Gafa făcută de Trump la conferinţa de presă din Marea Britanie. A pronunţat greşit numele Azerbaidjanului şi a confundat Armenia cu Albania
DigiFM.ro, 19 septembrie 2025 13:50
O nouă gafă marca Donald Trump. În timpul unei conferinţe de presă în Marea Britanie, joi, preşedintele american s-a lăudat că a rezolvat conflictul dintre Azerbaidjan – pronunţând greşit numele ţării – şi Albania, după decenii de confruntări în Nagorno-Karabakh. După cum au relatat mai multe ziare străine, este a treia oară în câteva săptămâni când Donald Trump confundă Armenia cu Albania, notează Le Figaro.
• • •
Acum 15 minute
14:00
Lewis Hamilton, cel mai de succes pilot de Formula 1, cu şapte titluri mondiale şi un record de 105 victorii, a declarat că şi-a vândut colecţia de maşini şi că acum este mai interesat de artă.
14:00
Un atlet kenyan afirmă că a fost înrolat fără voia sa în armata rusă pentru războiul din Ucraina: „Mi-au spus că voi lupta sau voi muri” # DigiFM.ro
Cine nu a visat niciodată să nu se mai întoarcă din vacanţă? Probabil că Evans ar fi preferat să nu plece niciodată. Brigada motorizată ucraineană nr. 57 a dat publicităţii recent mărturia unui kenyan capturat pe front, care spune că a fost înrolat fără voia sa în timpul unei vacanţe la Sankt Petersburg.
Acum 30 minute
13:50
Acum 2 ore
12:50
Dirijorul Cristian Măcelaru, director muzical al Orchestrei Naționale a Franței și director artistic al Festivalului George Enescu, a fost invitat la matinalul Digi FM.
Acum 6 ore
10:10
Madonna anunţă lansarea unui album „dance” în 2026: Sunt fericită. Aştept cu nerăbdare viitorul, să fac muzică, să surprind # DigiFM.ro
Madonna, artista muzicală cu cele mai mari vânzări din istorie, a anunţat joi lansarea, anul viitor, a unui nou album cu sonorităţi "dance", la Warner, casa de discuri a debutului său, alături de care a semnat cele mai mari succese, informează AFP.
10:10
Viktor Orban: Poporul suedez ne este prieten, dar guvernul suedez nu este prietenul Ungariei # DigiFM.ro
Prim-ministrul ungar,Viktor Orban, i-a transmis joi omologului său suedez, Ulf Kristersson, într-un mesaj postat pe X, că "poporul suedez este prietenul nostru. Dar guvernul vostru nu este un prieten al Ungariei", informează MTI.
10:00
Trump recunoaşte că a supraestimat capacitatea sa de a opri războiul din Ucraina şi se declară dezamăgit de Putin # DigiFM.ro
Preşedintele american Donald Trump s-a declarat joi la Londra dezamăgit de omologul său rus Vladimir Putin, întrucât a crezut că va putea negocia cu acesta încheierea războiului în Ucraina, dar nu a reuşit, relatează AFP şi EFE.
09:20
Doliu în fotbalul românesc. Florin Marin a încetat din viaţă: „Pierdere uriaşă pentru comunitatea fotbalistică din ţara noastră” # DigiFM.ro
Fostul jucător şi antrenor Florin Marin s-a stins din viaţă, joi seară, la vârsta de 72 de ani, a anunţat CSA Steaua în social media.
09:20
Soţii Macron vor prezenta „dovezi ştiinţifice” în faţa unui tribunal american pentru a demonstra că Brigitte Macron este femeie # DigiFM.ro
Emmanuel Macron şi soţia sa, Brigitte, intenţionează să prezinte dovezi fotografice şi ştiinţifice în faţa unui tribunal american pentru a demonstra că doamna Macron este femeie. Avocatul lor spune că preşedintele francez şi soţia sa vor prezenta documentaţia într-un proces de calomnie pe care l-au intentat împotriva influencerului de dreapta Candace Owens, după ce aceasta a promovat ideea că Brigitte Macron s-a născut bărbat.
09:20
Trump, despre suspendarea lui Jimmy Kimmel. Președintele american susține că prezentatorul este „lipsit de talent” şi avea „ratinguri de audienţă proaste” # DigiFM.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a lăudat joi decizia ABC de a suspenda emisiunea „Jimmy Kimmel Live”, spunând că prezentatorul show-ului de televiziune este lipsit de talent, a spus „un lucru oribil” despre activistul politic asasinat Charlie Kirk şi avea oricum „audienţe proaste”.
