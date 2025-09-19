Sute de persoane protestează în faţa sediului Disney faţă de suspendarea „neamericană” a lui Kimmel - FOTO

13:10

Un poliţist a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj după ce şi-a convins un coleg să falsifice procesul-verbal al unui accident rutier pe care l-a provocat, pentru a-l indica drept vinovat pe celălalt şofer. El a indus în eroare şi societatea asiguratoare pentru a-i remedia avariile produse la maşina personală. Agentul de Poliţie este acuzat şi că a primit un brad de Crăciun şi o masă la restaurant de la doi şoferi pentru a nu îi sancţiona pentru abateri rutiere. Procurorii l-au trimis în judecată şi pe poliţistul care a falsificat procesul-verbal în favoarea colegului său.