Un secretar de stat din Ministerul Economiei a fost reținut de procurorii DNA

07:10

Inițiativă inedită la Iași, acolo unde studenții pot beneficia de cazare gratuită în cămin, dacă muncesc. Se întâmplă la Universitatea Tehnică unde, cei dispuși să contribuie la curățenia de toamnă, primesc reducere la cazare timp de o lună. Peste 100 de studenți au răspuns afirmativ propunerii, așa că s-au pus pe treabă: zugrăvesc, spală, dau cu vopsea sau șterg geamurile. Situația e reciproc avantajoasă: universitatea nu mai cheltuie bani cu forța de muncă, iar studenții economisesc și se și distrează, în același timp.