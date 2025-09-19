Costel Gâlcă i-a cucerit pe fanii Rapidului: “Este medicamentul de care aveam nevoie!”

Fanatik, 19 septembrie 2025 13:50

Fanii Rapidului, încântați de evoluțiile echipei sub comanda antrenorului Costel Gâlcă. De ce mai e nevoie pentru ca giuleștenii să viseze la titlu.

• • •

Acum 5 minute
14:10
PSD, un nou ultimatum pentru Ilie Bolojan. Olguţa Vasilescu: „Nu va fi nicio criză. Guvernul rămâne acelaşi, se schimbă doar premierul” Fanatik
Lia Olguţa Vasilescu spune că guvernul Bolojan va cădea în cazul în care premierul nu schimbă modul în care vrea să facă reforma administraţiei publice locale.
14:10
Tragedie fără margini! Fostul jucător de la CFR Cluj a murit la doar 20 de ani în SUA. Familia încearcă să strângă bani pentru repatriere Fanatik
O nouă veste tragică zguduie fotbalul românesc. Un tânăr de doar 20 de ani, fost jucător la CFR Cluj, și-a găsit sfârșitul în Statele Unite.
Acum 30 minute
13:50
Acum o oră
13:30
Îşi revine FCSB la Botoşani?! Verdict în direct la Fanatik SuperLiga: “Are cel mai valoros lot şi oricând se poate produce declicul” Fanatik
Andrei Vochin și Sabin Ilie au analizat, în direct la FANATIK SUPERLIGA, forma slabă prin care trece FCSB în primele etape din noul sezon.
13:20
Laurenţiu Reghecampf, despre primul “11” al FCSB-ului la Botoşani: “E greu să ai succes în această formulă!”. Sfat pentru Darius Olaru: “Şi el e vinovat” Fanatik
Laurențiu Reghecampf a analizat în direct la FANATIK SUPERLIGA echipa de start a FCSB-ului la Botoșani. Ce a spus despre Daniel Bîrligea și Darius Olaru.
Acum 2 ore
13:10
De ce vrea Donald Trump să distrugă unul dintre cele mai mari ziare din lume. Dezvăluiri despre afacerile internaționale ale familiei președintelui Fanatik
Ultimul proces deschis de Donald Trump împotriva presei americane ar avea în spate legături controversate ale familiei președintelui în lumea afacerilor internaționale.
13:00
Giovanni Becali, şedinţă de urgenţă cu Gigi şi Tavi Popescu: “Trebuie să îi băgăm minţile în cap!”. Benfica, ofertă de 9 milioane pentru atacant Fanatik
Giovanni Becali știe ce s-a întâmplat cu Tavi Popescu. “Era un copil cuminte, un copil umil!” Unde s-a produs marea ruptură.
12:40
Când revin Adrian Şut şi Risto Radunovic! Informaţii de ultimă oră din tabăra FCSB-ului. Exclusiv Fanatik
Adrian Şut şi Risto Radunovic, din ce în ce mai aproape de revenirea pe teren. În ce meci ar putea juca cei doi fotbaliști de la FCSB.
12:30
Gigi Becali se ține de cuvânt: Bîrligea va fi Lăcătuș, Olaru rezervă! Cum arată primul 11 al FCSB la Botoșani. Exclusiv Fanatik
Gigi Becali și-a respectat promisiunea și i-a schimbat postul lui Daniel Bîrligea la FCSB! Fanatik a aflat cum arată echipa de start pentru meciul cu Botoșani. Olaru, doar rezervă.
12:20
Rezultate SuperLiga, etapa 10. Toate meciurile live, scoruri finale, clasament actualizat și program complet Fanatik
Rezultate Superliga, etapa 10. Scoruri finale la toate meciurile, clasament live actualizat și program complet al următoarei etape
Acum 4 ore
12:00
“Îl văd pe Ilie la televizor, e distrus! Copilul a fost crescut în puf” Giovanni Becali, despre accidentul în care a fost implicat Toto Dumitrescu: “S-a speriat şi mă gândesc că după aia a luat cocaina!” Fanatik
Ce spune Giovanni Becali despre accidentul în care a fost implicat fiul lui Ilie Dumitrescu. “Anturajul distruge tot. Dacă nu îți urmărești copiii, i-ai pierdut”.
