The Washington Post: Trump refuz un pachet militar destinat Taiwanului, în contextul eforturilor de remediere a relațiilor cu Beijingul
Gândul, 19 septembrie 2025 13:50
Președintele SUA, Donald trump, a refuzat să aprobe un nou pachet de armament pentru Taiwan, în valoare de peste 400 de milioane de dolari, în contextul în care încearcă să negocieze detaliile acordului comercial cu Administrația Chinei și să obțină un summit cu președintele Xi Jinping, afirmă surse politice, precizând însă că ajutorul militar destinat […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 5 minute
14:10
Leonard Doroftei, fost campion mondial la box, a dezvăluit ce fel de muzică ascultă atunci când vrea să aibă o stare de bine # Gândul
Muzica reprezintă un factor excelent de relaxare pentru oricare dintre noi. Dar și unul motivațional, de multe ori. Iar când vine vorba despre un sportiv de mare performanță acest factor se amplifică, uneori, ajungând la cote înalte. Leonard Doroftei, fost campion mondial la box, a dezvăluit ce fel de muzică ascultă atunci când vrea să […]
14:10
Belarus răspunde simetric la EXPULZAREA unor diplomați din Cehia și Polonia: “O escaladare suplimentară va avea un răspuns corespunzător” # Gândul
Ministerul de Externe din Belarus a anunțat vineri că a declarat un diplomat ceh persona non grata și i-a ordonat să părăsească țara în termen de 72 de ore. În plus, însărcinatul cu afaceri al Poloniei în Belarus a fost convocat pentru “discuții detaliate”. Deciziile autorităților de la Minsk au venit după ce Republica Cehă și […]
Acum 15 minute
14:00
Prim-ministrul francez lansează misiunea „STAT EFICIENT”/ Sebastien Lécornu promite îmbunătățirea organizării serviciilor publice # Gândul
Prim-ministrul Franței, Sébastien Lecornu, a desemnat doi înalți funcționari să facă propuneri pentru îmbunătățirea organizării și consolidării eficienței serviciilor publice, în contextul protestelor masive desfășurate pe întreg teritoriul francez. Noul șef de guvern a lansat oficial misiunea „Stat Eficient”, pentru o mai bună organizare a serviciilor publice. Doi înalți funcționari vor avea sarcina de a […]
14:00
Zona unde se construiește cel mai mare parc INDUSTRIAL din România: „Gândit să creeze locuri de muncă și să impulsioneze economia” # Gândul
Cosmin Vasile, președintele Consiliului Județean Dolj, a anunțat că terenul de peste 180 de hectare situat în comuna Coșoveni, lângă Craiova, a obținut titlul de parc industrial. În spațiul respectiv urmează a fi dezvoltată cea mai mare platformă industrială din sudul României. „Am obținut titlul de parc industrial pentru terenul de peste 180 de hectare […]
14:00
Vineri, 19 septembrie 2025, Flavius Nedelcea – secretar de stat în Ministerul Economiei – a fost reținut de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA). Flavius Nedelcea este secretar de stat în Ministerul Economiei din aprilie 2022. Anterior, între 2020 și 2022, a fost director comercial la SC Eden-Petroleum SRL, partener OMW Petrom. În perioada 2012 – […]
Acum 30 minute
13:50
The Washington Post: Trump refuz un pachet militar destinat Taiwanului, în contextul eforturilor de remediere a relațiilor cu Beijingul # Gândul
Președintele SUA, Donald trump, a refuzat să aprobe un nou pachet de armament pentru Taiwan, în valoare de peste 400 de milioane de dolari, în contextul în care încearcă să negocieze detaliile acordului comercial cu Administrația Chinei și să obțină un summit cu președintele Xi Jinping, afirmă surse politice, precizând însă că ajutorul militar destinat […]
Acum o oră
13:40
Tudor Chirilă, în vârstă de 51 de ani, a făcut câteva declarații despre cariera sa. Acesta a mărturisit că mama sa a fost cea care l-a învățat să fie riguros ca actor. Tudor Chirilă s-a născut în București pe 28 mai 1974. Este fiul gazetarului sportiv Ioan Chirilă și al actriței și regizoarei Iarina […]
13:40
Meteorologii severe-weather.eu avertizează că un vortex polar proaspăt format ar putea influența radical vremea din Europa. Potrivit datelor se semnalează o scădere accentuată a temperaturilor și presiunii în zona arctică, semn că fenomenul este în desfășurare. Un vortex polar stabil menține aerul rece în regiunea arctică. Dacă acest vortex se fragmentează sau slăbește în intensitate, […]
