Victor Martins, accident în calificările Formulei 2 din Azerbaidjan
Antena Sport, 19 septembrie 2025 13:50
Victor Martins a avut probleme în sesiune de calificări de Formula 2, din Azerbaidjan. Monopostul acestuia a fost făcut praf și a luat foc, însă pilotul a coborât rapid, scăpând teafăr de pe urma accidentului.
Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) l-a condamnat pe Daniel Alves să plătească despăgubiri ultimului său club, Pumas, „pentru prejudiciile cauzate acestei instituţii". Condamnat în primă instanţă la patru ani şi jumătate de închisoare pentru viol, fostul jucător al Barcelonei a fost achitat în martie. Ultimul meci al lui Dani Alves datează din 8 ianuarie 2023.
Fosta senzație din Serie A e în faliment! Au ajuns în Serie D și au pornit cu -14 puncte # Antena Sport
La începutul anilor 2000, Messina juca în Serie A, pe atunci cel mai puternic campionat din lume, și era cea mai importantă echipă din Sicilia, peste rivalele Palermo și Catania. În sezonul 2004-2005, deși candidată la retrogradare, Messina încheia campionatul pe locul 7, peste echipe ca Lazio, Roma, Parma sau Fiorentina. Messina, acum în Serie D și au pornit cu -14 puncte.
Un fost jucător de la CFR Cluj a murit în SUA! Familia nu are bani pentru a-l repartria # Antena Sport
Tragedie în sportul românesc! Un fost jucător de la CFR Cluj, în vârstă de doar 20 de ani, a murit în SUA. Este vorba despre Ciprian Scrobotă, un fotbalist din Aiud, care a trecut, în perioada junioratului, și pe la CFR Cluj. Acesta se afla în Statele Unite ale Americii, prin intermediul programului Work and Travel. Familia nu are bani pentru a-l repartria.
Valeriu Iftime îi propune un nou jucător lui Gigi Becali la FCSB: “Are o personalitate extraordinară” # Antena Sport
Valeriu Iftime a vândut jucători pe bani mulţi la FCSB şi are o nouă propunere pentru Gigi Becali. Este vorba despre fundaşul dreapta Narcis Ilaş, internaţional U19 al României. Fundaşul cotat la 125.000 de euro a fost integralist în toate cele nouă meciuri disputate de Botoşani în acest sezon de Liga 1. Având doar 18 ani, Iftime spune: "Are o personalitate extraordinară"
FRF a pus în vânzare biletele pentru meciurile României din octombrie! Partida cu Austria e în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY # Antena Sport
FRF a pus în vânzare biletele la meciurile pe care România le va disputa în luna octombrie. Primul este amicalul cu Moldova, de pe 9 octombrie, după care urmează pe 12 octombrie partida cu Austria, din preliminariile World Cup 2026. Partida va fi în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Ambele partide se vor disputa pe Arena Națională.
Federaţia Română de Fotbal anunţă că, în etapa ce se desfăşoară în acest weekend, căpitanii echipelor din Liga 1, Liga 2 şi Superliga Feminină vor purta banderola B.R.A.V.O., ca semn al sprijinului pentru platforma cu acelaşi nume. Prin această iniţiativă, FRF invită toate cluburile din primele două eşaloane să se alăture demersului B.R.A.V.O.
Bernadette Szocs a dat cărţile pe faţă despre momentul cumplit al carierei: “Am rămas cu o traumă de acolo” # Antena Sport
Bernadette Szocs a dezvăluit că cel mai greu moment al carierei a venit la Jocurile Olimpice 2024. La Paris, ea a fost învinsă în optimi de buna ei prietenă, Sofia Polcanova, cu un sever 0-4. Mai mult, ea a fost considerată vinovată pentru eşecul naţionalei României, venit tot în optimi, în faţa Indiei. "Am rămas cu o traumă de acolo"
Clubul spaniol FC Barcelona a anunţat vineri, printr-un comunicat, că meciul împotriva echipei franceze Paris Saint-Germain, din cadrul etapei a doua a Ligii Campionilor la fotbal, programat pe 1 octombrie, se va disputa pe Stadionul Olimpic Lluis Companys din capitala Cataloniei, după ce nu a reuşit să obţină permisele necesare pentru redeschiderea arenei Spotify Camp Nou.
