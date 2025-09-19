Un român aflat în concediu în Italia a fost săltat de carabinieri din cauza unei greșeli și ținut în închisoare o lună
HotNews.ro, 19 septembrie 2025 13:50
Eroare judiciară împotriva unui român care a mers cu familia pentru câteva zile de relaxare la mare, în Italia, dar a fost arestat și ținut pe nedrept în închisoare timp de o lună. În toată…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 5 minute
14:10
BREAKING Secretar de stat din Ministerul Economiei, reținut de DNA. Ce acuzații îi aduc procurorii # HotNews.ro
Secretarul de stat Flavius Nedelcea, din Ministerul Economiei, a fost reținut vineri de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA), au confirmat sursele HotNews. Flavius Nedelcea a fost în perioada 2020-2022 consilier județean în Caraș-Severin. Din 2022,…
14:10
VIDEO Cum arată super-fabrica de țânțari, arma folosită pentru a proteja de „febra oaselor rupte” 140 de milioane de persoane # HotNews.ro
Cea mai mare biofabrică din lume pentru creșterea țânțarilor infectați cu bacteria Wolbachia, o metodă utilizată de cercetători pentru combaterea febrei denga, speră să protejeze aproximativ 140 de milioane de oameni din Brazilia de această…
Acum 10 minute
14:00
CFR Călători anunță că aplicația de cumpărare a biletelor va fi oprită câteva ore în ziua de 22 septembrie # HotNews.ro
CFR Călători anunță că în data de 22 septembrie va fi timp de patru ore nefuncțională aplicația de cumpărare a biletelor online, din cauza unor lucrări de mentenanță. CFR Călători a lansat în toamna lui…
Acum 30 minute
13:50
Un român aflat în concediu în Italia a fost săltat de carabinieri din cauza unei greșeli și ținut în închisoare o lună # HotNews.ro
Eroare judiciară împotriva unui român care a mers cu familia pentru câteva zile de relaxare la mare, în Italia, dar a fost arestat și ținut pe nedrept în închisoare timp de o lună. În toată…
13:40
Site-ul Cotidianul îşi schimbă proprietarul după ce Cornel Nistorescu l-a vândut. Cine îl deține acum # HotNews.ro
Site-ul Cotidianul.ro, deţinut de Cornel Nistorescu, îşi schimbă proprietarul după 15 ani. Publicaţia online trece în portofoliul grupului Clever EAD, care deține și platformele PrimaNews.ro și Profit.ro, potrivit Pagina de Media. Achiziția a fost confirmată…
13:40
Retailerii, nemulțumiți de plafonarea adaosului pentru alimentele de bază. Concluziile după întâlnirea cu Ilie Bolojan # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit vineri cu reprezentanții retailerilor pentru a discuta despre plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază, măsură contestată de PSD. O decizie finală va fi luată săptămâna viitoare. Vineri, premierul a…
Acum o oră
13:30
Catedrala Notre-Dame își redeschide pentru vizitatori emblematicele turnuri pentru prima oară de la incendiul care a mistuit-o # HotNews.ro
Începând de sâmbătă, vizitatorii vor putea din nou să urce în vârful turnurilor Catedralei Notre-Dame din Paris, complet restaurate după incendiul care a devastat clădirea cu șase ani în urmă, informează AFP și Agerpres. Președintele…
Acum 2 ore
12:50
Răsturnare de situație în cazul condamnării lui Mario Iorgulescu pentru ucidere din culpă. Procurorii recurg la o cale extraordinară de atac # HotNews.ro
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a introdus o cale extraordinară de atac – recursul în casație – în dosarul în care Mario Iorgulescu a fost condamnat, după rejudecare, la 8 ani închisoare…
12:50
România a închis 15 din cele 25 de comitete în procesul său de aderare la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) şi, dacă totul merge conform planului, anul viitor țara noastră va adera la…