13:40
Autobuzele turistice din București vor circula gratuit în acest weekend, a decis Consiliul de Administrație al STB # Gândul
În acest weekend, de Zilele Bucureștiului, autobuzele turistice din Capitală vor circula gratuit, a precizat pentru Gândul Florin Melciu, președinte al Consiliului de Administrație (CA) STB. Sâmbătă și duminică, bucureștenii se vor putea plimba gratuit cu autobuzele turistice din București. „Bucureștenii vor avea această oportunitate, să fie turiști în orașul lor, și să se bucure […]
13:30
Jos cu avocado de la raft! Bolojan le cere șefilor de supermarketuri să pună produsele românești în față # Gândul
Premierul le-a cerut retailerilor, la întâlnirea de vineri de la Palatul Victoria, să promoveze produsele românești, atât în magazinele din țară, cât și în cele din străinătate. Întrevederea a avut loc în contextul în care reprezentanții marilor lanțuri de magazine nu sunt de acord cu intervenția statului în economie. Reprezentanții marilor lanțuri de magazine s-au […]
13:30
Nicușor Dan, pledoarie despre învățământul juridic modern în plină austeritate educațională: „ Sistemul pierde prea repede oameni valoroși” # Gândul
Nicușor Dan, președintele României, a transmis vineri un mesaj cu prilejul lansării Raportului privind starea învățământului juridic superior. Oficialul a precizat, în acest context, că facultățile de Drept trebuie să formeze nu doar profesioniști competenți, ci și cetățeni responsabili și a felicitat Federația Asociațiilor Studenților în Drept din România pentru elaborarea Raportului privind starea învățământului […]
Acum 2 ore
13:10
IRANUL denunță planul statelor europene de a impune sancțiuni împotriva programului său nuclear # Gândul
Iranul a criticat, vineri, planul statelor europene de a impune sancțiuni împotriva programului său nuclear până la sfârșitul lunii septembrie, în cazul în care Teheranul nu îndeplinește anumite condiții, inclusiv permiterea inspecțiilor instalațiilor atomice de către personalul ONU. „Ceea ce fac europenii este părtinitor din punct de vedere politic și motivat politic. Greșesc la diferite […]
13:00
Bărbat, împușcat MORTAL în parcarea unui restaurant din Satu Mare. Autorul, reținut pentru 24 de ore # Gândul
Un bărbat a fost împușcat mortal în parcarea unui restaurant din Satu Mare. Potrivit primelor informații, incidentul ar fi avut loc după ce un bărbat l-ar fi împușcat, din greșeală, pe prietenul, în timp ce se aflau la o partidă de vânătoare autorizată. Cei doi bărbații și-au dat întâlnire în parcarea unui restaurant din Călinești, […]
12:50
Sub egida Federației Române de Automobilism Sportiv, for condus de 10 ani de Norris Măgeanu, în 3 zile vor avea loc nu mai puțin de 13 competiții de automobilism. În acest weekend, conform listelor de înscrieri, 670 de sportivi se vor lupta pentru trofeele puse în joc în cele 13 competiții care vor fi organizate […]
12:50
Prezent la testele cu noile DRONE ale Armatei nord-coreene, Kim Jong Un a cerut dezvoltarea rapidă de modele cu inteligență artificială # Gândul
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a fost prezent la testele cu noile drone de luptă și recunoaștere efectuate de forțele nord-coreene săptămâna aceasta. Liderul nord-coreean a declarat că dezvoltarea vehiculelor aeriene fără pilot este o prioritate pentru modernizarea forțelor armate ale țării, conform Bloomberg. Joi, Kim a inspectat armamentul, vehiculele de supraveghere și dronele multirol […]
12:40
SOACRA lui Nicușor Dan s-a pensionat din învățământ. Ce pensie primește, după reformele de austeritate impuse de Guvern # Gândul
Aglaia Lilian Grădinaru, soacra lui Nicușor Dan, a fost învățătoare la Școala Mihail Sadoveanu din Vaslui, iar începând cu data de întâi septembrie, anul acesta, este pensionară. Inspectoratul Județean Vaslui a acceptat solicitarea de pensionare pentru limită de vârstă, depusă de mama Mirabelei Grădinaru. Soacra președintelui e nevoită să fie mai atentă la cheltuieli, întrucât […]