Giovanni Becali, verdict despre șansele FCSB-ului în lupta pentru titlu: “Va fi greu” # Antena Sport
Giovanni Becali a analizat șansele FCSB-ului, în lupta pentru titlu din noul sezon de Liga 1. Acesta a venit cu un verdict, după startul dificil al campioanei. În momentul de față, FCSB se află abia pe locul 11 în Liga 1, cu doar 7 puncte obținute după primele 8 meciuri jucate. Giovanni Becali: "Va fi greu"
Un membru al Generaţiei de Aur a refuzat postul de selecţioner. Florin Prunea ştie motivul: “Cum să spui aşa ceva?” # Antena Sport
Florin Prunea a dezvăluit Federaţia Română de Fotbal a avut în plan să îl numească pe Ioan Ovidiu Sabău selecţionerul României. Acesta fusese ofertat de către FRF, dar actualul antrenor de la U Cluj a refuzat să preia echipa naţională. Motivul pentru care Ioan Ovidiu Sabău este unul incredibil. Acesta nu a vrut să îşi părăsească echipa de club. Florin Prunea: "Cum să spui aşa ceva?"
FC Botoșani – FCSB LIVE TEXT (20:30). Campioana nu își mai permite pași greșiți în Liga 1. Echipele probabile # Antena Sport
Meciul dintre FC Botoșani și FCSB va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro, de la ora 20:30. Duelul contează pentru etapa cu numărul 10 a sezonului de Liga 1. Înaintea acestei partide, echipa din Moldova se află pe locul 4 în Liga 1, cu 16 puncte după 9 partide disputate. De cealaltă parte, campioana se află pe locul 11.
Lewis Hamilton, lovitură de 15 milioane de euro: “Am renunţat la toate maşinile”. Ce hobby are acum britanicul # Antena Sport
Lewis Hamilton, cel mai de succes pilot de Formula 1, cu şapte titluri mondiale şi un record de 105 victorii, a declarat că şi-a vândut colecţia de maşini şi că acum este mai interesat de artă, relatează Reuters. În vârstă de 40 de ani, pilotul Ferrari a declarat la Marele Premiu al Azerbaidjanului că nu mai deține mașini de colecție. Lovitură de 15 milioane de euro: "Am renunţat la toate maşinile". Ce hobby are acum britanicul
Mihai Stoica a uimit pe toată lumea! Cât de mult vorbeşte, la telefon, cu Gigi Becali: “Ăsta a fost recordul” # Antena Sport
Mihai Stoica a dezvăluit cât de mult vorbește, la telefon, cu Gigi Becali. Președintele Consiliului de Administrație de la FSCB a uimit pe toată lumea. Este deja cunoscut faptul că patronul campioanei se implică în viața echipei. Acum, Mihai Stoica a recunoscut că vorbește în fiecare zi cu Gigi Becali.
Antrenorul lui Galatasaray, discurs à la Dan Nistor după 1-5 cu Frankfurt: “Am fi putut câştiga uşor” # Antena Sport
Galatasaray a pierdut categoric meciul din prima etapă de UEFA Champions League cu Eintracht Frankfurt. Echipa din Germania s-a impus cu 5-1, la capătul unui meci în care turcii au deschis scorul. Okan Buruk, antrenorul celor de la Galatasaray, este de părere că echipa sa a făcut o primă repriză foarte bună şi că lucurile ar fi putut fi diferite. Discurs à la Dan Nistor după 1-5 cu Frankfurt: "Am fi putut câştiga uşor"
Hansi Flick, val de laude pentru Marcus Rashford după “dubla” din 2-1 cu Newcastle: “Un jucător de excepţie” # Antena Sport
Antrenorul echipei FC Barcelona, Hansi Flick, a explicat joi că formaţia sa avea nevoie de un fotbalist precum englezul Marcus Rashford, autorul unei duble în victoria cu Newcastle United (scor 2-1), joi seara, în Liga Campionilor, pentru a avea dubluri pe toate poziţiile "cu jucători de calitate", informează EFE. "Marcus a făcut primul pas: a marcat două goluri importante. Un jucător de excepţie"
A spus că ar reveni oricând la FCSB, dar îl face praf pe Elias Charalambous: “E prea multă umilinţă” # Antena Sport
Elias Charalambous a fost criticat de Ilie Stan, fostul antrenor de la FCSB, pentru modul în care gestionează situaţia de la campioana României. Formaţia roş-albastră are un start dezastruos de campionat, cu o singură victorie în primele nouă etape. Chiar dacă recent a spus că s-ar întoarce la FCSB, echipă pe care a mai antrenat-o, Ilie Stan îl face praf pe Elias Charalambous: "E prea multă umilinţă"