11:20
Giovanni Becali, tulburat de dispariţia lui Florin Marin: “Îl vedeai când se topeşte! Nu mai ştia de el”. Amintiri de la tenis cu piciorul: “Jucam pe 600 de dolari meciul” Fanatik
Giovanni Becali l-a cunoscut pe Florin Marin, care a murit la vârsta de 72 de ani. Ce amintiri are celebrul impresar cu fostul mare personaj din fotbalul românesc.
11:10
Rezultate Liga 2, etapa 7. Toate meciurile live, scoruri finale, clasament actualizat și program complet Fanatik
Vezi programul complet pentru etapa 7 din Liga 2, cine transmite meciurile la TV și online, rezultatele finale, marcatorii și schimbările din clasament. Toate detaliile despre derby-uri, surprize și jucătorii etapei
11:10
Dosarul lui Călin Georgescu și avantajul lui George Simion. Cum câștigă AUR teren în contextul instabilității sociale: ”Are vântul în pupe” Fanatik
Cine câștigă pe scena politică după ce dosarul lui Călin Georgescu a fost trimis în instanță. Care sunt efectele asupra guvernului și partidelor din România?
10:50
Lovitură pentru titularul de la FCSB! FIFA a intrat pe fir și a făcut anunțul Fanatik
Probleme mari pentru un jucător important de la FCSB. Naționala sa ar putea rata calificarea la Mondialul de anul viitor. FIFA a deschis o anchetă.
10:30
Mihai Stoica, dezvăluire incredibilă! Cât vorbește cu Gigi Becali într-o zi la telefon: „Ăsta e recordul” Fanatik
Mihai Stoica a recunoscut câte ore petrece la telefon cu patronul de la FCSB, Gigi Becali. „Nu există zi fără câteva convorbiri”.
Acum 6 ore
10:10
Anghel Iordănescu, devastat de moartea lui Florin Marin. „Aoleu! Aoleu!”. Mesaje emoționante de la FCSB, Steaua, Dinamo sau Rapid Fanatik
Fotbalul românesc e în doliu. Fostul mare jucător și antrenor Florin Marin s-a stins din viață la 72 de ani. Anghel Iordănescu, devastat.
09:50
Calvarul unui fotbalist de Liga 1: “Nu eram plătiţi de 6 luni! Ne-a luat la meci cu mandat” Fanatik
Dezvăluiri uluitoare făcute de un fost fotbalist important din Liga 1! Cum a ajuns să fie mandatat oficial de propriul club pentru a se prezenta la un meci
09:40
Ar putea Zeljko Kopic să lucreze cu Gigi Becali patron? Răspunsul surpriză al antrenorului de la Dinamo: „Sunteţi într-o dispoziţie bună” Fanatik
Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, a vorbit la emisiunea FANATIK SUPERLIGA despre posibilitatea de a lucra cu Gigi Becali.
09:20
Valeriu Iftime a anunțat ce jucători de la Botoșani pot fi titulari acum la FCSB. ”Sunt vreo 3-4. Dar Ongenda joacă doar la mine” Fanatik
FC Botoșani are un start de sezon excelent, iar Valeriu Iftime a mărturisit la FANATIK SUPERLIGA că are câțiva jucători care ar face față și la FCSB.
09:10
Florin Marin, ultimul interviu. A vorbit cu Fanatik despre marele regret al carierei: „Am jucat 9 ani la Steaua!” Fanatik
Florin Marin a oferit un ultim interviu pentru Fanatik cu doar două săptămâni înainte să împlinească 72 de ani. Dezvăluiri tulburătoare.
08:50
Fostul președinte de la FC Barcelona, în fața instanței în cazul Negreira: „Cum să cumpărăm arbitri cu 250 de euro?” Fanatik
Fostul președinte de la FC Barcelona nu scapă de probleme. Cum s-a apărat după ce a fost chemat din nou în fața instanței.
08:40
Câți bani a încasat Liviu Ciobotariu pentru fiecare punct câștigat la Petrolul! Condițiile rezilierii dintre antrenor și clubul ploieștean Fanatik
Fostul internațional a primit 9.000 de euro pentru fiecare punct pe care echipa ploieșteană l-a câștigat sub conducerea lui
08:30
Revista Fanatik 769! Fabrizio Romano, dincolo de renume! Adrian Mazilu, speranțe la Dinamo! FCSB și U Craiova, adversare de 1,5 miliarde de euro! Fanatik
Revista FANATIK 769 pe septembrie-octombrie: cine este celebrul Fabrizio Romano, interviu cu Adrian Mazilu, adversarele europene ale lui FCSB și Universitatea Craiova sub lupă.
