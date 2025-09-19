Jos cu avocado de la raft! Bolojan le cere șefilor de supermarketuri să pună produsele românești în față

11:10

Suntem săraci și îndatorați ca stat, dar investim zeci de milioane de lei în instituții a căror activitate e practic inexistentă. Un astfel de exemplu este Banca de Investiții și Dezvoltare, care timp de doi ani de când a fost înființată, nu se poate lăuda cu nimic. Cu nimic, în afară de zecile de milioane […]