Jos cu avocado de la raft! Bolojan le cere șefilor de supermarketuri să pună produsele românești în față
PSNews.ro, 19 septembrie 2025 13:50
Premierul le-a cerut retailerilor, la întâlnirea de vineri de la Palatul Victoria, să promoveze produsele românești, atât în magazinele din țară, cât și în cele din străinătate. Întrevederea a avut loc în contextul în care reprezentanții marilor lanțuri de magazine nu sunt de acord cu intervenția statului în economie. Reprezentanții marilor lanțuri de magazine s-au […]
Acum 5 minute
14:10
Cel mai mare parc industrial din sudul țării se ridică în Dolj: 18 milioane de euro și 180 hectare de teren # PSNews.ro
Cea mai mare platformă industrială din sudul țării va fi construită la Coșoveni, pe 180 de hectare, cu acces rutier, feroviar și facilități moderne pentru investitori. Consiliul Județean Dolj (CJ Dolj) a obținut oficial titlul de parc industrial pentru un teren de peste 180 de hectare situat în comuna Coșoveni, lângă Craiova, unde urmează să […]
14:10
Bani publici pentru influenceri: Cum s-a transformat promovarea Oradei lui Bolojan în campanie pentru Nicușor Dan # PSNews.ro
O postare pe Facebook, o fotografie pe Instagram sau un clip pe TikTok au ajuns să valoreze mii de euro, chiar și în orașul „austerului" Ilie Bolojan. În 2024, Primăria Oradea a plătit o serie de influenceri pentru promovare turistică. Vă prezentăm contractele și sumele exacte pe care le-au primit mai mulți creatori de conținut, […]
Acum 30 minute
13:50
Premierul le-a cerut retailerilor, la întâlnirea de vineri de la Palatul Victoria, să promoveze produsele românești, atât în magazinele din țară, cât și în cele din străinătate. Întrevederea a avut loc în contextul în care reprezentanții marilor lanțuri de magazine nu sunt de acord cu intervenția statului în economie. Reprezentanții marilor lanțuri de magazine s-au […]
13:50
Un cunoscut vlogger englez a ajuns la concluzia că britanicii o duc mult mai rău decât românii: „Relaxare, frate” # PSNews.ro
Un tânăr britanic, Steven Vern, a ajuns în România și a vizitat orașe ca București, Cluj și Sibiu. Englezul a comparat Bucureștiul cu Londra și Birmingham, iar concluzia sa este suprinzătoare pentru mulți. Steven Vern, un tânăr vlogger englez, a refuzat să țină cont de recomandările agențiilor de turism din țara sa și s-a încăpățânat […]
Acum o oră
13:40
Curs BNR, 19 septembrie 2025. Leul românesc pierde mai mult de 3 bani în raport cu dolarul american # PSNews.ro
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat vineri de BNR, a ajuns la 5,0719 lei, de la 5,0695 lei, înregistrat joi. Dolarul a ajuns la 4,3138 lei, de la un curs de 4,2820 lei. Lira sterlină este cotată de BNR la 5,8251 lei, față de 5,8441 lei. Francul elvețian este cotat la 5,4257 lei, de la un […]
13:40
Ministrul Energiei, despre un posibil risc de blackout în România: „Le închidem sau dăm banii înapoi” # PSNews.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat vineri că, dacă am închide grupurile pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia, am fi cu adevărat în risc de blackout, arătând că au venit cu un studiu care are peste şase mii de pagini iar în cursul acestei săptămâni urmează ca ministerul să mai transmită o serie de […]
13:40
Mircea Coșea, atac dur: „Guvernul Bolojan ne-a dus în criză economică”. Premierul recunoaște eșecul cu deficitul # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a recunoscut că deficitul bugetar, în 2025, va continua să fie peste 8% din PIB, deși România s-a angajat în fața Comisiei Europene că va coborî sub acest prag. Măsurile luate de Guvern nu au avut un impact suficient de mare pentru a reduce deficitul bugetar. „În toamna acestui an, practic, suntem […]
13:40