12:30
Secretul „Rubiconului”, unitatea de elită specializată în drone a Rusiei, scos la iveală de propagandistul Vladimir Soloviov. O toaletă l-a dat de gol # HotNews.ro
Un reportaj difuzat de propagandistul Vladimir Soloviov a scos la iveală, involuntar, locația „Centrului pentru Tehnologii Avansate în materie de Drone”, cunosc și drept „Rubicon”. Potrivit unei investigații realizate de Radio Svoboda, serviciului rus al…
12:20
[P] Back to School: Algolymp, singura platformă din România care pregătește elevii pentru olimpiade de informatică, AI și Cybersecurity # HotNews.ro
Odată cu începerea noului an școlar, mii de elevi pasionați de tehnologie se pregătesc pentru competițiile de informatică. Pe lângă olimpiada clasică de informatică, în 2024 au câștigat tot mai mult teren competițiile dedicate inteligenței…
12:20
Parlamentari de la putere îi cer lui Nicușor Dan să deschidă relațiile diplomatice cu Taiwanul: „România, într-o categorie de comportament mai apropiată de Rusia și Coreea de Nord” # HotNews.ro
Scrisoarea deschisă, semnată de nouă parlamentari ai puterii, este adresată președintelui Nicușor Dan, premierului Ilie Bolojan și ministrei Afacerilor Externe, Oana Țoiu. Parlamentarii de la PSD, PNL, USR și UDMR „solicită deschiderea oficială a relațiilor…
Acum 4 ore
12:00
Cele mai bizare studii științifice premiate la Ig Nobel 2025: Poate consumul de alcool să ajute la conversațiile în limbi străine? # HotNews.ro
Șopârlele care mănâncă pizza, usturoiul din laptele matern și rata de creștere a unghiilor s-au numărat printre tematicile abordate într-o serie de studii mai puțin obișnuite ce au fost recompensate cu Premiile Ig Nobel din…
11:40
Sylvester Stallone spune că a vrut să joace într-un nou film „Rambo” care să-l întinerească până la 18 ani: „Nu ar fi chiar atât de forțat” # HotNews.ro
Sylvester Stallone va lansa anul viitor o nouă carte de memorii, dar până atunci el își face apariția în diverse emisiuni înaintea premierei sezonului 3 al serialului său „Tulsa King”, ocazii cu care vorbește despre…
11:30
Ce sfat i-ar da un DJ unui psihoterapeut dacă s-ar trezi la aceeași masă? Ce ar putea învăța un activist politic de la un lăutar de taraf? Și ce insight-uri ar putea lua un antreprenor…
11:30
Răsturnare de situație. Vladimir Plahotniuc va fi extrădat din Grecia în Republica Moldova pe 25 septembrie / Extrădarea fusese anterior „suspendată” # HotNews.ro
Oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc va fi extrădat pe 25 septembrie în Republica Moldova, așa cum era stabilit inițial, scrie Ziarul de Gardă. Informația vine la o zi după ce procuratura din Republica Moldova anunța că…
11:20
[P] Confort sau estetică – este posibil să găsim un echilibru în ceea ce privește lenjeria intimă? # HotNews.ro
Lenjeria intimă este mai mult decât o simplă piesă vestimentară – este baza confortului zilnic și un element care are un impact real asupra stării noastre de bine. Este oare posibil să îmbinăm confortul cu…
11:20
O elevă de clasa a VII-a din Iași a ajuns de urgență la spital după ce a fumat o țigară electronică în care erau substanțe psihoactive # HotNews.ro
Două anchete au început după ce fetei i s-a făcut rău la o şcoală gimnazială din municipiul Iași. Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Iaşi şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) investighează acum cum cazul elevei de…
11:10
O nouă platformă informatică în sănătate, promisă pentru anul viitor: „Biletele de trimitere devin documente digitale, disponibile instant” # HotNews.ro