08:40
Pompierii au intervenit joi seară, pentru stingerea unui incendiu izbucnit în vitrina cu ţigări din interiorul unui supermarket din Oradea. O persoană a necesitat îngrijiri medicale după ce a inhalat fum.
Acum 8 ore
07:20
Înotătorul Kyle Chalmers, de şase ori campion mondial, refuză să participe la "Jocurile Dopaților". A fost ademenit cu o sumă "care i-ar fi schimbat viața" # DigiFM.ro
Înotătorul Kyle Chalmers, de şase ori campion mondial, a refuzat să participe la Enhanced Games. Dacă ar fi participat, el ar fi primit o sumă de bani „care i-ar fi schimbat viaţa” , relatează Reuters.
07:10
Promisiunea lui Jose Mourinho după ce a semnat cu Benfica. "Sunt antrenorul unuia dintre cele mai mari cluburi din lume" # DigiFM.ro
Clubul portughez Benfica l-a numit pe Jose Mourinho în funcţia de antrenor principal pentru a doua oară, a anunţat, joi, preşedintele grupării, Rui Costa.
07:10
Ilie Bolojan, despre plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază: "Săptămâna viitoare vom lua o decizie" # DigiFM.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat că săptămâna viitoare se va lua o decizie în coaliţia de guvernare cu privire la păstrarea sau nu a plafonării adaosului comercial la alimentele de bază.
Acum 24 ore
21:40
Andreea Marin, despre episodul care a făcut-o să-și reevalueze modul de a trăi: "Am căzut pe stradă. M-am gândit că aș avea ceva la inimă" # DigiFM.ro
Andreea Marin a povestit că a trecut prin câteva episoade care au speriat-o și au determinat-o să ia mai în serios odihna și grija de sine. Fosta prezentatoare tv, încă foarte activă în media și la evenimente, a vorbit despre suprasolicitare și burnout la o emisiune de la Antena 1.
16:10
Termoenergetica începe probele de căldură în București pentru sezonul rece. Locatarii, rugați să își pregătească instalațiile # DigiFM.ro
Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) S.A. a anunțat joi că va demara pregătirile pentru sezonul de încălzire 2025-2026, prin realizarea probelor de presiune și încărcarea cu apă a instalațiilor de termoficare. Procesul va începe marți, 23 septembrie, și va fi desfășurat etapizat, pentru a asigura siguranța rețelei și a locatarilor.
15:50
Legendarul tenismen Bjorn Borg ia viața "zi cu zi, an cu an", după ce a fost diagnosticat cu un cancer de prostată extrem de agresiv # DigiFM.ro
Legendarul tenismen suedez Bjorn Borg spune că ia viaţa „zi cu zi, an cu an” după ce a fost diagnosticat cu un cancer de prostată „extrem de agresiv”.
15:50
Preotul Visarion Alexa, condamnat definitiv la închisoare cu suspendare. E acuzat că a agresat sexual o femeie venită la spovedanie # DigiFM.ro
Preotul Visarion Alexa de la Biserica 'Pogorârea Sfântului Duh' din cartierul bucureștean Militari a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel București la doi ani și jumătate închisoare cu suspendare, într-un dosar în care este acuzat că a agresat sexual o femeie venită la spovedanie.
15:50
Programul „Rabla” 2025. Persoanele fizice se pot înscrie din 30 septembrie. Valoarea ecotichetelor # DigiFM.ro
Persoanele fizice se pot înscrie în Programul "Rabla" din acest an, începând cu data de 30 septembrie, a anunţat, joi, Administraţia Fondului pentru Mediu.
Ieri
14:10
Kelemen Hunor: "Eu sunt pentru a păstra plafonarea la adaosul comercial. Oamenii trebuie să simtă că sunt protejaţi" # DigiFM.ro
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat, joi, 18 septembrie, că plafonarea la adaosul comercial trebuie menţinută cel puţin şase luni, pentru că "oamenii trebuie să simtă că sunt protejaţi", menţionând că o discuţie pe această temă nu a avut loc deocamdată în coaliţia de guvernare.