Cheltuieli-șoc la Fondul Proprietatea – Sume uriașe pentru auditurile cerute de o parte din acționari # PSNews.ro
Fondul Proprietatea (FP) ajunge să plătească aproape 100.000 de euro pentru două misiuni de audit cerute de un grup de acționari minoritari din Slovenia: 44.700 de euro plus TVA către Forvis Mazars, pentru un audit intern, și 35.000 de euro plus TVA către EY, pentru un raport suplimentar pe baza procedurilor convenite. Costurile sunt suportate de […]
13:30
Ministrul Sănătăţii promite digitalizarea completă a sistemului medical până în august 2026 # PSNews.ro
Sănătatea oamenilor nu mai poate fi lăsată prizonieră birocrației și sistemelor învechite, a declarat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Acesta a subliniat că Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS) reprezintă cel mai important proiect de digitalizare din istoria sistemului sanitar românesc, având o valoare de 100 de milioane de euro, finanțată prin PNRR. „Este un […]
13:20
OMV Petrom detronează Hidroelectrica și devine cea mai mare companie de pe Bursa de Valori Bucureşti # PSNews.ro
Pe 19 septembrie 2025, OMV Petrom a depășit Hidroelectrica și a redevenit cea mai valoroasă companie de la Bursa de Valori București, cu o capitalizare de 54,7 miliarde de lei, recuperând diferența de 16 miliarde lei față de momentul listării Hidroelectrica în 2023. La momentul listării, pe 12 iulie 2023, Hidroelectrica debuta pe bursă cu […]
13:20
La ce concluzie au ajuns reprezentanţii retailerilor după discuția cu Bolojan: Nu suntem de acord, dar ne conformăm # PSNews.ro
Guvernul a transmis, vineri, după întâlnirea premierului Ilie Bolojan cu reprezentanţii retailerilor, cîă aceştia au transmis faptul că, principial, nu sunt de acord cu intervenţia statului în economie, inclusiv prin plafonarea adaosului comercial, însă ţinând cont de situaţia actuală se vor conforma deciziei. "Premierul Ilie Bolojan a avut astăzi consultări, la Palatul Victoria, cu reprezentanţii […]
Acum 2 ore
13:10
Mai multe ONG-uri acuză amendamente depuse în Parlament care ar restricționa accesul la avort # PSNews.ro
Mai multe ONG-uri, care formează Coaliția pentru Egalitate de Gen, au transmis că se opun ferm unei inițiative ilegislative depuse de doi deputați, prin care se vrea să se restricționeze accesul la avort, lucru care ar care pune în pericol sănătatea și viața femeilor. În 16 septembrie 2025 doi deputați au propus mai multe amendamente […]
13:10
Ofertă pentru salvarea combinatului ArcelorMittal Hunedoara. Proprietarul a refuzat accesul investitorilor # PSNews.ro
ULTIMA ORĂ DOCUMENT Ofertă de salvare a ArcelorMittal Hunedoara. Grup de mari investitori turci a depus scrisoare pentru a cumpăra uzina, după anunțul de închidere. Autoritățile reclamă că ArcelorMittal nu i-a primit Un grup format din companiile turce Belin Mining, Ceylan Metal Grup, Nakkaș Holding și GTS Investments B.V. (Olanda) a transmis grupului ArcelorMittal, al […]
13:00
Supriză pe traseul metroului de la Aeroportul Otopeni: trece prin curtea Serviciului de Informații Externe # PSNews.ro
Linia de metrou care va lega Capitala de Aeroportul Henri Coandă – Otopeni va trece prin ″curtea″ Serviciului de Informații Externe (SIE), potrivit unui document guvernamental analizat de Profit.ro. ″Pentru realizarea lucrărilor la obiectivul de investiții
13:00
O statuie aurie cu Trump de aproape 4 metri, ținând în mână un Bitcoin, a apărut în fața Capitoliului. Ce semnifică # PSNews.ro
O statuie aurie înaltă de peste trei metri, reprezentându-l pe președintele american Donald Trump ținând în mână un Bitcoin, a fost instalată temporar pe 3rd Street, în apropierea clădirii Capitoliului SUA. Lucrarea a apărut chiar în ziua în care Rezerva Federală urma să anunțe o nouă decizie privind politica monetară, fapt ce a transformat momentul […]