Acum 8 ore
08:10
Unde se vor situa CFR Cluj și FCSB la finalul campionatului? Adrian Mihalcea știe răspunsul! Fanatik
Adversarul din Superliga a dat verdictul despre CFR Cluj și FCSB! Ce se va întâmpla cu ele până la finalul campionatului, în viziunea sa
08:00
“Abia aștept!” Ce propunere i-a făcut Donald Trump jucătoarei Charley Hull pe care a întâlnit-o la dineul oferit de Regele Charles al Marii Britanii Fanatik
Președintele SUA vrea să joace golf cu una dintre cele mai cunoscute sportive din Anglia, campioană în sportul favorit al lui Trump
07:40
Nsimba – Al Hamlawi, cei mai buni atacanți din SuperLiga?! „Are ceva din Cămătaru, dar mai trebuie un Cârțu”. Care sunt punctele forte ale liderului Craiova Fanatik
Sorin Cârțu și Marius Șumudică cred că cei mai buni atacanți din SuperLiga sunt Nsimba și Al Hamlawi. Ce au spus aceștia despre cei doi jucători, dar și despre U Craiova.
07:20
Și-a vândut mașinile și are o altă pasiune! Motivul pentru care campionul de Formula 1 a renunțat la o colecție de bolizi de 13 milioane de lire sterline Fanatik
Britanicul Lewis Hamilton a dezvăluit că și-a vândut întreaga colecție de mașini pentru a se concentra pe noua sa pasiune, arta
07:10
Cine este prima femeie care candidează la președinția FIA. Laura Villars are doar 28 de ani Fanatik
Federația Internațională de Automobilism se pregătește de o mare schimbare. Cine este femeia care și-a anunțat oficial candidatura pentru președinția FIA.
06:50
Adevăratul motiv pentru care Florin Pîrvu nu s-a putut întoarce pe banca Petrolului. Ce variante mai au ploieștenii Fanatik
Tehnicianul ploieștean a refuzat o despărțire lipsită de fair play, deoarece clubul ilfovean a fost alături de el în cel mai dificil moment al vieții
06:30
Durerea antrenorului care a retrogradat din SuperLiga: „O perioadă neagră pentru mine. A trebuit să suport eu toate problemele care au fost la echipă!” Fanatik
Drama antrenorului care a venit să își salveze echipa de suflet, dar a retrogradat din SuperLiga. Pe cine a afectat atât de tare ratarea obiectivului.
Acum 12 ore
05:50
Călin Georgescu, surprize noi de la DIICOT. Cine e fostul ofițer DIPI devenit preot: o poveste cu Donald Trump, milioane de euro și offshore-uri rusești Fanatik
De la Senatul României la altarul bisericii: cine este Ion Negoescu, omul-cheie din dosarele lui Călin Georgescu. Unde duc ițele investigației despre banii din campanie
Acum 24 ore
01:10
Kevin De Bruyne, primire colosală la revenirea la Manchester City! Ce mesaj i-au transmis suporterii „cetățenilor”: „Regele”. Foto Fanatik
Kevin De Bruyne n-a fost uitat de fanii lui Manchester City. Belgianul a revenit pe Etihad cu Napoli și a avut parte de o primire colosală
00:50
Marcus Rashford a scris deja istorie la Barcelona! Ce a reușit după eurogolul marcat la Newcastle, primul pentru el după 4 ani în Champions League. „M-am antrenat pentru astfel de lovituri de-a lungul întregii mele cariere!” Fanatik
Marcus Rashford a impresionat la primul meci pentru Barcelona în Champions League. Cu ce a intrat englezul în istorie.
00:40
Peste Cristiano Ronaldo și Messi! Ce bornă fabuloasă a stabilit Erling Haaland în Champions League Fanatik
Erling Haaland nu doar că le calcă pe urme lui Cristiano Ronaldo și Messi, ci îi și depășește. Norvegianul a stabilit un nou record în Champions League
00:20
Mesajul transmis de FRF după moartea lui Florin Marin: „Pierderea sa este una uriașă pentru comunitatea fotbalistică din țara noastră!” Fanatik
Florin Marin a murit la vârsta de 72 de ani. Ce au transmis oficialii FRF după nefericita veste despre fostul jucător și antrenor român.