L-a învins, dar îl invidiază! Pep Guardiola, dat pe spate de Antonio Conte: “Eu nu sunt la fel de capabil” # Antena Sport
Pep Guardiola a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Antonio Conte, după ce Manchester City a învins-o pe Napoli, scor 2-0, în prima etapă a noului sezon din UEFA Champions League. Partida de pe Etihad a fost influenţată decisiv de eliminarea lui Di Lorenzo din minutul 21. Cinci minute mai târziu, Kevin De Bruyne a deschis scorul. Pep Guardiola, dat pe spate de Antonio Conte: "Eu nu sunt la fel de capabil"
Reacţia lui Pep Guardiola după ce Erling Haaland i-a surclasat pe Messi şi Ronaldo în Champions League # Antena Sport
Erling Haaland a deschis scorul în meciul câştigat de Manchester City în faţa lui Napoli, 2-0, în prima etapă a acestei ediţii a Ligii Campionilor, stabilind astfel un record al competiţiei. Norvegianul a devenit jucătorul care a ajuns cel mai repede la 50 de goluri înscrise în Champions League, el având nevoie de doar 49 de meciuri. Reacţia lui Pep Guardiola după ce Erling Haaland i-a surclasat pe Messi şi Ronaldo în Champions League
Antonio Conte, după ce l-a schimbat pe Kevin De Bruyne în Manchester City – Napoli 2-0: “Şi-a băgat dracul coada” # Antena Sport
Antonio Conte a fost de dezamăgit după ce a fost nevoit să îl scoată pe Kevin De Bruyne de pe teren, în minutul 26 al meciului Manchester City – Napoli, câştigat de cetăţeni cu 2-0. Revenit pe Etihad pentru prima oară după transferul la Napoli, belgianul nu s-a putut bucura prea mult de partidă. În minutul 21, Di Lorenzo a fost eliminat, iar cinci minute mai târziu De Bruyne a fost schimbat. Antonio Conte: "Şi-a băgat dracul coada"
Marcus Rashford, pe lista celor 9 jucători care şi-au trecut în cont dubla în prima etapă a Ligii Campionilor # Antena Sport
Marcus Rashford, decisiv în victoria obţinută de FC Barcelona pe terenul formaţiei Newcastle United (scor 2-1), este al nouălea jucător care reuşeşte o dublă în etapa inaugurală a Ligii Campionilor la fotbal, ediţia 2025-2026. Rashford, cedat în această vară de Manchester United la Barcelona, s-a alăturat unei liste selecte de jucători.
Stefano Domenicali, CEO al Formula One Group, a declarat recent că studiază ideea de a reduce durata curselor de F1. „Există problema duratei cursei: considerăm că este puțin prea lungă pentru spectatorii mai tineri", a spus Domenicali. „Observăm pe multe dintre canalele noastre că rezumatele sunt extrem de populare. Poate că pentru cei dintre noi care suntem pasionați de acest sport, durata actuală este perfectă, dar trebuie să ne gândim și la noii fani." Vi se par cursele de Formula 1 prea lungi? Analiza lui Adrian Georgescu
Jurnal AntenaSport | Caii de la Buftea
Sporting, demonstrație de forță în Champions League! Campioana din Liga Portugal, 3 goluri în 3 minute # Antena Sport
Jucătorii lui Sporting au făcut spectacol în a doua repriză a duelului cu Kairat, din prima etapă a grupei principale de Champions League. Lusitanii au marcat de 3 ori în doar 3 minute. Campioana din Liga Portugal, competiție care se vede LIVE în AntenaPLAY, a început cu stângul duelul cu Kairat Almaty. Hjulmand a ratat un penalty în minutul 10. Sporting, demonstrație de forță în Champions League! 3 goluri în 3 minute
Reprezentanții Federației Române de Fotbal au transmis un mesaj după moartea lui Florin Marin. Fostul antrenor s-a stins din viață la 72 de ani. Florin Marin a murit în
Florin Marin a decedat joi, 18 septembrie, la vârsta de 72 de ani. Cu probleme grave de sănătate, acesta a pierdut lupta, fiind internat într-un spital la secția ATI. El a colaborat foarte mult de-a lungul vieții sale cu Gigi Nețoiu. Cel care preluase recent FC Voluntari îl numise pe Florin Marin consilier tehnic, în […] The post Gigi Nețoiu, devastat de moartea lui Florin Marin: „Plâng de când am auzit” appeared first on Antena Sport.