12:50
ANPIS: Peste 274.000 de români primesc sprijin pentru plata energiei în iulie și august. Cum se folosesc tichetele # PSNews.ro
Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) a anunțat, vineri, că a finalizat verificarea primelor cereri pentru tichetele de energie și a efectuat plata pentru 274.541 de beneficiari, în valoare totală de 27.384.900 lei. „Ne ținem de cuvânt: sprijinul pentru plata facturilor la energie ajunge la cei vulnerabili. Astăzi au fost plătite primele tichete […]
12:50
Explozia prosumatorilor: Am ajuns la un sfert de milion de români care își produc singuri energia acasă # PSNews.ro
Numărul prosumatorilor continuă să crească în România, așa că la finalul lunii iulie s-a ajuns la aproape 250.000, potrivit ultimelor date ale ANRE. La 31 iulie erau înregistrați în România 247.919 de prosumatori, potrivit datelor ANRE, ceea ce înseamnă că, în doar o lună, au mai apărut alți 10.667 de noi proprietari de instalații fotovoltaice […]
12:50
Cum au crescut salariile primarilor în doi ani: La municipii cu 4.100 lei, orașe – 2.600 lei, comune – 2700 # PSNews.ro
Primarii sunt în dispută cu Bolojan. Premierul Bolojan vrea concedieri, iar primarii îi cer demisia. Realitatea este că salariile primarilor au crescut în 2 ani cu sume importante. În municipii cu 4.000 lei, în orașe cu 2.600 lei, la comune cu 2700 lei. Este o medie. E război între primari și premierul Bolojan. Premierul Ilie […]
12:40
Scrisoare către Dan, Bolojan și Țoiu: În premieră, parlamentari din toate partidele coaliției cer acelaș lucru # PSNews.ro
Lideri politici din Parlament, din toate formațiunile coaliției de guvernare, solicită deschiderea oficială a relațiilor cu Taiwanul Într-un demers unic adresat Președintelui României, Prim-Ministrului și Ministrului Afacerilor Externe, un grup de parlamentari USR, PNL, PSD și UDMR a lansat o scrisoare deschisă adresată Președintelui României, Nicușor DAN, Prim-ministrului Guvernului, Ilie BOLOJAN, și Ministrei Afacerilor Externe, […]
12:40
Localitatea din România în care termometrele au coborât vineri dimineață la minus 1,6 grade # PSNews.ro
Stația meteo Miercurea-Ciuc a înregistrat, vineri dimineața, o valoare de minus 1,6 grade Celsius, aceasta fiind cea mai scăzută temperatură înregistrată la nivel național. Meteorologul de serviciu de la Centrul Meteorologic Regional Transilvania-Sud Sibiu, Cristina Blaga, a precizat, pentru Agerpres, că scăderea temperaturilor a fost cauzată de un front de aer rece care a traversat […]
12:40
În ultimele săptămâni, evoluția principalelor partide parlamentare continuă să fie fluctuantă. Conform datelor colectate și analizate de NewsVibe, platformă AI de monitorizare media, numărul total al mențiunilor despre partide, precum și impactul estimat al acestora în sursele online cele mai relevante din România au crescut față de intervalul precedent. Această creștere globală nu a însemnat însă […]
12:30
Managerul Spitalului Municipal Caransebeș (judeţul Caraş- Severin), Singh Bhupinder, a fost ridicat de procurorii DNA Timișoara şi dus la audieri într-un dosar de luare de mită. Alte două persoane, un consilier județean din Caraş- Severin, dar şi un om de afaceri din Caransebeş, sunt şi ei cercetaţi în acelaşi dosar. Percheziţiile procurorilor DNA Timişoara au […]
12:30
Scenariu șocant despre sfârșitul Occidentului în doar 5 zile. Totul începe cu o pană de curent # PSNews.ro
Este scenariul de care se tem toți strategii militari din Europa, dar pe care nu au îndrăznit niciodată să îl exprime până când secretarul general al NATO, Mark Rutte, l-a explicat. „Să nu fim naivi", a declarat recent fostul prim-ministru olandez și șef al forțelor armate occidentale, Mark Rutte, pentru New York Times. „Dacă președintele chinez […]