12:40
Actorul George Mihăiță, în vârstă de 76 de ani, a făcut mărturisiri de suflet. Acesta a vorbit despre viața și cariera sa. George Mihăiță este unul dintre numele grele ale scenei artistice din țara noastră. A absolvit în 1971 Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale” București, secția Actorie, clasa prof. univ. […]
12:30
SOACRA lui Nicușor Dan s-a pensionat din învățământ. Ce pensie are, după reformele de austeritate impuse de Guvern # Gândul
Aglaia Lilian Grădinaru, soacra lui Nicușor Dan, a fost învățătoare la Școala Mihail Sadoveanu din Vaslui, iar începând cu data de întâi septembrie, anul acesta, este pensionară. Inspectoratul Județean Vaslui a acceptat solicitarea de pensionare pentru limită de vârstă, depusă de mama Mirabelei Grădinaru. Soacra președintelui e nevoită să fie mai atentă la cheltuieli, întrucât […]
12:30
Ionuț Moșteanu este bântuit de drone. După declarații contradictorii care au ridiculizat armata, ministrul revine asupra scandalului cu drone # Gândul
Ministrul Apărării Ionuț Moșteanu a fost întrebat, recent, despre momentul în care o dronă rusească a încălcat spațiul aerian românesc, dar și despre alte incidente în care fragmente de drone rusești au ajuns pe teritoriul României. Oficialul a precizat că „vom vedea astfel de provocări în continuare”. „Eu sunt sigur că, așa cum am văzut […]
12:20
Fastul protocolar pus în centrul vizitei de stat a președintelui Statelor Unite la Londra a fost un instrument diplomatic destinat să transmită un mesaj Washingtonului : nu dorim ca diferențele de viziune pe anumite subiecte (Ucraina și Palestina) să pună în pericol așa-numita « special relationship », relația specială. Washingtonul și Londra, conștiente de relația […]
12:20
Reputatul profesor Horațiu Moldovan dezvăluie secretele inimii la ”Altceva cu Adrian Artene”: ”Avem inimi de femei în trupuri de bărbat” # Gândul
Podcast-ul „Altceva cu Adrian Artene” lansează un nou episod extrem de așteptat, care va fi disponibil în premieră sâmbătă, 20 septembrie, de la ora 19:00, pe canalul oficial de YouTube. De această dată, jurnalistul Adrian Artene îl are invitat pe reputatul profesor doctor Horațiu Moldovan, președintele Societății Române de Chirurgie Cardiovasculară și președinte al Romtransplant. […]
Acum 4 ore
11:50
Ion Cristoiu: În haosul guvernamental și pe fondul nevolniciei prezidențiale, USR cucerește pas cu pas Puterea # Gândul
Jurnalistul și scriitorul Ion Cristoiu vorbește, în pastila sa de vineri, despre „ciudățenia” de la Ministerul Afacerilor Externe, unde vor fi angajați 240 de oameni. „Este o lovitură spectaculoasă a Oanei Țoiu și USR”, afirmă gazetarul. „PS News, un site într-o ascensiune profesională spectaculoasă, alături de F24, a lui Andrei Bădin, publică un articol prin […]
11:40
Oligarhul PLAHOTNIUC se întoarce în Republica Moldova. Decizia grecilor de suspendare a procesului – revocată # Gândul
Ministerul Justiției din Grecia și-a revocat decizia prin care procesul de extrădare a oligarhului moldovean Vladimir Plahotniuc a fost suspendat. Vladimir Plahotniuc urmează să fie adus în Republica Moldova pe 25 septembrie, așa cum fusese stabilit anterior. Informația a fost confirmată pentru ZdG de reprezentanți ai mai multor instituții din Republica Moldova. Decizia de revocare a […]
11:40
Canada și Mexic își consolidează relațiile DIPLOMATICE înaintea revizuirii pactului de liber schimb cu Statele Unite # Gândul
Canada și Mexic s-au angajat să-și consolideze relațiile diplomatice, precum și să aprofundeze pactul de liber schimb pe care îl au cu Statele Unite. Mark, Carney, premierul Canadei, și președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, au declarat, cu ocazia unei conferințe comune de presă, că au convenit asupra extinderii legăturilor economice și de securitate și că sunt […]
11:30
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Concordia Chiajna – C.S.M. Slatina, sâmbătă, 20 septembrie 2025, de la ora 11.00 # Gândul
