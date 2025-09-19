Sute de mii pensionari au încasat azi 150 lei în plus la pensie. Cine a primit tichete de energie?
Newsweek.ro, 19 septembrie 2025 13:50
O veste excepțională a venit azi de la Ministrul Muncii. Sute de mii pensionari au încasat azi 150 l...
Acum 5 minute
14:10
Căutarea criminalului din Mureș, soldată cu prinderea altui infractor. A ucis împreună cu Emil Gânj # Newsweek.ro
Căutarea criminalului din Mureș s-a soldat cu prinderea altui infractor. E vorba de un bărbat dat în...
Acum 30 minute
13:50
Premieră europeană, în România: Grinzi de pod hibride, cu metal protejat cu o soluție specială # Newsweek.ro
O inovație în realizarea grinzilor hibride beton - metal pentru poduri, patentată în Germania, este ...
13:50
Acum o oră
13:40
Primele tichete de energie de 50 de lei au fost emise. Folosite pentru facturile din iulie și august # Newsweek.ro
Primele tichete de energie de 50 de lei au fost emise, a anunțat Agenția Națională pentru Plăți și I...
13:20
Micul NATO. Arabia Saudită, Acord Strategic cu Pakistan. Vizată o „tranzacție nucleară” # Newsweek.ro
A închiriat Arabia Saudită armele nucleare ale Pakistanului semnând un Acord Strategic de tip NATO? ...
Acum 2 ore
13:10
Trei bărbați reținuți de DIICOT. Ridicau un colet din Spania cu 7 kilograme de canabis # Newsweek.ro
DIICOT e reținut trei bărbați în timp ce ridicau un colet primit din Spania ce conținea 7 kilograme ...
13:00
Moșteanu, despre dronele căzute în România: Tulcenii privesc războiul din balcon Rusia nu se oprește # Newsweek.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat vineri că România se va confrunta și în continuare cu...
12:50
Veste, pentru șoferi! Ciotul autostrăzii A0 dintre Mogoșoaia și Corbeanca, gata cu 6 luni mai repede # Newsweek.ro
Ciotul autostrăzii A0 dintre Mogoșoaia și Corbeanca ar putea fi gata cu 6 luni mai repede decât term...
12:40
Un bărbat de 40 de ani a decedat după ce a fost împușcat accidental, în noaptea de joi spre vineri, ...
12:30
Europa, confruntată cu traficul de pistoale de semnalizare și de alarmă convertite în arme letale # Newsweek.ro
În cadrul operațiunii de amploare Conversus de la sfârșitul anului 2021, condusă de România și coord...
Acum 4 ore
12:10
Fată de clasa a VII-a, la spital după ce a vapat droguri fără să știe. Poliția a deschis anchetă # Newsweek.ro
O fată de clasa a VII-a de la o școală din Iași a ajuns la spital după ce a vapat droguri fără să șt...
11:50
Fragmente de dronă cu o inscripție codată în rusă, descoperite pe plaja Vadu. Kremlin: "Era un OZN" # Newsweek.ro
Fragmente metalice ce par a proveni dintr-o dronă au fost găsite pe plaja Vadu, județul Constanța, d...
11:40
Iarna pare că ne ia prin surprindere în acest an. Deși abia am trecut de jumătatea lui septembrie, l...
11:30
Dosar de mită cu ramificații politice, la Compania de Apă Braşov. Directorul a fost reținut de DNA # Newsweek.ro
Directorul Companiei de Apă Brașov a fost reținut de DNA, în cadrul unui dosar complex de mită și tr...
11:20
Doliu în lumea artiștilor. Brett James, cântăreț și compozitor premiat cu Grammy, a murit într-un ac...
11:20
Cel mai vechi tort din lume, făcut acum 4.200 de ani. Ce ingrediente conținea? Cum a fost preparat? # Newsweek.ro
Cel mai vechi tort din lume a fost făcut acum 4.200 de ani, în Egiptul antic, fiind descoperit în mo...