13:40
Emisiunea lui Jimmy Kimmel, suspendată din cauza unor declaraţii ale prezentatorului despre Charlie Kirk. Reacția sindicatelor actorilor şi scenariştilor americani # DigiFM.ro
Un talk-show foarte popular în Statele Unite, prezentat de Jimmy Kimmel, a fost suspendat de la difuzare din cauza unor declaraţii ale gazdei sale, care a acuzat dreapta americană că exploatează în scopuri politice asasinarea influencerului pro-Trump Charlie Kirk, a confirmat miercuri postul de televiziune ABC, citat de AFP.
13:10
O solistă de muzică populară și soțul ei, acuzați că au furat dintr-un supermarket. Cum se apără cântăreața: "Fiul meu m-a sunat plângând să mă întrebe dacă sunt la închisoare" # DigiFM.ro
Teodora Pană, o solistă de muzică populară din Gorj, și soțul ei au avut parte de un incident într-un supermarket. Cei doi au fost acuzați că au furat produse în valoare de 380 de lei, dar cântăreața se apără și spune că ar fi fost o încurcătură.
11:50
55 de ani de la moartea lui Jimi Hendrix, unul dintre cei mai mari chitariști rock din lume. S-a stins din viață la numai 27 de ani # DigiFM.ro
Jimi Hendrix a fost considerat unul dintre cei mai mari chitariști rock din lume, iar stilul său a influențat mulți alți chitariști din perioada următoare. Acesta cânta la chitară în modalități în care nimeni altcineva nu putea: cu chitara la spate, ba chiar și cu chitara în flăcări.
10:50
Fiul lui Will Smith își lansează cariera în modă. Unul dintre cei mai mari designeri din lume l-a angajat director artistic. „Într-o dimineaţă, înotam şi mi-am spus: De ce nu Jaden?” # DigiFM.ro
Designerul francez de pantofi Christian Louboutin, celebru pentru creaţiile sale cu talpă roşie, l-a numit pe rapperul şi actorul american Jaden Smith, fiul lui Will Smith, director artistic al liniei sale pentru bărbaţi, a anunţat acesta miercuri într-un interviu pentru Le Figaro, informează AFP.
10:30
CM 2026. Spania amenință cu boicotarea dacă Israel se va califica la turneul final de fotbal # DigiFM.ro
Va participa naţionala Spaniei la Cupa Mondială din 2026? Purtătorul de cuvânt al guvernului, Patxi Lopez, a lăsat să se înţeleagă că Spania ar putea boicota turneul final în cazul calificării echipei Israelului.
10:30
Un nou cod vestimentar introdus în şcolile din Italia interzice ţinutele „excentrice”. Ce alte reguli trebuie să respecte elevii # DigiFM.ro
Directorii de şcoli italiene au transmis miercuri noi reguli privind un nou cod vestimentar pentru elevi, care interzic ţinutele "excentrice", inclusiv fustele prea scurte, abdomenul expus şi pălăriile în sala de clasă, precum şi unghiile excesiv de lungi şi pantofii cu platformă, transmite ANSA.
10:10
Vizita liderului de la Casa Albă, la castelul Windsor. Ce cadouri îşi fac soţii Trump şi cuplul regal britanic # DigiFM.ro
Preşedintele american Donald Trump şi soţia sa, Melania, îi vor oferi regelui Charles o replică a sabiei preşedintelui Dwight Eisenhower drept simbol al "parteneriatului istoric", într-un schimb de cadouri cu prilejul vizitei sale de stat în Regatul Unit, relatează dpa.
10:10
Toto Dumitrescu a fost arestat pentru 30 de zile. În 2021 a mai fost condamnat la închisoare cu amânarea executării pedepsei # DigiFM.ro
Judecătoria Sectorului 1 a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Toto Dumitrescu, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, acuzat că a produs un accident de mașină în cartierul Primăverii din Capitală și a fugit de la fața locului.
10:00
Reacția lui Kate Middleton când Donald Trump o numește „radiantă și sănătoasă” la banchet. Prințesa a fost așezată lângă președintele SUA # DigiFM.ro
Declarațiile președintelui SUA, Donald Trump, au atras atenția la banchetul de stat organizat pe 17 septembrie 2025 la Castelul Windsor, în cadrul vizitei sale oficiale în Regatul Unit. Liderul american a elogiat-o public pe Kate Middleton, lăudând felul în care a revenit în viața publică după lupta cu cancer.