Anghel Iordănescu a vorbit despre Florin Marin, care a murit la 72 de ani, în decursul zilei de 18 septembrie. Fostul selecționer s-a declarat șocat, la auzul veștii. Florin Marin s-a stins după o luptă cu o boală gravă. Acesta s-a aflat internat în spital, în ultimele săptămâni. Ce a spus Anghel Iordănescu după moartea […] The post Anghel Iordănescu a reacționat după moartea lui Florin Marin: “O mare pierdere!” appeared first on Antena Sport.
Doliu în fotbalul românesc! Florin Marin a murit, la 72 de ani, în decursul zilei de 18 septembrie. Fostul jucător al celor de la Steaua, dar și antrenor la mai multe echipe din Liga 1, printre care și Dinamo, s-a stins după mai multe săptămâni petrecute în spital. Mihai Iosif a făcut tristul anunț, prin […] The post Florin Marin a murit la 72 de ani! appeared first on Antena Sport.
Coincidență incredibilă în Champions League! Este doar a doua oară când se întâmplă asta # Antena Sport
FC Copenhaga a disputat joi seară primul meci din faza principală a UEFA Champions League. Adversara danezilor a fost Bayer Leverkusen, formația care și-a schimbat antrenorul în acest start de sezon. O coincidență incredibilă a avut loc în partida de pe Parken Stadium, când echipa din Danemarca a înscris golul de 2-1, marcat de brazilianul […] The post Coincidență incredibilă în Champions League! Este doar a doua oară când se întâmplă asta appeared first on Antena Sport.
Mihai Stoica anunță o schimbare importantă la FCSB: „Ne întoarcem la vechile obiceiuri” # Antena Sport
FCSB a încercat în ultimii ani să mizeze pe aducerea de fotbaliști români. Asta a încercat campioana României și pe finalul acestei perioade de mercato, când a insistat mult pentru transferul lui Mario Tudose de la FC Argeș. Acum, conducerea a decis împreună cu Gigi Becali să schimbe strategie în privința transferurilor și să încerce […] The post Mihai Stoica anunță o schimbare importantă la FCSB: „Ne întoarcem la vechile obiceiuri” appeared first on Antena Sport.
Probleme pentru Africa de Sud, după un meci din preliminariile World Cup 2026. Ce riscă naționala lui Ngezana # Antena Sport
Africa de Sud face obiectul unei cercetări disciplinare pentru că a trimis în teren un jucător suspendat în luna martie la un meci de preliminariile Cupei Mondiale de fotbal din 2026, ceea ce ar putea duce la depunctare şi la punerea sub semnul întrebării a calificării la turneul final, conform Reuters. Forul mondial de conducere […] The post Probleme pentru Africa de Sud, după un meci din preliminariile World Cup 2026. Ce riscă naționala lui Ngezana appeared first on Antena Sport.
Record de înscrieri la etapa de viteză în coastă de la Râșnov. Radu Benea vizează victoria la turisme și un nou pas spre titlu # Antena Sport
Peste 100 de piloți și-au anunțat prezența la penultima etapă a sezonului de viteză în coastă, Râșnov-Brașov Challenge, acolo unde toți ochii vor fi ațintiți spre lupta de la divizia turismelor, unde Radu Benea, cu Ferrari 488 Challenge, ocupă fotoliul de lider și vrea să își consolideze poziția în weekend. După victoria magnifică de la […] The post Record de înscrieri la etapa de viteză în coastă de la Râșnov. Radu Benea vizează victoria la turisme și un nou pas spre titlu appeared first on Antena Sport.
Cum vor fi primiți fanii FCSB-ului, la meciul cu Go Ahead Eagles. Olandezii au făcut anunțul # Antena Sport
Olandezii au anunțat ce se va întâmpla înaintea partidei dintre Go Ahead Eagles și FCSB. Aceștia au spus cum vor fi primiți fanii campioanei în Deventer, orașul în care se va disputa duelul. Meciul dintre Go Ahead Eagles și FCSB, care contează pentru prima etapă a grupei principale de Europa League, este programat pe 25 […] The post Cum vor fi primiți fanii FCSB-ului, la meciul cu Go Ahead Eagles. Olandezii au făcut anunțul appeared first on Antena Sport.