11:10
Cum au crescut salariile primarilor în 2 ani: municipii cu 4.100 lei, orașe: 2.600 lei, comune: 2700 # Newsweek.ro
Primarii sunt în dispută cu Bolojan. Premierul Bolojan vrea concedieri, iar primarii îi cer demisia....
10:50
Opt foști ambasadori SUA sprijină Republica Moldova: „În prima linie a luptei pentru democrație” # Newsweek.ro
Opt foști ambasadori americani în România și Republica Moldova au transmis o scrisoare comună de spr...
10:50
Un bărbat a fost împușcat mortal în timp ce se afla la o partidă de vânătoare. Conform primelor date...
10:40
Sediul secret al unității ruse de drone „Rubikon” descoperit după o gafă a propagandistului Soloviov # Newsweek.ro
Propagandistul Vladimir Soloviov a dezvăluit accidental locația uneia dintre cele mai importante uni...
10:30
Manager se spital, săltat de DNA. Un om de afaceri și un bugetar, vizați și ei de anchetă # Newsweek.ro
Un manager de spital, un om de afaceri și un consilier bugetar sunt vizați de o anchetă a DNA într-u...
10:30
Biletele de trimitere şi scrisorile medicale devin documente digitale, disponibile instant. De când? # Newsweek.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă modernizarea Platformei Informatice a Asigurărilor d...
10:20
Dacă vreți să țineți diverse sume de bani cash în casă, este bine să aveți o ascunzătoare bună. Sunt...
Acum 6 ore
10:00
Mai mulți bani pentru românii din Germania care au copii la școală. Pe ce îi pot cheltui? # Newsweek.ro
Statul german acordă ajutor financiar pentru familiie care au copii la școală. Printre cei care pot ...
09:50
România alocă 2,3% din PIB pentru Apărare și în 2026. Trump vrea 5%: Nu vă vom apăra dacă nu plătiți # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că România, țară aflată în plin război hibrid din partea Rusiei, va...
09:40
Dictatură talibană în Afganistan. Internetul și cărțile scrise de femei, interzise total # Newsweek.ro
Dictatură cruntă în Afganistan. Regimul taliban a eliminat din programa universitară din Afganistan ...
09:20
Guvernul cheltuie milioane să afle cât mai pierd pensionarii la pensie. Se dă indexarea în ianuarie? # Newsweek.ro
Guvernul face un anunț ciudat. Va cheltui milioane ca să afle cât vor pierde pensionarii la pensie î...
09:10
Italia adoptă lege împotriva deepfake-urilor: 5 ani de închisoare pentru dezinformare online # Newsweek.ro
Italia devine prima țară din Uniunea Europeană care introduce un cadru legislativ național pentru in...
09:00
Un nou cutremur de pământ s-a produs vineri dimineață în zona seismică Vrancea, județul Buzău. Seism...
08:50
Trump, dezamăgit de Putin: „Am crezut că pot încheia războiul din Ucraina, dar am greșit” # Newsweek.ro
Președintele american Donald Trump a recunoscut, la Londra, că a crezut că poate negocia pacea cu Vl...
08:40
Surpriză pregătită de Ministerul Educației. Profesorii, obligați să aloce 25% din timpul de predare ...
08:30
Doliu, în fotbalul românesc. A murit un fost jucător și foarte cunoscut antrenor. Avea 72 de ani # Newsweek.ro
Fotbalul românesc este în doliu. Fostul jucător și foarte cunoscutul antrenor Florin Marin a murit l...
08:20
Muncesc 40 de ore, dar rămân săraci: 120.000 de angajați trăiesc la limită și se tem de pensie # Newsweek.ro
Mii de austrieci se confruntă cu paradoxul muncii fără siguranță financiară. În ciuda unui program c...