09:50
Un bărbat a mers să își spele mașina și a câștigat un milion de dolari. Primul lucru pe care l-a cerut soția lui # DigiFM.ro
Un bărbat din Chicago a avut parte de o surpriză uriașă după ce a plecat de acasă doar ca să își spele mașina și s-a întors milionar. Norocul i-a surâs la Powerball, iar reacția soției sale a fost una fulgerătoare, aceasta a decis pe loc unde vor merge prima dată cu banii câștigați.
09:40
Michelle Obama a aterizat la miezul nopții la București. Va participa la un eveniment de business și tehnologie # DigiFM.ro
Fosta Primă Doamnă a SUA Michelle Obama a ajuns la miezul nopţii la Bucureşti, potrivit Boarding Pass, cu un avion privat. Ea va participa, joi, la un eveniment de business şi tehnologie.
09:30
Regele Charles al III-lea și Donald Trump s-au lăudat reciproc la banchet. Melania Trump a atras toate privirile cu ținuta sa spectaculoasă # DigiFM.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a salutat miercuri relaţia specială dintre ţara sa şi Marea Britanie, aducând un omagiu entuziast regelui Charles în timpul celei de-a doua vizite de stat pe care o face în regat, o premieră pe care a numit-o una dintre cele mai mari onoruri din viaţa sa. Şi dacă regele Charles, de obicei apolitic, a menţionat în discursul său necesitatea de a sprijini Ucraina, şeful Casei Albe n-a avut nimic de spus în această privinţă şi a preferat să-şi citească discursul pregătit, deşi se ştie că este un mare amator de spontaneitate.
17 septembrie 2025
16:50
Văduva lui Navalnîi susţine că analize făcute în străinătate arată că soţul ei a fost otrăvit. Testele au fost făcute pe baza unor probe biologice scoase clandestin din Rusia # DigiFM.ro
Iulia Navalnaia, văduva liderului opoziţiei ruse Aleksei Navalnîi, care a murit în închisoare anul trecut, susţine că analize efectuate de laboratoare din străinătate pe probe biologice prelevate de la soţul ei arată că acesta a fost otrăvit.
16:20
Expertiza INML a stabilit că Toto Dumitrescu a consumat cocaină. Procurorii cer arestarea lui, după ce a fugit de la locul accidentului pe care l-a produs # DigiFM.ro
Procurorii au solicitat la Judecătoria Sectorului 1 arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Toto Dumitrescu, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, acuzat că a produs un accident de mașină în cartierul Primăverii din Capitală și a fugit de la fața locului.
15:30
Trump, în prima zi a vizitei în Regatul Unit. Președintele SUA și soția sa, întâmpinați de prinții de Wales. Cuplul american, primit la Windsor de regele Charles și regina Camilla # DigiFM.ro
Preşedintele american Donald Trump, însoţit de soţia sa Melania, a ajuns miercuri la castelul Windsor, unde a fost primit de regele Charles al III-lea şi de regina Camilla, în prima zi a vizitei sale de stat în Regatul Unit, relatează AFP.
14:50
Aproape șase kilograme de aur, furate din colecţiile Muzeului Naţional de Istorie Naturală din Paris # DigiFM.ro
Muzeul Naţional de Istorie Naturală din Paris a fost victima unui furt de pepite de aur în noaptea de luni spre marţi, cantitatea totală furată fiind de aproximativ şase kilograme, informează EFE.
14:50
Jose Mourinho va fi noul antrenor al echipei Benfica Lisabona, anunţă televiziunea portugheză # DigiFM.ro
Clubul portughez Benfica Lisabona îl va numi pe Jose Mourinho în funcţia de antrenor principal, după demiterea lui Bruno Lage, în urma eşecului suferit de lusitani în faţa formaţiei Qarabag, scor 2-3, marţi seara, în Liga Campionilor, a anunţat miercuri postul de televiziune portughez RTP, citat de Reuters.
14:40
Cancelarul german Friedrich Merz a îndemnat miercuri Europa să nu permită Rusiei să stabilească termenii unui acord de pace în Ucraina, avertizând că acest lucru nu ar face decât să-l încurajeze pe preşedintele rus Vladimir Putin "să-şi caute următoarea ţintă", relatează dpa.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:40
Rata anuală a inflaţiei în Uniunea Europeană a rămas stabilă în luna august la 2,4%, iar România este în continuare ţara cu cea mai ridicată inflaţie, cu un avans anual al preţurilor de 8,5%, arată datele citate de Agerpres, publicate miercuri, 17 septembrie, de Oficiul de statistică al Uniunii Europene (Eurostat).