12:20
La loc comanda! Grecia revocă suspendarea extrădării lui Plahotniuc și îl trimite în R. Moldova pe 25 septembrie # PSNews.ro
Ministerul Justiției din Grecia și-a revocat decizia prin care fusese suspendat procesul de extrădare a oligarhului Vladimir Plahotniuc, aflat în detenție pe teritoriul elen. Fostul politician și om de afaceri urmează să fie transferat în Republica Moldova pe 25 septembrie, conform planului inițial, informează Ziarul de Gardă. Alexandru Cernei, procurorul care gestionează unul dintre dosarele lui […]
12:20
Ministrul energiei despre directorul cu două condamnări, fost ofițer de poliție care gestionează proiecte de 14 mld € # PSNews.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat, vineri, pentru G4Media.ro că "nu este fericit cu oameni care nu au expertiză pe domeniu și sunt betonați pe contracte ca funcționari publici", dar că va demara o anchetă internă pentru a analiza ce cadru legal are pentru a-l sancționa pe directorul Constantin Bordeianu, condamnat penal de două ori […]
Acum 4 ore
12:10
VIDEO Bogdan Chițescu, REMIN Baia Mare: Nu există fricțiuni între parteneri, vrem să fim din nou performanți # PSNews.ro
Conducerea unei companii de stat aflate în insolvență poate părea o misiune imposibilă, dar realitatea este mai nuanțată, spune Bogdan Chițescu, în direct, la Puterea Știrilor. „Șeful meu direct este ministrul Economiei. Judecătorul sindic este șeful în procedură, dar eu mă raportez la Ministerul Economiei", a explicat Bogdan Chițescu, administratorul special al Remin SA […]
12:10
Gheorghe Falcă, Vicepreședinte PNL: Părem o echipă neserioasă, riscăm blocarea fondurilor europene # PSNews.ro
Vicepreședinte PNL, Gheorghe Falcă, atrage atenția că România riscă să piardă fonduri europene, dacă nu face reformele pe care și le-a asumat: „Părem o echipă neserioasă, riscăm blocarea fondurilor europene", spune europarlamentarul Gheorghe Falcă. România riscă să piardă fonduri europene, dacă nu face reformele pe care și le-a asumat, spune la RFI eurodeputatul Gheorghe Falcă. […]
12:10
În timp ce unii politicieni se ceartă pe firimituri de putere, Călin Georgescu visează direct la o forță politică de 10%. Ironia sorții? Liderul suveraniștilor, care se prezintă ca alternativă la „sistem", își pregătește viitorul partid între două vizite la controlul judiciar. J
12:00
Liviu Cocoș, prim-vicepreședintele PNL Brașov, reținut pentru cumpărare și dare de influență # PSNews.ro
Directorul general al Companiei de Apă Brașov, Liviu Cocoș, a fost reținut joi seară de către procurorii DNA. El deține și funcția de prim-vicepreședinte al filialei locale PNL și este implicat într-un dosar de dare de mită, luare de mită și trafic de influență. În dosar ar fi cercetat și secretarul general al filialei PNL, […] Articolul Liviu Cocoș, prim-vicepreședintele PNL Brașov, reținut pentru cumpărare și dare de influență apare prima dată în PS News.
11:50
VIDEO Bogdan Chițescu: Investitori americani și europeni, interesați de redeschiderea minelor din Maramureș # PSNews.ro
Prezent în studioul Puterea Știrilor, Bogdan Chițescu, administrator special REMIN S.A., a vorbit despre negocierile purtate cu mari investitori internaționali pentru revitalizarea industriei miniere din Maramureș. Potrivit acestuia, un consorțiu de firme puternice, inclusiv o companie aflată în top 5 mondial în minerit și trading de metale, precum și alta specializată în protecția mediului […] Articolul VIDEO Bogdan Chițescu: Investitori americani și europeni, interesați de redeschiderea minelor din Maramureș apare prima dată în PS News.