Acum 8 ore
08:10
Revolte în Franța: muncă mai multă pentru pensie. Măsurile de austeritate au provocat proteste # Newsweek.ro
Sute de mii de persoane au participat joi în toată Franţa la proteste faţă de măsuri de austeritate ...
08:00
Un cutremur cu magnitudinea de 7,8 a fost înregistrat vineri în Pacific, în largul peninsulei Kamcea...
07:50
VIDEO Cutrem foarte puternic, în Orientul Îndepărtat Rus. Ce magnitudine a avut și ce zonă a lovit? # Newsweek.ro
Un cutremur foarte puternic a avut loc în Orientul Îndepărtat Rus și a fost urmar de cel puțin cinci...
07:50
Fostul jucător şi antrenor Florin Marin s-a stins din viaţă. Lumea fotbalului e în doliu # Newsweek.ro
Fostul jucător şi antrenor Florin Marin s-a stins din viaţă, joi seară, la vârsta de 72 de ani, a an...
07:40
Budăi spune cum s-a evitat o lovitură dură la pensie pentru toți pensionarii. Când se elimină CASS? # Newsweek.ro
Fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, a declarat că s-a discuttat aplicarea unui impozit și pentr...
07:40
De ce lichidul de răcire al mașinii, antigelul, se face maro? Mecanicii spun să mergi la service # Newsweek.ro
Roz, portocaliu, albastru, verde... Există mai multe tipuri de antigel, de lichid de răcire, pentru ...
07:20
Horoscop 20 septembrie. Luna în Fecioară aduce o zi dificilă Peștilor. Taurii sunt manipulați # Newsweek.ro
Horoscop 20 septembrie. Luna în Fecioară aduce o zi dificilă Peștilor. Taurii sunt manipulați. Pentr...
07:20
Când e bine să ne vaccinăm antigripal? Medic: „Pacienții cu risc ar trebui să aibă schema încheiată” # Newsweek.ro
Gripa sezonieră face în fiecare an zeci de victime, iar medicii recomandă vaccinarea pentru a preven...
Acum 24 ore
23:00
Ucraina și Polonia au creat un grup comun de securitate pentru a doborî dronele Rusiei # Newsweek.ro
Ministrul ucrainean al Apărării, Denis Șmigal, a declarat joi că Ucraina și țara vecină Polonia au s...
22:00
Săli de gimnastică și bazine de înot „fantomă” la Iași: INS confirmă discrepanțele din statistici de...
22:00
Ghid pentru părinți despre infecțiile copiilor la început de an școlar. Sfaturi utile de la manager # Newsweek.ro
Ghid pentru părinți despre infecțiile copiilor la început de an școlar. Sfaturi utile de la manageru...
21:50
Iașul a devenit cel mai tânăr județ din România, arată ultimele statistici. Ieșeanul mediu are vârst...
21:30
Polonia nu deschide frontiera feroviară cu Belarus. Sute de trenuri blocate, China pierde miliarde € # Newsweek.ro
Polonia a refuzat să ridice restricțiile la frontieră privind traficul feroviar din Belarus, unde s...
21:20
Ilie Bolojan spune că săptămâna viitoare Coaliţia va decide ce face cu plafonarea adaosului # Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan spune că săptămâna viitoare Coaliţia va decide ce va face cu plafonarea ...
21:00
Kelemen Hunor: Nu a fost o decizie în Coaliţie, privind eliminarea plafonării adaosului la alimente # Newsweek.ro
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, susţine că nu a fost o decizie în Coaliţie, privind eliminarea plafonăr...
20:30
România riscă să intre în blackout energetic, dacă îşi va închide centralele pe cărbune, spune Bogda...
20:00
Exporturile olandeze dezvăluie stocarea tot mai mare de medicamente europene în SUA. Ce se întâmplă? # Newsweek.ro
Companiile farmaceutice își mută capitalul și capacitatea de producție către SUA, ceea ce prezintă r...