O nouă platformă informatică a asigurărilor de sănătate, care va înlocui actuala platformă PIAS, urmează să fie complet operațională în august 2026, promite ministrul Sănătății. Odată cu noua platformă, „dispar tipizatele și hârtiile rătăcite”, iar…
10:50
Meciul FC Botoșani – FCSB se dispută vineri, 19 septembrie de la ora 20.30. Partida va fi transmisă în direct de PRIMA Sport și DIGI Sport. FC Botoșani și FCSB s-au mai întâlnit de 28…
10:50
Cartoon Network Campionii Climei. Copiii și deșeurile electronice: De la cifre la acțiune # HotNews.ro
Deșeurile electronice sunt categoria de deșeuri menajere cu cea mai rapidă creștere din lume. Până în 2030, se estimează că vom ajunge la 82 de milioane de tone pe an – de la telefoane mobile…
10:40
Banca Națională îl omagiază pe Toma Caragiu lansând o emisiune numismatică cu tema 100 de ani de la nașterea marelui actor # HotNews.ro
Banca Națională a României lansează în circuitul numismatic o monedă din argint cu tema 100 de ani de la nașterea lui Toma Caragiu, începând cu data de 22 septembrie 2025. Pentru rezervarea pieselor numismatice în…
10:40
VIDEO Un atac ucrainean cu drone a lovit uriașul radiotelescop RT-70, folosit în trecut pentru a transmite mesaje către civilizații extraterestre # HotNews.ro
Forțele de apărare ucrainene au distrus un radiotelescop uriaș din Crimeea, un puternic emițător planetar folosit cândva pentru sprijinirea misiunilor în spațiul îndepărtat și pentru a transmite mesaje civilizațiilor extraterestre, relatează Gizmodo. Ucraina a distrus…
10:30
Premier Energy (fostul CEZ România) se extinde în Ungaria prin achiziția a jumătate din capacitatea eoliană a țării # HotNews.ro
Premier Energy se extinde pe piața din Ungaria prin achiziția unui parc eolian de 158 MW, operat până acum de spaniolii de la Iberdrola. Tranzacția se ridică la 128 de milioane de euro. Parcul reprezintă…
10:30
Unde au fost găsite resturi de rachetă, la peste o săptămâna după ce drone rusești au încălcat spațiul aerian al Poloniei # HotNews.ro
Poliţia militară poloneză a aunțat că a găsit fragmentele unei rachete folosite pentru doborârea unei drone, la aproape 10 zile după ce Polonia, sprijinită de avioane NATO, a doborât drone ruseşti în spaţiul său aerian,…
10:30
Cătălin Tolontan despre un spot în care a jucat recent: „Sunt cel mai prost actor din istorie” # HotNews.ro
GOLAZO.ro, site-ul de sport al ZYX Publishing Group, care editează și Hotnews.ro, a lansat o campanie de brand. Campania este creată în parteneriat cu agenția de publicitate Headvertising și cu regizorul și scenaristul Radu Muntean. …
10:30
Tu cum iei pastilele? Studiul Spring Farma arata cele mai frecvente greseli. La ce trebuie sa fim atenti # HotNews.ro
Automedicația este adesea un gest reflex: ne doare ceva, căutăm repede o pastilă fără să cerem sfatul unui specialist. Dar cât de sigure sunt aceste alegeri? Un studiu realizat recent de echipa Spring Farma, în…
10:20
Vodafone a semnat documentele privind achiziția Telekom România. Care e valoarea totală a tranzacției # HotNews.ro
Vodafone România anunță semnarea documentelor legale relevante ale tranzacției privind achiziția Telekom România Mobile Communications, transmite compania într-un comunicat. Valoarea totală a tranzacției este de 30 milioane de euro, sumă care se referă exclusiv la…
10:20
Ajustările de prețuri de transfer și implicațiile TVA: impactul recentelor decizii CJUE # HotNews.ro
Ajustările realizate pentru a reflecta valoarea tranzacțiilor realizate între părți afiliate la valoarea de piață, conform politicii de prețuri de transfer, pot avea implicații de TVA. Din perspectiva TVA, baza de impozitare o reprezintă contrapartida…