11:50
Deși compensația plătită de stat este destinată strict transportului feroviar de călători și se calculează în raport cu costurile de transport feroviar suportate, statul a plătit în ultimul an zeci de milioane de euro compensații la transportul cu autobuzul. Schema permite operatorilor de transport feroviar profituri de 200-300%. Autoritatea pentru Reformă Feroviară plătește anual sume […] Articolul Sume uriașe plătite de stat operatorilor feroviari pentru transportul cu autobuzul apare prima dată în PS News.
11:40
Crin Antonescu, supărat pe cei care critică AUR: Votul pentru Georgescu nu vine de la niște tâmpiți # PSNews.ro
Fostul lider al PNL, Crin Antonescu, a criticat discursul public axat pe eliminarea AUR din ecuația electorală. El consideră că, atâta timp cât partidul lui George Simion nu este declarat ilegal, acesta trebuie tratat ca o opțiune politică legitimă, cu drepturi egale față de celelalte formațiuni. „N-am nicio simpatie, sincer să fiu, pentru AUR. Sunt […] Articolul Crin Antonescu, supărat pe cei care critică AUR: Votul pentru Georgescu nu vine de la niște tâmpiți apare prima dată în PS News.
11:20
Primele nouă luni ale anului au adus mai multe insolvențe și falimente în rândul fermierilor români decât anul trecut. 89 de companii cu activitatea principală cultivarea cerealelor, leguminoaselor și oleaginoaselor au intrat în insolvență anul acesta, până la data de 16 septembrie, arată o analiză realizată de Oficiul Național al Registrului Comerțului ( ONRC) la […] Articolul Agricultura în faliment. Câți producători agricoli au tras obloanele anul acesta apare prima dată în PS News.
11:10
Suntem săraci și îndatorați ca stat, dar investim zeci de milioane de lei în instituții a căror activitate e practic inexistentă. Un astfel de exemplu este Banca de Investiții și Dezvoltare, care timp de doi ani de când a fost înființată, nu se poate lăuda cu nimic. Cu nimic, în afară de zecile de milioane […] Articolul Cum a înființat Guvernul încă o bancă de stat care nu a dat în doi ani niciun credit apare prima dată în PS News.
10:50
Premierul Ilie Bolojan anunță un nou val de tăieri masive în educație pentru a reduce cheltuielile statului. Reducerea burselor și a posturilor plătite cu ora ar urma să aducă economii de 4-5 miliarde de lei anual, în condițiile în care valoarea burselor școlare a crescut de 25 de ori în ultimii trei ani. Ilie Bolojan […] Articolul Bursele și posturile din educaţie, vizate de Bolojan: Tăierile aduc economii apare prima dată în PS News.
10:40
Sociologul Vladimir Ionaș a declarat joi seara în cadrul emisiunii „Sinteza Zilei”, de la Antena 3 CNN, că o cădere a Guvernului Bolojan ar duce la o frustrare generalizată în rândul românilor. Totodată, specialistul a explicat în ce moment au început, de fapt, nemulţumirile oamenilor în legătură cu guvernul condus de premierul Ilie Bolojan. În […] Articolul De ce crește AUR în sondaje. Sociolog: Frustrarea populației a crescut apare prima dată în PS News.
10:20
Primarul municipiului Craiova, Olguţa Vasilescu (PSD), a afirmat, joi seară, că Guvernul actual, din care şi PSD face parte, va cădea, în cazul în care premierul Ilie Bolojan va schimba modul în care vrea să facă reforma administraţiei, potrivit News.ro. Primarul social-democrat al Craiovei, Olguţa Vasilescu, a vorbit, joi seară, la Antena 3, despre reforma […] Articolul De ce ar putea cădea Guvernul Bolojan, în curând. Ce spune un primar PSD apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
10:10
Deficitul bugetar nu va putea fi coborît sub 8% în acest an, în 2026 ar trebui dus spre 6% – Bolojan # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan estimează că deficitul bugetar nu va putea fi coborât în acest an sub 8% din PIB şi că în 2026 ar urma să ajungă în jurul valorii de 6%. „În toamna acestui an, practic, suntem cu evaluările că nu vom putea coborî sub 8% până la finalul anului. Acestea sunt datele în […] Articolul Deficitul bugetar nu va putea fi coborît sub 8% în acest an, în 2026 ar trebui dus spre 6% – Bolojan apare prima dată în PS News.