Ilie Dobre va comenta meciul de fotbal Concordia Chiajna – C.S.M. Slatina, sâmbătă, 20 septembrie 2025, de la ora 11.00. Comentariul LIVE va putea fi ascultat pe site-urile ProSport și LIGA 2, dar și pe paginile de Facebook și YouTube ale acestora. Ilie Dobre, emblematicul comentator al fotbalului românesc, îți aduce acum transmisiuni exclusive ale […]
11:20
Oligarhul PLAHOTNIUC revine în Republica Moldova. Decizia grecilor de suspendare a procesului – revocată # Gândul
Ministerul Justiției din Grecia și-a revocat decizia prin care procesul de extrădare a oligarhului moldovean Vladimir Plahotniuc a fost suspendat. Acesta urmează să fie adus în Republica Moldova pe 25 septembrie, așa cum fusese stabilit anterior. Informația a fost confirmată pentru ZdG de reprezentanți ai mai multor instituții ale statului. Decizia de revocare a suspendării […]
11:10
Vodafone și Digi preiau TELEKOM România Mobile pentru 70.000.000 de euro. Tranzacția, gata în octombrie # Gândul
Vodafone România și Digi au semnat documentele pentru preluarea Telekom România Mobile Communications. Vodafone plătește 30 milioane de euro pentru acțiunile operatorului, iar Digi 40 milioane de euro pentru active și serviciile prepaid. Vodafone România și Digi au anunțat joi semnarea documentelor pentru achiziția Telekom România Mobile Communications (TKRM), o tranzacție evaluată la 70 de […]
11:10
Adidașii au devenit în ultimele decenii, mult mai mult decât un simplu accesoriu sportiv, fiind o declarație de stil și o extensie a personalității fiecăruia dintre noi. Vă însoțesc în plimbările prin oraș, la cafeaua de dimineață, în zilele aglomerate sau în escapadele relaxate de weekend. De multe ori, sunt acea piesă care aduce energie […]
11:00
Oamenii pot influența multe aspecte care țin de viața lor, însă există și elemente ce nu pot fi controlate și care sunt puse pe seama unor forțe superioare precum noroc și ghinion, karma, putere divină, influența astrelor. De altfel, corpurile cerești au fost asociate, din cele mai vechi timpuri, cu puteri speciale pe care le […]
11:00
Merz nu a luat o decizie în privința impunerii unor sancțiuni împotriva ISRAELULUI/ Germania sprijină încetarea operațiunilor militare din Fâșia Gaza # Gândul
Germania va decide dacă va susține sancțiunile UE împotriva Israelului, înainte de o reuniune care se va desfășura la Copenhaga în octombrie, a declarat cancelarul german, Friedrich Merz. Cancelarul Germaniei a afirmat că acțiunile Israelului în Fâșia Gaza, care au scopul eliminării grupării islamiste Hamas, nu au fost proporționale cu obiectivele sale declarate, dar nu […]
11:00
Managerul Spitalului din Caransebeș, audiat de DNA pentru mită, alături de alți doi complici. Mită în valoare de 250.000 de lei într-o singură lună # Gândul
Managerul Spitalului din Caransebeș este audiat de DNA într-un dosar de mită, împreună cu un consilier judeţean din Caraş- Severin, dar şi un om de afaceri din Caransebeş. Procurorii DNA efectuat percheziţii la spital, la sedii de firmă şi la locuinţele suspecţilor. Procurorilor DNA Timişoara au demarat mai multe percheziții joi seară, atât la Caransebeş, […]
10:50
Universitatea îl dă afară pe Călin Georgescu. Colegii au decis suspendarea lui până rezolvă problemele cu legea # Gândul
Călin Georgescu s-a cam despărțit de colegii de la Universitatea Politehnică București-Centrul Universitar Pitești. Consiliul de administrație întrunit a decis suspendarea acestuia. Problemele pe care le are cu legea au atras aprobarea cererii de suspendare pe care Călin Georgescu a înaintat-o conducerii Universității Politehnica București-Centrul Universitar Pitești, acolo unde acesta preda în calitate de lector […]
10:50
Un penitenciar din România a găsit o soluție pentru criza locurilor de muncă de la privat. Cât câștigă un deținut care muncește # Gândul
Penitenciarul Botoșani a inițiat un program, prin care agenții economici se pot folosi de munca deținuților. Potrivit reprezentanților instituției, un astfel de proiect contribuie la integrarea socială după ispășirea pedepsei, iar patronii beneficiază de muncă eficientă, fără cheltuieli suplimentare. Penitenciarul Botoșani derulează un proiect care îi ajută pe deținuți să învețe o meserie și, în […]