13:30
Kremlinul îl contrazice pe procurorul șef al României și spune că Rusia nu s-a amestecat în alegerile prezidențiale # DigiFM.ro
Declaraţia procurorului general al României, Alex Florenţa, referitoare la intervenţia Rusiei în alegerile prezidenţiale din România nu corespunde realităţii, a declarat marţi seară purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, la televiziunea rusă RBC.
13:20
Călin Georgescu, prima reacție după ce a fost trimis în judecată: "Rechizitoriul e o copie la indigo cu dosarul din 2016 al președintelui Trump" # DigiFM.ro
Călin Georgescu a avut o primă reacție după ce a fost trimis în judecată pentru acțiuni împotriva ordinii constituționale, susținând că rechizitoriul din dosarul său "este o copie la indigo cu dosarul din 2016 al președintelui Trump, cu aceleași acuze".
11:20
Trump, după decesul lui Robert Redford: „A fost o perioadă în care era cel mai popular. Îl consideram grozav”. Hillary Clinton: „O adevărată emblemă americană” # DigiFM.ro
„Robert Redford a avut o serie de ani în care nu era nimeni mai bun decât el”, a spus Donald Trump, după ce a aflat de moartea actorului american chiar de la reporteri, înainte de a se urca în Marine One pentru a-şi începe călătoria în Marea Britanie.
10:40
Premierul Ilie Bolojan a declarat că nu foloseşte ideea unei eventuale demisii ca formă de presiune şi că nu a făcut niciodată acest lucru.
10:30
Pe pagina oficială de Instagram a lui Robert Redford a fost publicată declaraţia care confirmă vestea decesului său şi faptul că acest cont va fi şters.
10:30
Ce regretă cel mai mult Victor Ponta după divorțul de Daciana Sârbu: „Cum să nu-ți reproșezi așa ceva?” # DigiFM.ro
După mai bine de 25 de ani de căsnicie, fostul premier Victor Ponta și europarlamentara Daciana Sârbu au decis să pună punct relației lor, divorțul fiind finalizat discret la începutul anului 2025. Recent, politicianul a vorbit deschis despre despărțire și regretele care îl urmăresc.
10:20
De ce ar fi fugit fiul lui Ilie Dumitrescu de la locul accidentului. Titi Aur: „S-a gândit că îl salvează tata și avocații” # DigiFM.ro
Accidentul grav produs pe 14 septembrie 2025, în cartierul Primăverii din București, continuă să stârnească numeroase reacții, mai ales după ce s-a aflat că unul dintre șoferii implicați este actorul Toto Dumitrescu, fiul fostului mare fotbalist Ilie Dumitrescu. Toto a fugit de la locul accidentului.
10:20
Mbappe l-a egalat pe Thomas Muller în clasamentul istoric al golgheterilor Ligii Campionilor # DigiFM.ro
Kylian Mbappe, autorul unei duble pentru Real Madrid în meciul cu Olympique Marseille, scor 2-1, disputat marţi seara pe stadionul Santiago Bernabeu, l-a egalat pe germanul Thomas Muller, legenda clubului Bayern Munchen, în clasamentul istoric al golgheterilor Ligii Campionilor la fotbal.
10:10
Moment tensionat între Donald Trump şi un jurnalist australian. Reacția președintelui când a fost întrebat cu cât s-a îmbogăţit de când s-a întors la Casa Albă: „În acest moment prejudiciaţi foarte mult Australia” # DigiFM.ro
Donald Trump a acuzat un jurnalist australian că dăunează Australiei, după ce l-a întrebat cu cât s-a îmbogăţit de când s-a întors la Casa Albă, transmite BBC.
10:10
Tyler Robinson, acuzat de uciderea lui Charlie Kirk. Procurorul cere pedeapsa cu moartea # DigiFM.ro
Tyler Robinson, presupusul ucigaş al influencerului conservator american Charlie Kirk, a fost inculpat pentru asasinat, a anunţat marţi procurorul local Jeffrey Gray, precizând că va solicita pedeapsa cu moartea, relatează AFP.
10:00
Sportiva română Andreea Beatrice Ana a cucerit medalia de bronz la cat. 55 kg, marţi, la Campionatele Mondiale de lupte de la Zagreb (Croaţia), după ce a învins-o în meciul decisiv pe cubaneza Yaynelis Sanz Verdecia.