10:20
EdVenture School, școală de limbi străine fondată în 2005 și cunoscută pentru programele sale de pregătire pentru examene internaționale, își extinde prezența în București. Începând cu 22 septembrie 2025, cursanții vor putea participa la cursuri…
Acum 6 ore
10:10
Cei mai mulți profesioniști în investiții spun că prețurile locuințelor sunt supra-evaluate # HotNews.ro
Circa 70% dintre profesioniștii în investiții spun că prețurile locuințelor din România sunt supra-evaluate, reiese dintr-un comunicat transmis vineri de CFA România, organizația profesioniștilor în investiții. De asemenea, peste 40% dintre ei anticipează o scădere…
10:10
Un oficial rus a devoalat, în direct, o vulnerabilitate a armatei de la granița cu Ucraina. „Nimeni nu ascunde nimic” # HotNews.ro
Sistemele rusești de apărare antiaeriană nu pot doborî dronele ucrainene când ajung la graniță, iar aparatele de zbor pătrund adânc în țară din acest motiv și provoacă pagube, a declarat guvernatorul regiunii Belgorod, Viaceslav Gladkov,…
09:40
Țara condusă de Xi Jinping a revenit la jumătatea acestui an pe locul 4 în topul țărilor din care importăm produse, după ce în 2022 era pe locul al șaselea, iar la finalul anului trecut…
09:30
Netflix lansează „Buncărul miliardarilor” în căutarea unui nou succes mondial după „La casa de papel” # HotNews.ro
Pe fațadele imenselor studiouri care adăpostesc decoruri fizice și platouri digitale, afișele amintesc de marile succese spaniole ale Netflix: lângă Madrid, gigantul streamingului combină ingrediente consacrate și inovații tehnologice în speranța de a repeta succesul…
09:10
Cărţile scrise de femei, interzise în universităţile afgane. Talibanii scot în afara legii și predarea a 18 discipline # HotNews.ro
Guvernul taliban a eliminat din sistemul de predare universitar din Afganistan cărţile scrise de femei, ca parte a unei noi interdicţii. În afara legii a fost scoasă și predarea a 18 discipline, printre care și…
08:30
Un cutremur cu magnitudinea 3,1 s-a produs vineri dimineața, la ora 5:49, în zona seismică Vrancea, județul Buzău, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). Seismul a avut loc la…
08:30
Președintele Cehiei, în vacanță pe motocicletă, în România. „Oameni plăcuți și locuri frumoase” # HotNews.ro
Președintele ceh, Petr Pavel, a vizitat mai multe obiective turistice din țara noastră în timpul vacanței pe care și-a petrecut-o însoțit doar de mică pază, potrivit iDens.cz, care a publicat și zeci de fotografii din…
Acum 8 ore
08:10
Norvegia devine prima țară din lume care are mai multe mașini electrice decât mașini pe benzină. Este un pionier incontestabil în domeniul mobilității electrice. Ironia este că această realizare a fost finanțată de vasta bogăție…
08:00
FOTO Kim Jong Un a supervizat testarea unor drone fără pilot. Dezvoltarea inteligenței artificiale pentru aparatele de zbor este prioritatea militară principală # HotNews.ro
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a supravegheat joi testarea dronelor fără pilot și a ordonat consolidarea capacităților acestora prin intermediul inteligenței artificiale, a informat vineri agenția de presă oficială KCNA, conform Reuters. Joi, Kim s-a…
07:40
Un grup format din companiile turce Belin Mining, Ceylan Metal Grup, Nakkaș Holding și GTS Investments B.V. (Olanda) a transmis grupului ArcelorMittal, al doilea mare producător mondial de oțel, dar și autorităților române, prin intermediul…
07:30
DeepSeek a dezvăluit cât a costat, de fapt, antrenarea chatbot-ului chinezesc care a cutremurat piața de inteligență artificială # HotNews.ro