09:10
VIDEO Degeaba scoatem minereu, dacă nu avem siderurgie – Bogdan Chițescu, REMIN Baia Mare # PSNews.ro
De peste trei ani, REMIN S.A. Baia Mare se află sub administrarea specială a lui Bogdan Chițescu, încercând să își regăsească locul într-o industrie minieră aflată în declin. „Această companie a fost una fanion, emblematică la nivelul Europei de Sud, nu doar în România”, subliniază Chițescu, invitat în studioul Puterea Știrilor, amintind că în […] Articolul VIDEO Degeaba scoatem minereu, dacă nu avem siderurgie – Bogdan Chițescu, REMIN Baia Mare apare prima dată în PS News.
Acum 24 ore
20:10
VIDEO Corlățean: Partenerii externi au așteptări mari de la România, iar aceasta nu-și fructifică valoarea strategică # PSNews.ro
Rolul și valoarea țării noastre sunt recunoscute de partenerii săi nu doar din Uniunea Europeană, ci și din afara ei, spune Titus Corlățean, președinte al Comisiei de Politică Externă din Senatul României. „Dar trebuie să știi să și fructifici toate aceste lucruri, iar pentru asta e nevoie de muncă și de oameni care […] Articolul VIDEO Corlățean: Partenerii externi au așteptări mari de la România, iar aceasta nu-și fructifică valoarea strategică apare prima dată în PS News.
20:00
Bolojan, discuții cu marii comercianți pe marginea plafonării prețurilor.Întâlnirea vine după „scandalul stenogramelor” # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan se întâlnește vineri cu marii comercianți pentru a discuta despre plafonarea adaosului comercial la unele alimente de bază. Discuția are loc pe fondul unei dispute în coaliția de guvernare: social-democrații susțin prelungirea plafonării după 1 octombrie, în timp ce liberalii se opun. Dispută în coaliție și stenograme clasificate Guvernul, prin purtătoarea de cuvânt […] Articolul Bolojan, discuții cu marii comercianți pe marginea plafonării prețurilor.Întâlnirea vine după „scandalul stenogramelor” apare prima dată în PS News.
20:00
Titus Corlăţean, despre oamenii care îl susţin la şefia PSD: Nu este încă un moment de asumare publică # PSNews.ro
Senatorul PSD Titus Corlăţean a declarat, joi, despre oamenii care îl susţin la şefia PSD, că nu este încă un moment de asumare publică, pentru că există modalităţi de supraveghere, de monitorizare, de presiune, de intimidare, de ameninţări, el arătând că se întâmplă şi este o realitate. El a spus că le-a transmis colegilor faptul […] Articolul Titus Corlăţean, despre oamenii care îl susţin la şefia PSD: Nu este încă un moment de asumare publică apare prima dată în PS News.
19:50
Europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan: Federaţia Rusă ştie că îşi joacă acum ultima carte în R. Moldova # PSNews.ro
Europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan a declarat, joi, că Federaţia Rusă ştie că îşi joacă acum ultima carte în Republica Moldova, el arătând că ruşii ştiu că, dacă după 28 septembrie, va avea un guvern pro-european, nu vor mai avea nicio şansă să oprească parcursul ei european şi încearcă să detoneze aceste alegeri. ”Alegerile din Republica […] Articolul Europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan: Federaţia Rusă ştie că îşi joacă acum ultima carte în R. Moldova apare prima dată în PS News.
19:40
Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România și unul dintre principalii furnizori de pe piața concurențială, anunță lansarea formularului unic de contact, o soluție digitală care simplifică și accelerează interacțiunea cu clienții, atât casnici, cât și business. Noul instrument, disponibil pe https://formularunic.hidroelectrica.ro, este prezentat ca având multiple beneficii: Totul la un click […] Articolul Hidroelectrica lansează o nouă facilitate pentru clienți apare prima dată în PS News.
