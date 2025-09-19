Victor Martins, accident în calificările Formulei 2 din Azerbaidjan

17:20

Kurt Zouma este cea mai mare lovitură dată de un club din România pe piața transferurilor. Fotbalistul cu un CV impresionant a fost convins de Neluțu Varga să semneze cu formația antrenată de Andrea Mandorlini și va debuta curând în Liga 1. Starul din Hexagon a fost surprins la hotel de un suporter, care a […] The post Kurt Zouma a primit un cadou inedit după sosirea la CFR Cluj! Cu ce l-a surprins un fan la hotel appeared first on Antena Sport.