
VIDEO Administratorul Remin SA Baia Mare despre rechinii imobiliari care vor să cumpere terenul statului # PSNews.ro
Administratorul special al Remin SA Baia Mare, Bogdan Ștefan Chițescu, lămurește situația în care se află societatea pe care o conduce. PS News: Ca în cazul oricărei întreprinderi de stat în care statul român român este acționar majoritar, sunt tot felul de interese locale, naționale, politice… Și în decursul anilor am aflat tot felul […] Articolul VIDEO Administratorul Remin SA Baia Mare despre rechinii imobiliari care vor să cumpere terenul statului apare prima dată în PS News.
17:20
Preşedintele Senatului: „Suntem la o răscruce de drumuri şi nu mai avem luxul amânărilor” # PSNews.ro
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, susţine că este nevoie de schimbări rapide, de reforme şi de reducerea cheltuielilor statului pentru a asigura o dezvoltare sănătoasă a ţării. Preşedintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean, insistă pe necesitatea reducerii cheltuielior statului. Într-un mesaj postat pe pagina de Facebook a Partidului Naţional Liberal, şeful Senatului explică de ce amânările nu […] Articolul Preşedintele Senatului: „Suntem la o răscruce de drumuri şi nu mai avem luxul amânărilor” apare prima dată în PS News.
17:10
Orașul din România unde tocmai s-a deschis o fabrică nouă. E prima din țară care produce plăci termoizolante PIR # PSNews.ro
Fabrica Topanel din Râmnicu Vâlcea și partenerul său ICCO Grup din Brașov, au inaugurat joi o nouă fabrică în orașul Ghimbav, dedicată exclusiv producției de plăci termoizolante PIR. Fabrica Thermotop Technology ocupă o suprafaţă totală de aproximativ 30.000 mp, dintre care 9.000 mp sunt destinaţi halei de producţie. Exim Banca Românească a acordat o finanţare […] Articolul Orașul din România unde tocmai s-a deschis o fabrică nouă. E prima din țară care produce plăci termoizolante PIR apare prima dată în PS News.
17:00
Reacția lui Florin Barbu după ce avocado l-a făcut viral pe net. Ministrul tot nu pare să fi înțeles de ce # PSNews.ro
Ministrul Agriculturii devine viral pe internet după ce identifică avocado drept vinovat pentru creșterea deficitului. Potrivit lui Florin Barbu, costul unui avocado de import este echivalent cu 3 kg de roșii românești. Ministrul spune, în exclusivitate pentru Gândul, că n-are nimic cu avocado, însă el este susținătorul produselor autohtone românești. Din 2022, românii au crescut […] Articolul Reacția lui Florin Barbu după ce avocado l-a făcut viral pe net. Ministrul tot nu pare să fi înțeles de ce apare prima dată în PS News.
17:00
VIDEO Titus Corlățean, avertisment cu privire la „eroare strategică pentru acest guvern de coaliție” # PSNews.ro
După două pachete de măsuri cu impact social puternic, nedublate de altele care să țintească relansarea economiei, eliminarea plafonării prețului produselor de bază este o temă extrem de importantă în acest moment, consideră senatorul Titus Corlățean. „Pentru milioane de români care au venituri mici, această plafonare a fost o gură de oxigen importantă. Suntem […] Articolul VIDEO Titus Corlățean, avertisment cu privire la „eroare strategică pentru acest guvern de coaliție” apare prima dată în PS News.