The post Jurnal AntenaSport | Caii de la Buftea appeared first on Antena Sport.
The post Jurnal AntenaSport | Tânăr vreau mereu să fiu appeared first on Antena Sport.
Paris Saint Germain a început ca din tun noul sezon de UEFA Champions League. Campioana en-titre a surclasat-o pe Atalanta pe Parc des Princes, scor 4-0. Din păcate. Luis Enrique nu a scăpat fără jucător accidentat. Tehnicianul campioanei din Hexagon l-a pierdut pe portughezul Joao Neves, care a suferit o accidentare în timpul partidei de […] The post PSG a mai primit o lovitură, după 4-0 cu Atalanta în UEFA Champions League appeared first on Antena Sport.
The post Jurnal AntenaSport | Cupa e la Ilie appeared first on Antena Sport.
România – Franța 27-32. Eșec pentru tricolore în meciul de pregătire disputat la Oradea # Antena Sport
Echipa națională de handbal feminin a României a disputat joi un meci de pregătire contra selecționatei Franței, în Oradea Arena. Selecționata pregătită de Florentin Pera a suferit un eșec la diferență de cinci goluri, scor 27-32. Cristian Gațu, fostul președinte al Federației Române de Handbal, a primit un tricou al naţionalei semnat de toate jucătoarele […] The post România – Franța 27-32. Eșec pentru tricolore în meciul de pregătire disputat la Oradea appeared first on Antena Sport.
FC Barcelona, Atletico Madrid şi Manchester United se luptă pentru o vedetă din Serie A! Italienii au făcut anunțul # Antena Sport
Cluburi mari ale Europei precum FC Barcelona, Atletico Madrid şi Manchester United se numără printre cele interesate de obţinerea semnăturii fotbalistului sârb Dusan Vlahovic, de la Juventus Torino, vara viitoare, când aceste va deveni jucător liber de contract, potrivit cotidianului italian Gazzetta dello Sport, citat de Football Italia. Internaţionalul sârb este aşteptat să plece de […] The post FC Barcelona, Atletico Madrid şi Manchester United se luptă pentru o vedetă din Serie A! Italienii au făcut anunțul appeared first on Antena Sport.
“Îl vedeți pe Cristi Chivu la națională?” Ioan Andone a dat răspunsul pe loc! Mesaj despre antrenorul lui Inter # Antena Sport
Ioan Andone a vorbit despre Cristi Chivu. Declarația vine după ce românul a debutat cu dreptul în grupa principală de UEFA Champions League. Inter-ul lui Cristi Chivu s-a impus în fața celor de la Ajax, în prima etapă a noului sezon de Champions League. Cu scorul de 2-0 s-a impus finalista sezonului trecut. Ce a […] The post “Îl vedeți pe Cristi Chivu la națională?” Ioan Andone a dat răspunsul pe loc! Mesaj despre antrenorul lui Inter appeared first on Antena Sport.
Emma Răducanu s-a oprit joi în optimile turneului WTA de la Seul. Clasată pe locul 33 în ierarhia mondială, sportiva din Marea Britanie a avut parte de un meci infernal cu Barbora Krejcikova, dublă câștigătoare de Grand Slam. Jucătoarea din Cehia a avut nevoie de aproape trei ore pentru a trece de Emma Răducanu și […] The post Emma Răducanu, eliminată în optimile WTA Seul după un meci de aproape trei ore appeared first on Antena Sport.
Jose Mourinho, cuvinte uriașe după prezentarea oficială la Benfica: “Una dintre cele mai mari echipe din lume” # Antena Sport
Jose Mourinho a oferit prima reacție după prezentarea oficială la Benfica. Tehnicianul a declarat că va pregăti „una dintre cele mai mari echipe din lume”. Mourinho a semnat cu Benfica după despărțirea de Fenerbahce. „The Special One” va debuta în Liga Portugal sâmbătă, împotriva celor de la AVS. Partida este programată de la ora 20:00 […] The post Jose Mourinho, cuvinte uriașe după prezentarea oficială la Benfica: “Una dintre cele mai mari echipe din lume” appeared first on Antena Sport.