19:40
Supărare mare la vecinii bulgari: Guvernul vrea să limiteze producția de vin și rachiu, destinată consumului familial # PSNews.ro
„În loc să se preocupe de deficitul de apă, nu știu cum să mai jupoaie oamenii”, se plâng bulgarii Nemulțumirile sunt în creștere în Bulgaria, după ce guvernul țării vecine pregătește un proiect de lege care limitează producția de vin și rachiu de casă. Proiectul, care se află în dezbatere publică între 15 septembrie și […] Articolul Supărare mare la vecinii bulgari: Guvernul vrea să limiteze producția de vin și rachiu, destinată consumului familial apare prima dată în PS News.
19:30
Fragmente de dronă, descoperite pe Plaja Vadu. Mesajul de avertisment, scris în limba rusă # PSNews.ro
Potrivit datelor oficiale consultate de Ziarul Amprenta, fragmentele de dronă au fost descoperite în timpul unei acțiuni de ecologizare întreprinse de inspectorii Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării. Acțiunea s-a desfășurat în sudul Rezervației Biosferei Delta Dunării, în zonele Plaja Vadu, Edighiol–Periboina. Astfel, în timpul acțiunii desfășurate de inspectorii ecologi de la Serviciul Inspecție, Monitorizare și […] Articolul Fragmente de dronă, descoperite pe Plaja Vadu. Mesajul de avertisment, scris în limba rusă apare prima dată în PS News.
19:20
Glumele care l-au costat emisiunea pe Jimmy Kimmel: ce a spus despre moartea lui Charlie Kirk și despre Trump # PSNews.ro
Prezentatorul Jimmy Kimmel a stârnit un scandal uriaș după comentariile făcute în emisiunea „Jimmy Kimmel Live”, difuzată luni, despre asasinarea activistului conservator Charlie Kirk și despre reacția președintelui SUA, Donald Trump. Glumele sale au dus la suspendarea pe termen nedeterminat a show-ului. În timpul emisiunii de luni, Kimmel a comentat uciderea lui Charlie Kirk, criticând tabăra […] Articolul Glumele care l-au costat emisiunea pe Jimmy Kimmel: ce a spus despre moartea lui Charlie Kirk și despre Trump apare prima dată în PS News.
19:10
Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a explicat la Interviurile Digi24.ro care este riscul cu care România se confruntă dacă ar închide centralele pe cărbune, până când va fi gata construcția celor pe gaz, de la Iernut și Mintia. Reprezentanții Comisiei Europene ar urma să dea un răspuns la propunerea României de a prelungi termenul de închidere […] Articolul Avertismentul ministrului Energiei: ”România riscă un blackout” apare prima dată în PS News.
19:10
CCR lovește din nou: de ce nu a fost de acord cu articolul de lege care lăsa comisiile de disciplină la mâna Guvernului # PSNews.ro
Curtea Constituțională a României (CCR) a publicat motivarea Deciziei nr. 206 din 8 aprilie 2025, prin care a admis excepția de neconstituționalitate și a scos din joc art. 494 alin. (9) din Codul administrativ (OUG nr. 57/2019). Textul îi permitea Guvernului să stabilească, prin hotărâre, regulile de constituire și funcționare ale comisiilor de disciplină pentru […] Articolul CCR lovește din nou: de ce nu a fost de acord cu articolul de lege care lăsa comisiile de disciplină la mâna Guvernului apare prima dată în PS News.
19:00
Secretarul general al Guvernului: „Există riscul ca un milion de români să treacă iarăși sub pragul sărăciei” # PSNews.ro
Certurile din coaliția de guvernare au ajuns într-un punct critic, odată cu propunerile premierului Ilie Bolojan privind tăierile de personal și disponibilizările din instituțiile publice. Discuțiile cu primarii au eșuat, nemulțumirile cresc atât în PSD, cât și în PNL, iar scenariile pentru administrația publică rămân neclare. În acest context, Irina Petraru stă de vorbă cu […] Articolul Secretarul general al Guvernului: „Există riscul ca un milion de români să treacă iarăși sub pragul sărăciei” apare prima dată în PS News.