10:40
Ion Cristoiu: „Din rechizitoriu lipsește un punct fundamental – COMPLICITATEA din interior pentru o lovitură de stat” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre rechizitoriul lui Călin Georgescu. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Rechizitoriul e frustrant că se termină. Nu mai spune ce avea de gând să facă. Nu poți să gândești o lovitură de […]
10:40
PNRR-ul pe educație, un „cartof fierbinte.” 2,71 miliarde lei, pierdute sau blocate, în urma unei OUG a Guvernului / 99 de contracte în aer # Gândul
Vești dure pentru educația din România, aflată într-un stare de degringoladă totală și sub auspiciile incertitudinii. În aceste condiții care aruncă în aer orice încercare de a schimba fața educației, Ministerul Educației și Cercetării riscă să piardă sau să blocheze aproape 2,71 miliarde lei din fondurile PNRR. Situația a apărut în urma denunțării unilaterale a […]
10:30
China acuză SUA că folosește abuziv dreptul la veto pentru a bloca inițiativele ONU în GAZA # Gândul
China a criticat Statele Unite pentru blocarea unei rezoluții a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite (ONU) care solicita un armistițiu imediat în Gaza. Rezoluția a avut sprijinul tuturor celorlalți 14 membri ai Consiliului, care au descris situația umanitară din Gaza drept catastrofală. „SUA abuzează încă o dată de puterea sa de veto. Consiliul de […]
10:20
Accident mortal la Popești-Leordeni: șoferița vinovată, REȚINUTĂ după ce a condus beată și fără permis de conducere. Riscă ani grei de închisoare # Gândul
O femeie de 29 de ani din București a fost reținută după ce a provocat un accident rutier mortal în Popești-Leordeni. Aceasta conducea sub influența alcoolului și cu permisul suspendat, părăsind locul faptei după impact. O femeie de 29 de ani din București a fost reținută pentru 24 de ore de polițiștii Serviciului Rutier Ilfov, […]
Acum 6 ore
10:10
Rusia renunță la singurul PORTAVION, dar rămâne periculoasă prin submarine și rachete. „Adaptează flota la războaiele pe care le poartă” # Gândul
Rusia se pregătește să retragă din serviciu singurul portavion pe care îl deține, „Amiralul Kuznețov”, iar informația a fost transmisă, în luna septembrie, de Institutul Naval al SUA (U.S. Naval Institute). Portavionul a făcut parte din Proiectul 1143.5 și a fost construit la sfârșitul erei sovietice. Ca o ironie a sorții, poate, portavionul „Amiralul Kuznețov” a […]
10:10
Ziua de vineri vine cu surprize importante pentru mai multe zodii, însă una dintre ele este favorizată de astre la capitolul bani. Vibrația zilei este 1, ceea ce înseamnă noi începuturi și oportunități, spune Neti Sandu. Astrologii anunță vești bune pentru unii nativi, care vor avea parte de câștiguri financiare sau oportunități profesionale. Alții primesc […]
10:00
Macron avertizează că Franța, Germania și Marea Britanie ar putea reinstaura sancțiunile privind programul nuclear al IRANULUI # Gândul
Președintele Franței, Emmanuel Macron, consideră că Parisul, Londra și Berlinul vor activa mecanismul de reinstaurare a sancțiunilor privind programul nuclear al Iranului până la sfârșitul lunii. „Franța a fost întotdeauna un actor foarte exigent, clar și consecvent în problema iraniană”, a declarat Emmanuel Macron. „Nu am subestimat niciodată riscul unei bombe nucleare în Iran, dar […]
09:30
Cele mai populare preparate din VINETE, care nu afectează silueta. De la „caviar de vinete” la „Baba ganous” # Gândul
Vânăta este o legumă delicioasă care există într-o varietate de peste 20 soiuri și culori, iar cea mai des folosită este soiul violet. Cel mai popular preparat din vinete este salata de vinete. Puțini știu că, de fapt, aceasta legumă este un simbol al bucătăriei mediteraneene. Francezii numesc salata de vinete „caviar de vinete”. Dacă […]
09:20
Ion Cristoiu: „Lovitura de stat urma să fie dată cu ajutorul unor artificii care ar urma să fie aruncate în manifestația de la CCR” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre planul loviturii de stat, conturat de Georgescu și Potra. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Planul pe care l-au făcut ei acolo la echitație, i-a zis Georgescu că se duce și țină […]