Decizie bizară luată de fanii lui Dinamo pentru meciul cu Farul! Câte bilete au fost vândute # Antena Sport
Dinamo București are un sezon bun, fiind pe ultima treaptă a podiumului după primele 9 runde. Formația antrenată de Zeljko Kopic a câștigat spectaculos în ultima etapă la Petrolul, iar acum va primi vizita Farului pe Arena Națională. În mod surprinzător, suporterii „câinilor” nu s-au înghesuit să cumpere bilete pentru acest joc, asta deși echipa […] The post Decizie bizară luată de fanii lui Dinamo pentru meciul cu Farul! Câte bilete au fost vândute appeared first on Antena Sport.
Jose Mourinho a fost prezentat oficial de Benfica! Meciul de debut va fi LIVE în AntenaPLAY # Antena Sport
Jose Mourinho este noul antrenor al celor de la Benfica. Tehnicianul a fost prezentat oficial în decursul zilei de 18 septembrie. Mourinho a fost instalat la „cârma” Benficăi după plecarea lui Bruno Lage, care a fost demis în urma înfrângerii cu Qarabag, din UEFA Champions League. Jose Mourinho este noul antrenor de la Benfica Oficialii […] The post Jose Mourinho a fost prezentat oficial de Benfica! Meciul de debut va fi LIVE în AntenaPLAY appeared first on Antena Sport.
Lovitură pentru Real Madrid! Fotbalistul lui Xabi Alonso, cercetat pentru distribuirea de materiale cu minori # Antena Sport
Real Madrid este lovită de un scandal de proporții în Spania! Raul Asencio, unul dintre fotbaliștii promovați la prima echipă a „los blancos”, se află în centrul unei anchete, într-un dosar de distribuire de materiale cu minori. În vârstă de 22 de ani, fundașul spaniol face parte dintr-o anchetă alături de alți trei jucători trecuți […] The post Lovitură pentru Real Madrid! Fotbalistul lui Xabi Alonso, cercetat pentru distribuirea de materiale cu minori appeared first on Antena Sport.
Ionel Dănciulescu a criticat mai mulți jucători de la FCSB: “Rare sunt momentele când joacă 11 la 11” # Antena Sport
Ionel Dănciulescu a venit cu un mesaj dur pentru FCSB. Acesta a criticat mai mulți jucători din lotul campioanei, după startul noului sezon. În opinia lui Ionel Dănciulescu, punctul slab al celor de la FCSB este reprezentat de jucătorii eligibili pentru regula U21. Fostul atacant este de părere că aceștia nu au prestații de nivelul […] The post Ionel Dănciulescu a criticat mai mulți jucători de la FCSB: “Rare sunt momentele când joacă 11 la 11” appeared first on Antena Sport.
1. Laudele lui Chivu Cristi Chivu şi-a lăudat jucătorii după victoria cu Ajax şi a declarat că nu se teme de demiterea de la Inter: “Nu am nicio piatră în pantof”, a declarat românul. 2. Replica lui Charalambous Elias Charalambous i-a dat replica lui Valeriu Iftime, înaintea meciului cu Botoşani: “Vrea să mă schimbe? Eu […] The post AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 18 septembrie appeared first on Antena Sport.
Kurt Zouma a primit un cadou inedit după sosirea la CFR Cluj! Cu ce l-a surprins un fan la hotel # Antena Sport
Kurt Zouma este cea mai mare lovitură dată de un club din România pe piața transferurilor. Fotbalistul cu un CV impresionant a fost convins de Neluțu Varga să semneze cu formația antrenată de Andrea Mandorlini și va debuta curând în Liga 1. Starul din Hexagon a fost surprins la hotel de un suporter, care a […] The post Kurt Zouma a primit un cadou inedit după sosirea la CFR Cluj! Cu ce l-a surprins un fan la hotel appeared first on Antena Sport.
CCA a anunțat numele arbitrului delegat la meciul FC Botoșani – FCSB, duel care contează pentru etapa cu numărul 10 a sezonului de Liga 1. Partida de la Botoșani va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro și în aplicația AntenaSport. Campioana are nevoie disperată de puncte și nu își mai permite pași […] The post Cine va arbitra meciul FC Botoșani – FCSB. Centralul delegat de CCA appeared first on Antena Sport.
FCSB trece printr-o perioadă de criză din punct de vedere al rezultatelor, fiind abia pe locul 11 după nouă etape disputate. Campioana României va juca etapa aceasta pe terenul celor de la FC Botoșani, dar cu probleme de lot, așa cum a anunțat Elias Charalambous. David Kiki, unul dintre fotbaliștii aduși de Gigi Becali în […] The post Capăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a pleca appeared first on Antena Sport.