00:10
Scene nemaivăzute în fotbal, petrecute în Rusia! Ce s-a putut întâmpla după ce fotbalistul a fost eliminat și i-a aruncat tricoul unui suporter. Video Fanatik
Caz ireal în fotbalul din Rusia. Arbitrul a bulversat întregul stadion după decizia luată. Ce s-a întâmplat cu fotbalistul eliminat.
00:00
Singurele zodii care primesc noroc din plin de pe 19 septembrie. Schimbări majore, protecție divină și surprize mari pentru ele Fanatik
Vin momente fabuloase și noroc din plin pentru aceste zodii începând cu 19 septembrie. Următoarea perioadă va fi una încărcată de surprize.
18 septembrie 2025
23:50
Prezentatoarea celebră care a renunțat la televiziune după 19 ani de carieră. Plecarea sa i-a lăsat „mască” pe toți. „A demisionat dintr-o dată” Fanatik
Decizie radicală luată de o celebră prezentatoare. După aproape două decenii petrecute pe micul ecran, aceasta a ales să demisioneze.
23:40
Fostul urmaș al lui Lionel Messi de la FC Barcelona a marcat după 679 de zile. Video Fanatik
Ansu Fati (22 de ani), care, până nu de mult, era considerat urmașul lui Lionel Messi la Barcelona, a marcat după 679 de zile de pauză
23:20
Pontul zilei de vineri, 19 septembrie. Bet Builder de cotă 6,86 la Superbet pentru Botoșani – FCSB Fanatik
Cu pontul zilei de vineri, 19 septembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 6,86 la meciul Botoșani - FCSB.
23:20
Legenda lui Dinamo a identificat marea problemă de la FCSB. Comparație cu Universitatea Craiova: „E vina lor că nu s-au pregătit” Fanatik
Un fost mare atacant de la Dinamo a analizat situația complicată prin care trece FCSB. „Rare sunt momentele în care joacă 11 la 11”
23:10
Marcel Răducanu, devastat de moartea lui Florin Marin: „Mă doare rău! A fost singurul căruia i-am spus că fug în Germania!” Fanatik
Marcel Răducanu, răpus de durere când a aflat de moartea prietenului Florin Marin! Ce a spus în dialog cu Fanatik: „Sunt șocat complet”
23:00
Gigi Nețoiu, reacție șoc după moartea lui Florin Marin: „Nu a vrut să mai trăiască!”. Exclusiv Fanatik
Fotbalul românesc este în doliu. Cum a reacționat Gigi Nețoiu după ce Florin Marin a murit la la vârsta de 72 de ani.
22:50
Valeriu Iftime, un nou atac la adresa lui Charalambous: „Ăsta nu e antrenor!”. De ce vrea, de fapt, demiterea cipriotului de la FCSB: „Râd ăștia de noi în toată Europa. Suntem primitivi” Fanatik
Valeriu Iftime a dezvăluit care este adevăratul motiv pentru care dorește „să-l demită” pe Charalambous de la FCSB: „Îmi doresc asta pentru fotbalul românesc!”
22:50
A murit Florin Marin, fost fotbalist la Rapid și Steaua și fost antrenor la Dinamo Fanatik
Florin Marin a încetat din viață la vârsta de 72 de ani! Fostul fotbalist de la Rapid și Steaua, fost antrenor la Dinamo, se afla internat la ATI
22:40
Biletul zilei la pariuri, vineri, 19 septembrie 2025. Câștig de 593 de lei cu fotbal Fanatik
Biletul zilei la pariuri de vineri, 19 septembrie 2025, poate aduce un câștig de 593 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din La Liga și Ligue 1
22:30
Decizie de ultim moment luată de Gigi Becali la FCSB! Anunțul făcut de Mihai Stoica: „Ne întoarcem la vechile obiceiuri” Fanatik
Schimbare importantă la FCSB. Mihai Stoica a insistat la Gigi Becali, iar patronul a dat undă verde. Ce se întâmplă la campioana României.
22:10
Alex Musi, atenţionat de Adi Mutu după ce a aruncat banderola de la naţională: „Nu e o stradă pe care să meargă! O pun pe seama tinereţii” Fanatik
Adrian Mutu a lansat un avertisment pentru fotbalistul lui Dinamo, Alex Musi, după gestul făcut în timpul meciului disputat recent de naționala U21.
21:50
Răspunsul oferit de Dani Coman la propunerea de a semna cu FCSB: „Poți lucra cu oricine” Fanatik
Dani Coman, ofertat de FCSB. Ce răspuns a dat fostul mare portar român când a auzit de echipa lui Gigi Becali.