09:20
Serviciul Român de Informații a lansat o licitație de aproape 140 de milioane de lei pentru achiziția unui sistem informatic integrat dedicat securității și tranzitului prin aeroporturile civile din România. Proiectul este finanțat din fonduri europene și va fi implementat în 17 aeroporturi naționale. Serviciul Român de Informații (SRI) intenționează să cumpere un sistem informatic […]
09:10
Se PRĂBUȘEȘTE încrederea românilor în politica externă dusă de Nicușor Dan și MAE. Cristian Jura: „Sunt nemulțumiți de ceea ce îi afectează direct” # Gândul
La doar câteva luni după preluarea mandatului, românii sunt deja critici la adresa activității președintelui Nicușor Dan pe plan extern, 51% dintre aceștia fiind nemulțumiți de prestația sa, potrivit unui sondaj realizat de Avangarde. Și mai grav, activitatea Ministerului Afacerilor Externe – condus de Oana Țoiu, vicepreședinte USR – este contestată de 51% dintre cei […]
09:10
MACRON consideră că Israelul își distruge complet „credibilitatea” /„Recunoaștere unui stat palestinian este cea mai bună modalitate de a izola Hamas” # Gândul
Președintele francez, Emmanuel Macron, a declarat, joi, că Israelul își „distruge complet imaginea și credibilitatea” în fața comunității internaționale, din cauza operațiunilor militare desfășurate pe teritoriul Fâșiei Gaza, care s-au soldat cu numeroase victime din rândul civililor. „Israelul a obținut rezultate unice în materie de securitate, dar desfășurarea acestui tip de operațiune în Fâșia Gaza […]
09:10
Văduva lui Charlie Kirk va prelua conducerea organizației politice, înființate de acesta: „Mişcarea pe care a creat-o soţul meu nu va muri” # Gândul
Erika Kirk, văduva lui Charlie Kirk, activistul republican, asasinat în urmă cu o săptămână în Utah, va prelua conducerea organizației fondată de acesta, „Turning Point USA”, menită să atragă tinerii spre Partidul Republican, au anunțat joi reprezentanții grupului, potrivit AFP. „Mişcarea pe care a creat-o soţul meu nu va muri”, a anunţat Erika Kirk într-un […]
09:10
Revoluție în LIGA 1! Front comun: după Rapid și Craiova, a semnat și Dinamo. Se cere schimbarea legii # Gândul
Dinamo a anunțat oficial că sprijină modificarea Legii 4/2008, act normativ introdus în urmă cu 16 ani, pe vremea lui Dumitru Dragomir. „Câinii roșii” devin, astfel, ultimul club din Liga 1 care se alătură inițiativei, după Rapid, Universitatea Craiova, Petrolul Ploiești și Oțelul Galați. Cluburile semnatare cer actualizarea legislației pentru a fi adaptată la realitățile […]
09:00
Noile iPhone 17 ajung vineri pe piața din România. Cât costă noile modele, de la versiunea Air la Pro Max # Gândul
Noile modele iPhone 17 sunt disponibile de vineri în România, la o săptămână după debutul precomenzilor. Seria include patru variante – iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro și iPhone 17 Pro Max –, cu prețuri care ajung chiar și la 12.500 de lei. La zece zile după prezentarea oficială, Apple lansează vineri pe piața […]
09:00
FCSB schimbă strategia. MM Stoica anunță că Gigi Becali și-a dat acordul: „Ne întoarcem la vechile obiceiuri” # Gândul
Campioana FCSB a decis să își modifice politica de transferuri începând chiar din acest sezon. Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, a anunțat că a obținut acordul patronului Gigi Becali și are deja planul de atac pregătit. Astfel, MM va relua căutările de jucători pe piețele externe, după o perioadă în care clubul „roș-albastru” s-a […]
09:00
Gigi Nețoiu, declarații emoționante după decesul lui Florin Marin. „Nu a vrut să mai trăiască” # Gândul
Gigi Nețoiu și Florin Marin au fost apropiați, omul de afaceri fiind cel care l-a adus pe regretatul antrenor la Rocar, Craiova, Dinamo sau FC Voluntari. Florin Marin a încetat din viaţă, joi, la 72 de ani. Era internat, fiind grav bolnav. A antrenat în carieră echipe ca Rapid, Farul Constanţa, Ceahlăul Piatra Neamţ, FC […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.