La loc comanda! Grecia revocă suspendarea extrădării lui Plahotniuc și îl trimite în R. Moldova pe 25 septembrie

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat joi, despre blocarea proiectelor hidrocentralelor, că este total ilogic cum investiţii care sunt începute acum 30 de ani, acum 10 ani, care sunt făcute în proporţie de peste 80%, care deja au avut impact asupra mediului, să fie blocate din cauza existenţei unor moluşte, peşti sau greieri, el precizând […] Articolul Bogdan Ivan, revoltat că obiective aproape de finalizare sunt blocate din cauza unor „moluşte, peşti sau greieri” apare prima dată în PS News.