Dezvoltatorul chinez de IA DeepSeek a declarat că a cheltuit 294.000 de dolari pentru antrenarea modelului său R1, o sumă mult mai mică decât sumele anunțate de rivalii americani, informație ce probabil va reaprinde dezbaterea…
07:10
„Știu că e ceva acolo, la mine, de care va trebui să am grijă până la sfârșitul vieții.” Viața unei supraviețuitoare, Vera, o tânără de 24 de ani # HotNews.ro
Vera are 24 de ani și spune despre ea că este „oaia neagră” a familiei sale. În realitate, este o supraviețuitoare. E primul copil al părinților ei care s-a încăpățânat să trăiască, după ce surorile…
07:00
De ce se moare în România? O boală care face peste tot mai multe victime decât cancerul este uneori ignorată de oameni. „80% dintre cauze pot fi prevenite de noi” # HotNews.ro
Boala cardiovasculară este cauza numărul 1 de deces în România și în întreaga lume. Diferența este că, în țara noastră, numărul deceselor provocate de bolile cardiovasculare este de 2 ori și jumătate mai mare decât…
07:00
FOTO Primăria Sectorului 2 a cumpărat mii de pubele şi zeci de utilaje care stau nefolosite / Care este valoarea contractului # HotNews.ro
În ultimul an, Sectorul 2 s-a umplut de containere cu pubele multi-fracţie, pe culori, pentru colectare separată a deşeurilor, însă niciunul nu este funcțional. Au fost amplasate în preajma scărilor de bloc şi în curțile…
Acum 12 ore
01:20
Florin Marin a murit, la vârsta de 72 de ani. Antrenorul s-a stins după ce a fost internat două săptămâni la Terapie Intensivă # HotNews.ro
Fostul jucător şi antrenor Florin Marin a încetat din viaţă, joi, la vârsta de 72 de ani, au anunţat Federaţia Română de Fotbal (FRF) şi mai multe cluburi la care a activat, potrivit Agerpres. „Federaţia…
Acum 24 ore
01:10
La bordul Air Force One, Trump le face jurnaliștilor o dezvăluire despre războiul din Ucraina: „Dacă va trebui să o fac, decizia va fi dură” # HotNews.ro
Întrebat dacă a venit timpul pentru încheierea unui armistițiu între Rusia și Ucraina, președintele american Donald Trump le-a spus reporterilor aflați la bordul aeronavei prezidențiale Air Force One, în drumul său de întoarcere din Marea…
01:00
FOTO Brățara din vremea faraonilor care a dispărut din Muzeul Egiptean din Cairo: bijuteria a fost vândută pe trei mii de euro şi apoi topită / Patru suspecţi au fost arestaţi # HotNews.ro
Autorităţile egiptene au anunţat joi că au arestat patru suspecţi, printre care o restauratoare a Muzeului din Cairo, pentru furtul unei brățări vechi de 3.000 de ani, vândută pentru 3.400 de euro şi apoi topită…
00:10
Olguţa Vasilescu critică planurile Guvernului privind reforma administraţiei și avertizează: „Da, va cădea” # HotNews.ro
Primarul municipiului Craiova, Olguţa Vasilescu (PSD), a afirmat, joi seară, că Guvernul actual, din care şi PSD face parte, va cădea în cazul în care premierul Ilie Bolojan va schimba modul în care vrea să…
00:10
În timp ce tancurile israeliene avansează în Gaza, Germania spune că nu s-a decis dacă va susține o propunere-cheie ce vizează sancționarea statului evreu # HotNews.ro
Germania va lua o decizie cu privire la susținerea sancțiunilor Uniunii Europene împotriva Israelului înainte de reuniunea UE de la Copenhaga care va avea loc în luna octombrie, a declarat joi cancelarul Friedrich Merz, în…
00:00
Polonia continuă să se înarmeze. Suma consistentă pe care a alocat-o pentru armament antitanc de producție americană # HotNews.ro
Statele Unite au anunțat, joi, că au aprobat vânzarea de lansatoare de grenade anti-tanc Javelin către Polonia, contractul având o valoare de 780.000.000 de dolari, informează AFP. „Tranzacția propusă va susține politica externă și de…
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.